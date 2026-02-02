Sector 1 | Primarul Tuță amenință din nou Romprest, supărat că străzile nu au fost dezăpezite la timp: „Este momentul ca lucrurile să se schimbe”
Buletin de București, 2 februarie 2026 22:50
Primarul Sectorului 1, George Tuță, amenință din nou compania de salubrizare Romprest, nemulțumit de felul cum s-a făcut dezăpezirea în noaptea de duminică spre luni, când a nins puternic în București. „Este ora 06:00 și suntem pe teren de peste nouă ore, însă situația nu este deloc bună. Multe străzi încadrate în urgența 0 și […] The post Sector 1 | Primarul Tuță amenință din nou Romprest, supărat că străzile nu au fost dezăpezite la timp: „Este momentul ca lucrurile să se schimbe” appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum o oră
22:50
Sector 1 | Primarul Tuță amenință din nou Romprest, supărat că străzile nu au fost dezăpezite la timp: „Este momentul ca lucrurile să se schimbe” # Buletin de București
Primarul Sectorului 1, George Tuță, amenință din nou compania de salubrizare Romprest, nemulțumit de felul cum s-a făcut dezăpezirea în noaptea de duminică spre luni, când a nins puternic în București. „Este ora 06:00 și suntem pe teren de peste nouă ore, însă situația nu este deloc bună. Multe străzi încadrate în urgența 0 și […] The post Sector 1 | Primarul Tuță amenință din nou Romprest, supărat că străzile nu au fost dezăpezite la timp: „Este momentul ca lucrurile să se schimbe” appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
21:00
Concursul Internațional George Enescu 2026, una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru tinerii muzicieni din întreaga lume și poarta de acces către scena Festivalului Internațional George Enescu, va avea loc în perioada 23 august – 19 septembrie 2026, la București. Concursul, care se desfășoară o dată la doi ani, va avea patru […] The post Au început înscrierile pentru Concursul Internațional George Enescu 2026 appeared first on Buletin de București.
20:40
Aproape 300 de somații pentru necurățarea zăpezii de pe trotuarele imobilelor. Ce obligații au proprietarii și comercianții # Buletin de București
Polițiștii locali au acordat sute de somații pentru necurățarea zăpezii de pe trotuare, luni. Comercianții, asociațiile de proprietari și persoanele care locuiesc la case au obligația legală de a curăța zăpada de pe trotuarele din fața imobilelor și de a îndepărta țurțurii formați la balcoane și streșini, în termen de 24 de ore de când […] The post Aproape 300 de somații pentru necurățarea zăpezii de pe trotuarele imobilelor. Ce obligații au proprietarii și comercianții appeared first on Buletin de București.
20:40
Ecopolis lansează programul „Cetățeni pentru Aer Curat”: cinci școli din București vor monitoriza calitatea aerului # Buletin de București
Asociația Ecopolis lansează programul „Cetățeni pentru Aer Curat”, dedicat școlilor din București, care își propune să transforme unitățile de învățământ în spații active de educație pentru mediu și implicare civică. Este un program realizat în parteneriat cu Storia. În următoarea perioadă, vor fi selectate cinci școli din București care doresc să se implice activ în […] The post Ecopolis lansează programul „Cetățeni pentru Aer Curat”: cinci școli din București vor monitoriza calitatea aerului appeared first on Buletin de București.
