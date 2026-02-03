Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor
Gândul, 3 februarie 2026 16:20
Joao Paulo a ajuns la FCSB, fiind transferat de la Oțelul în această iarnă. Contractul e pe două sezoane și jumătate, iar jucătorul de 27 de ani are un salariu de 15.000 de euro lunar și poate ajunge la 22.000 de euro pe lună în ultimul an al acordului cu echipa roș-albastră. După plecarea de […]
• • •
Acum 5 minute
16:40
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a făcut declarații despre căsătorie și copii. ”Știu atât de mulți oameni care nu se mai iubesc, ba din contră, și stau încă în căsătorie”, a afirmat vedeta. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman […]
16:40
Dăncilă, sfaturi pentru PSD: Este foarte bun programul de solidaritate al PSD, dar nu e de ajuns/Trebuie să scoată USR de la guvernare # Gândul
Fostul premier Viorica Dăncilă a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, pe tema prestației PSD în cadrul coaliției de guvernare. În viziunea fostei președinte a social-democraților, PSD face o politică socială corectă, o politică de solidaritate care se opune celei de austeritate a Guvernului. Însă, acest lucru nu este suficient. Viorica Dăncilă […]
Acum 15 minute
16:30
DNSC, semnal de alarmă cu privire la un nou val de fraude: Atenție la mesajele (sms) false privind „taxa de drum/rovinieta” # Gândul
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, din nou, asupra unor campanii active de fraudă prin mesaje sau e-mail, în care utilizatorii sunt luați în vizor sub pretextul achitării unei „taxa de drum/rovinieta”. ”În ultimele zile, utilizatori din România primesc pe telefon mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele Compania Nationala de Administrare […]
Acum 30 minute
16:20
Transfer oficial la FCSB. Durata contractului și ce salariu va avea noul mijlocaș al roș-albaștrilor # Gândul
Acum o oră
16:10
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu” # Gândul
Ministrul Mediului Diana Buzoianu răspunde acuzațiilor din partea ONG-ului Declic, apropiat USR-ului, care i-a reproșat că ar fi semnat un aviz pentru exploatare minieră la Certej. Buzoianu recunoaște că ministerul pe care-l conduce a emis un aviz de mediu în zonă, însă susține că nu are legătură cu exploatarea zăcămintelor. Aceasta precizează ca urmează să […]
16:10
Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată # Gândul
Marți, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu o cale extraordinară de atac formulată de Dani Mocanu și Ionuț Mocanu, condamnați spre finalul anului trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă la omor și tulburarea liniștii publice, relatează Știripesurse. Cântărețul și fratele său au atacat cu recurs în […]
16:10
Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai face profit, îl vor exporta # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a comentat pe tema politicii economice falimentare a Guvernului, care distruge românii de rând, dar și antreprenorii români. În viziunea fostului premier, măsurile agresive ale premierului Bolojan sunt îndreptate împotriva firmelor românești, în vreme ce marile multinaționale vor prospera și mai mult ca […]
16:00
Un pensionar în vârstă de 68 de ani din Volpago del Montellor, provincia Treviso, Italia, poate ajunge în mijlocul unui conflict juridic cu propriul său fiu. Motivul ar fi că a câștigat suma de 1.768.000 de euro la un loz răzuibil. Pensionar în pericol după ce a căștigat aproape 2 milioane de euro la un loz în plic răzuit Bărbatul, care era deja în relații tensionate cu fiul său, a fost abordat de acesta, șomer în vârstă de 40 de ani, care își dorește acum o pensie de întreținere în valoare de 1.800 de euro pe lună, asta după ce a aflat de câștigul la loterie al tatălui său, relatează Il […]
16:00
Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare # Gândul
Primăria digitală a lui Emil Boc investește în imprimante. Cea mai digitalizată Primărie din România investește sute de mii de lei în imprimante, adică în… digitalizare cu dosare și foi, scrie ziardecluj.ro. Jurnaliștii clujeni citează o anchetă realizată de jurnalul.ro, care arată că primăria lui Boc cheltuie 839.256 lei pentru servicii de printare. În noiembrie […]
16:00
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate # Gândul
