Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic

Un pensionar în vârstă de 68 de ani din Volpago del Montellor, provincia Treviso, Italia, poate ajunge în mijlocul unui conflict juridic cu propriul său fiu. Motivul ar fi că a câștigat suma de 1.768.000 de euro la un loz răzuibil. Pensionar în pericol după ce a căștigat aproape 2 milioane de euro la un loz în plic răzuit Bărbatul, care era deja în relații tensionate cu fiul său, a fost abordat de acesta, șomer în vârstă de 40 de ani, care își dorește acum o pensie de întreținere în valoare de 1.800 de euro pe lună, asta după ce a aflat de câștigul la loterie al tatălui său, relatează Il […]

