O țară europeană cu mulți români vrea să interzică copiilor accesul la social media

22:30

Pawel K., un polonez de 50 de ani, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru colaborare cu GRU în complotul de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a colectat date despre securitatea aeroportului Rzeszów, planificând un atac coordonat de la Kremlin. Pawel K., un polonez de 50 de ani, … Articolul Polonez condamnat pentru complotul de asasinare a lui Zelenski cu agenți ruși apare prima dată în Main News.