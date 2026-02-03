Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente – în vigoare, în cel mai bun caz, abia de Paște
Lumea Politică, 3 februarie 2026 16:20
Proiectul anunțat de Ciprian Ciucu și Primăria București privind instalarea de minicentrale termice stagnează. Punctele termice nu sunt stabilite, avizele sunt expirate, iar implementarea nu va avea loc prea curând. Primăria Municipiului București, prin Ciprian Ciucu, a promis o soluție pentru căldura insuficientă din Capitală: instalarea unor minicentrale termice. Totuși, aceste măsuri nu vor fi […]
• • •
Acum 5 minute
16:40
Dezvăluiri din vizita lui Epstein în România: cum disimula magnatul plățile către tinere românce și pictorul plătit cu 90.000 de dolari # Lumea Politică
Documente din dosarul Epstein indică o posibilă vizită a magnatului în România în 2012. Corespondența sugerează că Jeffrey Epstein ar fi folosit intermediari locali pentru a contacta tinere românce. Numele artistului Ion Nicola apare frecvent în arhiva desecretizată. Peste 3,5 milioane de pagini din dosarul Jeffrey Epstein au fost publicate de Departamentul de Stat al […]
Acum 15 minute
16:30
Senator AUR: ”Pentru prima dată după criza din 2008-2013, România are o rată a șomajului mai mare decât Italia” # Lumea Politică
Liderul AUR din Senat, Petrișor Peiu, susține că România a intrat în recesiune, citând creșterea șomajului și scăderea sectorului serviciilor. El critică măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, subliniind probleme economice majore. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că România se confruntă cu recesiune economică. Acesta menționează că „semnele” arată o contracție economică la finalul […]
16:30
PSD cere implementarea pachetului social în 2026, avertizând că nu acceptă lipsa sprijinului pentru românii vulnerabili. Premierul Ilie Bolojan răspunde criticilor din coaliție și nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar. PSD a transmis un mesaj clar premierului Ilie Bolojan, subliniind că pachetul social pentru 2026 este esențial. Adrian Câciu a subliniat pe Facebook că sprijinul […]
16:30
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care prevede că prima zi de concediu medical nu este plătită # Lumea Politică
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională privind OUG nr. 91/2025, care reduce indemnizațiile de concediu medical cu o zi. Plângerea subliniază încălcarea drepturilor la protecție socială și ocrotirea sănătății, garantate de Constituție. Avocatul Poporului a transmis sesizarea către CCR marți, 3 februarie. Aceasta vizează articolele din OUG nr. 91/2025 care afectează concediile medicale eliberate între […]
Acum 30 minute
16:20
Soluția Ciucu pentru căldură în apartamente – în vigoare, în cel mai bun caz, abia de Paște # Lumea Politică
Acum 4 ore
14:00
Facturile la gaze în România vor crește semnificativ. Românii, puși în situația să aleagă între confort și supraviețuire financiară # Lumea Politică
Românii se confruntă cu dilema încălzirii, având de ales între confort și supraviețuire financiară. Facturile la gaze ar putea crește cu până la 30% în ianuarie 2026, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. România se află din nou în fața unei ierni dificile, unde frigul devine un cost vizibil în facturi. Expertul în energie, […]
Acum 6 ore
12:40
Călin Georgescu cere întoarcerea la adevăr și demnitate: „oamenii mint și le place să fie mințiți” # Lumea Politică
Călin Georgescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1 pentru un nou termen în dosarul său. El așteaptă decizia asupra prelungirii controlului judiciar. A lansat critici dure la adresa sistemului de justiție. Călin Georgescu s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc un nou termen în dosarul său. În ziua precedentă, instanța […]
11:40
Gheorghe Piperea face o predicție neagră pentru Bolojan: „Aproape 100% până la final de februarie pleacă” # Lumea Politică
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a avertizat că premierul Ilie Bolojan ar putea părăsi funcția până la sfârșitul lunii februarie. Declarația vine după ce liderul AUR, George Simion, a anunțat schimbări majore în martie și aprilie. Piperea a subliniat că înlocuirea lui Bolojan ar putea crea dificultăți politice. Europarlamentarul Gheorghe Piperea a declarat că premierul Ilie Bolojan […]
11:40
Război total în PNL, stenograme incendiare: Ciocnire directă între Ilie Bolojan-Adrian Veștea. Alina Gorghiu: ‘Oricum suntem un partid de misogini și …i’ # Lumea Politică