Celebrul actor american Tom Cruise a părăsit apartamentul său de lux din cartierul Knightsbridge, Londra, evaluat la aproximativ 35-38 milioane de lire sterline, din cauza temerilor legate de creșterea criminalității din zonă. Decizia finală a fost luată în urma jafului de la parterul clădirii în care se află locuința lui Cruise. Decizia lui Tom Cruise […]
16:00
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitor la proiectul minier Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu” # Gândul
Acum 2 ore
15:40
Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri explozive din perioada când a fost premier al României. Politiciana a arătat că multinaționalele făceau presiuni accelerate pentu a-și apăra interesele, mobilizându-și propriii angajați la proteste. Angajații sunt trimiși ca să protesteze pentru măsurile pe care le ia Guvernul, a arătat […]
15:40
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile, prezentatorul ”Survivor”, la filmări. ”Nu va fi ușor când va pleca acasă” # Gândul
Adi Vasile, noul prezentator al show-ului ”Survivor”, de la Antena 1, a dezvăluit cine l-a însoțit la filmările din Republica Dominicană. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului ”Survivor România”, care se difuzează din acest an la postul de televiziune Antena 1. Adi Vasile a jucat handbal, dar a fost și antrenor. În plan […]
15:40
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei din București. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut, marți, un anunț important despre una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din București. Este vorba de Pasajul Apărătorii Patriei, despre care edilul spune că va fi finalizat în acest an. „Am spus, zilele trecute, că până la finalul acestui an, vom circula și pe pasajul […]
15:40
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație” # Gândul
Mircea Lucescu a transmis un mesaj de pe patul spitalului, în contextul informațiilor apărute marți în spațiul public, potrivit cărora acesta s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate. Antrenorul echipei naționale a subliniat că nu sunt motive de îngrijorare în privința stării sale medicale. Tehnicianul se află internat într-un spital din București având o infecție, […]
15:40
Un bărbat s-a încuiat într-un supermarket Carrefour și și-a umplut patru valize cu telefoane, detergent și carduri Pokemon # Gândul
Un bărbat din Franța a fost prins noaptea într-un supermarket Carrefour din Angers. El s-ar fi ascuns acolo după închiderea magazinului și a umplut patru valize cu iPhone-uri, detergent și carduri Pokemon, toate în valoare de 18.000 de euro. Acesta a fost prins de un paznic și arestat prevenit, relatează Libertatea. Incidentul s-a petrecut […]
15:40
Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar # Gândul
Alegerile din Ungaria, din luna aprilie a acestui an, ar putea veni cu o surpriză de proporții. Sondajele recente arată o cursă extrem de strânsă între partidul premierului Viktor Orban și cel al opozantului Péter Magyar. Potrivit unui sondaj recent realizat de Centrul de Cercetare 21, între 28 ianuarie și 2 februarie, și publicat de […]
15:30
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie” # Gândul
Mihai Voropchievici prezintă horoscop rune 2-8 februarie 2026. Vine o perioadă plină de provocări intense, dar și oportunități majore. Zodiile au acum ocazia să-și reseteze viața și să meargă mai departe cu visele lor. Este o perioadă favorabilă pentru zodiile care au curaj să facă schimbări ce nu sunt mereu ușor de digerat. Mihai Voropchievici […]
15:10
Parlamentul Norvegiei a votat, cu o majoritate covârșitoare, pentru păstrarea monarhiei. În ce scandaluri sexuale majore este implicată familia regală # Gândul
Parlamentul norvegian a votat marți, într-o majoritate covârșitoare, pentru respingerea propunerii de a transforma țara într-o republică și păstrarea monarhiei, în ciuda recentelor scandaluri în care este implicată familia regală și a unui sondaj de opinie care arată o scădere a sprijinului popular pentru casa regală. Parlamentarii norvegieni susțin că monarhia aduce stabilitate prin politica […]
15:10
Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că viramentele în conturile bancare vor fi făcute vineri, 6 februarie. Vor intra în conturi alocația pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție. Ziua obișnuită de plata alocațiilor și indemnizațiilor […]
15:10
Satul din Europa construit pe 23 de cascade. Turiștii rămân fascinați de locația care se află aproape de România # Gândul
