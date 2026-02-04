Bitcoin cade sub 73.000 de dolari, la cel mai redus nivel din noiembrie 2024, pe fondul reluării vânzărilor masive
News.ro, 4 februarie 2026 05:10
Bitcoin a coborât marţi sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni, relatează CNBC.
Acum 5 minute
06:00
Aproximativ 30 de ţări doresc să se alăture clubului mineralelor critice, a declarat secretarul de interne al SUA, Doug Burgum # News.ro
Aproximativ 30 de ţări doresc să se alăture unui club de aliaţi şi parteneri pentru comerţul cu minerale critice, pentru a reduce dependenţa de China, a declarat secretarul de Interne al SUA, Doug Burgum, la o conferinţă de marţi, transmite Reuters.
Acum o oră
05:30
China avertizează Panama cu privire la ”preţuri mari” de plătit, după anularea contractului cu CK Hutchison # News.ro
China a avertizat Panama, marţi, că va avea ”preţuri mari” de plătit după ce o hotărâre judecătorească a anulat contractul cu compania CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, pentru a opera două porturi la Canalul Panama, transmite Reuters.
05:10
Acum 4 ore
03:00
Dosarele Epstein. Donald Trump se întreabă dacă n-ar fi cazul să se treacă mai departe de acest subiect. El spune că „e păcat” că Peter Mandelson a demisionat din Camera Lorzilor # News.ro
Preşedintele american a sugerat marţi americanilor să nu se blocheze în dezbaterea noilor dezvăluiri din dosarele Epstein şi să „treacă mai departe”, după ce Departamentul Justiţiei a publicat o serie de documente în cazul criminalului sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP şi CNN.
02:40
Trump consideră că Putin „şi-a ţinut cuvântul” în ceea ce priveşte pauza temporară şi nu este surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus Vladimir Putin şi-a ţinut cuvântul, neatacând oraşele ucrainene timp de o săptămână, chiar şi după ce Moscova a lansat cel mai mare atac cu rachete şi drone din acest an asupra Kievului, în cursul nopţii de luni spre marţi, relatează CNN.
02:20
15 imigranţi au murit în largul Greciei după coliziunea bărcii lor cu o navă a pazei de coastă # News.ro
Cincisprezece imigranţi au murit marţi seara în Marea Egee, în largul Greciei, după ce barca lor, la bordul căreia se aflau câteva zeci de persoane, s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă în largul insulei Chios, relatează presa elenă.
Acum 6 ore
02:00
Un nou caz şochează Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său, la o petrecere „chemsex” # News.ro
Zece bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani au fost puşi sub acuzare la Lille, în Franţa, în cadrul unui caz de pedofilie comis sub influenţa substanţelor chimice asupra unui băiat de 5 ani, a anunţat marţi parchetul, un nou caz care şochează profund, după dosarul Pelicot - soţul care îşi droga soţia şi racola bărbaţi pe internet ca s-o violeze - şi cazul Joel Le Scouarnec, chirurgul pediatru care a violat şi agresat sexual sute de pacienţi.
01:20
Polonia va lansa o anchetă privind posibile legături între defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein şi serviciile secrete ruse, precum şi orice impact asupra Poloniei, a declarat marţi premierul Donald Tusk, relatează Reuters.
01:20
Poliţia metropolitană îl anchetează pe Peter Mandelson după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul comisar european şi-a dat demisia din Camera Lorzilor. Comisia Europeană face şi ea verificări # News.ro
Poliţia metropolitană a lansat oficial, marţi, o anchetă penală în legătură cu acuzaţiile că fostul ministru, comisar european şi ambasador Peter Mandelson ar fi divulgat e-mailuri guvernamentale şi informaţii sensibile pentru piaţă către Jeffrey Epstein, finanţistul american condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor. Între timp, Peter Mandelson a demisionat din Camera Lorzilor, informează The Guardian.
00:30
Camera Reprezentanţilor din SUA aprobă cu o marjă foarte mică acordul pentru încheierea blocajului guvernamental. Legea a fost promulgată rapid de preşedintele Trump # News.ro
Camera Reprezentanţilor SUA a aprobat marţi cu o diferenţă mică de voturi un acord sprijinit de congresmeni din ambele partide, care pune capăt închiderii parţiale a guvernului SUA, un text legislativ pe care preşedintele Donald Trump l-a promulgat neîntârziat, relatează Reuters şi The Associated Press.
