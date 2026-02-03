Sorin Grindeanu, în vizită oficială în Israel: întâlniri cu premierul Netanyahu și președintele Herzog

11:20

Noi alerte de vreme rea de la meteorologi. A fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei. De asemenea, a fost emis un Cod galben de vânt puternic în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi în zona înaltă a judeţelor Hunedoara şi Gorj. În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi foarte rece, dar de miercuri va începe să se încălzească.