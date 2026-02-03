Sorin Grindeanu, în vizită oficială în Israel: întâlniri cu premierul Netanyahu și președintele Herzog
Digi24.ro, 3 februarie 2026 16:20
Președintele Camerei Deputaților și Sorin Grindeanu face o vizită oficială, zilele acestea, Israel, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Liderul PSD are o întrevedere astăzi cu premierul Benjamin Netanyahu și are pe agendă o întrevedere și cu președintele Israrelului Itzhak Herzog.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
16:40
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria: propunere controversată în Parlamentul din Budapesta # Digi24.ro
Partidul ungar de opoziţie Coaliţia Democrată (DK) a anunţat marţi iniţierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru a elimina dreptul de vot în alegerile din Ungaria al alegătorilor cu dublă cetăţenie care trăiesc peste graniţe, informează agenţia de presă ungară MTI.
16:40
Parlamentul pregătește un proiect de lege care modifică infracțiunea de pornografie infantilă și introduce grooming-ul în Codul penal # Digi24.ro
Un proiect de lege care modifică articolul 374 din Codul penal, privind pornografia infantilă, este în lucru, a anunţat marţi preşedintele Comisiei speciale a Parlamentului pentru combaterea traficului de persoane, Diana Tuşa. Comisia a analizat deja un prim draft, iar o nouă rundă de dezbateri este programată pentru 18 februarie.
Acum 15 minute
16:30
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia # Digi24.ro
Un cetățean român a fost arestat în Germania, alături de un grec, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane. Ancheta autorităților din Hamburg arată că cei doi ar fi intervenit intenționat asupra mai multor corvete aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg, inclusiv asupra navei „Emden”, prin avarierea sistemelor tehnice și electronice, acțiuni care ar fi putut afecta securitatea națională a Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor.
Acum 30 minute
16:20
Pancreasul artificial a fost dezvoltat în Israel. Cum funcționează „implantul viu”, care ar elimina injecțiile zilnice cu insulină # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă din Israel şi Statele Unite au dezvoltat un „implant viu” care acţionează ca un pancreas artificial, o realizare care ar putea să elimine într-o bună zi nevoia legată de administrarea zilnică a injecţiilor cu insulină pentru milioane de oameni diagnosticaţi cu diabet.
16:20
Sorin Grindeanu, în vizită oficială în Israel: întâlniri cu premierul Netanyahu și președintele Herzog # Digi24.ro
Președintele Camerei Deputaților și Sorin Grindeanu face o vizită oficială, zilele acestea, Israel, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Liderul PSD are o întrevedere astăzi cu premierul Benjamin Netanyahu și are pe agendă o întrevedere și cu președintele Israrelului Itzhak Herzog.
Acum o oră
16:00
Înalta Curte de Casație și Justiție va reanaliza condamnarea lui Dani Mocanu. Instanța a admis cererea de recurs în casație # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cerereile de recurs în casație formulate de Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după ce au fost condamnați la finalul anului 2025 la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Primul termen stabilit de ÎCCJ este pe 17 martie.
16:00
Polonezul implicat în complotul pentru asasinarea lui Zelenski, coordonat de Kremlin, a fost condamnat # Digi24.ro
Un cetățean polonez de 50 de ani a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru colaborare cu serviciile secrete ruse într-un plan de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit procurorilor, operațiunea era coordonată de la Kremlin și viza un atac pe aeroportul Rzeszów-Jasionka, un punct strategic pentru sprijinul militar internațional acordat Ucrainei.
15:50
Partidul AUR a fost amendat pentru nerespectarea GDPR în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025 # Digi24.ro
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a amendat partidul AUR cu 5.089 lei (1.000 de euro), după ce a constatat că partidul nu a răspuns unei cereri a unei persoane care și-a cerut datele personale și ștergerea lor, în urma unei scrisori electorale primite în campania prezidențială din 2025.
15:50
Un tânăr din Maramureș care făcea drifturi cu mașina a accidentat un bărbat, pe urmă l-a luat la bătaie. Șoferul a fost reținut # Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani din județul Maramureș a fost reținut de polițiști după ce a lovit un bărbat cu mașina, în timp ce făcea drifturi în parcarea unui local, iar apoi l-a luat la bătaie. Șoferul a refuzat testarea pentru alcool.
Acum 2 ore
15:40
Comisia pentru controlul SRI: Amenințările la adresa securității naționale au fost cumulative în 2025 # Digi24.ro
Presedintele Comisiei SRI, deputatul PSD Eugen Bejinariu a prezentat, marţi, un bilanţ al activităţii comisiei, în perioada august-decembrie 2025, precizând că în această perioadă, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative.
