Horoscop zilnic 4 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 4 februarie 2026 01:00
Horoscopul zilei de miercuri, 4 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
01:00
Horoscop zilnic 4 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 4 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 6 ore
21:30
Ce a spus Marius Urzică despre fiul său cel mare, din căsnicia anterioară. Imagine rară cu Andrei Urzică # Antena1
La una dintre probele de la Power Couple, Marius Urzică a menționat că așteaptă nunta băiatului său cel mare și că își dorește să fie socru mare cât mai curând. Andrei Urzică, fiul campionului olimpic dintr-o căsnicie anterioară, are 25 de ani.
20:10
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, superbugetarul cu 6 venituri de la stat și 5 de la privat! Ce sumă câștigă lunar # Antena1
Descoperă cine este și cu ce se ocupă Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, superbugetarul cu 6 salarii de la stat și 5 din mediul privat. Află cât încasează din cele 11 venituri lunare.
Acum 8 ore
19:20
Veste nu tocmai bună pentru pensionari! Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că are de gând să elimine gratuitățile la STB. Află mai multe detalii despre acest subiect.
18:10
Schimbarea bate la ușă pentru 2 nativi! Cele 2 zodii cărora li se schimbă traseul vieții începând cu 4 februarie 2026 # Antena1
Descoperă care sunt cele 2 zodii cărora li se schimbă traseul vieții începând cu data de 4 februarie 2026. Află dacă te numeri printre cei pentru care bate schimbarea la ușă.
18:00
Cum a cerut-o în căsătorie Mădălin pe Dilinca. Imagini emoționante de la logodna concurenților Power Couple: „Am plâns toată ziua” # Antena1
Mădălin și Dilinca au povestit la Power Couple cum a fost momentul în care s-au logodit. Tânărul a cerut-o în căsătorie în Bali pe cea alături de care vrea să-și petreacă restul vieții.
Acum 12 ore
17:30
Ce a pățit Alex Donovici, un cunoscut scriitor român, într-o vacanță în Egipt! Avertismentul transmis pentru români # Antena1
Alex Donovici, cunoscut jurnalist și autor de cărți pentru copii, a dezvăluit recent prin ce experiență surprinzătoare a trecut, în timpul unei călătorii în Egipt. Descoperă ce a transmis acesta.
17:10
Costul real al „substanțelor chimice eterne”. Ce sumă enormă va pierde Europa din cauza lor până în 2050 # Antena1
Experții au dezvăluit care e costul real al „substanțelor chimice eterne”, care sunt folosite de diferite industrii.
16:50
Cum va fi vremea până pe 2 martie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 3 februarie-2 martie 2026 # Antena1
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în perioada 3 februarie-2 martie 2026. Află detalii complete despre evoluția vremii în țară și în București.
16:50
Mireasa, sezon 13. Roxana și Sebastian s-au declarat într-o cunoaștere. Ce surpriză i-a făcut băiatul în direct # Antena1
în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026, Sebastian și Roxana s-au declarat într-o cunoaștere. Băiatul a ținut să-i facă o surpriză în direct.
16:50
Prima generație din istorie care va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților. Ce cauzează fenomenul îngrijorător # Antena1
Experții avertizează că ne confruntăm cu prima generație din istorie care va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților.
16:30
Mireasa, sezon 13. Cine este Adi, noul concurent. De unde o cunoaște pe Halima și ce își dorește de la viitoarea parteneră # Antena1
În ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026, fetele și băieții au avut parte de o surpriză uriașă. Aceștia au putut să îl cunoască pe noul concurent din competiție.
16:30
Experții au descoperit o lume ascunsă sub Antarctica, care a rămas secretă milioane de ani sub stratul gros de gheață.
15:50
Cât costă, de fapt, ceasul lui Ilie Bolojan! Ce firmă e și care este prețul real al accesoriului # Antena1
Recent, în spațiul public și pe rețelele sociale s-au răspândit tot felul de speculații cu privire la faptul că premierul Ilie Bolojan ar purta la mână un ceas de lux în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Recent, acesta a clarificat totul și a arătat care este adevărul.
15:50
Mireasa, sezon 13. Daniela, replici tăioase cu Alan în direct. Simona Gherghe a intervenit imediat. Ce s-a întâmplat # Antena1
Tensiunile dintre Daniela, Roxi și Alan au atins cote maxime în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026. Între cei trei s-au dat replici tăioase chiar în direct.
15:00
Mircea Lucescu, internat din nou la spital. Medicii descriu starea selecționerului ca fiind „gravă” și „îngrijorătoare” # Antena1
Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București. Selecționerul a a ajuns din nou pe mâna medicilor, la o săptămână după ce fusese externat.
14:50
Mireasa, sezon 13. Alexandru i-a spus Giuliei că o fată îi aruncă priviri intense. Despre cine este vorba: „Se uită la mine!” # Antena1
În ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026, Alexandru a vorbit despre privirile insistente pe care le primește din partea unei concurente. De asemenea, tânărul nu s-a putut abține și i-a povestit și Giuliei.
