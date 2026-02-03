Femeie cu bani din România, păcălită de un fals prinț al Dubaiului, cu 2,5 milioane de dolari

17:40

De la 1 ianuarie 2026, România aplică o taxă fixă de 25 de lei pentru toate coletele cu valoare sub 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene către persoane fizice. Măsura, introdusă prin Legea nr. 239/2025, se aplică indirect prin curieri, vânzători și platforme de comerț online și vizează bunurile pentru care TVA este datorată în România. Ministerul Finanțelor susține că taxa nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă, menită să reglementeze comerțul electronic transfrontalier, într-un context în care importurile extracomunitare au crescut semnificativ în ultimii ani.