20:40
Spectacol de muzică și lectură la Biblioteca Metropolitană București, de Ziua Internațională a Cititului Împreună # Buletin de București
Spectacol de muzică și lectură la Biblioteca Metropolitană București, de Ziua Internațională a Cititului Împreună. Evenimentul este programat joi, 5 februarie, potrivit unui comunicat de presă al instituției dedicate cititului din Capitală. Momentul artistic va fi susținut de elevii claselor I-VIII de la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” din Sectorul 1, ca urmare a […] The post Spectacol de muzică și lectură la Biblioteca Metropolitană București, de Ziua Internațională a Cititului Împreună appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
15:50
Alegerile pentru un nou primar în Sectorul 6 ar trebui organizate până în aprilie. Când vor avea loc de fapt # Buletin de București
Alegerile parțiale pentru un nou primar în Sectorul 6 ar trebui organizate până pe 15 aprilie 2026, potrivit Codului Administrativ, care prevede termene clare pentru situațiile de vacantare a funcției de primar. Totuși, este nevoie de o Hotărâre de Guvern care să stabilească data exactă, iar istoricul politic recent din București arată că prevederile legale […] The post Alegerile pentru un nou primar în Sectorul 6 ar trebui organizate până în aprilie. Când vor avea loc de fapt appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
15:10
Meciul FCSB-FC Botoșani, de pe Arena Națională, poate modifica traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 # Buletin de București
Patru linii STB ar putea avea trasee modificate, pentru meciul FCSB-FC Botoșani din Superliga României, de joi, 05.02.2026. STB anunță ca traseele troleibuzelor 86, 90 și autobuzelor 104, 143 pot fi modificate. Dacă circulația rutieră va fi restricționată în zonă, cele patru linii STB vor circula astfel: Linia 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și […] The post Meciul FCSB-FC Botoșani, de pe Arena Națională, poate modifica traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 appeared first on Buletin de București.
14:20
30 de amenzi pentru drifturi, acordate de Brigada Rutieră a Capitalei într-o singură noapte # Buletin de București
Polițiștii Brigăzii Rutiere au acordat 30 de amenzi pentru șoferi cu comportament agresiv în trafic, în noaptea de 1 spre 2 februarie 2026. Autoritățile au desfășurat o acțiune pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație și impunerea respectării normelor rutiere, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Verificările polițiștilor au avut loc în mai multe zone de interes […] The post 30 de amenzi pentru drifturi, acordate de Brigada Rutieră a Capitalei într-o singură noapte appeared first on Buletin de București.
13:40
Sector 6 | REBU nu mai ridică gunoiul. Toate asociațiile de proprietari și locuitorii de la case trebuie să încheie contracte cu Urban SA # Buletin de București
De la 1 februarie 2026, RER Ecologic Service București REBU SA nu mai ridică gunoiul în Sectorul 6, iar Urban SA rămâne singurul operator de salubritate. Compania este abilitată să asigure colectarea și transportul deșeurilor municipale de pe raza sectorului. Măsura încetării prestării serviciilor de salubrizare a companiei REBU a venit ca urmare a notificării […] The post Sector 6 | REBU nu mai ridică gunoiul. Toate asociațiile de proprietari și locuitorii de la case trebuie să încheie contracte cu Urban SA appeared first on Buletin de București.
12:40
Când are loc primul târg de adopții ASPA din 2026. Câinii sunt deparazitați și microcipați # Buletin de București
În acest final de săptămână va avea loc primul târg de adopții din 2026 organizat de Autoritate pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), conform unui anunț al instituției din subordinea PMB. Va avea loc la Veranda Mall. Bucureștenii care doresc să adopte un câine pot merge în acest final de săptămână la primul târg […] The post Când are loc primul târg de adopții ASPA din 2026. Câinii sunt deparazitați și microcipați appeared first on Buletin de București.
11:50
De la 1 februarie 2026, RER Ecologic Service București REBU SA nu mai ridică gunoiul în Sectorul 6, iar Urban SA rămâne singurul operator de salubritate. Compania este abilitată să asigure colectarea și transportul deșeurilor municipale de pe raza sectorului. Măsura încetării prestării serviciilor de salubrizare a companiei REBU a venit ca urmare a notificării […] The post Sector 6 | Urban SA este singurul operator de salubritate, de la 1 februarie appeared first on Buletin de București.
