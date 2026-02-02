Deszăpezirea în București, pe sectoare: Aproape 300 de utilaje, mobilizate pe străzile Capitalei
Buletin de București, 2 februarie 2026 05:00
Primăria Capitalei anunță că 296 de utilaje, 387 de muncitori și 52 de coordonatori au acționat pe străzile Capitalei, în noaptea de 1 spre 2 februarie, pentru a asigura deszăpezirea în București. Echipajele au fost mobilizate pentru a curăța zăpada și pentru a împrăștia material antiderapant. Au prioritate bulevardele și străzile principale, pantele, rampele, podurile și
Mai ninge în București și în zilele următoare, potrivit prognozei Admnistrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu vom scăpa curând nici de zilele geroase. Se vor înregistra temperaturi cu minus cel puțin până pe 4 februarie. Mai ninge în București până marți Intervalul 1 februarie, pra 22:40 – 2 februarie, ora 08:00: Cerul va fi noros,
Primăria Sectorului 5 cumpără sare pentru deszăpezire de peste 900.000 de euro. Va fi folosită doar doi ani # Buletin de București
Primăia Sectorului 5, prin societatea publică aflată în subordine Salubrizare Sector 5 S.A., cumpără sare pentru deszăpezire pentru următorii doi ani. Licitația publică a fost lansată pe 26 ianuarie, iar valoarea estimată a contractului depășește 900.000 de euro. Un calcul simplu arată că pentru fiecare an doar sarea pentru deszăpezirea pe timp de iarnă scoate
Care este stadiul lucrărilor de la planșeul Unirii. Constructorul anunță că șantierul ar putea fi finalizat mai devreme # Buletin de București
În timpul conferinței de presă organizate astăzi de Daniel Băluță, acesta a fost întrebat despre lucrările ce au loc în centrul orașului, la Planșeul Unirii. Edilul a dat cuvântul constructorului care a transmis că a fost înregistrat un progres semnificativ. La acest moment, gradul de execuție al lucrărilor depășește 30%. Constructorul a informat că există
Spectacole, expoziții și ateliere în București, la instituțiile de cultură ale PMB. Programul pentru prima săptămână din februarie # Buletin de București
Săptămâna aceasta, instituțiile de cultură din București au pregătit o serie de spectacole de teatru, vernisaje, expoziții și concerte pentru locuitorii orașului de toate vârstele. Primăria Capitalei a transmis programul complet al evenimentelor organizate în perioada 2 – 8 februarie. Copiii între 0 și 3 ani pot participa la Atelierele Bubu organizate la Opera Comică
Daniel Băluță promite reforma subvențiilor pentru termie. „Apa caldă livrată sub parametrii nu va mai fi facturată” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) l-a criticat, din nou, pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), pentru propunerea de majorare a prețului biletelor STB, dar și pentru lipsa apei calde și a căldurii din București. Edilul a declarat, într-o conferință de presă, că lucrează alături de consilierii generali PSD la două proiecte privind
Contractul pentru extinderea Magistralei M4, lotul II, a fost semnat. Când ar trebui să înceapă lucrările propriu-zise? # Buletin de București
După ce a anunțat că a fost semnat ordinul pentru începerea lucrărilor de proiectare și execuție pentru extinderea Magistralei M4, lotul II – cuprins între Eroii Revoluției 2 și Gara Progresul, Daniel Băluță a transmis și că lucrările propriu-zise ar urma să fie demarate anul viitor. Astfel că, execuția lucrărilor de mare anvergură din București,
METEO | Codul galben de ger a fost prelungit. Prognoza actualizată pentru București # Buletin de București
Codul galben de ger a fost prelungit de meteorologi până marți, 3 februarie, ora 10:00, în regiunea București-Ilfov. În noaptea de duminică spre luni, se anunță ninsori viscolite și intensificări ale vântului, se precizează în prognoza emisă Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru București. CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ | Fiecare ilfovean a recuperat 44 de euro
Cafeneaua BdB | „Ar trebui să ne doară faptul că ne-am obișnuit cu tot ce nu e normal”. Arta stradală mai „altfel” din Capitală # Buletin de București
Orhan este un artist stradal care lucrează între București și Londra și care își construiește intervențiile direct pe rănile politice și sociale ale orașului. „Ar trebui să ne doară faptul că ne-am obișnuit cu tot ce nu e normal", spune el. Lucrările lui vorbesc despre corupție, memorie, violență și complicitate, iar spațiul public din Capitală
