Fidelis: dobânzi neimpozabile de până la 7,25% la lei și euro în februarie

01:40

Un băiat de 13 ani a fost mușcat de cincizeci de ori de un câine în Franța, în timp ce se îndrepta spre bibliotecă cu alți doi copii. Victima a necesitat intervenție chirurgicală, dar viața sa nu a fost pusă în pericol. Poliția a capturat câinii implicați, care au scăpat dintr-o societate comercială. Ancheta este … Articolul Copil de 13 ani mușcat de câine în Franța: incident șocant de 50 de ori apare prima dată în Main News.