Ședința Biroului Politic Național al PNL, desfășurată la Vila Lac, a scos la iveală tensiuni majore în partid. Ilie Bolojan a propus schimbarea conducerilor unor filiale cu rezultate slabe la alegeri, dar propunerea a fost respinsă. Totuși, Bolojan a primit un vot de încredere pentru a rămâne lider. Stenogramele ședinței de la Vila Lac au […]
11:40
Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur # Lumea Politică
Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul tragic din 2 Mai, este acuzat acum că ar fi furat cinci kilograme de aur de la tatăl său. Metalul prețios, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, ar fi fost folosit pentru a finanța consumul de droguri. Vlad Pascu, tânărul implicat în accidentul mortal […]
11:40
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde” # Lumea Politică
Donald Trump a emis un avertisment către Europa, subliniind problemele majore legate de imigrație și energie. Președintele a explicat de ce SUA va oferi un sprijin limitat în apărare, în cadrul noii Strategii. Donald Trump a declarat că Europa trebuie să „fie foarte precaută” din cauza provocărilor legate de imigrație și energie. Avertismentul său a […]
11:40
Trump evocă „vești bune” despre oprirea războiului dintre Ucraina și Rusia. „Spun asta pentru prima dată” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a sugerat progrese în eforturile de a încheia conflictul din Ucraina, declanșat de invazia Rusiei. Discuții trilaterale mediate de SUA sunt programate să înceapă miercuri la Abu Dhabi, conform Kremlinului. Donald Trump a sugerat că administrația sa ar putea aduce vești pozitive cu privire la eforturile diplomatice de a pune capăt războiului […]
Acum 8 ore
10:30
Iuliia Mendel acuză ritualuri magice în politica ucraineană. Ermak, în centrul atenției # Lumea Politică
Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei, a făcut dezvăluiri șocante despre Andrii Ermak, fostul șef al Biroului Președintelui. Ea susține că Ermak practica ritualuri magice și aducea vrăjitori din străinătate. Declarațiile ei aduc în prim-plan un subiect controversat în politica ucraineană. Iuliia Mendel a declarat public că Andrii Ermak, fostul șef al […]
10:20
Pensionarii din București riscă să piardă gratuitatea la transport. Decizia, blocată de lipsa unei majorități clare. # Lumea Politică
Primarul general Ciprian Ciucu propune eliminarea gratuității la transportul public pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei. Inițiativa, aflată în analiză, este afectată de lipsa unei majorități în Consiliul General. Problemele bugetare ale Primăriei Capitalei determină nevoia de reduceri de cheltuieli. Zeci de mii de pensionari din București ar putea pierde gratuitatea la […]
10:00
Escrocherie de milioane de dolari: Femeie de afaceri, înșelată de un fals prinț. Ancheta dezvăluie detalii șocante # Lumea Politică
O femeie de afaceri din România a fost păcălită să investească peste 2,5 milioane de dolari într-o schemă elaborată, orchestrată de un escroc nigerian. Acesta s-a dat drept prințul moștenitor al Dubaiului, promițând o colaborare umanitară fictivă. O anchetă realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a dezvăluit cum o rețea condusă de […]
09:40
ICCJ respinge contestația ANABI în dosarul „diamantelor”. Tudorache, pedeapsă redusă și suspendată # Lumea Politică
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestația ANABI în dosarul „diamantelor”, legat de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache. Sentința rămâne neschimbată, cu o pedeapsă redusă și suspendată. Decizia pune punct unui caz mediatizat pentru sumele mari implicate. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația Agenției Naționale de Administrare […]
09:00
Ilie Bolojan neagă zvonurile despre ceasul său. Premierul arată dovada jurnaliștilor. # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a respins categoric speculațiile privind un ceas de lux pe care l-ar purta, în valoare de 200.000 de euro. Într-o declarație făcută pe holurile Parlamentului, Bolojan a dorit să clarifice situația și a arătat ceasul său real jurnaliștilor. Premierul Ilie Bolojan s-a declarat deranjat de zvonurile care circulă în spațiul public despre […]
Acum 12 ore
08:20
Ilie Bolojan a reușit să blocheze un puci intern în PNL, dar se confruntă cu cerințele PSD pentru ajutoare sociale. Reformele sale de administrație sunt în pericol, iar viitorul său politic depinde de susținerea partidului și de negocierile cu social-democrații. Ilie Bolojan a intervenit personal în Parlament pentru a opri o mișcare internă din PNL, […]
08:20
Se încheie epoca apei la 15 lei pe Aeroportul Otopeni. Călătorii au acces gratuit la apă potabilă # Lumea Politică