15:40
Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene # Digi24.ro
Activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopţii asupra instalaţiilor energetice ucrainene, care a implicat un număr record de rachete balistice, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
15:20
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio”, acum la un click distanță # Digi24.ro
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio”, acum la un click distanță
15:20
Un grup de ambarcaţiuni înarmate a încercat să intercepteze o navă la 16 mile marine (circa 30 km) nord de Oman, a anunţat marţi agenţia pentru operaţiuni comerciale maritime a Regatului Unit (UKMTO).
15:00
Mircea Lucescu, internat în continuare la Cardiologie: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare” # Digi24.ro
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, se află internat la secția de cardiologie a Spitalului Universitar. În condițiile în care se apropie un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, oficialii Federației Române de Fotbal ar lua în calcul un „plan B”, dacă starea de sănătate a selecționerului nu se îmbunătățește, potrivit digisport.ro.
15:00
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis Curtea de Apel Bucureşti # Digi24.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Bucureşti.
15:00
Stenograme. Tensiuni în ședința PNL. Gorghiu: „Suntem un partid de misogini”. Critici la adresa conducerii # Digi24.ro
În cele aproximativ cinci ore de discuții care au avut loc luni seară, liderii PNL și-au pus toate nemulțumirile pe masă, de la măsurile luate la vârful Guvernului, la decizii precum înlăturarea unor șefi de filiale. Au fost și voturi interne, în urma cărora Ilie Bolojan și-a dat seama cine îl susține și cine nu.
Acum 4 ore
14:40
Donald Trump a anunţat că solicită acum daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, conform unor informaţii din New York Times conform cărora administraţia sa a renunţat la planurile de a cere compensaţii de la prestigioasa instituţie de învăţământ, pe care o acuză de antisemitism şi părtinire.
14:40
Bilanț după ninsorile puternice din Japonia: 30 de persoane au murit și peste 300 au fost rănite # Digi24.ro
Ninsorile puternice au lovit mai multe regiuni din Japonia în ultimele zile, provocând 30 de decese și 324 de răniți începând cu 20 ianuarie, potrivit Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Comunicațiilor.
14:40
Musk a anunțat fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și xAI, de inteligență artificială. Valoarea: 1000 de miliarde USD # Digi24.ro
Compania aerospațială SpaceX a lui Elon Musk a achiziționat afacerea sa de inteligență artificială xAI, într-o fuziune în valoare de 1,25 mii de miliarde de dolari, care consolidează o parte din imperiul lui Musk, în timp ce SpaceX se pregătește să devină publică în cursul acestui an, scrie The Guardian.
14:40
Mircea Lucescu, internat în continuare la Cardiologie. FRF ia în calcul să îi găsească un înlocuitor pentru barajul cu Turcia # Digi24.ro
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, se află internat la secția de cardiologie a Spitalului Universitar. În condițiile în care se apropie un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, oficialii Federației Române de Fotbal ar lua în calcul un „plan B”, dacă starea de sănătate a selecționerului nu se îmbunătățește, potrivit digisport.ro.
14:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marţi, Rusia pentru „tratamentele inumane” şi „detenţia ilegală” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcerea sa în ţară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, potrivit Agerpres.
14:20
SRI publică, în premieră, documente istorice despre spionajul din cel de-al Doilea Război Mondial, refugiați și celebrul caz „Butenko” # Digi24.ro
Serviciul Român de Informații a făcut publice o serie de documente de o valoare inestimabilă care arată cum funcționau serviciile secrete românești în perioada premergătoare celui de-al doilea Război Mondial și chiar în timpul deflagrației. Din numeroasele pagini publicate putem afla despre cum funcționa spionajul german pe teritoriul României, tensiunile date de primirea refugiaților polonezi, de unde aflăm că au fugit la noi în țară aproape 60.000 de militari. Tot din documentele publicate aflăm detalii extrem de sensibile despre cazul „Butenko”, trimisul URSS la București care „ar fi fost ucis de legionari”, după cum acuzau rușii la acea vreme, lucru neadevărat.
14:20
Adolescent reţinut de poliţişti, după ce a atacat cu un cuțit un alt băiat aflat într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca # Digi24.ro
Un minor în vârstă de 17 ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, după ce l-a bătut pe un alt adolescent pe care l-a înţepat cu un cuţit în mână, în timp ce se aflau într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca. În urma agresiunii, victima a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale.
14:10
Când ar putea avea loc greva generală a profesorilor. Lider FSLI: „Doar Educația a fost afectată de tăieri și de austeritate” # Digi24.ro
George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat marți la Digi24 că tot mai mulți profesori sunt dispuși să recurgă la o grevă generală, în contextul nemulțumirilor generate de măsurile de austeritate și de modificările aduse prin „legea Bolojan”.