10:50
Traficul aerian în condiții de iarnă pe aeroporturile din Capitală. Unele curse ar putea avea întârzieri # Buletin de București
Traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnp pe aeroporturile din Capitală, Henri Coandă și Băneasa. Nu există zboruri anulate, cu toate astea există posibilitatea ca anumite curse să înregistreze întârzieri, conform informațiilor transmise de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Ninsoare ce a început noaptea trecută în București a dus la depunerea unui strat considerabil […] The post Traficul aerian în condiții de iarnă pe aeroporturile din Capitală. Unele curse ar putea avea întârzieri appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
10:10
Sector 1 | Primăria distribuie gratuit material antiderapant asociațiilor de proprietari # Buletin de București
Primăria distribuie gratuit material antiderapant asociațiilor de proprietari, în Sectorul 1, potrivit unui anunț al administrației locale. Măsura vine în contextul în care ANM a prognozat ninsori în Capitală, iar codul galben de ger a fost prelungit până marți. Primăria pune la dispoziție sare în vederea sprijinirii efortului de îndepărtare a zăpezii de pe trotuare […] The post Sector 1 | Primăria distribuie gratuit material antiderapant asociațiilor de proprietari appeared first on Buletin de București.
09:40
Aeroportul Otopeni reintroduce cișmele potabile gratuite după ce pasagerii au cumpărat ani la rând apă la suprapreț. Puțurile sunt înconjurate însă de deversări toxice depășite cu 600% # Buletin de București
Pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au acces, începând de luni, 2 februarie, la apă potabilă gratuită. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat oficial că apa de la robinet respectă din nou parametrii de calitate impuși de lege. Sursa de apă este asigurată din puțuri proprii care sunt însă amenințate de deversările ilegale […] The post Aeroportul Otopeni reintroduce cișmele potabile gratuite după ce pasagerii au cumpărat ani la rând apă la suprapreț. Puțurile sunt înconjurate însă de deversări toxice depășite cu 600% appeared first on Buletin de București.
09:00
Capcane de gheață pe Autostrada Capitalei. În lipsa unui centru de intervenție, CNAIR mută utilajele de pe A3 în timp ce subcontractorii „acționează” cu utilaje defecte # Buletin de București
Lipsa unor centre dedicate și funcționale pentru intervenții rapide au transformat tronsoanele de autostradă din jurul capitalei Capitalei în capcane de gheață ca urmare a ninsorii și a temperaturilor scăzute din noaptea de duminică spre luni. Utilajele trebuie să vină de la distanță, iar reacția întârziată a drumarilor se simte în carosabilul acoperit de polei, […] The post Capcane de gheață pe Autostrada Capitalei. În lipsa unui centru de intervenție, CNAIR mută utilajele de pe A3 în timp ce subcontractorii „acționează” cu utilaje defecte appeared first on Buletin de București.
08:50
Mai multe linii de tramvai au fost blocate din cauza zăpezii și a deraierilor. Lista completă # Buletin de București
Mai multe linii de tramvai au fost blocate luni dimineața, din cauza zăpezii care a căzut în noaptea anterioară. Tramvaiele de pe linia 25 circulă cu dificultate. „Este- blocata in zona bd. Timisoara/Str. Moinesti, sens Depoul Militari. Cauza: deraiere. S-au aplicat masuri de deviere. Pentru preluarea fluxului de calatori s-a format linia naveta 625 (intre […] The post Mai multe linii de tramvai au fost blocate din cauza zăpezii și a deraierilor. Lista completă appeared first on Buletin de București.
05:40
Admiterea la ASE. Academia organizează tururi ghidate pentru absolvenții de liceu care doresc să se înscrie # Buletin de București
Academia de Științe Economice (ASE) organizează tururi ghidate pentru absolvenții de liceu care doresc să se înscrie în cadrul facultăților din cadrul universității, potrivit unui anunț al instituției de învățământ superior referitor la admiterea la ASE. Vizitele vor include și discuții cu cadrele didactice și consilieri educaționali. „ASE oferă permanent candidaților săi la Admiterea 2026 […] The post Admiterea la ASE. Academia organizează tururi ghidate pentru absolvenții de liceu care doresc să se înscrie appeared first on Buletin de București.
