Ce a scris presa din Rusia despre România în luna ianuarie. Nicușor Dan, subiectul central în cele peste 400 de articole

14:20

Serviciul Român de Informații a făcut publice o serie de documente de o valoare inestimabilă care arată cum funcționau serviciile secrete românești în perioada premergătoare celui de-al doilea Război Mondial și chiar în timpul deflagrației. Din numeroasele pagini publicate putem afla despre cum funcționa spionajul german pe teritoriul României, tensiunile date de primirea refugiaților polonezi, de unde aflăm că au fugit la noi în țară aproape 60.000 de militari. Tot din documentele publicate aflăm detalii extrem de sensibile despre cazul „Butenko”, trimisul URSS la București care „ar fi fost ucis de legionari”, după cum acuzau rușii la acea vreme, lucru neadevărat.