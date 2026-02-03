Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente – în vigoare, în cel mai bun caz, abia de Paște

11:10

Deși guvernul vorbește despre “creștere economică”, cifrele arată altceva. România se confruntă cu o încetinire economică, iar măsurile de austeritate par să afecteze ritmul de dezvoltare al țării. Termenul de “creștere economică” este frecvent folosit de guvern atunci când dorește să arate că economia “merge bine”. Acesta se referă la creșterea valorii bunurilor și serviciilor […]