Plăți în avans ale alocațiilor
Ziarul Lumina, 4 februarie 2026 21:20
Beneficiile de asistenţă socială vor fi virate în avans, ţinând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obişnuită de plată, cade duminică, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
Acum 30 minute
21:30
Ministerul Finanţelor va derula între 6 și 13 februarie o nouă ediţie a programului Fidelis de titluri de stat pentru populaţie. Pentru emisiunile în lei cu scadenţa la 2 ani dobânzile sunt de 6,15% sau 7,15% pe
21:30
Sfânta Muceniţă Agata (†251) era de loc din Sicilia, dintr-o cetate (Panormos) pe locul căreia astăzi se află oraşul Palermo. Era de neam ales, fiind dintr-o familie bogată, ceea ce i-a facilitat o educaţie al
21:30
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
21:30
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 449-450„Eu smerit arhiereu Calinic, Episcopul Râmnicului-Noului Severin, auzind glasul Domnului ce zice în Sfânta
21:20
România continuă să aibă cea mai mare proporţie din Uniunea Europeană în privinţa tinerilor între 15 şi 29 de ani care nu au loc de muncă şi nu urmează nici un program educaţional sau de formare, adică
21:20
21:20
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale. În document se arată că plata contribuţiei de asigurări
Acum o oră
21:10
La nici cinci luni de la încheierea ediției 2025 a Festivalului Internațional „George Enescu”, au început înscrierile pentru Concursul Internațional „George Enescu”, care va avea loc în 23 august și 19
Acum 2 ore
20:40
Persoanele care obișnuiesc să se culce la ore târzii ar putea avea un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare comparativ cu persoanele matinale, potrivit unui studiu recent publicat în revista Asociației
20:40
O terapie inovativă pusă la punct de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetări Oncologice din Spania și care constă într-o combinație de trei medicamente ar putea fi cheia pentru vindecarea cancerului
20:40
Medicii români atrag atenția asupra riscurilor la care se expun pacienții cu obezitate care cumpără de pe site-uri neverificate medicamente pentru slăbit. Este și cazul unui medicament injectabil axat pe trei
20:30
În viața de familie, supărarea apare adesea acolo unde există apropiere, așteptări și dorința profundă de a fi înțeles și iubit. Ea nu este doar o emoție trecătoare, ci un semnal interior care indică
20:30
Asigurarea necesarului de vitamina C în organism este esențială pentru echilibrul său biologic. Acest nutrient sprijină mecanismele naturale de apărare ale organismului și protejează celulele de la nivelul
20:20
Triodul este o perioadă de desăvârşire spirituală a anului bisericesc, dar, mai presus de toate, o adevărată școală a inimii. În acest răstimp al trăirii contemplative, Biserica ne poartă cu blândețe
20:20
Dintre fostele deținute femei din România comunistă care au scris poezie, menționăm pe Eugenia Indreica-Damian, numită Gigi în evocarea Aspaziei Oțel-Petrescu. Aspazia Oțel-Petrescu o cunoaște la Mislea, ca
Acum 6 ore
16:00
Sala Sfântului Sinod a Reședinței Patriarhale din București a găzduit astăzi, 4 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Întrunirea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel,
Acum 8 ore
15:10
Comunitatea ortodoxă românească din Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 februarie, pentru a celebra 15 ani de la înființarea Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul
Acum 12 ore
12:10
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei
12:10
La praznicul Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat com
Acum 24 ore
23:10
Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul († 449) a fost egiptean de neam, fiind rudă cu arhiepiscopii Alexandriei, Teofil şi Chiril. Sfântul pe care-l pomenim astăzi a trăit în timp ce la Constantinopol domnea
23:10
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: În acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei. Și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina. At
23:10
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 733„Pentru tot cuvântul deșert vom da seamă în ziua judecății; iar un sfânt părinte zice că de câte ori am vorbit,
23:00
Geografia duhovnicească a Mănăstirii Antim are mai multe componente, unele descoperite sau îmbogățite de membrii Rugului Aprins prezenți deja acolo în anii ’40 ai secolului trecut. Între acestea, se
23:00
Duminica trecută a început perioada liturgică a Triodului. Această primă duminică din Triod ne-a aşezat înainte Pilda Vameşului şi a Fariseului. În sinaxarul acestei duminici, Sfinţii Părinţi ne spun că
23:00