Au fost îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale în Sectorul 6. Prevederile Codului Administrativ versus voința politică # Buletin de București
Guvernul a fost informat în ședința de vineri, 30 decembrie, de la Palatul Victoria, cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare pentru organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar în Sectorul 6, precum și în alte cinci unități administrative din țară. Este vorba despre: CITEȘTE ȘI: Mai mulți lideri PSD București și-au dat demisia. Cine ar
Compania Municipală Parking București suspendă plata cash, la agenți. Cum poți plăti parcarea # Buletin de București
Compania Municipală Parking București suspendă plata cash, la agenți, potrivit unui anunț al instituției dedicate plății parcării pe Facebook. Începând cu 1 martie, tariful aferent parcării autovehiculelor se va plăti doar prin SMS, SelfPay și online. „Compania a renunțat la cei 33 de încasatori rămași, pentru că a constatat că nu se justificau angajările din
În Sectorul 2 al Capitalei, continuă programul „Blănoșii în siguranță". Programul oferă sprijin gratuit, pentru protecția pisicilor comunitare. Programul „Blănoșii în siguranță" presupune: În cadrul programului „Blănoșii în siguranță", cei care pot cere casuțe pentru pisici sunt asociațiile de proprietari din Sectorul 2, pentru zonele din jurul blocurilor: curți și spații verzi. Acestea au de
Veste bună pentru iubitorii patinajului. Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii este deschis și în luna februarie a acestui an. Decizia a fost luată în urma cererilor din partea publicului. Programul patinoarului În zilele de 3, 4, 10 și 11 februarie, accesul la patinoar și patinele sunt gratuite, în limita locurilor disponibile. Patinoarul va
ANALIZĂ | Fiecare ilfovean a recuperat 44 de euro din ambalajele SGR reciclate, față de 40 de euro pentru un bucureștean # Buletin de București
Bucureștenii și ilfovenii au recuperat în 2025 peste 94 de milioane de euro prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR), bani care corespund returnării a peste 959 de milioane de ambalaje: aproximativ 715 milioane în București și 245 de milioane în Ilfov. Asta înseamnă că un locuitor din Ilfov a recuperat, în medie, 44 de euro din ambalaje
Cine sunt noii lideri PSD de sector, după trei președinți de filială au demisionat # Buletin de București
PSD București a făcut deja noi propuneri pentru preluarea funcțiilor de președinte al organizațiilor partidului din sectoarele 2, 4 și 6. Decizia a venit după ce trei lideri PSD de sector au demisionat sâmbătă. Rodica Nassar a fost prima care a renunțat la funcția de președinte al filialei PSD Sector 2. Ulterior, a plecat și
Administrația Națională de Meteorologie a fost expropriată pentru construirea Magistralei 6 de metrou | Club Feroviar # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie a fost expropriată pentru construirea Magistralei 6 de metrou, scriu jurnaliștii Club Feroviar. Măsura vine după ce Guvernul a aprobat împărțirea unor terenuri ale instituției, pentru a fi trecute în patrimoniul Metrorex. „Se aprobă transmiterea unor părți de imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie R.A.,
Primul pas pentru realizarea unui pasaj subteran care să asigure legătura între Aeroportul Otopeni și DN1, pe sensul spre București. CNAB a lansat licitația pentru proiectare # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație în SICAP pentru proiectarea unui pasaj subteran care să asigure ieșirea directă a mașinilor din Aeroportul Otopeni pe DN1, pe sensul spre Capitală. Pasajul se va realiza în partea de sud a aeroportului, astfel putând fi evitate cozile ce se formează la intersecția cu DN1. Conform
Extinderea Magistralei 4 | A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul II, Eroii Revoluției 2-Gara Progresul # Buletin de București
Încă un pas pentru extinderea Magistralei 4 de metrou. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și execuție pentru cea de-a doua secțiune, Eroii Revoluției 2-Gara Progresul. De lucrări se va ocupa asocierea română Construcții Erbașu SA – Concelex – Bog'Art, singurul ofertant al licitației pentru cel de-al
