Camera Reprezentanţilor SUA acuză Comisia Europeană de interferenţă în alegerile statelor UE

Veridica.ro, 4 februarie 2026 05:20

Alegerile prezidenţiale anulate din 2024 sunt evidenţiate în raportul comisiei juridice.

Acum o oră
05:20
Acum 12 ore
20:20
Ministerul Finanțelor dezminte un fake news legat de așa numita „taxă Temu” Veridica.ro
Voci din spectrul suveranist afirmă că introducerea acesteia a provocat pierderi de zeci de milioane de euro statului român.
20:00
Iranienii au atacat un petrolier american Veridica.ro
Un petrolier sub pavilion american a fost abordat și atacat de fregate de luptă iraniene în Strâmtoarea Ormuz, marți, înainte de a-și continua călătoria, a declarat o firmă britanică de securitate maritimă. 
19:50
NATO începe planificarea militară pentru o misiune în Arctica Veridica.ro
NATO a început planificarea militară pentru o misiunea Sentinela Arctică , a declarat marți un purtător de cuvânt al sediului militar al alianței, SHAPE, pe fondul tensiunilor dintre SUA și aliații europeni din cauza Groenlandei.
19:40
UE vrea să restabilească legătura cu Moscova Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că sunt în curs de desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia privind războiul din Ucraina.
19:20
Mark Rutte confirmă trei niveluri de garanții de securitate Veridica.ro
Aflat în vizită la Kiev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat că Occidentul are în vedere trei niveluri de garanții de securitate pentru Ucraina.
19:10
Investigație a Comisiei europene în dosarele Epstein Veridica.ro
Comisia Europeană investighează dacă fostul politician britanic Peter Mandelson a încălcat regulile UE în legătură cu contactul său cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Acum 24 ore
16:00
Suedia și Danemarca, sprijin militar comun pentru Ucraina Veridica.ro
Cele două state nordice vor achiziționa împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru forțele armate ale Kievului.
13:40
Spania va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare Veridica.ro
Madridul va introduce și o lege pentru sancționarea conducerii platformelor de socializare pentru răspândirea de conținut ilegal.
13:10
OMS îşi reduce necesarul fondurilor de urgenţă Veridica.ro
Organizaţia a primit anul trecut mai puţin decât a cerut în urma retragerii Statelor Unite şi a constrângerilor bugetare globale
12:50
Campionatul Mondial de fotbal din SUA, spaima galeriilor Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:40
Kremlinul nu are informaţii că India renunţă să mai cumpere petrol rusesc Veridica.ro
Anunţul a fost făcut ieri de preşedintele SUA după o convorbire cu premierul indian
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Parlamentul de la Kiev vrea refacerea unității cu Rusia și Belarus Veridica.ro
În Rada Supremă s-a cerut ca Ucraina să renunțe la război și să revină la dialog și la „unitatea istorică” cu Rusia și Belarus pentru a obține o pace durabilă, potrivit presei pro-Kremlin.
11:20
Franța a adoptat bugetul pentru anul în curs Veridica.ro
Guvernul lui Sebastien Lecornu a supraviețuit votării a două moțiuni de cenzură introduse de opoziție.
11:00
Atacurile ruşilor au lăsat zeci de mii de ucraineni fără curent şi căldură Veridica.ro
Rusia şi-a reluat bombardamentele asupra sistemului energetic ucrainean cu zeci de rachete şi sute de drone.
10:40
Moscova declară că soldații ruși au ajutat la respingerea atacului împotriva aeroportului din Niamey Veridica.ro
Atacul din 29 ianuarie a fost revendicat de gruparea teroristă Statul Islamic din Sahel, care acționează în Niger.
10:10
România se află pe locul 2 în UE privind expunerea la fake news și dezinformări Veridica.ro
Mai mult de jumătate dintre români spun că sunt ținta dezinformărilor din spațiul media.
10:00
Musk îşi unifică două companii pentru a dezvolta centre de date AI în spaţiu Veridica.ro
Compania rezultată ar deveni cea mai valoroasă firmă privată din istorie.
09:40
Atac rusesc asupra Kievului în ajunul unor noi negocieri de pace Veridica.ro
Preşedintele Trump aşteaptă veşti bune de la discuţiile cu ruşii şi ucrainenii
09:10
Senatul a adoptat un proiect legislativ de achitare a unei datorii istorice către SUA Veridica.ro
Creditul a fost contractat în 1992 pentru importul de materie primă pentru industria textilă românească.
08:50
Analist JP Morgan: „Deficitul bugetar al României ar putea fi de sub 6% în 2026” Veridica.ro
Pentru 2027, perspectivele sunt incerte din cauza lipsei unor măsuri deja definite.
Ieri
18:20
Scăderi substanțiale pe piețele de mărfuri Veridica.ro
Investitorii reacționează la schimbarea conducerii Băncii Centrale a SUA
17:40
Dreapta își consolidează poziția în America Latină Veridica.ro
O conservatoare câștigă alegerile prezidențiale din Costa Rica
15:10
Rușii acuză moartea a doi civili într-un atac ucrainean cu dronă Veridica.ro
În paralel, rușii au ucis 12 mineri ucraineni în regiunea Dnipropetrovsk
14:40