Europa ascunde „comori” naturale, dar și așezări umane de-a dreptul spectaculoase. Printre acestea se află și un sat construit pe 23 de cascade. Turiștii care ajung aici rămân fascinați de frumusețea locului. Arhitectura tradițională a locuințelor se îmbină armonios cu natura, iar vizitatorii se pot bucura de un peisaj de basm, îndeosebi toamna. Vă invităm […]
15:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan. „Ce vedem în aceste zile în spațiul public nu este doar despre un guvern sau despre un om” # Gândul
Oana Gheorghiu a transmis un mesaj public de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. Vicepremierul spune că discuțiile actuale nu vizează doar un om sau guvern, ci direcția în care merge România. Oana Gheorghiu afirmă că România are nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate, seriozitate și reforme duse până la capăt. „România are nevoie, mai […]
15:00
Instituție de stat, vizată într-un dosar de corupție. Procurorii brașoveni au descins în forță pentru percheziții # Gândul
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au condus percheziții, într-un dosar de corupție, în mai multe locații, printre care s-ar afla și sediul unei instituții publice, transmite IPJ Brașov. Instituția de stat, vizată de procurorii ar fi chiar Direcţia Sanitar-Veterinară […]
14:50
Kelemen Hunor, săgeți către Nicușor Dan: „Văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională” # Gândul
Kelemen Hunor, președintele UDMR, lansează un atac la adresa lui Nicușor Dan pentru felul în care România se poziționează în plan extern. În opinia lui, țara noastră a ajuns într-un punct în care contează prea puțin în discuțiile mari, iar asta se vede „în fiecare zi”. Liderul UDMR spune că președintele trebuie să pornească un […]
14:50
Spania ia exemplul Franței și Australiei: interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital“ # Gândul
Spania va interzice accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani, a declarat, marți, premierul Pedro Sánchez, relatează El Pais. Platformele vor fi obligate să implementeze sisteme eficiente de verificare a vârstei, nu doar casete de selectare, ci bariere reale care funcționează”, a precizat oficialul spaniol la un summit al liderilor din Emiratele Arabe […]
Acum 4 ore
14:40
Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei. ”Câteodată este mai bine să țin pentru mine și el mă încurajează” # Gândul
Majda Aboulumosha, în vârstă de 38 de ani, a făcut declarații despre relația cu iubitul ei, Mihai. Cei doi formează un cuplu de aproape nouă ani. Majda Aboulumosha este cunoscută ca actriță și vedetă de televiziune. Aceasta este mama unei fetițe, Jacqueline. Majda Aboulumosha are o relație de mai mulți ani. Vedeta și-a găsit […]
14:40
ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale” # Gândul
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), avertizează că informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive din taxarea coletelor non-UE se bazează pe ipoteze eronate. Instituția spune că taxele vamale sunt resurse ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului României. Potrivit asociației, în 2025, aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut […]
14:40
Seduse și abandonate. Orașul din România care vinde la licitație rablele culese de pe străzi # Gândul
Primăria Arad urmează să vândă la licitaţie 128 de maşini ridicate de pe străzi în ultimele luni, însă doar firmele de reciclări le vor putea cumpăra, fiind estimată o cantitate totală de 100 de tone de fier. Primarul oraşului, Călin Bibarţ, a transmis, pe pagina sa de Facebook, un ultim apel către arădenii care vor […]
14:30
Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere” # Gândul
Experții ANM atrag atenția că mai multe zone din România se află, în continuare sub atenționare de Cod Galben de vreme rece, cu temperaturi minime, care vor coborî până la -10 grade, mai ales în timpul nopții. Deși vremea este mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, valorile termice sunt în creștere, iar […]
14:30
Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria # Gândul
Trei bărbați au fost descoperiți morți, împușcați în cap și cu un întreg arsenal de arme de foc în jurul lor, lângă o cabană din Bulgaria puternic fortificată și păzită inclusiv cu drone, distrusă de foc. Polițiștii nu exclud o sinucidere rituală sau o execuție mafiotă, publică Novinite. Trei bărbați au fost găsiți luni împușcați […]
14:30
Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore # Gândul