Mai mulți lideri PSD București și-au dat demisia. Cine ar urma să preia conducerea filialelor # Buletin de București
Președinții filialelor PSD București din Sectoarele 2, 4 și 6 și-au dat demisia, scrie Digi24. Acest val de plecări din funcție are loc după alegerile din Capitală, scrutin la care candidatul social-democraților, Daniel Băluță, a pierdut în fața lui liberalului Ciprian Ciucu. În acest context, liderii PSD urmează să se reunească duminică, 1 februarie, într-o
Vlad Gheorghe, fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost numit noul consilier onorific al premierului Bolojan # Buletin de București
Vlad Gheorghe, fost europarlamentar și fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, retras în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, a fost desemnat consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan. „Începând cu data de 2 februarie 2026 se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitatea domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată", se precizează
Capitala intră sub cod galben de ger de duminică, 1 februarie. Se anunță ninsori viscolite și internsificări ale vântului, iar temperaturile se mențin în scădere până miercuri, transmit meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vreme rece în București, până miercuri Sâmbătă, 31 ianuarie, cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei. Vor
Cinci linii STB vor circula pe trasee modificate în noapte de 31 ianuarie-1 februarie, conform unui comunicat transmis de Societatea de Transport București (STB). Schimbarea intervine pentru a permite amplasarea unei automacarale în zona intersecției dintre Calea Dorobanți și Strada Doctor Grigore Mora. Utilajul este necesar pentru executarea unor lucrări de construcție din zonă. Trasee
Un angajat CFR Călători a fost lovit de tren, sub Pasajul Grant din Capitală | Club feroviar # Buletin de București
Accident mortal pe calea ferată. Un șef de tren al CFR Călători și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta București-Pitești, scrie Club Feroviar. Tragicul eveniment a avut loc joi seara, 29 ianuarie, în jurul orei 20:00. Acesta nu a fost anunţat oficial de operatorul de transport feroviar.
Taxa „Temu” îngroapă traficul cargo de pe Otopeni. Bucureștiul pierde bani și statutul de „nod logistic regional” în favoarea Budapestei # Buletin de București
Taxa „Temu" de 25 de lei pe coletele extracomunitare, aplicată de la 1 ianuarie, a generat un recul imediat asupra transporturilor aeriene de marfă. Marii retaileri internaționali au redirecționat fluxurile logistice către Budapesta, iar statul român și Compania de Aeroporturi București pierd încasări potențiale de zeci de milioane de euro. În plus, datele oficiale indică
Peste opt mii de cazuri de gripă, săptămâna trecută. Mai mult de o mie raportate, în Capitală # Buletin de București
Infecțiile respiratorii au crescut alarm
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 2-8 februarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 1 a înființat, recent, Biroul Cetățeanului. Este situat pe strada Mureș nr. 18–24, la parter și reunește ghișee pentru Taxe și Impozite, Urbanism, Poliția Locală, Evidența Persoanelor, Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, precum și pentru Asistență Socială. Biroul Cetățeanului lansează programările online Începând cu 1 februarie 2026, accesul la serviciile Biroului Cetățeanului se […] The post Sector 1 | Serviciile locale esențiale, reunite în Biroul Cetățeanului appeared first on Buletin de București.
Paradoxul „city-break”-ului în București: luxul atrage, dar unitățile de o stea sunt cele mai aglomerate. 56% reprezintă turiștii străini # Buletin de București
Bucureștiul rămâne principală destinație din România și este preferată de către turiștii străini. Direcția Regională de Statistică a Municipiului București (DRS) a raportat situația din vârful de sezon estival aferent anului trecut. Astfel, în intervalul iulie-septembrie, unitățile de cazare din Capitală au primit un total de 464.663 de turiști. Dintre aceștia, mai bine de jumătate […] The post Paradoxul „city-break”-ului în București: luxul atrage, dar unitățile de o stea sunt cele mai aglomerate. 56% reprezintă turiștii străini appeared first on Buletin de București.
