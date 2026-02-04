Procurorii francezi au cerut o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu suspendare și alți 5 de ineligibilitate pentru extremista Marine Le Pen
Aktual24, 4 februarie 2026 07:40
Parchetul francez a cerut în mod oficial cinci ani de ineligibilitate politică și patru ani de închisoare, majoritatea cu suspendare, împotriva liderului de extremă dreapta Marine Le Pen, într-un proces aflat în faza de apel. Dosarul vizează acuzații de deturnare de fonduri ale Parlamentului European, într-un caz care ar putea avea consecințe majore asupra viitorului […]
• • •
Acum 10 minute
07:50
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan neagă categoric că ar putea deveni premier, în locul lui Ilie Bolojan # Aktual24
Speculațiile privind o posibilă schimbare la vârful Guvernului au fost respinse categoric de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a declarat că nu își dorește funcția de premier și că o astfel de mutare ar fi o greșeală în acest moment. Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la Antena 3 CNN, pe fondul zvonurilor tot mai intense […]
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:20
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului dictator libian, a fost asasinat în locuința sa de indivizi necunoscuți # Aktual24
Saif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii fostului dictator libian Muammar Gaddafi și o figură controversată a scenei politice libiene, a fost ucis marți în orașul Zintan, din vestul Libiei, potrivit mai multor surse apropiate cazului. Informația a fost confirmată pentru televiziunea Al Jazeera de avocatul său francez, Marcel Ceccaldi, care a declarat că clientul său […]
07:10
S-a obișnuit să fie păcălit: Donald Trump nu a fost surprins de masivul atac aerian rusesc de luni noapte, declară purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt # Aktual24
Președintele american Donald Trump nu a fost surprins de reînceperea atacurilor masive rusești asupra Ucrainei, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Leavitt a spus că a discutat cu Trump în dimineața respectivă și că acesta „a fost nefericit, dar nu surprins” de ultimele lovituri […]
Acum 12 ore
23:30
Spațiul comun pentru sportivii americani de la JO din Italia a fost redenumit. Din Ice House a devenit Winter House, pentru a nu mai aminti de Serviciul de Imigrare și Vamă # Aktual24
Trei organisme olimpice americane au redenumit spațiul comun pentru sportivi de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, schimbând numele din „Ice House” în „Winter House”, în urma unor proteste larg răspândite în Italia și în SUA legate de rolul și comportamentul agenților Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE). Federațiile de patinaj artistic, hochei […]
23:10
Presa britanică: Cine i-a furat ceasul românului Cătălin Botezatu. Acesta valorează peste 2 milioane lire sterline # Aktual24
Creatorul de modă român Cătălin Botezatu a fost victima unui jaf în Londra, unde i-a fost furat un ceas ultra-rar Richard Mille, evaluat la aproximativ 2 milioane de lire sterline (circa 2,4 milioane de euro), relatează Daily Mail. Incidentul a avut loc joi, 29 ianuarie, în jurul orei locale 23:50, în Berkeley Square, din cartierul […]
23:10
China va interzice, în premieră mondială, mânerele ascunse ale ușilor mașinilor, popularizate de Tesla # Aktual24
China va devein prima țară din lume care interzice mânerele ascunse ale ușilor la toate mașinile vândute. Caracteristica, popularizată de Tesla, a stârnit îngrijorări cu privire la riscurile de siguranță. Mânerele ascunse ale ușilor sunt o caracteristică a vehiculelor Tesla, iar interdicția vine în contextul în care compania lui Elon Musk raportează o scădere a […]
22:50
Încă o țară va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital” # Aktual24