Începând de luni, pasagerii Aeroportului „Henri Coandă” din București au acces la apă potabilă direct de la robinet. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că, pe lângă alimentarea directă, vor fi instalate stații speciale de apă în terminale. Apa de la robinet din Aeroportul „Henri Coandă” este din nou potabilă. Directorul general al CNAB, […]
08:20
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac virulent asupra liderului PNL, Ilie Bolojan, înaintea unei ședințe cruciale a partidului. Disputa internă din PNL se intensifică, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate ale guvernului. Rareș Bogdan, fost lider PNL, a criticat dur conducerea partidului înaintea ședinței de la Vila Lac. El a comparat actuala […]
08:10
Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual, formulate de DNA, au fost respinse, instanța considerând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea lui Florian Bodog și a […]
08:10
Avertisment oficial: SMS-urile legate de plata rovinietei sunt o capcană periculoasă # Lumea Politică
CNAIR avertizează șoferii asupra unei noi tentative de fraudă legate de plata rovinietei. Mesaje false care solicită plata urgentă a unei taxe inexistente amenință cu confiscarea vehiculului. Conducătorii auto sunt sfătuiți să fie vigilenți în fața unor noi escrocherii care circulă online. CNAIR a emis un avertisment privind mesaje înșelătoare care cer plata unei taxe […]
07:40
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru replica „m-a sunat Lia”, vrea să se pensioneze la 51 de ani # Lumea Politică
Ionela Tudor, cunoscută pentru replicile din timpul unei conferințe de presă, a depus o cerere de pensionare la CSM. În prezent, ea ocupă funcția de șefă a Secției a X-a contencios administrativ și fiscal la Curtea de Apel București. Solicitarea va fi discutată la începutul lunii februarie. Judecătoarea Ionela Tudor, în vârstă de 51 de […]
06:00
Daniel Băluță critică guvernarea lui Bolojan. Acuzații de ignorare a celor vulnerabili # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că guvernarea sa se concentrează doar pe tăieri bugetare și nu protejează persoanele vulnerabile. Băluță a subliniat că PSD nu poate susține o astfel de abordare și a prezentat un pachet de relansare economică propus de social-democrați. Daniel Băluță a […]
05:10
Acum 24 ore
03:40
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) trage un semnal de alarmă privind mesaje false care amenință șoferii cu confiscarea vehiculului dacă nu plătesc o taxă inexistentă. Aceste tentative de fraudă vizează furtul de date personale și bancare. CNAIR a emis luni un avertisment legat de o nouă tentativă de fraudă care circulă online, […]
2 februarie 2026
17:10
Revoltă deschisă în PNL – Bolojan se roagă de propriii parlamentari să nu-i mazilească oamenii # Lumea Politică
Ședința tensionată a PNL dezvăluie nemulțumiri interne față de premierul Ilie Bolojan. Acesta este acuzat că slăbește unitatea partidului prin numiri controversate, în timp ce unii membri cer schimbări esențiale în structurile parlamentare. Ședința grupurilor parlamentare reunite ale PNL, desfășurată luni la începutul sesiunii parlamentare de primăvară, a scos la iveală tensiuni majore. Conform unor […]
17:10
Județele cu cele mai mari și mici pensii medii. Anul 2026 ar putea aduce vești bune pentru pensionari # Lumea Politică
Guvernul României ar putea oferi ajutoare financiare pensionarilor începând cu 2026. În prezent, harta pensiilor arată diferențe mari între județe, cu pensii medii variind semnificativ. La sfârșitul anului 2025, România avea 4.699.559 de pensionari, cu o valoare totală a pensiilor plătite de peste 13 miliarde de lei lunar. Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) […]
17:10
Președintele Donald Trump a declarat că ar putea ajuta ONU să depășească criza financiară, promițând să convingă statele membre să-și plătească datoriile. Însă, nu a oferit detalii clare despre contribuția SUA. Donald Trump a abordat problema crizei financiare majore cu care se confruntă Organizația Națiunilor Unite, sugerând că ar putea acționa ca un „salvator” al […]
17:10
George Simion spune că „în viitoarea guvernare AUR” de Ministerul de Externe nu se vor ocupa doar diplomaţii. „Trebuie să avem Comerţ Exterior” # Lumea Politică
Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat duminică, la Forumul antreprenorilor români din diaspora organizat la Palatul Parlamentului, că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să aibă şi o componentă dedicată comerţului exterior, relatează Agerpres. „În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se […]
17:00
