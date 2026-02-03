Regiunile în care predomină companiile românești

Ziarul Lumina, 3 februarie 2026 22:20

Distribuţia companiilor din top 5.000 în regiunile istorice evidenţiază o concentrare a capitalului românesc în Moldova, Dobrogea şi Oltenia, unde reprezintă peste trei sferturi din total, în timp ce în

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 5 minute
22:50
Atenționare: „Cocteiluri de pesticide” în mere Ziarul Lumina
Mai multe organizaţii non-guvernamentale reunite în coaliția PAN Europe au denunţat, într-un raport publicat zilele trecute, „cocteilurile de pesticide” găsite în merele din Europa, informează AFP.
22:50
SMS-uri înșelătoare privind plata rovinietei Ziarul Lumina
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenţionează în privința apariției mesajelor înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR şi
Acum 15 minute
22:40
Apă gratis în  Aeroportul Henri Coandă Ziarul Lumina
Apa de la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă şi poate fi folosită de către pasageri, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. De asemenea, în terminal vor fi amplasate 14
22:40
Un român din 10 nu are căldură în casă Ziarul Lumina
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod suficient locuinţa, în 2024, o situaţie mai bună faţă de 10,6% în 2023, arată Eurostat. Statele membre cu
Acum o oră
22:20
Regiunile în care predomină companiile românești Ziarul Lumina
Distribuţia companiilor din top 5.000 în regiunile istorice evidenţiază o concentrare a capitalului românesc în Moldova, Dobrogea şi Oltenia, unde reprezintă peste trei sferturi din total, în timp ce în
22:20
Ministru: Măsura privind concediile medicale este una tranzitorie Ziarul Lumina
Măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut
Acum 8 ore
16:40
Popasuri de rugăciune în Europa Centrală și de Nord Ziarul Lumina
La finalul săptămânii trecute, mai multe comunități românești din nordul Europei au primit binecuvântare arhierească, în mijlocul acestora poposind Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mit
15:30
Hramul Mănăstirii „Întâmpinarea Domnului” din Năvodari Ziarul Lumina
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din apropierea orașului Năvodari, județul Constanţa, și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a
15:30
Sfințirea clopotelor Parohiei Ceamurlia de Sus din județul Tulcea Ziarul Lumina
Parohia Ceamurlia de Sus, Protopopiatul Babadag, județul Tulcea, a trăit un moment de aleasă bucurie duhovnicească sâmbătă, 31 ianuarie, cu prilejul sfințirii clopotelor și a clopotniței bisericii parohiale. Ev
15:20
Momente de binecuvântare la două mănăstiri din Oltenia Ziarul Lumina
De Întâmpinarea Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Jitianu după ce duminică, 1 februarie, a poposit la
Acum 12 ore
14:20
Întrunirea femeilor ortodoxe misionare din Eparhia Buzăului și Vrancei Ziarul Lumina
În Aula brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din municipiul Buzău s‑a desfășurat sâmbătă, 31 ianuarie, Adunarea Generală a Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului
14:20
Vizită arhierească în localitatea Fîrliug din Banat Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică pe credincioșii Parohiei Fîrliug, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie
14:10
Hramul școlilor de teologie ortodoxă din Arad Ziarul Lumina
Pentru școlile de teologie arădene, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” și Seminarul Teologic Ortodox, ziua de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie, a fost un moment de aleasă
13:10
Episcopul Nicolae Ivan, 90 de ani de la trecerea la Domnul Ziarul Lumina
În după‑amiaza unei zile de luni, 3 februarie 1936, blândul arhiereu Nicolae Ivan a închis ochii senin și liniștit, adormind în Domnul. Cu o zi înainte fusese împărtășit cu Sfintele Taine de către
12:50
Lumina profeţiilor şi aşteptarea întâlnirii cu Domnul Ziarul Lumina
Cuvintele din Evanghelia după Sfântul Luca ne descoperă cu limpezime sensul sărbătorii Întâmpinării Domnului, al începutului de februarie luminat de pașii Domnului printre oameni. Fiecare mare sărbătoare se
12:40
Evenimente de bilanț în Episcopia Daciei Felix Ziarul Lumina
Ședința de lucru a Consiliului eparhial și a Adunării eparhiale a Episcopiei Daciei Felix a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.
