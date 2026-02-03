Ministru: Măsura privind concediile medicale este una tranzitorie
Ziarul Lumina, 3 februarie 2026 22:20
Măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
22:50
Mai multe organizaţii non-guvernamentale reunite în coaliția PAN Europe au denunţat, într-un raport publicat zilele trecute, „cocteilurile de pesticide” găsite în merele din Europa, informează AFP.
22:50
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenţionează în privința apariției mesajelor înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR şi
Acum 15 minute
22:40
Apa de la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă şi poate fi folosită de către pasageri, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. De asemenea, în terminal vor fi amplasate 14
22:40
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod suficient locuinţa, în 2024, o situaţie mai bună faţă de 10,6% în 2023, arată Eurostat. Statele membre cu
Acum o oră
22:20
Distribuţia companiilor din top 5.000 în regiunile istorice evidenţiază o concentrare a capitalului românesc în Moldova, Dobrogea şi Oltenia, unde reprezintă peste trei sferturi din total, în timp ce în
22:20
Măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut
Acum 8 ore
16:40
La finalul săptămânii trecute, mai multe comunități românești din nordul Europei au primit binecuvântare arhierească, în mijlocul acestora poposind Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mit
15:30
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din apropierea orașului Năvodari, județul Constanţa, și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a
15:30
Parohia Ceamurlia de Sus, Protopopiatul Babadag, județul Tulcea, a trăit un moment de aleasă bucurie duhovnicească sâmbătă, 31 ianuarie, cu prilejul sfințirii clopotelor și a clopotniței bisericii parohiale. Ev
15:20
De Întâmpinarea Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Jitianu după ce duminică, 1 februarie, a poposit la
Acum 12 ore
14:20
În Aula brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din municipiul Buzău s‑a desfășurat sâmbătă, 31 ianuarie, Adunarea Generală a Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului
14:20
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică pe credincioșii Parohiei Fîrliug, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie
14:10
Pentru școlile de teologie arădene, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” și Seminarul Teologic Ortodox, ziua de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie, a fost un moment de aleasă
13:10
În după‑amiaza unei zile de luni, 3 februarie 1936, blândul arhiereu Nicolae Ivan a închis ochii senin și liniștit, adormind în Domnul. Cu o zi înainte fusese împărtășit cu Sfintele Taine de către
12:50
Cuvintele din Evanghelia după Sfântul Luca ne descoperă cu limpezime sensul sărbătorii Întâmpinării Domnului, al începutului de februarie luminat de pașii Domnului printre oameni. Fiecare mare sărbătoare se
12:40
Ședința de lucru a Consiliului eparhial și a Adunării eparhiale a Episcopiei Daciei Felix a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.
12:20
Cu prilejul sărbătorii Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,
12:20
În ziua de 2 februarie 2026, la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iaşi s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care, sub preşedinţia
12:10
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a împlinit luni, 2 februarie 2026, 32 de ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Evenimentul a fost aniversat prin rugăciune la Catedrala
12:00
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul
12:00
„Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare a împlinirii profețiilor, în care așteptarea se transformă în vedere, făgăduința în prezență, iar cuvântul profetic în realitate mântuitoare. Evenimentul
11:20
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit la praznicul Întâmpinării Domnului în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În
11:10
În Duminica a 33‑a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului), 1 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Ieri
20:50
Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis sâmbătă un mesaj prin care susține necesitatea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor „sub 15-16 ani” la rețelele
20:50
Biserica şi Armata sunt instituţiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research,
20:50
Senatul şi Camera Deputaţilor au început, ieri, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Priorităţile coaliţiei în această sesiune sunt adoptarea pachetului privind reforma administraţiei, măsurile