14:00
Președintele Donald Trump a declarat luni că republicanii ar trebui să „naționalizeze” și să „preia controlul” asupra votului în cel puțin 15 locuri, reiterând afirmațiile potrivit cărora alegerile din SUA sunt marcate de fraude pe scară largă.
14:00
Vlad Gheorghe: Bolojan susține transpunerea referendumului din București, dar Parlamentul trebuie convins # Digi24.ro
Consilierul onorific al prim-ministrului Vlad Gheorghe a declarat, marţi, că premierul Ilie Bolojan este convins privind necesitatea transpunerii în lege a referendumului local de la Bucureşti, dar trebuie convins şi Parlamentul referitor la acest aspect.
13:50
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata primei zile de concediu medical # Digi24.ro
Avocatul Poporului a anunțat marți că atacat la Curte Constituțională ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical.
13:40
Birourile platformei de social media X, deținută de Elon Musk, din Franța sunt percheziționate de procurorii din Paris, scrie BBC. Miliardarul și fosta directoarea executivă a rețelei au fost citați să se prezinte la audieri în luna aprilie, în anchetă.
13:30
„Spaţiul a devenit un domeniu de luptă”. Germania vrea să investească 35 miliarde de euro într-o reţea de sateliţi-spion # Digi24.ro
Germania are în vedere investiţii mergând de la sateliţi-spion şi avioane spaţiale până la lasere ofensive, în cadrul unui program de cheltuieli militare spaţiale de 35 miliarde de euro, destinat să contracareze în ameninţările în creştere pe orbită din partea Rusiei şi Chinei, a anunțat şeful comandamentului spaţial german.
13:20
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De la ce a pornit disputa # Digi24.ro
Într-o rară luare de poziției privind declarațiile unui oficial român, Ambasada Ucrainei la București, critică în termeni duri o luare de cuvânt a senatorului PSD, Titus Corlățean, din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. La sfârșitul lunii ianuarie, Corlățean acuza că de la întâi februarie urmează să fie închise mai multe școli cu predarea în limba română din Ucraina. Ambasada a venit cu precizări și notează că declarațiile fostului ministru sunt un neadevăr.
13:20
Economist JP Morgan: „România poate coborî deficitul bugetar la 6% din PIB în 2026. Pentru 2027, situația este incertă” # Digi24.ro
România ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, dacă măsurile fiscale deja aprobate vor fi aplicate integral, iar cheltuielile publice vor rămâne sub control, a declarat economistul Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, managing director la JP Morgan. „Performanța fiscală din 2025, când deficitul a fost mai mic decât estimările inițiale, nu a fost o surpriză, ci rezultatul unor decizii bugetare care și-au produs deja efectele”, a adăugat acesta.
13:10
Nereguli grave în cofetării și patiserii: ANSVSA a dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării şi patiserii, printre nereguli fiind igienizarea necorespunzătoare a suprafeţelor şi a ustensilelor şi depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare. În 23 de cazuri, s-a decis suspendarea activităţii, pentru alte cinci aceasta fiind interzisă.
13:10
Crater uriaș în asfalt pe DN 56A Drobeta-Turnu Severin - Calafat. Se circulă cu restricții # Digi24.ro
Pericol pe un drum național din Mehedinți. Un crater uriaș a apărut în asfalt pe șoseaua dintre Calafat și Drobeta Turnu Severin. În zonă, se circulă cu restricții.
12:50
Și Spania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Pedro Sanchez: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital” # Digi24.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat un pachet de măsuri care vizează accesul copiilor la rețelele sociale, inclusiv obligativitatea verificării vârstei și interzicerea platformelor pentru minorii sub 16 ani. Liderul spaniol a justificat decizia prin necesitatea de a-i proteja pe cei mici de „Vestul Sălbatic digital”, avertizând asupra riscurilor tot mai mari din mediul online.
12:50
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii: „Nu sunt bani pe care statul îi dă, ci pe care nu îi mai ia” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat marți, la Digi24, măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate, destinat mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, copiilor din categoriile vulnerabile și pensionarilor cu venituri mici. Oficialul a precizat că eliminarea contribuției CASS ar viza peste 147.700 de părinți, cu un impact de 560 de milioane de lei, iar ajutorul pentru 2,8 milioane de pensionari ar costa 2,3 miliarde de lei.
Acum 6 ore
12:40
Premierul spaniol anunță măsuri stricte pentru accesul copiilor la rețelele sociale: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital” # Digi24.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat un pachet de măsuri care vizează accesul copiilor la rețelele sociale, inclusiv obligativitatea verificării vârstei și interzicerea platformelor pentru minorii sub 16 ani. Liderul spaniol a justificat decizia prin necesitatea de a-i proteja pe cei mici de „Vestul Sălbatic digital”, avertizând asupra riscurilor tot mai mari din mediul online.