Spania va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani și va impune platformelor să utilizeze instrumente stricte de verificare a vârstei, alăturându-se Australiei, Franței și Danemarcei în demersurile de a limita influența platformelor digitale asupra copiilor, informează CNN. „Copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu au fost niciodată meniți să navigheze […]
22:40
Camera Reprezentanților a Congresului SUA a adoptat marți un text bugetar pentru a se pune capăt celor peste trei zile de paralizie a unei părți a administrației federale americane, transmit Reuters, AFP și DPA. Președintele Donald Trump urmează să semneze legea ce va permite încheierea oficială a shutdown-ului început sâmbătă pe fondul disensiunilor între republicani […]
22:40
Potrivit surselor din interior, OpenAI caută alternative la cipurile liderului de piață Nvidia pentru a crește viteza de calcul pentru interogări complexe de inteligență artificială. Această schimbare de strategie întârzie, de asemenea, o investiție de miliarde de dolari. Surse din interior susțin că dezvoltatorul ChatGPT, OpenAI, caută alternative la cipurile de inteligență artificială ale Nvidia. […]
22:30
Trump sugerează că republicanii ar trebui să „preia controlul” asupra alegerilor pentru a proteja partidul # Aktual24
Donald Trump a sugerat, într-un podcast conservator lansat luni, ca oficialii statali republicani să „preia controlul” și să „centralizeze” alegerile din 15 state pentru ca partidul să nu piardă puterea în urma votului. Trump a prezentat problema ca un mijloc de a împiedica imigranții fără acte să voteze. Afirmațiile conform cărora cetățenii străini votează în […]
22:10
Schimbarea simplă pe care o putem face în stilul de viață pentru a ne proteja sănătatea inimii # Aktual24
O singură modificare zilnică poate avea un impact uriaș asupra sănătății inimii noastre. Adoptarea obiceiurilor corecte nu doar că previne bolile cardiovasculare, dar poate îmbunătăți considerabil calitatea vieții, energia de zi cu zi și longevitatea. Alimentația joacă un rol esențial în protejarea inimii. O dietă bogată în fructe, legume, cereale integrale și proteine slabe reduce […]
21:50
Decrete secrete problematice ale papei Francisc, în centrul atenției la „procesul secolului”. Scandalul financiar care a zguduit Vaticanul # Aktual24
Avocații apărării din „procesul secolului” de la Vatican, în care un cardinal și alte opt persoane au fost acuzate de infracțiuni financiare, au susținut, marți, că Papa Francisc a încălcat în mod neintenționat drepturile fundamentale ale clienților lor prin emiterea a patru decrete secrete care le-au acordat procurorilor „puteri ample” pentru a investiga în moduri […]
21:40
Bruxelles-ul dorește să promoveze principiul „fabricat în UE” în domeniul transportului maritim # Aktual24
Comisia Europeană intenționează să propună măsuri menite să asigure că mai multe nave și alte bunuri și servicii pentru sectorul transportului maritim al Uniunii Europene sunt produse în Uniunea Europeană. Acest lucru este menționat în proiectul de document, care a fost analizat de Reuters. Acces la finanțare Ofertele „Fabricat în UE” vor fi prezentate săptămâna […]
21:30
O femeie, agent de poliție, a fost rănită, marți, după ce o biserică din orașul Cehu Silvaniei, s-a prăbușit. Femeia a fost surprinsă în timp ce se deplasa spre sediul poliției, informează IPJ Sălaj. La fața locului s-au deplasat polițiști, pompieri și echipaje medicale. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, […]
21:10
Un conflict fără precedent în lumea academică: Trump cere un miliard de dolari de la Universitatea Harvard # Aktual24
Donald Trump solicită daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, potrivit The Guardian. Această decizie marchează o escaladare a conflictului cu una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume, după ce anterior administrația sa renunțase la cererea de compensare. Pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a declarat fără […]
21:10
”Nu suntem puciști”. Rareș Bogdan și Alina Gorghiu neagă că au pus la cale cu PSD debarcarea lui Bolojan # Aktual24