05:00
Deszăpezirea în București, pe sectoare: Aproape 300 de utilaje, mobilizate pe străzile Capitalei # Buletin de București
Primăria Capitalei anunță că 296 de utilaje, 387 de muncitori și 52 de coordonatori au acționat pe străzile Capitalei, în noaptea de 1 spre 2 februarie, pentru a asigura deszăpezirea în București. Echipajele au fost mobilizate pentru a curăță zăpada și pentru a împrăștia material antiderapant. Au prioritate bulevardele și străzile principale, pantele, rampele, podurile și […] The post Deszăpezirea în București, pe sectoare: Aproape 300 de utilaje, mobilizate pe străzile Capitalei appeared first on Buletin de București.
01:00
Mai ninge în București și în zilele următoare, potrivit prognozei Admnistrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu vom scăpa curând nici de zilele geroase. Se vor înregistra temperaturi cu minus cel puțin până pe 4 februarie. Mai ninge în București până marți Intervalul 1 februarie, pra 22:40 – 2 februarie, ora 08:00: Cerul va fi noros, […] The post METEO | Până când mai ninge în București. Continuă zilele geroase appeared first on Buletin de București.
00:40
Primăria Sectorului 5 cumpără sare pentru deszăpezire de peste 900.000 de euro. Va fi folosită doar doi ani # Buletin de București
Primăia Sectorului 5, prin societatea publică aflată în subordine Salubrizare Sector 5 S.A., cumpără sare pentru deszăpezire pentru următorii doi ani. Licitația publică a fost lansată pe 26 ianuarie, iar valoarea estimată a contractului depășește 900.000 de euro. Un calcul simplu arată că pentru fiecare an doar sarea pentru deszăpezirea pe timp de iarnă scoate […] The post Primăria Sectorului 5 cumpără sare pentru deszăpezire de peste 900.000 de euro. Va fi folosită doar doi ani appeared first on Buletin de București.
Ieri
22:40
Compania Municipală Parking București suspendă plata cash pentru parcare. Cum poți plăti ca să lași mașina pe locurile albastre # Buletin de București
Compania Municipală Parking București suspendă plata cash pentru parcare, la agenți, potrivit unui anunț al instituției. Începând cu 1 martie, tariful aferent parcării autovehiculelor se va plăti doar prin SMS, SelfPay și online. „Compania a renunțat la cei 33 de încasatori rămași, pentru că a constatat că nu se justificau angajările din punct de vedere […] The post Compania Municipală Parking București suspendă plata cash pentru parcare. Cum poți plăti ca să lași mașina pe locurile albastre appeared first on Buletin de București.
17:50
Care este stadiul lucrărilor de la planșeul Unirii. Constructorul anunță că șantierul ar putea fi finalizat mai devreme # Buletin de București
În timpul conferinței de presă organizate astăzi de Daniel Băluță, acesta a fost întrebat despre lucrările ce au loc în centrul orașului, la Planșeul Unirii. Edilul a dat cuvântul constructorului care a transmis că a fost înregistrat un progres semnificativ. La acest moment, gradul de execuție al lucrărilor depășește 30%. Constructorul a informat că există […] The post Care este stadiul lucrărilor de la planșeul Unirii. Constructorul anunță că șantierul ar putea fi finalizat mai devreme appeared first on Buletin de București.
17:30
Spectacole, expoziții și ateliere în București, la instituțiile de cultură ale PMB. Programul pentru prima săptămână din februarie # Buletin de București
Săptămâna aceasta, instituțiile de cultură din București au pregătit o serie de spectacole de teatru, vernisaje, expoziții și concerte pentru locuitorii orașului de toate vârstele. Primăria Capitalei a transmis programul complet al evenimentelor organizate în perioada 2 – 8 februarie. Copiii între 0 și 3 ani pot participa la Atelierele Bubu organizate la Opera Comică […] The post Spectacole, expoziții și ateliere în București, la instituțiile de cultură ale PMB. Programul pentru prima săptămână din februarie appeared first on Buletin de București.
