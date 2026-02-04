Bitcoin cade sub 73.000 de dolari, la cel mai redus nivel din noiembrie 2024, pe fondul reluării vânzărilor masive

02:00

Zece bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani au fost puşi sub acuzare la Lille, în Franţa, în cadrul unui caz de pedofilie comis sub influenţa substanţelor chimice asupra unui băiat de 5 ani, a anunţat marţi parchetul, un nou caz care şochează profund, după dosarul Pelicot - soţul care îşi droga soţia şi racola bărbaţi pe internet ca s-o violeze - şi cazul Joel Le Scouarnec, chirurgul pediatru care a violat şi agresat sexual sute de pacienţi.