12:20
Popas de rugăciune la catedrala din Târgoviște Ziarul Lumina
Cu prilejul sărbătorii Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,
12:20
Ședința Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Ziarul Lumina
În ziua de 2 februarie 2026, la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iaşi s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care, sub preşedinţia
12:10
32 de ani de arhierie pentru Episcopul Sloboziei și Călărașilor Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a împlinit luni, 2 februarie 2026, 32 de ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Evenimentul a fost aniversat prin rugăciune la Catedrala
12:00
Slujire arhierească la Curtea de Argeș Ziarul Lumina
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul
12:00
Sărbătoarea împlinirii profețiilor la Râmnicu Vâlcea Ziarul Lumina
„Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare a împlinirii profețiilor, în care așteptarea se transformă în vedere, făgăduința în prezență, iar cuvântul profetic în realitate mântuitoare. Evenimentul
11:20
Întâmpinarea Domnului prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Sibiu Ziarul Lumina
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit la praznicul Întâmpinării Domnului în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În
11:10
Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania Ziarul Lumina
În Duminica a 33‑a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului), 1 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Ieri
20:50
Propunere privind accesul copiilor la rețelele sociale Ziarul Lumina
Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis sâmbătă un mesaj prin care susține necesitatea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor „sub 15-16 ani” la rețelele
20:50
Biserica, pe primul loc în topul încrederii publice Ziarul Lumina
Biserica şi Armata sunt instituţiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research,
20:50
Parlamentul își reia activitatea Ziarul Lumina
Senatul şi Camera Deputaţilor au început, ieri, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Priorităţile coaliţiei în această sesiune sunt adoptarea pachetului privind reforma administraţiei, măsurile
20:50
Noi medicamente pe lista compensatelor Ziarul Lumina
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat punerea în transparenţă a unui proiect care prevede introducerea altor 33 de medicamente pe lista de compensate şi gratuite. Potrivit acestuia, în oncologie se
20:50
A 51-a creșă construită prin PNRR Ziarul Lumina
Ministerul Dezvoltării a realizat 3.220 de noi locuri în creşe, aproape trei sferturi din totalul de 4.500 asumat în Programul guvernamental de construire creşe „Sfânta Ana” prevăzut în PNRR, a anunţat
20:40
Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă Ana Ziarul Lumina
A doua zi după sărbătoarea Întâmpinării Domnului îi cinstim pe Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu, şi pe Sfânta Prorociţă Ana. Ei s-au învrednicit să fie prezenţi în templul din Ierusalim
20:40
Marcu 13, 14-23 (Urâciunea pustiirii) Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Iar când veți vedea «urâciunea pustiirii», cea prezisă de prorocul Daniel, stând unde nu se cuvine - cine citește să înțeleagă -, atunci cei ce vor fi în Iudeea să
20:40
Rugăciunea alungă gândurile rele și ispitele Ziarul Lumina
Protosinghel Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 732-733„Folosul rugăciunii este împlinirea scopului ei, adică iertarea păcatelor și mântuirea sufletului, indiferent
20:40
Doamnele Moldovei, candele de lumină și fapte bune Ziarul Lumina
Anul omagial 2026, dedicat în Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine, dar și comemorării sfintelor femei din calendar, oferă prilejul unei redescoperiri a chipului feminin ca purtător de
20:40
Eul trădător Ziarul Lumina
A te baza pe tine. Acest mic puseu de personalitate, alcătuit pe jumătate din imaginație, pe jumătate din nesăbuință, se naște de obicei în perioada adolescenței și continuă până în ziua în care
20:40
Triodul, timp de pregătire spirituală pentru Paşti Ziarul Lumina
Duminică am început cele zece săptămâni ale urcuşului nostru duhovnicesc către Paşti, în care suntem călăuziţi de cartea de cult numită Triod. Prin imnografia lui, parcurgem cea mai importantă perioadă lit