16:40
Daniel Băluță promite reforma subvențiilor pentru termie. „Apa caldă livrată sub parametrii nu va mai fi facturată” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) l-a criticat, din nou, pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), pentru propunerea de majorare a prețului biletelor STB, dar și pentru lipsa apei calde și a căldurii din București. Edilul a declarat, într-o conferință de presă, că lucrează alături de consilierii generali PSD la două proiecte privind […] The post Daniel Băluță promite reforma subvențiilor pentru termie. „Apa caldă livrată sub parametrii nu va mai fi facturată” appeared first on Buletin de București.
16:00
Contractul pentru extinderea Magistralei M4, lotul II, a fost semnat. Când ar trebui să înceapă lucrările propriu-zise? # Buletin de București
După ce a anunțat că a fost semnat ordinul pentru începerea lucrărilor de proiectare și execuție pentru extinderea Magistralei M4, lotul II – cuprins între Eroii Revoluției 2 și Gara Progresul, Daniel Băluță a transmis și că lucrările propriu-zise ar urma să fie demarate anul viitor. Astfel că, execuția lucrărilor de mare anvergură din București, […] The post Contractul pentru extinderea Magistralei M4, lotul II, a fost semnat. Când ar trebui să înceapă lucrările propriu-zise? appeared first on Buletin de București.
12:10
METEO | Codul galben de ger a fost prelungit. Prognoza actualizată pentru București # Buletin de București
Codul galben de ger a fost prelungit de meteorologi până marți, 3 februarie, ora 10:00, în regiunea București-Ilfov. În noaptea de duminică spre luni, se anunță ninsori viscolite și intensificări ale vântului, se precizează în prognoza emisă Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru București. CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ | Fiecare ilfovean a recuperat 44 de euro […] The post METEO | Codul galben de ger a fost prelungit. Prognoza actualizată pentru București appeared first on Buletin de București.
12:00
Cafeneaua BdB | „Ar trebui să ne doară faptul că ne-am obișnuit cu tot ce nu e normal”. Arta stradală mai „altfel” din Capitală # Buletin de București
Orhan este un artist stradal care lucrează între București și Londra și care își construiește intervențiile direct pe rănile politice și sociale ale orașului. „Ar trebui să ne doară faptul că ne-am obișnuit cu tot ce nu e normal”, spune el. Lucrările lui vorbesc despre corupție, memorie, violență și complicitate, iar spațiul public din Capitală […] The post Cafeneaua BdB | „Ar trebui să ne doară faptul că ne-am obișnuit cu tot ce nu e normal”. Arta stradală mai „altfel” din Capitală appeared first on Buletin de București.
10:40
Au fost îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale în Sectorul 6. Prevederile Codului Administrativ versus voința politică # Buletin de București
Guvernul a fost informat în ședința de vineri, 30 decembrie, de la Palatul Victoria, cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare pentru organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar în Sectorul 6, precum și în alte cinci unități administrative din țară. Este vorba despre: CITEȘTE ȘI: Mai mulți lideri PSD București și-au dat demisia. Cine ar […] The post Au fost îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale în Sectorul 6. Prevederile Codului Administrativ versus voința politică appeared first on Buletin de București.
09:40
Compania Municipală Parking București suspendă plata cash, la agenți. Cum poți plăti parcarea # Buletin de București
Compania Municipală Parking București suspendă plata cash, la agenți, potrivit unui anunț al instituției dedicate plății parcării pe Facebook. Începând cu 1 martie, tariful aferent parcării autovehiculelor se va plăti doar prin SMS, SelfPay și online. „Compania a renunțat la cei 33 de încasatori rămași, pentru că a constatat că nu se justificau angajările din […] The post Compania Municipală Parking București suspendă plata cash, la agenți. Cum poți plăti parcarea appeared first on Buletin de București.