Europarlamentarul Rareş Bogdan a negat, marţi, la Antena 3 CNN, că i-ar fi spus premierului şi preşedintelui PNL Ilie Bolojan că „distruge partidul”, în şedinţa tensionată a conducerii liberale care a avut loc luni seara. Rareş Bogdan a recunoscut însă că i-a reproşat lui Ilie Bolojan faptul că se fragilizează politic prin solicitarea repetată a […]
21:10
Statele Unite au doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln # Aktual24
Un avion de vânătoare al Marinei SUA a doborât o dronă iraniană care se apropia de portavionul USS Abraham Lincoln aflat în Marea Arabiei, a anunțat, marți, Comandamentul Central al SUA, potrivit Associated Press. Drona „s-a apropiat agresiv” de portavion cu „intenții neclare” și „a continuat să zboare spre navă în ciuda măsurilor de detensionare […]
21:00
Imagini cu primarul din New York, Zohran Mamdani, alături de Jeffrey Epstein, create cu inteligența artificială, distribuite pe internet # Aktual24
Mai multe fotografii generate de inteligență artificială, care pretind în mod fals că îl înfățișează pe primarul orașului New York, Zohran Mamdani, în copilărie, și pe mama sa, regizoarea Mira Nair, alături de finanțatorul Jeffrey Epstein și confidenta sa, Ghislaine Maxwell, alături de alte personalități publice, au fost distribuite pe scară largă luni pe rețelele […]
20:50
Nou val de amenzi CNA pentru emisiunile Ancăi Alexandrescu. Lung șir de manipulări și știri inventate # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului, întrunit în şedinţă publică marţi, 3 februarie 2026, a decis sancţionarea postului Realitatea Plus cu trei amenzi, în valoare totală de 105.000 de lei, şi o somaţie publică, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite. Cea mai mare sancţiune, o amendă de 50.000 de lei, […]
20:50
Incident armat între SUA și Iran. O dronă care se apropia de portavionul Abraham Lincoln a fost spulberată de un F-35 al SUA # Aktual24
Armata Statelor Unite a anunţat marţi că a doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei, a transmis Reuters. Potrivit armatei americane, drona iraniană de tip Shahed-139 se îndrepta spre portavion „cu intenţie neclară” şi a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-35 al SUA. „Un avion […]
20:40
Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu sunt episoade izolate ale războiului, ci parte a unei strategii deliberate, avertizează diplomatul John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite la Kiev, scrie Kyiv Post. Potrivit acestuia, Moscova încearcă să obțină prin teroare ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă: slăbirea voinței populației și forțarea […]
20:20
De ce bărbaţii ar trebui să renunţe la alcool cu cel puţin 3 luni înainte de a concepe un copil # Aktual24
În momentul în care un cuplu decide să aducă pe lume un copil, responsabilitatea pentru sănătatea viitorului bebeluş aparţine ambilor parteneri. Deşi, în mod tradiţional, atenţia este concentrată aproape exclusiv asupra mamei, medicina modernă demonstrează că şi sănătatea tatălui are un rol esenţial în procesul de concepţie şi în dezvoltarea armonioasă a copilului. Consumul de […]
20:00
Orban: ”PSD a dat drumul la câinii războiului. Așa nu se poate guverna, comportamentul lor este de neacceptat” # Aktual24
Mesaj dur al fostului premier PNL Ludovic Orban, actual susținător al lui Ilie Bolojan, în comtextul tensiunilor tot mai mari dintre echipa Bolojan din PNL și PSD. ”Așa nu se poate guverna. PSD a devenit un sabotor care dinamitează în fiecare zi, din metru în metru, singurul drum pe care România poate merge înainte. Reforma […]
19:40
Organizația caritabilă a ducesei de York se închide în urma noilor dezvăluiri din dosarul Epstein # Aktual24
Organizația caritabilă Sarah’s Trust, fondată de Sarah Ferguson, ducesa de York, se va închide în viitorul apropiat, la câteva zile după publicarea unor noi documente din dosarul controversat al lui Jeffrey Epstein, relatează BBC. Decizia de închidere a fost luată după „câteva luni” de discuții, conform unui purtător de cuvânt al organizației. „Președinta noastră, Sarah […]
