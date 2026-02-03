Ministerul Finanțelor dezminte un fake news legat de așa numita „taxă Temu”
Veridica.ro, 3 februarie 2026 20:20
Voci din spectrul suveranist afirmă că introducerea acesteia a provocat pierderi de zeci de milioane de euro statului român.
Acum o oră
20:20
20:00
Un petrolier sub pavilion american a fost abordat și atacat de fregate de luptă iraniene în Strâmtoarea Ormuz, marți, înainte de a-și continua călătoria, a declarat o firmă britanică de securitate maritimă.
Acum 2 ore
19:50
NATO a început planificarea militară pentru o misiunea Sentinela Arctică , a declarat marți un purtător de cuvânt al sediului militar al alianței, SHAPE, pe fondul tensiunilor dintre SUA și aliații europeni din cauza Groenlandei.
19:40
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că sunt în curs de desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia privind războiul din Ucraina.
19:20
Aflat în vizită la Kiev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat că Occidentul are în vedere trei niveluri de garanții de securitate pentru Ucraina.
19:10
Comisia Europeană investighează dacă fostul politician britanic Peter Mandelson a încălcat regulile UE în legătură cu contactul său cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Acum 6 ore
16:00
Cele două state nordice vor achiziționa împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru forțele armate ale Kievului.
Acum 8 ore
13:40
Madridul va introduce și o lege pentru sancționarea conducerii platformelor de socializare pentru răspândirea de conținut ilegal.
13:10
Organizaţia a primit anul trecut mai puţin decât a cerut în urma retragerii Statelor Unite şi a constrângerilor bugetare globale
Acum 12 ore
12:50
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:40
Anunţul a fost făcut ieri de preşedintele SUA după o convorbire cu premierul indian
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Parlamentul de la Kiev vrea refacerea unității cu Rusia și Belarus # Veridica.ro
În Rada Supremă s-a cerut ca Ucraina să renunțe la război și să revină la dialog și la „unitatea istorică” cu Rusia și Belarus pentru a obține o pace durabilă, potrivit presei pro-Kremlin.
11:20
Guvernul lui Sebastien Lecornu a supraviețuit votării a două moțiuni de cenzură introduse de opoziție.
11:00
Rusia şi-a reluat bombardamentele asupra sistemului energetic ucrainean cu zeci de rachete şi sute de drone.
10:40
Moscova declară că soldații ruși au ajutat la respingerea atacului împotriva aeroportului din Niamey # Veridica.ro
Atacul din 29 ianuarie a fost revendicat de gruparea teroristă Statul Islamic din Sahel, care acționează în Niger.
10:10
Mai mult de jumătate dintre români spun că sunt ținta dezinformărilor din spațiul media.
10:00
Compania rezultată ar deveni cea mai valoroasă firmă privată din istorie.
09:40
Preşedintele Trump aşteaptă veşti bune de la discuţiile cu ruşii şi ucrainenii
09:10
Creditul a fost contractat în 1992 pentru importul de materie primă pentru industria textilă românească.
08:50
Pentru 2027, perspectivele sunt incerte din cauza lipsei unor măsuri deja definite.
Ieri
18:20
Investitorii reacționează la schimbarea conducerii Băncii Centrale a SUA
17:40
O conservatoare câștigă alegerile prezidențiale din Costa Rica
15:10
În paralel, rușii au ucis 12 mineri ucraineni în regiunea Dnipropetrovsk
14:40
Președintele Pavel este în conflict deschis cu guvernul naționalist format după alegerile din toamnă
13:50
Procurorii germani au descoperit o rețea care a livrat mărfuri de zeci de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor UE
13:00
Bucureştenii suferă de frig din cauză că gazele româneşti sunt trimise în Ucraina şi Moldova, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda suveranistă.
12:40
Deputatul norvegian Arild Hermstad a apreciat eforturile Maiei Sandu în apărarea democrației europene.
12:00
Aceştia ar trebui să explice decizia UE de a desemna Gardienii Revoluției drept organizație teroristă.
10:30
Rusia are planuri grandioase la Arctică și cea mai mare flotă de spărgătoare de gheață din lume pentru a le pune în aplicare. Moscovei îi lipsesc însă fondurile pentru a-și pune în aplicare strategia, iar flota sa îmbătrânește rapid.
10:20
Acesta prevede sancţiuni pentru absenţe nemotivate, care merg până la revocarea din funcţie a judecătorilor constituţionali.
08:30
Cele două camere îşi vor alege membrii birourilor permanente.
06:10
Insula caraibiană se confruntă cu o criză energetică majoră.
05:50
Aceştia se îndreptau spre casă, la încheierea programului de muncă.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de Nicuşor Dan în 2025 # Veridica.ro
Valoarea acestora se apropie de 10.000 de euro.
15:50
Ministrul de Interne nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare # Veridica.ro
Cătălin Predoiu invocă dificultatea implementării unei astfel de măsuri și cere o educație socială solidă și riguroasă.
15:20
Departamentul american de Justiție a publicat alte peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein.
13:30
Organizația caritabilă a refuzat să furnizeze statului evreu lista cu angajații săi locali.
13:10
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 55
12:30
Cei doi lideri au discutat despre proiecte comune în domeniul energiei.
11:20
Sunt represaliile Teheranului la o decizie similară a UE.
10:50
Poteste ant-ICE au avut loc în multe oraşe americane cu o zi înainte
10:00
Agenţii federali i-au bulversat pe localnici cu aplicarea politicii lui Trump
09:40
Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu obişniutul său partener de convorbiri, Kiril Dmitriev
08:30
Noi bombardamente în Gaza, urmate de acuzaţii între Israel şi Hamas de încălcare a armistiţiului # Veridica.ro
Concomitent Israelul redeschide limitat frontiera dintre Gaza şi Egipt, pe care o controlează de doi ani.
31 ianuarie 2026
18:50
Senatul a votat asupra adoptării finale a acordului de finanțare cu câteva ore înainte de termenul limită, vineri seară, după ce a votat mai multe amendamente, dar legea trebuie să treacă de votul Camerei Reprezentanților care se reunește abia luni.
18:30
Acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Donald Trump au dispărut din dosarele lui Epstein la câteva ore de la publicarea lor.
18:10
Antonio Guterres, șeful Națiunilor Unite, a îndemnat vineri națiunile să își achite cotizațiile, avertizând că organizația este în pericol de faliment și ar putea rămâne fără bani până în iulie.
18:00
O explozie puternică a zguduit orașul portuar Bandar Abbas din sudul Iranului, în cursul zilei de sâmbătă.
13:30
Mai multe localități de peste Prut, inclusiv capitala Chișinău, au rămas fără curent electric sâmbătă dimineață.
13:00
România Digitală, acum și pe dischetă - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