05:50
În Sectorul 2 al Capitalei, continuă programul „Blănoșii în siguranță”. Programul oferă sprijin gratuit, pentru protecția pisicilor comunitare. Programul „Blănoșii în siguranță” presupune: În cadrul programului „Blănoșii în siguranță”, cei care pot cere casuțe pentru pisici sunt asociațiile de proprietari din Sectorul 2, pentru zonele din jurul blocurilor: curți și spații verzi. Acestea au de […] The post Sector 2 | Programul „Blănoșii în siguranță” continuă și anul acesta appeared first on Buletin de București.
05:10
Veste bună pentru iubitorii patinajului. Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii este deschis și în luna februarie a acestui an. Decizia a fost luată în urma cererilor din partea publicului. Programul patinoarului În zilele de 3, 4, 10 și 11 februarie, accesul la patinoar și patinele sunt gratuite, în limita locurilor disponibile. Patinoarul va […] The post Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis și în februarie appeared first on Buletin de București.
03:00
ANALIZĂ | Fiecare ilfovean a recuperat 44 de euro din ambalajele SGR reciclate, față de 40 de euro pentru un bucureștean # Buletin de București
Bucureștenii și ilfovenii au recuperat în 2025 peste 94 de milioane de euro prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR), bani care corespund returnării a peste 959 de milioane de ambalaje: aproximativ 715 milioane în București și 245 de milioane în Ilfov. Asta înseamnă că un locuitor din Ilfov a recuperat, în medie, 44 de euro din ambalaje […] The post ANALIZĂ | Fiecare ilfovean a recuperat 44 de euro din ambalajele SGR reciclate, față de 40 de euro pentru un bucureștean appeared first on Buletin de București.
01:50
Cine sunt noii lideri PSD de sector, după trei președinți de filială au demisionat # Buletin de București
PSD București a făcut deja noi propuneri pentru preluarea funcțiilor de președinte al organizațiilor partidului din sectoarele 2, 4 și 6. Decizia a venit după ce trei lideri PSD de sector au demisionat sâmbătă. Rodica Nassar a fost prima care a renunțat la funcția de președinte al filialei PSD Sector 2. Ulterior, a plecat și […] The post Cine sunt noii lideri PSD de sector, după trei președinți de filială au demisionat appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Administrația Națională de Meteorologie a fost expropriată pentru construirea Magistralei 6 de metrou | Club Feroviar # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie a fost expropriată pentru construirea Magistralei 6 de metrou, scriu jurnaliștii Club Feroviar. Măsura vine după ce Guvernul a aprobat împărțirea unor terenuri ale instituției, pentru a fi trecute în patrimoniul Metrorex. „Se aprobă transmiterea unor părți de imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie R.A., […] The post Administrația Națională de Meteorologie a fost expropriată pentru construirea Magistralei 6 de metrou | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
18:10
Primul pas pentru realizarea unui pasaj subteran care să asigure legătura între Aeroportul Otopeni și DN1, pe sensul spre București. CNAB a lansat licitația pentru proiectare # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație în SICAP pentru proiectarea unui pasaj subteran care să asigure ieșirea directă a mașinilor din Aeroportul Otopeni pe DN1, pe sensul spre Capitală. Pasajul se va realiza în partea de sud a aeroportului, astfel putând fi evitate cozile ce se formează la intersecția cu DN1. Conform […] The post Primul pas pentru realizarea unui pasaj subteran care să asigure legătura între Aeroportul Otopeni și DN1, pe sensul spre București. CNAB a lansat licitația pentru proiectare appeared first on Buletin de București.
17:10
Extinderea Magistralei 4 | A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul II, Eroii Revoluției 2-Gara Progresul # Buletin de București
Încă un pas pentru extinderea Magistralei 4 de metrou. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și execuție pentru cea de-a doua secțiune, Eroii Revoluției 2-Gara Progresul. De lucrări se va ocupa asocierea română Construcții Erbașu SA – Concelex – Bog’Art, singurul ofertant al licitației pentru cel de-al […] The post Extinderea Magistralei 4 | A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul II, Eroii Revoluției 2-Gara Progresul appeared first on Buletin de București.