George Tuță va avea mai mult control asupra locuințelor sociale din Sectorul 1. 61 de apartamente libere, după ce 1.900 de oameni au cerut o locuință # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat recent o hotărâre care schimbă modul în care sunt gestionate contractele pentru închirierea apartamentelor destinate persoanelor vulnerabile. În fapt, aparatul primarului George Tuță va căpăta mai mult control asupra locuințelor sociale din Sectorul 1. Mai precis, atribuțiile privind încheierea, derularea și încetarea acestora vor fi transferate de la […] The post George Tuță va avea mai mult control asupra locuințelor sociale din Sectorul 1. 61 de apartamente libere, după ce 1.900 de oameni au cerut o locuință appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Înscrierile în programul de modernizare a lifturilor pentru asociațiile de proprietari încep duminică # Buletin de București
Înscrierile în programul de modernizare a lifturilor pentru asociațiile de proprietari din Sectorul 1 încep duminică, potrivit unui comunicat de presă al administrației locale. Pentru depunerea dosarului este necesar votul locatarilor în adunarea generală. Lucrările din acest proiect prevăd intervenții asupra ascensoarelor existente și au ca scop creșterea eficienței energetice și al siguranței în exploatare. […] The post Sector 1 | Înscrierile în programul de modernizare a lifturilor pentru asociațiile de proprietari încep duminică appeared first on Buletin de București.
Cătălin Teniță, consilier general REPER, despre respingerea proiectelor propuse de Ciprian Ciucu: „PMP este problema” # Buletin de București
Cătălin Teniță, consilier general REPER, partid care a susținut candidatura lui Ciprian Ciucu la funcția de primar general, acuză PMP pentru înfrângerea politică pe care a suferit-o noul edil în prima ședință a Consiliului General de la preluarea mandatului. CGMB a respins joi toate proiectele relevante propuse de Ciprian Ciucu: angajarea unui audit extern la […] The post Cătălin Teniță, consilier general REPER, despre respingerea proiectelor propuse de Ciprian Ciucu: „PMP este problema” appeared first on Buletin de București.
FOTO | Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe linia 41 și a avariat și rețeaua de curent. Circulația a fost întreruptă peste două ore # Buletin de București
Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe Șoseaua Virtuții, în stația Pod Ciurel, iar circulația pe linia 41 a fost afectată timp de două ore, pe ambele sensuri, deoarece incidentul a provocat avarierea rețelei electrice de contact, a anunțat STB. Incidentul a fost semnalat și pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov, […] The post FOTO | Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe linia 41 și a avariat și rețeaua de curent. Circulația a fost întreruptă peste două ore appeared first on Buletin de București.
Primăria colectează gratuit deșeurile voluminoase din Sectorul 5, sâmbătă, 31 ianuarie, potrivit unui anunț al autorității locale. Acțiuni similare vor avea loc în fiecare lună, în ultima zi de sâmbătă. Astfel, locuitorii din Sectorul 5 pot scăpa de obiecte de mari dimensiuni, precum mobilier uzat (canapele, dulapuri, mese, scaune), saltele, covoare, obiecte sanitare, uși, dar […] The post Sector 5 | Primăria colectează gratuit deșeurile voluminoase, sâmbătă appeared first on Buletin de București.
Incident pe linia tramvaiului 41, în zona Pasaj Ciurel, din cauza unei defecțiuni tehnice la un vagon # Buletin de București
Pe Șoseaua Virtuții, în stația Pod Ciurel, circulația de pe linia tramvaiului 41 a fost afectată din cauza unei defecțiuni apărute la pantograful unui vagon vineri, 30 ianuarie 2026. Incidentul a provocat avarierea rețelei electrice de contact, anunță STB. Din această cauză, circulația tramvaielor liniei 41 a fost blocată vineri după-amiaza, pe ambele sensuri. Echipele […] The post Incident pe linia tramvaiului 41, în zona Pasaj Ciurel, din cauza unei defecțiuni tehnice la un vagon appeared first on Buletin de București.
Mercure Hotels & Resorts anunță deschiderea unui nou hotel în București: Mercure Bucharest Cantemir. Această unitate completează portofoliul grupului Accor, care ajunge astfel la un total de 25 de unități de cazare în mai multe orașe din România. Noul hotel unde turiștii pot alege să își petreacă sejururile din București se află pe Bulevardul Dimitrie […] The post Un nou hotel în Centrul Capitalei, pe una dintre cele mai tranzitate artere appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei investește 8,3 milioane de lei în clădirea Centrului Cultural Lumina, pe care Ciprian Ciucu îl vrea desființat. CGMB s-a opus comasării instituției # Buletin de București
Primăria Capitale a încheiat un contract de 8,3 milioane de lei pentru a reabilita clădirea Centrului Cultural Lumina, instituție aflată pe lista celor pe care primarul general Ciprian Ciucu vrea să le comaseze. Imobilul, situat pe Regina Elisabeta nr. 32, ar urma să intre într-un amplu proces de modernizare, conform anunțului de atribuire consultat de […] The post Primăria Capitalei investește 8,3 milioane de lei în clădirea Centrului Cultural Lumina, pe care Ciprian Ciucu îl vrea desființat. CGMB s-a opus comasării instituției appeared first on Buletin de București.