Reprezentanții BNR au emis noile valori valabile pentru ziua de marți, 3 februarie 2026. Potrivit datelor, prețul gramului de aur a crescut cu 38,34 de lei, în 24 de ore. Se apropie de pragul psihologic de 700 de lei. Spre deosebire de ziua precedentă (luni, 2 februarie 2026), prețul aurului a crescut cu 38,34 de […]
14:20
Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie # Gândul
Un studiu canadian avertizează că tinerii născuți după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie. Consumul de canabis și îmbătrânirea părinților sunt posibile cauze ale creșterii numărului de psihoze. De fapt, experții avertizează asupra unei explozii a numărului de cazuri de psihoze în rândul tinerilor. Cifrele îngrijorătoare ale studiului din Canada Un studiu […]
14:10
O alegere inspirată. O absolventă de univesitate din SUA a găsit un job de vis, bonă cu un salariu de nesperat # Gândul
După luni de zile în care nu și-a găsit niciun job, o tânără absolventă de facultate din America a ales un drum profesional neașteptat și a devenit bonă. Acum spune că meseria îi aduce stabilitate financiară și împlinire personală. Pentru mulți tineri, traseul pare clar: facultate, muncă intensă și, la final, un job bun. Pentru […]
14:00
Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!” # Gândul
Expertul evaluator Alin Horațiu Dima – unul dintre personajele-cheie din celebrul Dosar al Retrocedărilor Constanța – a formulat o cerere de revizuire a sentinței definitive date de Înalta Curte de Casație (ICCJ) în anul 2019. Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, motivele invocate de Alin Horațiu Dima ar putea schimba radical percepția asupra unui proces […]
13:40
Analia Selis, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre viața sa sentimentală și a mărturisit că își dorește o relație, însă nu se se căsătorească din nou. Analia Selis este originară din Argentina. Analia Selis a reprezentat Argentina la Festivalul Cerbul de Aur 2004 și a reușit să se claseze pe locul […]
13:40
Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia # Gândul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat marți o vizită oficială la Kiev, efectuată pe fondul unor atacuri masive cu rachete asupra capitalei ucrainene. În cadrul vizitei, Rutte s-a adresat Parlamentului Ucrainei pentru a descrie condițiile pentru o pace durabilă și amploarea sprijinului Aliat care urmează să revină Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia. […]
13:40
„Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“ # Gândul
Un escroc online, despre care presa internațională scrie că făcea parte din înalta societate nigeriană, s-a dat drept prinț din Dubai și a reușit să fure nu mai puțin de 2,5 milioane de dolari de la o româncă, relatează publicația Peoples Gazette. Individul pe numele lui real Nzube Henry Ikeji s-a dat drept „prințul moștenitor […]
13:40
De ce este important locul în care îți lași cheile de la casă. Ce arată regulile Feng Shui și cum atragi norocul # Gândul
Există o multitudine de reguli Feng Shui care ar putea să readucă echilibrul și să atragă abundența financiară. Totuși, specialiștii vorbesc și despre alte aspecte la fel de importante prin intermediul cărora energia unui loc poate fi schimbate, iar norocul poate fi atrag precum un magnet. Iată mai jos, în articol de ce este important […]
13:30
Pensionarii ar putea primi o lovitură de la primarul Ciprian Ciucu. Ce gratuitate vrea să taie Primăria Capitalei # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, ar intenționa să taie gratuitatea acordată pensionarilor pentru transportul public de suprafață. Este vorba de pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei. Potrivit surselor Gândul, proiectul este unul mai vechi, de pe vremea lui Nicușor Dan, dar nu a fost pus „în practică” pentru că nu este deloc […]
13:30
Avocatul Poporului sesizează Curtea Constituțională a României în privința ordonanței prin care Guvernul Bolojan stabilește modul de plată al concediului medical. „În conformitate cu dispozitiile art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei și ale art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea or. 35/1997 privind organizarea și functionarea instituției Avocatul Poporului, republicată, Avocatul Poporului formulează […]
13:30
Ninsorile lipsesc tocmai în sezonul vârf. Vacanța de schi a elevilor ar putea fi compromisă pe Valea Prahovei # Gândul