19:40
Thuma de la Ilfov, replică pentru tabăra Bolojan: ”Se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet” # Aktual24
Preşedintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a declarat, marţi, că ideea potrivit căreia aşa-numiţii „PeSeDişti cei răi din PNL” ar fi votat în Biroul Politic Naţional împotriva înlocuirii liderilor unor organizaţii de sector şi judeţene are „o problemă de logică”. „De ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL […]
19:40
Dani Mocanu și fratele său, extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă # Aktual24
Curtea de Apel din Napoli a admis cererea autorităților române de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratele său, însă decizia nu este definitivă, a transmis Ministerul Justiției. Anunțul vine în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a „admis în principiu” cererile de recurs în casație formulate de cei doi. Dani […]
19:30
Grindeanu în Israel: ”Ne-am amintit şi de trecut, fiindcă sunt deja aproape 9 ani de la precedenta mea vizită la premierul israelian” # Aktual24
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că una dintre temele majore discutate cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, a fost dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice dintre România şi Israel. „Dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice este noua ţintă a cooperării dintre România şi Israel. Aceasta a fost una dintre temele majore ale întâlnirii de […]
19:10
„Rusia este pregătită”, avertizează adjunctul lui Lavrov în legătură cu tratatul nuclear New START # Aktual24
Rusia se pregătește pentru o lume în care controlul asupra armelor nucleare ar putea dispărea complet. Aceasta este avertizarea alarmantă lansată de ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, referindu-se la tratatul New START, în contextul expirării iminente a acestuia, relatează Reuters. Documentul, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, limitează arsenalele […]
Acum 24 ore
18:30
Româncă, păcălită cu peste 2,5 milioane dolari de un fals ”prinț al Dubaiului”. DIICOT Maramureş a deschis dosar penal # Aktual24
Procurorii DIICOT din Maramureş au deschis un dosar penal, in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri a reclamat că a fost păcălită cu peste 2 milioane de dolari de un escroc care […]
18:20
Presshub: Delegare cu dedicație la Tribunalul București. Cum a fost umilit un candidat și cum a fost elogiat fără rezerve „preferatul” CSM # Aktual24
Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a „analizat”, pe 15 ianuarie, care judecător ar trebui să ocupe, prin delegare, funcția de președinte al Tribunalului București după vacantarea postului. Tribunalul se află în circumscripția Curții de Apel București. În urma unei veritabile ședințe, precum cea de partid din perioada comunistă, un candidat a fost […]
18:10
Ungaria a făcut un pas major în disputa energetică europeană, intentând un proces la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg pentru a contesta regulamentul REPowerEU, care interzice importurile de energie din Rusia. Anunțul a fost făcut de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, care a explicat motivele pentru care Budapesta consideră măsura ilegală în […]
18:10
Trump s-a răzgândit: ”SUA nu intenţionează să reducă numărul trupelor americane din Europa” # Aktual24
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu are în vedere reducerea numărului de militari americani staţionaţi în Europa, în condiţiile în care persistă întrebări legate de angajamentul pe termen lung al Washingtonului faţă de regiune, confruntată cu cea mai gravă criză de securitate de la Războiul Rece. Începând din 2022, anul în care […]
17:40
„Nu există colonizatori mai buni”. Trump și amenințările sale asupra Groenlandei readuc la suprafață răni vechi pentru inuiții arctici # Aktual24
