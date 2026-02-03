Sora criminalului de 13 ani, prima apariție după crima din Cenei! S-a afișat cu zâmbetul pe buze

12:00

Au râs. Au plâns. Și-au făcut noi relații de prietenie. Au avut discuții aprinse. Au mers mai departe. S-au panicat și s-au ridicat. Povestea celui de-al treilea sezon Power Couple are toate ingredientele și se scrie de trei ori pe săptămână, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! După o seară în care sentimentele au ieșit la iveală, într-un cadru de vis, acțiunea revine diseară, cu o provocare ca-n filmele de aventură!