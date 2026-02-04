Acţiunile Novo Nordisk se prăbuşesc după ce compania avertizează asupra unui declin al vânzărilor în 2026

20:30

Deputatul PNL Alina Gorghiu, care face parte din delegaţia de parlamentari români aflaţi în vizită în Israel, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, afirmă, marţi seară, că a aflat ”cu uimire” că ar pus la cale un puci cu liderul PSD pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan. ”Este doar un alt fake news”, a transmis Gorghiu, precizând că din delegaţie fac parte partamentari de la toate partidele, iar conducerea PNL a fost informată despre plecare cu mult timp înainte, fiind de acord cu deplasarea.