00:10
Cupa Ligii: Arsenal - Chelsea, scor 1-0, în returul semifinalei şi „tunarii” sunt în finală # News.ro
Echipa engleză Arsenal Londra s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1-0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor.
00:10
Echipa FC Barcelona s-a calificat marţi seara în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins-o, în deplasare, scor 2-1, pe Albacete, într-un meci din sferturi.
Acum 8 ore
00:00
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa St Pauli, în sferturile de finală ale Cupei Germaniei, calificându-se astfel în semifinalele competiţiei.
3 februarie 2026
23:50
Echipa italiană AC Milan a învins marţi seara, în deplasare,s cor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A.
23:50
Ministerul Culturii, despre biserica prăbuşită în Sălaj: Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, în valoare de aproximativ 10 milioane lei / Zona era delimitată ca şantier / Se verifică inclusiv modul de executare a lucrărilo # News.ro
Ministerul Culturii a transmis, marţi seară, că biserica prăbuşită în Sălaj este monument istoric de listă A la care se făceau lucrări de reabolitate, în cadrul unui proiect în valoare de 10 milioane de lei. Zona era delimitată ca şantier, iar ancheta va verifica inclusiv modul de executare a lucrărilor. Ministerul transmite că, după clarificarea situaţiei, se va implica pentru ca lucrările să poată continua, iar bunurile să fie recuperate.
23:40
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Cod roşu şi cod portocaliu de condiţii meteorologice nefavorabile îm Spania # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală - AEMET a emis un cod roşu de condiţii metrologice nefavorabile în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia.
23:40
William Stevenson, fostul soţ al lui Jill Biden, soţia fostului preşedinte Joe Biden, a fost acuzat de uciderea soţiei sale, Linda Stevenson, la sfârşitul lunii decembrie, în Wilmington, Statele Unite, relatează Le Figaro.
23:30
Mercato: Fenerbahce anunţă că transferul lui Kanté a fost anulat din cauza clubului Al-Ittihad # News.ro
Anunţat de câteva săptămâni la Fenerbahçe, unde suporterii îl aşteptau ca pe un mesia, campionul mondial francez N'Golo Kanté va rămâne în cele din urmă la Al-Ittihad, a anunţat marţi clubul turc, dând vina pe echipa saudită.
23:20
O agenţie de presă iraniană publică o imagine a unei baze militare franceze: „Suntem foarte vigilenţi”, reacţionează Emmanuel Macron # News.ro
Agenţia de presă Fars, apropiată regimului religios iranian şi braţului său armat, Gărzile Revoluţiei, a publicat luni seara, pe X, fără alte comentarii, o fotografie din satelit a bazei aeriene Al-Dhafra, situată la aproximativ 40 de kilometri de Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, un gest ce poate fi interpretat ca o ameninţare, relatează Le Figaro.
23:10
Kelemen Hunor: România a lipsit zece ani de pe scena politicii internaţionale şi nu e uşor să schimbi acest lucru. Anumite chestiuni nu trebuie făcute cu gălăgie, dar trebuie să explici societăţii de ce ai luat o anumită decizie # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi seară, că România a lipsit în ultimii zece ani de pe scena politicii internaţionale, dar consideră că, în acelaşi timp, anumite decizii, precum ajutorul dat Ucrainei, trebuie explicate societăţii, pentru că altfel apar teorii ale conspiraţiei.
23:00
La două zile după ce l-a demis din funcţie pe Alberto Gilardino, care fusese numit la începutul sezonului, clubul toscan a anunţat angajarea lui Oscar Hiljemark pe banca tehnică.
23:00
Medicul Lorelei Nassar explică cum poate un pacient să scape de o sângerare în cavitatea bucală la câteva ore după o intervenţie / Hemoragia produsă în cursul unei intervenţii chirurgicale în stomatologie nu poate să pericliteze viaţa # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a declarat că sunt situaţii în care, după câteva ore de la o intervenţie chirurgicală în cabinetul medicului stomatolog, apar sângerări. În astfel de cazuri, pacientul este îndrumat să muşte puternic pliculeţe de ceai pentru a opri sângerarea.
22:50
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian decedat, ar fi fost ucis de indivizi înarmaţi # News.ro
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian defunct Muammar Gaddafi, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii, a fost ucis, a anunţat marţi consilierul său, citat de un post local de televiziune, relatează AFP.