Manifestație la Praga în sprijinul președintelui Cehiei Veridica.ro
Președintele Pavel este în conflict deschis cu guvernul naționalist format după alegerile din toamnă
13:50
Arestări în Germania pentru exporturi către firme de apărare din Rusia Veridica.ro
Procurorii germani au descoperit o rețea care a livrat mărfuri de zeci de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor UE
13:00
FAKE NEWS: România a rămas fără gaze pentru că le-a dat Ucrainei şi Moldovei Veridica.ro
Bucureştenii suferă de frig din cauză că gazele româneşti sunt trimise în Ucraina şi Moldova, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda suveranistă.
12:40
Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace Veridica.ro
Deputatul norvegian Arild Hermstad a apreciat eforturile Maiei Sandu în apărarea democrației europene.
12:00
Iranul convoacă ambasadorii europeni la discuţii Veridica.ro
Aceştia ar trebui să explice decizia UE de a desemna Gardienii Revoluției drept organizație teroristă.
10:30
Jocul Rusiei în Arctica Veridica.ro
Rusia are planuri grandioase la Arctică și cea mai mare flotă de spărgătoare de gheață din lume pentru a le pune în aplicare. Moscovei îi lipsesc însă fondurile pentru a-și pune în aplicare strategia, iar flota sa îmbătrânește rapid.
10:20
PNL a depus un proiect pentru modificarea legii de funcţionare a CCR Veridica.ro
Acesta prevede sancţiuni pentru absenţe nemotivate, care merg până la revocarea din funcţie a judecătorilor constituţionali.
08:30
Parlamentul începe, astăzi, prima sesiune ordinară a anului Veridica.ro
Cele două camere îşi vor alege membrii birourilor permanente.
06:10
Mexicul anunţă că va trimite ajutoare umanitare în Cuba Veridica.ro
Insula caraibiană se confruntă cu o criză energetică majoră.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
Cel puţin 12 mineri ucraineni, ucişi într-un atac cu drone ruseşti Veridica.ro
Aceştia se îndreptau spre casă, la încheierea programului de muncă.
1 februarie 2026
17:30
Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de Nicuşor Dan în 2025 Veridica.ro
Valoarea acestora se apropie de 10.000 de euro.
15:50
Ministrul de Interne nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare Veridica.ro
Cătălin Predoiu invocă dificultatea implementării unei astfel de măsuri și cere o educație socială solidă și riguroasă.
15:20
Numele lui Trump, menționat de peste o mie de ori în dosarele Epstein Veridica.ro
Departamentul american de Justiție a publicat alte peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein.
13:30
Israelul somează „Medici fără Frontiere” să părăsească Gaza până la sfârșitul lunii Veridica.ro
Organizația caritabilă a refuzat să furnizeze statului evreu lista cu angajații săi locali.
13:10
Discombobulatorul, groelandezii, Dalai Lama și al Treilea Război Mondial Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 55
12:30
Convorbire Nicușor Dan - Volodimir Zelenski Veridica.ro
Cei doi lideri au discutat despre proiecte comune în domeniul energiei.
11:20
Iranul declară armatele europene drept „grupări teroriste” Veridica.ro
Sunt represaliile Teheranului la o decizie similară a UE.
10:50
Trump le cere agenţilor săi anti-imigraţie să stea departe de manifestaţii Veridica.ro
Poteste ant-ICE au avut loc în multe oraşe americane cu o zi înainte
10:00
Decizii în justiţie legate de operaţiunea anti-imigraţie din Minnesota Veridica.ro
Agenţii federali i-au bulversat pe localnici cu aplicarea politicii lui Trump
09:40
Emisarul lui Trump se declară încurajat de noua discuţie cu ruşii pe tema Ucrainei Veridica.ro
Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu obişniutul său partener de convorbiri, Kiril Dmitriev
08:30
Noi bombardamente în Gaza, urmate de acuzaţii între Israel şi Hamas de încălcare a armistiţiului Veridica.ro
Concomitent Israelul redeschide limitat frontiera dintre Gaza şi Egipt, pe care o controlează de doi ani.
31 ianuarie 2026
18:50
Guvernul american este în blocaj parțial Veridica.ro
Senatul a votat asupra adoptării finale a acordului de finanțare cu câteva ore înainte de termenul limită, vineri seară, după ce a votat mai multe amendamente, dar legea trebuie să treacă de votul Camerei Reprezentanților care se reunește abia luni. 
18:30
Noi documente dezvăluie amploarea rețelei lui Jeffrey Epstein Veridica.ro
Acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Donald Trump au dispărut din dosarele lui Epstein la câteva ore de la publicarea lor.
18:10
ONU e în pragul falimentului Veridica.ro
Antonio Guterres, șeful Națiunilor Unite, a îndemnat vineri națiunile să își achite cotizațiile, avertizând că organizația este în pericol de faliment și ar putea rămâne fără bani până în iulie.
18:00
Explozii în Iran Veridica.ro
O explozie puternică a zguduit orașul portuar Bandar Abbas din sudul Iranului, în cursul zilei de sâmbătă.
13:30
Pană de curent în Republica Moldova Veridica.ro
Mai multe localități de peste Prut, inclusiv capitala Chișinău, au rămas fără curent electric sâmbătă dimineață.