Ninsorile lipsesc tocmai unde este mai mare nevoie de ele. La Poiana Brașov, stratul de zăpadă s-a subțiat considerabil în ultima perioadă. Speranța stă în temperaturile scăzute, care permit tunurilor de omăt artificial să funcționeze zi și noapte. Din nefericire, perioada se suprapune pe vacanța de schi a elevilor. Cele 34 de tunuri care produc […]
13:30
Persoanele care desfășoară această activitate sau se bazează pe sprijinul financiar venit de aici trebuie să știe care este salariul unui asistent personal. De la 1 ianuarie 2026, nivelul salariului brut de bază este de 4.050 de lei, iar suma va crește începând cu 1 iulie, la 4.325 lei lunar, scrie bzi.ro. Legea este foarte […]
13:20
Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, ridiculizează PSD: „Nu-i mai crede nimeni că pleacă”. Nici Grindeanu nu a scăpat de ironiile consilierului # Gândul
Vlad Gheorghe, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a ieșit marți la RFI România cu un mesaj în care ridiculizează PSD și liderul partidului, Sorin Grindeanu. În opinia lui Gheorghe, PSD ar trebui ținut „puțin lateral” în discuțiile despre modernizare și eficientizare, tocmai pentru că se opune atunci când lucrurile devin serioase. Vlad […]
13:20
CNAIR avertizează asupra unei noi tentative de fraudă. SMS-uri care cer plata rovinietei și amenință cu confiscarea mașinii # Gândul
CNAIR avertizează șoferii asupra unor noi tentative de fraudă care circulă în aceste zile în România. Potrivit companiei, mai mulți șoferi au primit mesaje prin care sunt anunțați că trebuie să plătească, în termen de 12 ore, o presupusă „taxă de drum restantă”. În caz contrar, mesajele susțin că vehiculul va fi confiscat. Reprezentanții CNAIR […]
13:10
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, lansează un avertisment sumbru. Lumea este la câteva zile distanță de o cursă a înarmărilor nucleare # Gândul
Fostul președinte american, Barack Obama, avertizează printr-o postare pe pagina de socializare X că, dacă Congresul american nu va acționa, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia va expira. Acordul nuclear dintre cele două mari puteri expiră pe 5 februarie. „Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor […]
13:00
Mamele în concediu maternal ar putea fi scutite de plata CASS, prin pachetul de solidaritate înaintat de PSD coaliției. Manole: „Orice leu contează” # Gândul
Mamele aflate în concediu de creștere a copilului ar putea fi scutite de plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, spune ministrul Muncii, Florin Manole. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de propuneri înaintate de PSD în cadrul coaliției de guvernare, care vizează atât sprijinirea familiilor cu copii, cât și a pensionarilor. Florin Manole […]
13:00
Locuitorii din Motru au rămas fără căldură și apă caldă din cauza datoriilor mari. Furnizorul local de agent termic are de încasat de la asociațiile de proprietari 15 milioane de lei # Gândul
Peste 4.000 de apartamente din municipiul Motru, alături de școli, grădinițe și alte instituții publice, au rămas fără căldură și apă caldă din cauza datoriilor acumulate de asociațiile de proprietari către furnizorul local de agent termic, UTAA, dar și a obligațiilor financiare restante ale uzinei față de bugetul de stat și Complexul Energetic Oltenia. Datoriile […]
13:00
Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar” # Gândul
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a lăudat pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului. Latifundiarul din Pipera nu crede că patronul Mobexpert se va retrage din fotbal, așa cum apăruseră unele zvonuri. Dan Șucu e acționar majoritar la Rapid și la Genoa, echipa din Serie A. Omul de afaceri a fost foarte supărat pentru eșecul echipei din Giulești […]
12:50
Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate # Gândul
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele zile. Medicii de la Spitalul Universitar din București, acolo unde antrenorul echipei naționale de fotbal este internat, au refuzat transferul în străinătate. Din păcate, veștile care circulă în lumea fotbalului nu sunt tocmai bune. Lucescu, în stare gravă la „Municipal” Cel mai titrat tehnician […]
12:50
Două cazuri de pestă porcină au fost semnalate în judeţul Braşov, în ambele situaţii fiind vorba de mistreţi. Toţi mistreţii din pădurile din zonele Zărneşti, Poiana Mărului, Vlădeni, Dumbrăviţa şi Codlea vor fi vânaţi, au decis autoritățile. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Brașov a transmis notificări către primării, Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, […]