20:50
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat punerea în transparenţă a unui proiect care prevede introducerea altor 33 de medicamente pe lista de compensate şi gratuite. Potrivit acestuia, în oncologie se
20:50
Ministerul Dezvoltării a realizat 3.220 de noi locuri în creşe, aproape trei sferturi din totalul de 4.500 asumat în Programul guvernamental de construire creşe „Sfânta Ana” prevăzut în PNRR, a anunţat
20:40
A doua zi după sărbătoarea Întâmpinării Domnului îi cinstim pe Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu, şi pe Sfânta Prorociţă Ana. Ei s-au învrednicit să fie prezenţi în templul din Ierusalim
20:40
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Iar când veți vedea «urâciunea pustiirii», cea prezisă de prorocul Daniel, stând unde nu se cuvine - cine citește să înțeleagă -, atunci cei ce vor fi în Iudeea să
20:40
Protosinghel Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 732-733„Folosul rugăciunii este împlinirea scopului ei, adică iertarea păcatelor și mântuirea sufletului, indiferent
20:40
Anul omagial 2026, dedicat în Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine, dar și comemorării sfintelor femei din calendar, oferă prilejul unei redescoperiri a chipului feminin ca purtător de
20:40
A te baza pe tine. Acest mic puseu de personalitate, alcătuit pe jumătate din imaginație, pe jumătate din nesăbuință, se naște de obicei în perioada adolescenței și continuă până în ziua în care
20:40
Duminică am început cele zece săptămâni ale urcuşului nostru duhovnicesc către Paşti, în care suntem călăuziţi de cartea de cult numită Triod. Prin imnografia lui, parcurgem cea mai importantă perioadă lit
20:40
„Marin Sorescu 90” este titlul expoziției cu picturi și desene realizate de Marin Sorescu (29 februarie 1936 - 8 decembrie 1996), care poate fi vizionată până în 3 martie 2026 la Muzeul Național al
20:40
Filmul „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celibidachi, fiul dirijorului Sergiu Celibidache, care semnează şi scenariul împreună cu James Olivier, va avea premiera în Statele Unite ale Americii pe 6
20:40
Pe parcursul întregii luni februarie, publicul poate vizita, în Sala „Noua Galerie” a Muzeului Național al Țăranului Român, expoziția „Întâlniri mirabile”, în care sunt reunite lucrările a trei
20:40
Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian”, expoziția Concursului Interjudețean de Arte Plastice „Omagiu Ștefan Luchian”, ediția a XIX-a. La concurs au
20:40
La Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu va putea fi vizitată, în perioada 19 februarie -19 mai, expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuşi”, care va fi vernisată chiar în ziua
19:30
Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca este singura comunitate de credincioşi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului care are acest hram. Praznicul exprimă trăsătura definitorie de a fi o c
19:10
În ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, 30 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
18:50
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și-a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Acest eveniment a fost încununat anul acesta de prezența a trei ierarhi din Mitropolia Olteniei.
16:10
Prin intermediul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice - Municipiul Tulcea, Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine, în 2029, titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie
16:00
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale din București, împreună
15:50
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și‑a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Acest eveniment a fost
15:50
În Arhiepiscopia Dunării de Jos au avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale, desfăşurate sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian în sala de conferinţe
15:40
Praznicul Întâmpinării Domnului a fost sărbătorit luni, 2 februarie, la Catedrala Patriarhală din București, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,
15:30
Catedrala Mitropolitană din Iași și‑a sărbătorit astăzi hramul istoric, praznicul Întâmpinării Domnului Iisus Hristos. Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și
15:30
Mănăstirea „Sfântul Trifon” din localitatea Cernetu, județul Teleorman, aflată sub ocrotirea Sfântului Mucenic Trifon, și‑a sărbătorit duminică, 1 februarie 2026, hramul. Cu acest prilej, Preasfințitul
14:40
Sfinții Trei Ierarhi au fost cinstiți vineri, 30 ianuarie, și la Catedrala Episcopală din Caransebeș, de către elevii de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”. La Sfânta Liturghie săvârșită de PS
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.