Iarna a limitat lucrările la autostrada A0. Când vor fi gata ultimii 8,6 kilometri de pe lotul 3 Nord # Buletin de București
Gerul din ianuarie a dat peste cap planurile constructorilor de pe ultimele tronsoane ale autostrăzii de centură a Bucureștiului. Ministerul Transporturilor a prezentat evoluția pe de lotul 3 Nord al A0. „După mai multe sezoane de iarnă in care am putut să lucram destul de bine pe Șantiere, ‘iarna aceasta a venit iarna’, iar lucrările […] The post Iarna a limitat lucrările la autostrada A0. Când vor fi gata ultimii 8,6 kilometri de pe lotul 3 Nord appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Progrese importante pe ambele secțiuni ale magistralei de metrou spre Otopeni. Stadiul lucrărilor de pe M6 # Buletin de București
Metrorex a prezentat stadiul lucrărilor de pe Magistrala M6, care va lega zona 1 Mai de Aeroportul Otopeni. Aceasta are două secțiuni cea de sud (tronsonul 1 Mai – Tokyo) și cea de nord (Tokyo – Aeroport Otopeni). În cazul secțiunii sudice, structura de rezistență se apropie de un procent de realizare de 60%, potrivit […] The post VIDEO | Progrese importante pe ambele secțiuni ale magistralei de metrou spre Otopeni. Stadiul lucrărilor de pe M6 appeared first on Buletin de București.
Cufundarii polari revin în Capitală. Asociația Parcul Natural București organizează un tur ghidat pe Lacul Morii, sâmbătă # Buletin de București
Cufundarii polari revin în Capitală. Asociația Parcul Natural București organizează un tur ghidat pe Lacul Morii, sâmbătă, potrivit unui anunț lansat de organizație într-o postare pe Facebook. „Cine sunt vedetele? Direct din mult disputata Groenlandă, precum și din Peninsula Scandinavă și Siberia, au aterizat Cufundarii Polari (Gavia arctica). Sunt eleganți, discreți și pescari atât de […] The post Cufundarii polari revin în Capitală. Asociația Parcul Natural București organizează un tur ghidat pe Lacul Morii, sâmbătă appeared first on Buletin de București.
Consiliul General a refuzat ca Bucureștiul să fie gazdă a evenimentului Forumul Orașelor 2027, organizat de Comisia Europeană # Buletin de București
Consilerii generali au respins, în ședința de joi, proiectul de hotărâre prin care Bucureștiul ar fi urmat să-și depună candidatura pentru a găzdui evenimentul Forumul Orașelor 2027 (Cities Forum), organizat de Comisia Europeană. Instituția europeană a anunțat că este în căutarea unui oraș gazdă pentrua șaptea ediție a acestui eveniment. „Aceasta este o ocazie unică […] The post Consiliul General a refuzat ca Bucureștiul să fie gazdă a evenimentului Forumul Orașelor 2027, organizat de Comisia Europeană appeared first on Buletin de București.
Când vor circula prin București noile troleibuze Yutong. Sunt primele aduse din Europa # Buletin de București
Noile troleibuze ale producătorului chinez Yutong achiziționate de Primăria Capitalei, au ajuns țară și sunt garate în Ciolpani, Ilfov. Vehiculele vor fi mutate în depoul din Bucureștii Noi după ce se vor face ultimele adaptări. Este vorba despre cele 22 de troleibuze care vor circula pe linia 86. Înainte de a fi puse în circulație, […] The post Când vor circula prin București noile troleibuze Yutong. Sunt primele aduse din Europa appeared first on Buletin de București.