20:40
Picturile și desenele lui Marin Sorescu, într-o expoziție Ziarul Lumina
„Marin Sorescu 90” este titlul expoziției cu picturi și desene realizate de Marin Sorescu (29 februarie 1936 - 8 decembrie 1996), care poate fi vizionată până în 3 martie 2026 la Muzeul Național al
20:40
„Cravata galbenă” la Festivalul de film din Santa Barbara Ziarul Lumina
Filmul „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celibidachi, fiul dirijorului Sergiu Celibidache, care semnează şi scenariul împreună cu James Olivier, va avea premiera în Statele Unite ale Americii pe 6
20:40
„Întâlniri mirabile” la Muzeul Țăranului  Ziarul Lumina
Pe parcursul întregii luni februarie, publicul poate vizita, în Sala „Noua Galerie” a Muzeului Națio­nal al Țăranului Român, expoziția „Întâlniri mirabile”, în care sunt reunite lucrările a trei
20:40
Expoziţie-concurs dedicată pictorului Ștefan Luchian Ziarul Lumina
Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian”, expoziția Concursului Interju­dețean de Arte Plastice „Omagiu Ștefan Luchian”, ediția a XIX-a. La concurs au
20:40
Omagiu lui Brâncuși la Târgu-Jiu Ziarul Lumina
La Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu va putea fi vizitată, în perioada 19 februarie -19 mai, expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuşi”, care va fi vernisată chiar în ziua
19:30
Vocaţia ospitalităţii creştine în parohia clujeană „Întâmpinarea Domnului” Ziarul Lumina
Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca este singura comunitate de credincioşi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului care are acest hram. Praznicul exprimă trăsătura definitorie de a fi o c
19:10
Ocrotitorii școlilor teologice, cinstiți la Catedrala din Cluj-Napoca Ziarul Lumina
În ziua de prăznuire a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, 30 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
18:50
Trei ierarhi la hramul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova Ziarul Lumina
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și-a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Acest eveniment a fost încununat anul acesta de prezența a trei ierarhi din Mitropolia Olteniei. 
16:10
Dobrogea candidează pentru a fi Regiune gastronomică a Europei Ziarul Lumina
Prin intermediul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice - Municipiul Tulcea, Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine, în 2029, titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie
16:00
Popas de rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale Ziarul Lumina
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale din București, împreună
15:50
Teri ierarhi la hramul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova Ziarul Lumina
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și‑a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Acest eveniment a fost
15:50
Adunare eparhială și popasuri duhovnicești la Galați Ziarul Lumina
În Arhiepiscopia Dunării de Jos au avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale, desfăşurate sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian în sala de conferinţe
15:40
Praznicul Întâmpinării Domnului la Catedrala Patriarhală Ziarul Lumina
Praznicul Întâmpinării Domnului a fost sărbătorit luni, 2 februarie, la Catedrala Patriarhală din București, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,
15:30
Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Iași Ziarul Lumina
Catedrala Mitropolitană din Iași și‑a sărbătorit astăzi hramul istoric, praznicul Întâmpinării Domnului Iisus Hristos. Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și
15:30
Popas duhovnicesc la mănăstirea teleormăneană „Sfântul Trifon” Ziarul Lumina
Mănăstirea „Sfântul Trifon” din localitatea Cernetu, județul Teleorman, aflată sub ocrotirea Sfântului Mucenic Trifon, și‑a sărbătorit duminică, 1 februarie 2026, hramul. Cu acest prilej, Preasfințitul
14:40
Antimise pentru bisericile noi din Episcopia Caransebeșului Ziarul Lumina
Sfinții Trei Ierarhi au fost cinstiți vineri, 30 ianuarie, și la Catedrala Episcopală din Caransebeș, de către elevii de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”. La Sfânta Liturghie săvârșită de PS
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.