12:40
Conducerea Senatului a decis, în prima zi a sesiunii parlamentare, că ședințele de plen se vor desfășura de acum înainte cu prezența fizică a senatorilor. Cine absentează, va fi sancționat. Până acum, parlamentarii puteau participa online la majoritatea ședințelor.
12:30
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren # Digi24.ro
Vorbind de la tribuna parlamentară, Rutte a spus că este „o mare onoare” să se afle în ceea ce a descris ca fiind inima unei „Ucraine vii și democratice”, lăudând reziliența poporului ucrainean în fața atacurilor zilnice ale Rusiei.
12:00
Durerea de șold care persistă sau se agravează, mai ales la mers, poate avea cauze diverse, de la inflamații până la probleme structurale ale osului. În unele situații, cauza reală este o afectare a circulației locale, care determină degradarea progresivă a articulației și necesită intervenție la momentul potrivit.
11:50
PSD acuză că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan au destabilizat România: „Se joacă cu focul lângă butelie” # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a susţinut, marţi, că prin măsurile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan sunt „fragilizaţi” principalii piloni de stabilitate ai ţării: coeziunea socială, încrederea în instituţii şi capacitatea statului de a-şi menţine rezilienţa internă într-un context internaţional instabil. „Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie”, a scris social-democratul pe Facebook.
11:50
Programul de fertilizare in vitro ar putea primi buget dublu în 2026. Ministrul Muncii: „Ținta este 10.000-12.000 beneficiari” # Digi24.ro
Programul național de fertilizare in vitro (FIV) ar putea primi în 2026 un buget dublu față de anul trecut, printr-o combinație de fonduri europene și bani de la bugetul de stat. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat pentru Digi24 că, imediat după aprobarea bugetului, vor începe demersurile pentru atragerea finanțării europene, astfel încât numărul beneficiarilor să ajungă la 10.000-12.000 de cupluri.
11:50
Lucrări excepţionale au început în Capela Sixtină pentru restaurarea capodoperei „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, la treizeci de ani de la ultima restaurare, au anunţat luni Muzeele Vaticanului.
11:40
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, proprietara Combinatului Azomureș. La întâlnire au participat și reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.
11:30
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere # Digi24.ro
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere
11:30
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat # Digi24.ro
Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze.
11:30
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică # Digi24.ro
Fostul prinț britanic Andrew, fosta sa soție Sarah Ferguson și un fost ambasador al Regatului Unit la Washington au fost luni din nou în centrul atenției în scandalul Jeffrey Epstein, după ce e-mailuri șocante cu defunctul infractor sexual au zguduit cercurile politice și regale.
11:20
Noi alerte meteo: Cod galben de ger și vânt puternic în mare parte din țară. Zonele afectate și vremea în București HARTĂ # Digi24.ro
Noi alerte de vreme rea de la meteorologi. A fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei. De asemenea, a fost emis un Cod galben de vânt puternic în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi în zona înaltă a judeţelor Hunedoara şi Gorj. În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi foarte rece, dar de miercuri va începe să se încălzească.
11:10
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei # Digi24.ro
Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus pentru prima dată de la începutul războiului sistemul greu de lansare a rachetelor „TOS-1A Solntsepiok” chiar pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost comunicat de batalionul de sisteme fără pilot „Bulava” al Brigăzii 72 mecanizate separate „Cernihivski Zaporozhci”.
11:00
Primăria Capitalei caută oferte pentru servicii de rating de credit. Contractul, acordat prin achiziţie directă # Digi24.ro
Primăria Capitalei lansează o invitaţie de participare la o achiziţie directă pentru servicii de evaluare a capacităţii municipalităţii de a-şi respecta obligaţiile şi angajamentele financiare pentru toate creditele în valută şi monedă naţională contractate pe termen lung şi scurt - rating de credit.
11:00
Creșterea economică a României din ultimii ani ar fi fost semnificativ mai slabă fără fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arată un studiu al Băncii Naționale a României, care analizează impactul fondurilor europene în perioada post-pandemică. În intervalul 2022-2024, aceste fonduri au adăugat peste 1 punct procentual la creșterea PIB, însă întârzierile în implementarea reformelor și absorbția scăzută pun în pericol beneficiile. Cu doar 27% dintre jaloane îndeplinite și mai puțin de 40% din fonduri atrase până în toamna lui 2025, România riscă să piardă o parte importantă din bani, chiar înainte de încheierea programului, la 30 august 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.