Într-o dimineață recentă, cu ger tăios, aproximativ 70 de persoane au ieșit în stradă în Arctica canadiană. Înfruntând vântul și frigul, au mărșăluit prin teritoriul Nunavut, guvernat de inuiți, purtând pancarte pe care scria: „Suntem alături de Groenlanda” și „Groenlanda este un partener, nu o achiziție”, relatează The Guardian. Imaginea surprinde modul în care, pentru […]
17:30
Ana Birchall continuă lupta cu Dan Voiculescu: ”Se confirmă ce am avertizat. La ICCJ, Voiculescu poate obține decizie să i se returneze tot ce i s-a confiscat, inclusiv aproximativ 18 milioane de euro, şi mai poate cere, cu reale şanse de câştig, despăgubiri de la statul român pentru anii petrecuţi în puşcărie” # Aktual24
Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a declarat marți că solicitarea depusă de Dan Voiculescu pentru rejudecarea dosarului ICA confirmă avertismentele publice formulate de aceasta în cursul anului trecut. „Azi se confirmă ce am tot alertat anul trecut, cu curaj, deşi gaşca corupţilor şi a intereselor maligne mă tot atacau, mă marginalizau şi mă defăimau […]
17:20
”Număr record de rachete balistice”. Zelenski anunță repercusiuni după atacul masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că activitatea echipei de negociere va fi ajustată în urma atacului nocturn al Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene, un atac care a implicat un număr record de rachete balistice, relatează Reuters. „A fost un atac deliberat asupra infrastructurii energetice, implicând un număr record de rachete balistice”, a subliniat […]
17:10
Cifrele arată un bilanț de peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în ciuda declarațiilor lui Trump # Aktual24
În timp ce lideri politici vorbesc despre pace și despre războaie „încheiate”, cifrele din teren spun o cu totul altă poveste. Una dură, incomodă și imposibil de ignorat. Un amplu studiu internațional arată că, în doar 18 luni, peste 100.000 de civili au fost uciși în conflictele armate din întreaga lume, iar dreptul internațional umanitar […]
17:10
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară, marţi, percheziţii la directorul unei firme şi la Grupul Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potrivit aceloraşi surse, ancheta vizează fapte de corupţie, iar directorul firmei este suspectat că ar fi dat o mită în valoare de aproximativ 500.000 de euro pentru […]
16:50
Cântărețul lui Georgescu: ”Cei care nu mă iubesc nu sunt români. Orice român zdravăn la cap ar trebui să iubească un om ca mine” – VIDEO # Aktual24
Naistul Nicolae Voiculeț, susținător fanatic al lui Călin Georgescu, alături de care a cântat la mai multe evenimente publice, a declarat într-o emisiune TV că ”cei care nu mă iubesc nu sunt români”. ”Cei care nu mă iubesc nu sunt români. Pentru că orice român zdravăn la cap și cu credință în Dumnezeu ar trebui […]
16:40
Washingtonul pune presiune pe liderul interimar al Venezuelei cu privire la „tranziția” post-Maduro # Aktual24
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și-a consolidat noul guvern luni, numind mai mulți membri ai cabinetului și întâlnindu-se cu noul diplomat de rang înalt al Washingtonului la Caracas pentru a aborda „tranziția” țării după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Laura Dogu, însărcinatul cu afaceri al Washingtonului în Venezuela, a declarat la X că a vorbit […]
16:10
Sărăcia în Germania. Peste 13 milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie, creștere față de 2024 # Aktual24
Un nou studiu publicat marți de Oficiul Federal de Statistică (Destatis) a dezvăluit că 13,3 milioane de persoane din Germania sunt expuse riscului de sărăcie. Aceasta este echivalentul a 16,1% din populație și reprezintă o creștere față de ponderea de 15,5% din 2024, relatează Deutsche Welle. Statistici UE Cifrele provin din Statisticile UE privind venitul […]
15:50
O nouă înfrângere pentru Georgescu la tribunal. Solicitarea de revocare a controlului judiciar i-a fost respinsă # Aktual24