14:00
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii # Antena1
Ema, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a apelat la un gest neașteptat după despărțirea de Răzvan Kovacs. Pentru că are o relație specială cu prietenii virtuali, tânăra a făcut anunțul pe rețelele sociale.
13:30
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca” # Antena1
Dani Oțil a ascultat cu lacrimi în ochi confesiunile concurenților de la Power Couple, sezon 3. Cuplurile de la Power Couple au depășit momente grele de-a lungul vieții, iar dezvăluirile lor i-au emoționat nu numai pe cei implicați în poveste, cât și pe cei din echipa emisiunii.
Acum 24 ore
12:50
Mireasa, sezon 13. Diana le-a trimis o scrisoare fetelor după eliminare. Ce mesaj i-a transmis Marian: „Viața merge înainte...” # Antena1
Diana, prima concurentă eliminată din sezonul 13 Mireasa, le-a trimis o scrisoare fetelor după ce a părăsit emisiunea. Spre surprinderea lui Marian, tânăra nu a scris nimic despre el. Iată ce i-a transmis.
12:20
(P) De ce pielea intimă are nevoie de produse blânde: ghidul Enroush pentru alegeri fără iritanți # Antena1
În ultimele decenii, discuția despre sănătatea intimă a început să fie tot mai deschisă, iar asta nu este întâmplător. Tot mai multe femei își dau seama că zona intimă are nevoie de o grijă specială, nu doar din punct de vedere al igienei, ci și al confortului și al echilibrului natural.
12:10
(P) Top 5 avantaje ale utilizării pompelor submersibile IBO de la Casa Instalatorului în sistemele de apă rezidențiale # Antena1
Pentru proprietarii de case care folosesc un puț forat sau un sistem propriu de alimentare, accesul la apă cu presiune constantă face diferența în activitățile zilnice. De la duș și mașina de spălat până la irigarea grădinii, toate depind de o pompă aleasă corect. Pompa submersibilă rămâne una dintre cele mai practice soluții pentru uz rezidențial, deoarece funcționează direct în apă, reduce pierderile de presiune și limitează zgomotul la suprafață.
12:00
Ryan Reynolds vine în România. Cu ce ocazie va bifa actorul prima apariție oficială în țara noastră # Antena1
În toamna lui 2026, Ryan Reynolds va bifa prima lui apariție oficială în România. Actorul cunoscut pentru rolul principal din „Deadpool” va participa la evenimentul IMPACT Bucharest, care va avea loc în perioada 29-30 septembrie.
12:00
Ieri, băieții au făcut bani din suflet, într-o ediție Power Couple, lider de audiență! Azi, fetele vor sări de pe un tir pe altul # Antena1
Emisiunea Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția de luni, 2 februarie 2026. Descoperă ce probă urmează pentru fete, în ediția de diseară.
11:40
Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi de față cu fiul ei. Ce a putut să-i spună Darius despre Daniela # Antena1
Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi chiar înainte că Darius să rupă cunoaștere cu Daniela. De asemenea, aceasta a fost luată prin surprindere de confesiunile băiatului.
Ieri
23:50
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța # Antena1
Bella Santiago are toate motivele de mândrie, după ce fiica ei a reușit o performanță uluitoare. Kescielle Santiago a devenit olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine.
22:50
O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand. Peste ce „comoară” a dat când a deschis-o # Antena1
O femeie și-a cumpărat o geantă de la un magazin second hand și nu mică i-a fost surpriza atunci când s-a uitat înăuntru. Peste ce „comoară” a putut să dea.
20:10
Doi soți își renovau casa veche atunci când au descoperit ceva neașteptat într-unul dintre pereți. Peste ce „comoară” au dat # Antena1
Un cuplu s-a apucat să renoveze casa veche în care locuia atunci când au făcut o descoperire complet neașteptată într-unul dintre pereți.
19:00
Premieră mondială pentru tratarea cancerului pancreatic. Ce metodă ar putea salva milioane de vieți # Antena1
Premieră mondială pentru tratarea cancerului pancreatic a fost anunțată recent, un succes care ar putea salva milioane de vieți pe viitor.
18:20
Cele 2 zodii care atrag banii ca un magnet și se bucură de stabilitate financiară în februarie 2026, potrivit horoscopului # Antena1
Astrologii au realizat horoscopul pentru luna februarie și astfel a ieșit la iveală care sunt cele două zodii care atrag banii ca un magnet și se bucură de stabilitate financiară.
18:20
Când crește riscul de infarct pentru bărbați. Momentul are loc mult mai devreme decât pentru femei # Antena1
Experții au descoperit când crește riscul de infarct pentru bărbați, moment care ar avea loc mult mai devreme decât pentru femei.
18:00
Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie. Utilizatorii au fost uimiți să afle ce a ascuns Apple în simbolul digital # Antena1
Utilizatorii de pe rețelele de socializare au fost uimiți când au aflat de mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie de pe dispozitivele Apple.