În colecția tematică a Patericului, la secțiunea dedicată umilinței, găsim un cuvânt foarte sensibil, în deplină rezonanță cu Evanghelia. „Zis-a un bătrân: de petreci împreună cu frații, ia seama să
23:00
Istoria este poezia învingătorilor, iar poezia, istoria celor învinși”, spune Ioan Es. Pop, într-o poezie. Literatura, așadar, spune povestea celor învinși. De aceea, poate, istoria este cea mai frumoasă
23:00
Când tainicul suflet se simte stingher, Când ruga se pierde în van prin eter, Când luna în noapte îngheaţă pe cer, Când aştri se-nchid în hău şi mister, Când apele-n râuri
23:00
Nimeni nu face drumul la cer călăuzit de-o umbrăÎntr-o biserică vecheam văzut un sfânt el nu m-a văzut pe mine i-am pictat un ochiapoi pe celălaltacum mă vedeși
23:00
De ce? De ce atunci când uiți de tine,Ca să te îngrijești de altul,Scapi de neliniște și spaimă?De ce când ierți pe cei de-aproape,Simți că te ierți pe tine însuți,Recăpătându-ți
23:00
Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat, recent, şi o versiune în limba română a programului de ştiri Vot Tak. Moldova, care va funcţiona independent de cel în limba rusă, aceasta fiind o etapă în
23:00
Tineri muzicieni din întreaga lume sunt aşteptaţi să se înscrie la cele patru secțiuni ale Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia a 20-a din 2026 (23 august-19 septembrie), anunţă organizatorii
22:50
Mai multe organizaţii non-guvernamentale reunite în coaliția PAN Europe au denunţat, într-un raport publicat zilele trecute, „cocteilurile de pesticide” găsite în merele din Europa, informează AFP.
22:50
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenţionează în privința apariției mesajelor înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR şi
22:40
Apa de la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă şi poate fi folosită de către pasageri, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. De asemenea, în terminal vor fi amplasate 14
22:40
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod suficient locuinţa, în 2024, o situaţie mai bună faţă de 10,6% în 2023, arată Eurostat. Statele membre cu
22:20
Distribuţia companiilor din top 5.000 în regiunile istorice evidenţiază o concentrare a capitalului românesc în Moldova, Dobrogea şi Oltenia, unde reprezintă peste trei sferturi din total, în timp ce în
22:20
Măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut
Ieri
16:40
La finalul săptămânii trecute, mai multe comunități românești din nordul Europei au primit binecuvântare arhierească, în mijlocul acestora poposind Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mit
15:30
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din apropierea orașului Năvodari, județul Constanţa, și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a
15:30
Parohia Ceamurlia de Sus, Protopopiatul Babadag, județul Tulcea, a trăit un moment de aleasă bucurie duhovnicească sâmbătă, 31 ianuarie, cu prilejul sfințirii clopotelor și a clopotniței bisericii parohiale. Ev
15:20
De Întâmpinarea Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Jitianu după ce duminică, 1 februarie, a poposit la
14:20
În Aula brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din municipiul Buzău s‑a desfășurat sâmbătă, 31 ianuarie, Adunarea Generală a Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului
14:20
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică pe credincioșii Parohiei Fîrliug, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie
14:10
Pentru școlile de teologie arădene, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” și Seminarul Teologic Ortodox, ziua de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie, a fost un moment de aleasă
13:10
În după‑amiaza unei zile de luni, 3 februarie 1936, blândul arhiereu Nicolae Ivan a închis ochii senin și liniștit, adormind în Domnul. Cu o zi înainte fusese împărtășit cu Sfintele Taine de către
12:50
Cuvintele din Evanghelia după Sfântul Luca ne descoperă cu limpezime sensul sărbătorii Întâmpinării Domnului, al începutului de februarie luminat de pașii Domnului printre oameni. Fiecare mare sărbătoare se
12:40
Ședința de lucru a Consiliului eparhial și a Adunării eparhiale a Episcopiei Daciei Felix a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.
12:20
Cu prilejul sărbătorii Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,
12:20
În ziua de 2 februarie 2026, la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iaşi s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care, sub preşedinţia
12:10
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a împlinit luni, 2 februarie 2026, 32 de ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Evenimentul a fost aniversat prin rugăciune la Catedrala
