Festivalul Untold a anunțat primii artişti pentru ediţia din 2026

16:15

Un tânăr de 26 de ani din localitatea Bârsana, județul Maramureș, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a lovit un bărbat în timp ce făcea drifturi cu mașina într-o parcare. În loc să îl ajute, s-a dat jos din autoturism şi l-a luat la bătaie.