Instanţa a analizat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispuse de procuror în dosarul în care este inculpat Georgescu Călin, măsură aflată în vigoare din februarie 2025. Verificarea a avut loc în cadrul procedurii prevăzute de Codul de procedură penală, la solicitarea inculpatului, care a cerut revocarea măsurii preventive. Menţinerea măsurii preventive Potrivit minutei instanţei, […]
15:50
Parchetul din Paris efectuează percheziții la sediile franceze ale rețelei de socializare X a miliardarului Elon Musk, ca parte a unei anchete privind funționarea cu părtinire a algoritmilor. Parchetul din Paris a precizat într-un comunicat că percheziția a fost efectuată ca parte a unei anchete lansate în ianuarie 2025, relatează Reuters. Perchezițiile sunt efectuate de […]
15:40
UE este „deschisă” la realăturarea Marii Britanii la uniunea vamală, anunță șeful finanțelor UE # Aktual24
Uniunea Europeană este „deschisă” la aderarea Marii Britanii la o posibilă uniune vamală, a declarat comisarul de finanțe al UE, pe fondul presiunii crescânde asupra guvernului de la Londra de a lua în considerare o astfel de mișcare. Dar guvernul a exclus în repetate rânduri această posibilitate, spunând că este una dintre „liniile roșii” ale […]
15:10
NASA amână lansarea Artemis II pe Lună pentru martie după depistarea unor probleme în timpul repetiției # Aktual24
NASA a anunțat marți că amână misiunea sa de a trimite patru astronauți într-o călătorie în jurul Lunii, după ce au apărut probleme în timpul unui test critic al rachetei sale enorme. Managerii misiunii efectuau o inspecție elaborată în ziua lansării, cunoscută sub numele de „repetiție generală umedă”, la Centrul Spațial Kennedy din Florida, când […]
14:50
Mircea Lucescu, precizări despre starea sa de sănătate: ”Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult” # Aktual24
Federația Română de Fotbal a transmis, marți, un comunicat oficial în care clarifică informațiile apărute în mass-media în ultimele zile privind starea de sănătate a selecționerului echipei naționale, Mircea Lucescu. Internare pentru supraveghere medicală Potrivit FRF, Mircea Lucescu se află internat în spital pentru supraveghere medicală și urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei […]
14:40
Occidentul este de acord să răspundă militar dacă Rusia va încălca armistițiul care va fi încheiat cu Ucraina # Aktual24
Forțele militare conduse de Europa, susținute de SUA, ar urma să fie trimise în Ucraina în cazul unor încălcări repetate ale unui armistițiu negociat de către Rusia, a relatat Financial Times (FT) pe 3 februarie, citând surse nedivulgate. Între decembrie și ianuarie, oficiali ucraineni, europeni și americani au discutat despre un plan de răspuns „pe […]
14:10
SpaceX, compania lui Elon Musk, achiziționează startup-ul de inteligență artificială xAI înainte de o posibilă listare la bursă # Aktual24
Elon Musk combină producătorul de rachete SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială, xAI, în timp ce entitatea rezultată din fuziune se pregătește pentru o listare la bursă masivă. Tranzacția a fost anunțată luni într-o postare pe blog a lui Musk, care a spus că formează „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical pe […]
13:50
Surse: Avocata Georgescu ”și-a rupt coloana” în arest, ea este acum la Spitalul Universitar sub pază # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că avocata Adriana Georgescu, arestată pentru luare de mită, a suferit o accidentare gravă în arest. ”Și-a rupt coloana”, au declarat surse din cadrul spitalului. Ea este acum internată la Spitalul Universitar sub pază, au precizat sursele. Avocata Adriana Georgescu era în arest preventiv pentru 30 de zile, au […]
13:40
Mario Draghi spune că UE trebuie să devină o „federație autentică” pentru a evita dezindustrializarea și declinul # Aktual24
Fostul prim-ministru italian a declarat că Uniunea Europeană riscă subordonarea, divizarea și dezindustrializarea simultan dacă nu se apropie mai mult. „Europa riscă să devină subordonată altor state, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a declarat fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, într-un discurs susținut luni la […]