„Bani topiți” pe Lascăr Catargiu: Cum arată după un an benzile pentru nevăzători. Între timp, PMB a mai atribuit un contract unei firme de apartament # Buletin de București
La finalul anului 2024 și începutul anului 2025, Primăria Municipiului București a montat benzile pentru nevăzători pe Bulevardul Lascăr Catargiu. Un an mai târziu, acestea sunt topite și deformate din cauza temperaturilor ridicate înregistrate pe perioada verii în Capitală. În timp ce infrastructura existentă se dezintegrează, Administrația Străzilor București (ASB) continuă achizițiile pe aceleași coordonate […] The post „Bani topiți” pe Lascăr Catargiu: Cum arată după un an benzile pentru nevăzători. Între timp, PMB a mai atribuit un contract unei firme de apartament appeared first on Buletin de București.
Încă o competiție internațională are loc, în weekend, la patinoarul Berceni Arena. La începutul lunii ianuarie, aici a avut loc Campionatul Mondial de hochei pe gheață U20, grupa II/A. De această dată, patinatorii vor evolua pe gheața de la Berceni Arena, tot în cadrul unei competiții internaționale. Sub egida „Bucharest Open”, timp de două zile, […] The post Competiție internațională, la patinoarul Berceni Arena, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
Meciul dintre FCSB și Csikszereda ar putea devia patru linii STB, duminică, potrivit unui comunicat de presă al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Partida este programată să înceapă la ora 20:00 pe Arena Națională. Astfel, dacă va fi necesar, vehiculele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor circula modificat, […] The post Meciul dintre FCSB și Csikszereda ar putea devia patru linii STB, duminică appeared first on Buletin de București.
Reabilitare pentru incă patru clădiri cu risc seismic, din Capitală. Imobilele au o vechime de peste 100 de ani # Buletin de București
Primăria Capitalei continuă reabilitarea a încă patru clădiri cu risc seismic. Două imobile sunt publice și două rezidențiale. Cele patru clădiri cu risc seismic, vechi de peste 100 de ani, sunt: Consiliul General a aprobat, pe 29 ianuarie, indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile de avizare a lucrărilor. CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan despre „dezastrul bugetar” […] The post Reabilitare pentru incă patru clădiri cu risc seismic, din Capitală. Imobilele au o vechime de peste 100 de ani appeared first on Buletin de București.
CFR Călători modifică circulația a 24 de trenuri cu opriri în Gara de Nord în luna februarie, potrivit unui comunicat de presă. Operatorul național pune schimbările pe seama unor intervenții ce vor avea loc la infrastructura de cale ferată. Primele trenuri afectate IR 16021 și IR 16023, pe relația București Nord – Timișoara, care vor […] The post CFR Călători modifică circulația a 24 de trenuri din Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
Harta Blocurilor, instrument util pentru bucureștenii care își caută apartamente. Care este „zona roșie“ # Buletin de București
Căutarea unui apartament în București poate fi o adevărată încercare, în special din cauza numărul mare de clădiri cu risc seismic. În acest context, un instrument util pentru cei aflați în căutarea unei locuințe este Harta Blocurilor. Aici sunt adunate informații despre mai bine de 9.000 de imobile din Capitală. Harta Blocurilor este un proiect […] The post Harta Blocurilor, instrument util pentru bucureștenii care își caută apartamente. Care este „zona roșie“ appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 6 amenajează spații pentru comercianții care vor să vândă mărțișoare # Buletin de București
Comercianții care vor să vândă mărțișoare vor avea la dispoziție spații special amenajate, în Sectorul 6. În perioada 14 februarie – 9 martie, aceștia trebuie să aibă un aviz comercial pentru produse sezoniere. Spațiile comerciale vor fi amenajate în șase locații, au suprafețe între 4 și 6 mp, iar prețurile variază între 370 și 552 […] The post Primăria Sectorului 6 amenajează spații pentru comercianții care vor să vândă mărțișoare appeared first on Buletin de București.
Strângere de donații pentru familiile palestiniene refugiate în București. „E mare nevoie de alimente” # Buletin de București
Războiul dintre Israel și Palestina a împins mai multe familii să își părăsească casele. În acest context, câteva sutele de refugiați au ajuns și în București, iar „Solidaritate România-Palestina” a anunțat că organizează o strângere de donații. Bucureștenii care doresc să le întindă o mână de ajutor familiilor palestiniene refugiate în Capitală sunt anunțați că […] The post Strângere de donații pentru familiile palestiniene refugiate în București. „E mare nevoie de alimente” appeared first on Buletin de București.