15:00
Mai mulți lideri PSD București și-au dat demisia. Cine ar urma să preia conducerea filialelor # Buletin de București
Președinții filialelor PSD București din Sectoarele 2, 4 și 6 și-au dat demisia, scrie Digi24. Acest val de plecări din funcție are loc după alegerile din Capitală, scrutin la care candidatul social-democraților, Daniel Băluță, a pierdut în fața lui liberalului Ciprian Ciucu. În acest context, liderii PSD urmează să se reunească duminică, 1 februarie, într-o […] The post Mai mulți lideri PSD București și-au dat demisia. Cine ar urma să preia conducerea filialelor appeared first on Buletin de București.
14:30
Vlad Gheorghe, fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost numit noul consilier onorific al premierului Bolojan # Buletin de București
Vlad Gheorghe, fost europarlamentar și fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, retras în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, a fost desemnat consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan. „Începând cu data de 2 februarie 2026 se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitatea domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, se precizează […] The post Vlad Gheorghe, fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost numit noul consilier onorific al premierului Bolojan appeared first on Buletin de București.
13:50
Capitala intră sub cod galben de ger de duminică, 1 februarie. Se anunță ninsori viscolite și internsificări ale vântului, iar temperaturile se mențin în scădere până miercuri, transmit meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vreme rece în București, până miercuri Sâmbătă, 31 ianuarie, cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei. Vor […] The post METEO | Vremea în București. Capitala intră sub cod galben de ger appeared first on Buletin de București.
13:10
Cinci linii STB vor circula pe trasee modificate în noapte de 31 ianuarie-1 februarie, conform unui comunicat transmis de Societatea de Transport București (STB). Schimbarea intervine pentru a permite amplasarea unei automacarale în zona intersecției dintre Calea Dorobanți și Strada Doctor Grigore Mora. Utilajul este necesar pentru executarea unor lucrări de construcție din zonă. Trasee […] The post Cinci linii STB au trasee modificate în noaptea de sâmbătă spre duminică appeared first on Buletin de București.
13:00
Un angajat CFR Călători a fost lovit de tren, sub Pasajul Grant din Capitală | Club feroviar # Buletin de București
Accident mortal pe calea ferată. Un șef de tren al CFR Călători și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta București-Pitești, scrie Club Feroviar. Tragicul eveniment a avut loc joi seara, 29 ianuarie, în jurul orei 20:00. Acesta nu a fost anunţat oficial de operatorul de transport feroviar. […] The post Un angajat CFR Călători a fost lovit de tren, sub Pasajul Grant din Capitală | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
06:30
Taxa „Temu” îngroapă traficul cargo de pe Otopeni. Bucureștiul pierde bani și statutul de „nod logistic regional” în favoarea Budapestei # Buletin de București
Taxa „Temu” de 25 de lei pe coletele extracomunitare, aplicată de la 1 ianuarie, a generat un recul imediat asupra transporturilor aeriene de marfă. Marii retaileri internaționali au redirecționat fluxurile logistice către Budapesta, iar statul român și Compania de Aeroporturi București pierd încasări potențiale de zeci de milioane de euro. În plus, datele oficiale indică […] The post Taxa „Temu” îngroapă traficul cargo de pe Otopeni. Bucureștiul pierde bani și statutul de „nod logistic regional” în favoarea Budapestei appeared first on Buletin de București.
06:10
Peste opt mii de cazuri de gripă, săptămâna trecută. Mai mult de o mie raportate, în Capitală # Buletin de București
Infecțiile respiratorii au crescut alarmant, în perioada 19.01.2026 – 25.01.2026. Au fost raportate 104.973 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu peste opt mii de cazuri de gripă. INSP a raportat 8.499 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 6.287 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 10.950 în aceeași săptămână […] The post Peste opt mii de cazuri de gripă, săptămâna trecută. Mai mult de o mie raportate, în Capitală appeared first on Buletin de București.