22:40
Kelemen Hunor: Pe anumite chestiuni a depăşit această coaliţie orice aşteptare, în jos. De cinci luni să discuţi două proiecte de legi, e cam mult / PSD ar trebui să fie cel care spune ”Hai, Ilie, fă, fă, du-te” # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că ”e cam mult” să discuţi cinci luni în coaliţie doar două proiecte de legi, cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic, dar că nu poate spune că PSD blochează reformele.
22:30
UPDATE - O biserică s-a prăbuşit în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei / O poliţistă care se îndrepta spre serviciu a fost rănită / O maşină, avariată / Se caută alte posibile victime / Biserica, în renovare - VIDEO # News.ro
O biserică s-a prăbuşit, marţi seară, în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, o poliţistă care se îndrepta spre serviciu fiind rănită. De asemenea, o maşină a fost avariată.
22:30
Medicul Lorelei Nassar: Stomatologia se desfăşoară prin excelenţă cu anestezie locală/ În foarte rare cazuri, poate da şi ea complicaţii majore # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a declarat, marţi seară, că în stomatologie se practică, prin excelenţă, anestezia locală, dar în rare cazuri aceasta poate da complicaţii majore.
22:30
Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Superligă.
22:20
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan e un dur. La anumite momente e nevoie să se întoarcă şi el la anumite decizii. Un premier are puterea să spună ok, corectăm acest lucru # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că premierul Ilie Bolojan este un dur, dar că în anumite momente este nevoie să revină asupra unor decizii luate anterior de către Guvern.
Acum 12 ore
22:00
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai PAOK Salonic şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat în Grecia # News.ro
Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de săptămâna trecută care a avut loc în Timiş şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat miercuri în Grecia, la Salonic, cu o aeronavă.
21:50
Washingtonul anunţă că a doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „în mod agresiv” de un portavion în Orientul Mijlociu # News.ro
Un avion american de tip stealth a doborât marţi o dronă iraniană care s-a apropiat „în mod agresiv” de un portavion american în Marea Arabiei, în timp ce un grup aeronaval american se îndreaptă spre regiunea Golfului, a anunţat un purtător de cuvânt militar, relatează Reuters şi AFP.
21:50
Medicul Lorelei Nassar: Abcesul dentar începe cu durerea dentară, continuă cu durereа pulsatilă a dintelui şi a zonei respective/ Printre afecţiunile care duc viaţa în pericol este flegmonul de planşeu bucal # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a explicat cum se dezvoltă un abces dentar şi cum acesta se poate transforma în flegmon de planşeu bucal care poate pune viaţa pacientului în pericol.
21:40
O biserică s-a prăbuşit în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei / O poliţistă care se îndrepta spre serviciu a fost rănită / O maşină, avariată / Se caută alte posibile victime - VIDEO # News.ro
O biserică s-a prăbuşit, marţi seară, în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, o poliţistă care se îndrepta spre serviciu fiind rănită. De asemenea, o maşină a fost avariată.
21:40
Averea lui Elon Musk depăşeşte 800 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune SpaceX–xAI, devenind primul om din istorie care atinge acest prag # News.ro
Averea lui Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, după anunţul privind fuziunea spectaculoasă dintre compania sa spaţială SpaceX şi startupul său de inteligenţă artificială xAI, relatează Forbes.
21:30
O biserică s-a prăbuşit în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei / O poliţistă care se îndrepta spre serviciu a fost rănită / O maşină, avariată / Se caută alte posibile victime # News.ro
O biserică s-a prăbuşit, marţi seară, în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, o poliţistă care se îndrepta spre serviciu fiind rănită. De asemenea, o maşină a fost avariată.
21:20
Activitatea economică rusă a crescut cu doar 1% în 2025, a anunţat marţi preşedintele Vladimir Putin, un ritm de creştere mult mai lent decât în 2024, în contextul în care economia se luptă să se redreseze sub greutatea războiului din Ucraina, relatează AFP.
21:20
Fotbal: Maroc a făcut apel împotriva sancţiunilor dictate după incidentele din finala Cupei Africii pe Naţiuni # News.ro
Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a anunţat marţi, într-un comunicat dat publicităţii, că face apel împotriva sancţiunilor impuse de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) în urma incidentelor care au avut loc în timpul finalei Cupei Africii pe Naţiuni.
21:20
Ministrul Muncii anunţă că PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS: 366. Atâţia au mai rămas # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că doar 366 de veterani de război au mai rămas în ţară, iar aceştia au plătit deja cel mai mare preţ pentru ara lor, aşa că ar putea fi scutiţi de plata CASS.