17:00
O femeie a vrut să vândă vasul vechi și murdar din curtea casei sale și s-a ales cu o avere frumoasă, de 32.000 de dolari # Antena1
O femeie a vrut să vândă un vas vechi din curtea casei sale. Se aștepta să primească o sumă modică, dar s-a ales cu o avere frumoasă, de 32.000 de dolari. Descoperă cum a fost posibil.
17:00
Cum a sărbătorit Bella Santiago ziua lui Nicu Grigore, care se află în Republica Dominicană. Cântăreața a făcut o mică petrecere # Antena1
Nicu Grigore a împlinit 38 de ani în Republica Dominicană, înconjurat de colegii săi Războinici. Soția lui, Bella Santiago, nu a vurt să lase să treacă aniversarea soțului fără o petrecere, așa că l-a sărbătorit în lipsă.
16:50
Mireasa, sezon 13. George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere. Ce anunț important a făcut Simona Gherghe # Antena1
În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț foarte important. De asemenea, George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere.
16:10
Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a primit critici # Antena1
Mai mulți foști concurenți ai sezonului 12 Mireasa au ieșit împreună la un local. Printre cei prezenți au fost Sorin și Ștefania, care au fost fotografiați unul lângă altul. Sorin a vorbit pe rețelele sociale despre imaginile în care Ștefania apare șoptindu-i ceva la ureche, precizând că nu consideră că ar trebui să fie criticat, pentru că este un bărbat singur.
16:10
Denise Rifai va face parte din familia de vedete Antena Group, într-un nou format de televiziune! # Antena1
Denise Rifai se alătură Antena Group și pregătește surprize de neratat! Afla mai multe informații.
15:40
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine” # Antena1
Adi Vasile se află în Republica Dominicană, unde prezintă Survivor 2026. Prezentatorul a mers în junglă însoțit de o persoană specială și importantă pentru el.
15:20
Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au încheiat cunoașterea. Care este motivul. Ce a putut să spună fata # Antena1
La petrecerea de sâmbătă, Darius a decis să încheie cunoașterea cu Daniela. În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026, doamna Melinda a comentat alegerea băiatului.
14:40
Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniela, discuție aprinsă. Ce mamă a intervenit imediat. De ce s-au certat: „De ce mă ataci?” # Antena1
Claudia și Daniela au avut parte de o discuție aprinsă înainte de petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. În ediția de luni, 2 februarie 2026, telespectatori au putut afla subiectele pe baza cărora cele două concurente și-au spus replici dure.
14:40
O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar ascunde în adâncul apei # Antena1
O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor, care a fascinat lumea în ultimele decenii.
14:20
Horoscop zilnic 3 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 3 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
13:50
Postul Paștelui, numit și Postul Mare, este o perioadă importantă pentru credincioși, având loc chiar înainte de Învierea Domnului. Iată când începe, dar și ce este interzis să facem.
13:30
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Serghei Mizil. Fostul concurent Asia Express a ajuns pe mâna medicilor # Antena1
Serghei Mizil, fostul concurent Asia Express, se confruntă cu probleme de sănătate.
13:10
Telespectatorii, invitați speciali ai ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani! Emisiunea, lider de audiență # Antena1
Ediția aniversară Super Neatza cu Răzvan şi Dani a fost lider de audiență cu ediția de duminică, 1 februarie 2026.
13:00
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată” # Antena1
După ce a părăsit Survivor 2026, Marina Dina a vorbit pe larg despre acuzațiile Larisei cum că între ea și Călin Donca s-ar naște o idilă. Marina Dina a explicat la Survivor: Povești din Junglă cum au stat lucrurile, de fapt.
12:40
Heidi Klum, rochia-mulaj ca o a doua piele i-a făcut pe invitați să o privească de două ori. Ce ținută a îmbrăcat la Emmy 2026 # Antena1
Heidi Klum a apărut pe covorul roșu la decernarea Premiilor Grammy 2026 purtând o rochie ca un mulaj, care a atras imediat toate privirile.
12:30
Exclusiv | Primele declarații ale Marinei Dina după eliminarea de la Survivor 2026. Pe cine a sunat când și-a recuperat telefonul # Antena1
Marina Dina a fost eliminată de la Survivor 2026 în ediția de duminică, 1 februarie. La scurt timp de la plecarea din competiție, concurenta a oferit primele declarații despre parcursul ei din emisiune, echipa adversă, dar și despre dorul de familie.
12:10
Chappell Roan, artista care a apărut la bustul gol pe covorul roșu la Premiile Emmy 2026. A întors toate privirile invitaților # Antena1
La decernarea Premiilor Emmy 2026, Chappell Roan, artista în vârstă de 27 de ani, a stârnit controverse pe covorul roșu când a apărut la bustul gol.
12:10
Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: „băieții vor arăta cât vă cunosc și cât v-au ascultat” # Antena1
Descoperă ce surprize aduce ediția de luni, 2 februarie 2026, a emisiunii Power Couple România.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.