Procurorii francezi au cerut o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu suspendare și alți 5 de ineligibilitate pentru extremista Marine Le Pen

16:50

Naistul Nicolae Voiculeț, susținător fanatic al lui Călin Georgescu, alături de care a cântat la mai multe evenimente publice, a declarat într-o emisiune TV că ”cei care nu mă iubesc nu sunt români”. ”Cei care nu mă iubesc nu sunt români. Pentru că orice român zdravăn la cap și cu credință în Dumnezeu ar trebui […]