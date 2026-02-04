Olt: Bărbat cercetat după ce a lovit intenţionat cu maşina un câine

09:30

Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Laura Gherasim, afirmă că raportul preliminar al Comisia judiciare din Camera Reprezentanţilor din SUA va fi analizat şi coroborat cu alte informaţii, după care va fi realizat un raport final. Totodată, în şedinţa de joi, Comisia se va exprima prin vot privind înfiinţarea unei comisii în cadrul său pentru clarificarea circumstanţelor şi a cadrului decizional care au stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale din 2024. ”Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în Statele Unite ale Americii: aflarea adevărului privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în procesul de anulare a alegerilor prezidenţiale şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, adaugă Gherasim.