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace de Arild Hermstad, deputat norvegian. Nominalizarea vine datorită eforturilor sale de apărare a democrației și statului de drept în fața presiunilor externe. Deputatul Arild Hermstad, lider al Partidului Verzilor din Norvegia, a propus-o pe Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace, conform […]
Ieri
16:40
Cristian Tudor Popescu lansează un atac vehement la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, după ce acesta s-a opus interzicerii accesului minorilor la rețele sociale, propunere susținută de Raed Arafat. Arafat avertizează asupra impactului negativ al rețelelor asupra copiilor și cere măsuri urgente. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat aspru poziția ministrului de Interne, Cătălin […]
16:40
Ion Cristoiu analizează mișcările strategice ale PSD, care, printr-un comunicat oficial, pune presiune pe Ilie Bolojan și coaliția de guvernare. Partidul își afirmă poziția fermă în favoarea pachetelor de relansare economică și solidaritate. Ion Cristoiu a adus în discuție un comunicat de presă emis de PSD după ședința consiliului politic național de duminică, 1 februarie […]
14:50
Bolojan îi adună pe liberali în ședință la Vila Lac spre seară. Vrea un vot de încredere în PNL în contextul atacurilor interne # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan pregătește un vot de încredere în interiorul PNL, pe fondul tensiunilor din partid și al criticilor din partea PSD. El a subliniat importanța stabilității politice pentru menținerea încrederii externe. Liberalii se vor reuni în această seară, de la ora 18:00, la Vila Lac, pentru o ședință a Biroului Politic Național. Premierul Ilie […]
14:30
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather # Lumea Politică
Meteorologii de la Accuweather anunță ninsori în Predeal și alte localități montane în aprilie. Brașov și Sinaia nu vor fi ocolite de fenomenele meteo, în timp ce Bucureștiul va avea parte de ploi. Meteorologii de la Accuweather prognozează ninsori frecvente în Predeal și alte localități situate la altitudini mari. În perioada 2-6 aprilie, Predealul va […]
14:10
De ce nu a făcut plângere penală Daniel Băluță, după ce a aflat că a fost otrăvit cu mercur și arsenic # Lumea Politică
Daniel Băluță a discutat despre starea sa de sănătate la emisiunea Ora de Foc de la Antena 3, dezvăluind că a fost otrăvit cu mercur și arsenic. El a explicat că se simte mai bine și a detaliat cum a descoperit această situație șocantă. Daniel Băluță a fost prezent la Ora de Foc, unde a […]
13:40
Știa Epstein de COVID cu un deceniu înainte?Corina Tarniță și Jeffery Epstein lucrau împreună la modelarea matematică a evoluției virușilor! # Lumea Politică
Jeffery Epstein este cunoscut pentru orgiile pe care le organiza pe insula St. Thomas. Acuzațiile de spionaj, pedofilie și viol au ascuns ani de zile aspecte mult mai importante din activitatea miliardarului. Noile documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite relevă aspecte mult mai importante care ar putea să producă un cutremur planetar. […]
13:10
SpaceX blochează utilizarea Starlink de către Rusia pe dronele „Molnia 2”. Elon Musk: „Vă rugăm să ne informați” # Lumea Politică
Elon Musk a anunțat că măsurile SpaceX de a preveni utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia par să fie eficiente. Acest anunț vine în contextul colaborării cu Ucraina pentru a împiedica folosirea sistemului în ghidarea dronelor rusești. Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a declarat pe platforma X că măsurile adoptate de compania sa pentru a […]
13:10
Papa Leon îndeamnă la dialog între SUA și Cuba, în timp ce Trump atacă așa cum știe el mai bine # Lumea Politică
Papa Leon și-a exprimat îngrijorarea față de tensiunile dintre SUA și Cuba, cerând un dialog constructiv. Între timp, Donald Trump a anunțat taxe vamale împotriva țărilor care aprovizionează Cuba cu petrol. Papa Leon a făcut un apel la calm în contextul tensiunilor în creștere dintre Statele Unite și Cuba. El a subliniat necesitatea unui „dialog […]
13:10
Încă un politician de top demisionează după desecretizarea dosarelor Epstein. Legături financiare cu miliardarul pedofil # Lumea Politică
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, și-a anunțat demisia din Partidul Laburist, într-un moment tensionat generat de documente care sugerează legături financiare cu Jeffrey Epstein. Mandelson respinge acuzațiile și explică gestul său ca un act de loialitate politică. Peter Mandelson și-a anunțat retragerea din Partidul Laburist în urma publicării unor documente ale […]
12:40
Victor Ponta critică dur taxa pe coletele din China: „oamenii bogați nu iau de pe Temu” # Lumea Politică