21:10
Puternic incendiu într-o localitate din judeţul Mureş - Focul a cuprins o casă din lemn şi s-a extins la a doua – FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, marţi seară, pentru a stinge un puternic incendiu în localitatea Gruisor din judeţul Mureş. O casă de lemn arde generalizat, iar flăcările s-au extins la a doua locuinţă.
21:00
Alexandru Rogobete, discuţii în Israel despre cooperare în domeniul sănătăţii / S-a pus accent pe digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, dezvoltarea industriei farmaceutice şi organizarea eficientă a asigurărilor de sănătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care face parte din delegaţia română aflată în vizită în Israel, anunţă că a discutat despre cooperare în domeniul sănătăţii, fiind pus accentul pe digitalizarea sistemelor, utilizarea tehnologiilor avansate, dezvoltarea industriei farmaceutice şi organizarea eficientă a asigurărilor de sănătate.
20:50
Radu Miruţă anunţă progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului: 32 de instituţii vor lucra mai repede între ele, veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, anunţă, marţi seară, progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului. 240 de procese birocratice au fost selectate şi urmează să fie automatizate în această primăvară, astfel încât 32 de instituţii vor lucra mai repede între ele. ”Veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile”, a transmis ministrul.
20:40
Jaqueline Cristian, locul 35 mondial şi favorită 2, s-a calificat, marţi, în turul doi la Transylvania Open.
20:30
Alina Gorghiu: Aflu cu uimire că în Israel aş fi pus la cale un puci cu PSD despre cum să-l dăm jos pe Ilie Bolojan / Este doar un alt fake news # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu, care face parte din delegaţia de parlamentari români aflaţi în vizită în Israel, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, afirmă, marţi seară, că a aflat ”cu uimire” că ar pus la cale un puci cu liderul PSD pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan. ”Este doar un alt fake news”, a transmis Gorghiu, precizând că din delegaţie fac parte partamentari de la toate partidele, iar conducerea PNL a fost informată despre plecare cu mult timp înainte, fiind de acord cu deplasarea.
20:30
Serie A: Suporterii lui Inter Milano au interzis la deplasări până la finalul lunii martie, după incidentul de la Cremona # News.ro
Ministerul italian de Interne a anunţat marţi o interdicţie de călătorie, în Serie A, până la sfârşitul lunii martie, pentru fanii lui Inter Milano. Decizia vine după ce o petardă a fost aruncată, duminică, în portarul Emil Audero, în timpul meciului Cremonese – Inter.
20:00
Oana Ţoiu, discuţii cu Mike Rogers, Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor, la Washington: Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american şi am transmis invitaţia de a vizita România în 2026 # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a avut discuţii cu Mike Rogers, Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor, la Washington, ea arătând că se consolidează astfel legăturile diplomatice cu Legislativul american. Ministrul anunţă că a transmis invitaţia de a vizita România în 2026, pentru a creşte componenta economică a parteneriatului nostru strategic.
20:00
Echipa Universitatea Cluj a învins marţi, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 25-a din Superligă.
19:50
DNA, percheziţii într-un dosar de mită în valoare de 500.000 de euro / Ar fi vizat directorul unei firme din Grupul Grampet # News.ro
DNA anunţă, marţi seară, că se fac percheziţii în Bucureşti, într-un dosar care vizează fapte de corupţie care ar fi fost comise în ultimul an. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre o mită de 500.000 de euro, fiind vizat directorul unei firme din Grupul Grampet al omului de afaceri Gruia Stoica.
19:50
Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline - presă # News.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect, dat tabloidul nu precizează dacă valoroasa bijuterie a fost recuperată.
19:50
Laurenţiu Leoreanu (PNL), după ce UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale: E greu să vii retroactiv pe o legislaţie care deja a operat # News.ro
Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi, după ce UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale, că e greu să se revină retroactiv pe o legislaţie care deja a operat.
19:40
Tenis: România va întâlni Paraguay în barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis. Jucătorii convocaţi de căpitanul-nejucător Adrian Marcu # News.ro
Echipa masculină de tenis a României va disputa, în perioada 6–7 februarie 2026, în deplasare, barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis, urmând să întâlnească selecţionata Paraguayului.
19:30
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Mălini – VIDEO # News.ro
Doi cerbi tineri au fost filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Mălini, imaginile fiind postate online.