05:50
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 2-8 februarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:10
Primăria Sectorului 1 a înființat, recent, Biroul Cetățeanului. Este situat pe strada Mureș nr. 18–24, la parter și reunește ghișee pentru Taxe și Impozite, Urbanism, Poliția Locală, Evidența Persoanelor, Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, precum și pentru Asistență Socială. Biroul Cetățeanului lansează programările online Începând cu 1 februarie 2026, accesul la serviciile Biroului Cetățeanului se […] The post Sector 1 | Serviciile locale esențiale, reunite în Biroul Cetățeanului appeared first on Buletin de București.
03:10
Paradoxul „city-break”-ului în București: luxul atrage, dar unitățile de o stea sunt cele mai aglomerate. 56% reprezintă turiștii străini # Buletin de București
Bucureștiul rămâne principală destinație din România și este preferată de către turiștii străini. Direcția Regională de Statistică a Municipiului București (DRS) a raportat situația din vârful de sezon estival aferent anului trecut. Astfel, în intervalul iulie-septembrie, unitățile de cazare din Capitală au primit un total de 464.663 de turiști. Dintre aceștia, mai bine de jumătate […] The post Paradoxul „city-break”-ului în București: luxul atrage, dar unitățile de o stea sunt cele mai aglomerate. 56% reprezintă turiștii străini appeared first on Buletin de București.
03:00
George Tuță va avea mai mult control asupra locuințelor sociale din Sectorul 1. 61 de apartamente libere, după ce 1.900 de oameni au cerut o locuință # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat recent o hotărâre care schimbă modul în care sunt gestionate contractele pentru închirierea apartamentelor destinate persoanelor vulnerabile. În fapt, aparatul primarului George Tuță va căpăta mai mult control asupra locuințelor sociale din Sectorul 1. Mai precis, atribuțiile privind încheierea, derularea și încetarea acestora vor fi transferate de la […] The post George Tuță va avea mai mult control asupra locuințelor sociale din Sectorul 1. 61 de apartamente libere, după ce 1.900 de oameni au cerut o locuință appeared first on Buletin de București.
02:30
Sector 1 | Înscrierile în programul de modernizare a lifturilor pentru asociațiile de proprietari încep duminică # Buletin de București
Înscrierile în programul de modernizare a lifturilor pentru asociațiile de proprietari din Sectorul 1 încep duminică, potrivit unui comunicat de presă al administrației locale. Pentru depunerea dosarului este necesar votul locatarilor în adunarea generală. Lucrările din acest proiect prevăd intervenții asupra ascensoarelor existente și au ca scop creșterea eficienței energetice și al siguranței în exploatare. […] The post Sector 1 | Înscrierile în programul de modernizare a lifturilor pentru asociațiile de proprietari încep duminică appeared first on Buletin de București.
00:10
Cătălin Teniță, consilier general REPER, despre respingerea proiectelor propuse de Ciprian Ciucu: „PMP este problema” # Buletin de București
Cătălin Teniță, consilier general REPER, partid care a susținut candidatura lui Ciprian Ciucu la funcția de primar general, acuză PMP pentru înfrângerea politică pe care a suferit-o noul edil în prima ședință a Consiliului General de la preluarea mandatului. CGMB a respins joi toate proiectele relevante propuse de Ciprian Ciucu: angajarea unui audit extern la […] The post Cătălin Teniță, consilier general REPER, despre respingerea proiectelor propuse de Ciprian Ciucu: „PMP este problema” appeared first on Buletin de București.
30 ianuarie 2026
23:10
FOTO | Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe linia 41 și a avariat și rețeaua de curent. Circulația a fost întreruptă peste două ore # Buletin de București
Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe Șoseaua Virtuții, în stația Pod Ciurel, iar circulația pe linia 41 a fost afectată timp de două ore, pe ambele sensuri, deoarece incidentul a provocat avarierea rețelei electrice de contact, a anunțat STB. Incidentul a fost semnalat și pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov, […] The post FOTO | Pantograful unui tramvai nou Imperio s-a rupt pe linia 41 și a avariat și rețeaua de curent. Circulația a fost întreruptă peste două ore appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.