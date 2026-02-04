Pinocchio, cel mai îndrăgit spectacol pentru copii, la Sala palatului

12:00

Orhan este un artist stradal care lucrează între București și Londra și care își construiește intervențiile direct pe rănile politice și sociale ale orașului. „Ar trebui să ne doară faptul că ne-am obișnuit cu tot ce nu e normal", spune el. Lucrările lui vorbesc despre corupție, memorie, violență și complicitate, iar spațiul public din Capitală […]