Fostul premier Victor Ponta a lansat critici dure la adresa Guvernului Bolojan pentru introducerea unei taxe pe coletele din China. Acesta consideră că măsura afectează în mod disproporționat persoanele cu venituri mici și a dus la pierderi economice pentru România. Victor Ponta a atacat Guvernul Bolojan pentru decizia de a taxa coletele Temu și Shein, […]
12:20
Oana Gheorghiu pune condiția reformei companiilor de stat: ‘Trebuie să existe o decizie politică şi o asumare politică pe următorii 10 ani’ # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat importanţa unui acord politic pe termen lung pentru reformarea companiilor de stat. Într-un interviu pentru Euronews România, ea a avertizat că schimbările rapide sunt nerealiste şi a cerut continuitate strategică. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Euronews România că reformele în guvernanţa corporativă şi restructurarea companiilor de stat necesită un […]
12:20
Serghei Șoigu anunță că Moscova va continua să sprijine Beijingul în privința Taiwanului # Lumea Politică
Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a reafirmat sprijinul Moscovei pentru Beijing în privința Taiwanului. Oficialul rus a discutat cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, subliniind importanța unei comunicări strânse între cele două țări. Vizita lui Șoigu are loc în contextul unor discuții internaționale privind conflictul ruso-ucrainean. Serghei Șoigu a transmis ministrului […]
12:20
PSD București propune măsuri drastice pentru termoficare. Proiecte de hotărâre în Consiliul General # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că grupul PSD din Consiliul General al Municipiului București va iniția două proiecte de hotărâre. Vizate sunt neplata agentului termic necorespunzător și subvențiile acordate în funcție de venituri. Săptămâna viitoare, grupul PSD din Consiliul General al Municipiului București va susține un proiect de hotărâre prin care se propune […]
12:10
Primar PNL, declarații șocante despre munca socială: „Cine nu muncește nu merită să trăiască” # Lumea Politică
Primarul din Cleja, județul Bacău, a provocat controverse în Consiliul Local după ce a afirmat că persoanele care nu muncesc nu merită să trăiască. Declarațiile sale au stârnit reacții puternice și au fost intens dezbătute online. Primarul Petru Iștoc, membru al Partidului Național Liberal, a făcut declarații controversate în cadrul unei ședințe de Consiliu Local […]
12:10
Președintele Donald Trump a anunțat un program de subvenții de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american născut între 2025 și 2028. În același timp, Trump respinge acuzațiile legate de dosarul Epstein, promițând acțiuni legale împotriva adversarilor săi politici. Președintele american Donald Trump a dezvăluit un plan prin care fiecare familie americană va primi o […]
11:40
George Pomuț, arhitectul din umbră al achiziției Alaskăi. Povestea unui diplomat româno-american # Lumea Politică
George Pomuț, născut în Transilvania, a jucat un rol crucial în achiziția Alaskăi de către Statele Unite, în 1867. Fost revoluționar și erou de război, Pomuț a fost un diplomat abil în Rusia, susținând indirect expansiunea americană. George Pomuț, originar din satul Gyula, Transilvania, este o figură marcantă a istoriei româno-americane. Aventurier, revoluționar și diplomat, […]
11:40
Dosarele Epstein care surescită interes major în Statele Unite cuprind și numele unui român care au fost foarte atașat de miliardarul controversat. El și-a desfășurat activitatea în jurul lui Jeffrey Epstein și afost prezent pe insula care atrăgea regii, președinții și miliardarii din toată lumea. Pictorul din Tulcea care i-a decorat lui Epstein palatul orgiilor […]
11:10
Creștere economică doar în declarațiile puterii. Ce s-a întâmplat în realitate, de fapt # Lumea Politică
Deși guvernul vorbește despre “creștere economică”, cifrele arată altceva. România se confruntă cu o încetinire economică, iar măsurile de austeritate par să afecteze ritmul de dezvoltare al țării. Termenul de “creștere economică” este frecvent folosit de guvern atunci când dorește să arate că economia “merge bine”. Acesta se referă la creșterea valorii bunurilor și serviciilor […]
10:30
AUR propune un Minister al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior. Forum pentru antreprenorii români din diaspora organizat la Parlament. # Lumea Politică
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat un forum dedicat antreprenorilor români din diaspora, subliniind importanța acestora pentru economiile occidentale. În cadrul evenimentului, liderii AUR au propus crearea unui Minister al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior și au promis măsuri pentru sprijinirea repatrierii capitalului și forței de muncă. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Comisia […]
