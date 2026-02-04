Olt: Bărbat cercetat după ce a lovit intenţionat cu maşina un câine
News.ro, 4 februarie 2026 10:20
Un bărbat în vârstă de 69 de ani este cercetat de poliţiştii din Olt după ce a accidentat intenţionat cu maşina un câine. Animalul a fost plasat într-un adăpost.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
10:30
Peste 1.100 de articole vestimentare, de marochinărie şi produse de parfumerie cu însemnele unor mărci celebre, dar cu suspiciune de contrafacere, găsite de poliţiştii de frontieră din Giurgiu # News.ro
Poliţiştii de frontieră de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au găsit, în urma unor controale în mai multe autocare, peste 1.100 de articole vestimentare, de marochinărie şi produse de parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, dar despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.
Acum 30 minute
10:20
Un bărbat în vârstă de 69 de ani este cercetat de poliţiştii din Olt după ce a accidentat intenţionat cu maşina un câine. Animalul a fost plasat într-un adăpost.
10:10
Societatea Americană a Chirurgilor Plasticieni - primul grup medical important din SUA care se opune operaţiilor de schimbare de sex pentru tineri # News.ro
Societatea Americană a Chirurgilor Plasticieni a emis o recomandare generală împotriva operaţiilor de schimbare de sex pentru tineri, devenind prima asociaţie medicală importantă din Statele Unite care şi-a restrâns orientările privind îngrijirea pediatrică a persoanelor transgen, în contextul măsurilor restrictive luate de administraţia Trump, potrivit The Washington Post.
10:10
Un bărbat arestat la Londra, suspectat de incendierea unui centru islamic în cartierul înstărit Maida Vale, teatrul unor manifestaţii de susţinere sau de opoziţie faţă de puterea iraniană în ultimii ani # News.ro
Un bărbat suspectat de incendierea unui centru islamic în vestul Londrei - teatrul unor manifestaţii de susţinere sau de opoziţie faţă de puterea iraniană în ultimii ani - a fost arestat, anunţă într-un comunicat Poiţia din Lodra, relatează AFP.
Acum o oră
09:50
Trump este pe cale să transforme SUA într-un stat ”autoritarist”, iar Rusia şi China sunt ”mai puţin libere decât acum 20 de ani”, trage un semnal de alarmă Human Rights Watch în raportul anual # News.ro
Organizaţia nonguvernamentală (ONG) Human Rights Watch avertizează miercuri că preşedintele american Donald Trump este pe cale să transforme Statele Unite într-un stat autoritarist, având în vedere că democraţia şi drepturile omului sunt atacate din toate părţile, relatează AFP.
Acum 2 ore
09:30
Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor: Am primit un raport preliminar de la Comisia judiciară din Camera Reprezentanţilor; voi elabora un raport final/ Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în SUA # News.ro
Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Laura Gherasim, afirmă că raportul preliminar al Comisia judiciare din Camera Reprezentanţilor din SUA va fi analizat şi coroborat cu alte informaţii, după care va fi realizat un raport final. Totodată, în şedinţa de joi, Comisia se va exprima prin vot privind înfiinţarea unei comisii în cadrul său pentru clarificarea circumstanţelor şi a cadrului decizional care au stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale din 2024. ”Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în Statele Unite ale Americii: aflarea adevărului privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în procesul de anulare a alegerilor prezidenţiale şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, adaugă Gherasim.
09:30
Poliţia americană de imigrare (ICE) nu va fi mobilizată duminică în zona stadionului Levi's din Santa Clara, California, pentru Super Bowl, a afirmat marţi şefa securităţii NFL, Cathy Lanier.
09:30
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024, la 151.662 vehicule # News.ro
Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024, la 151.662 vehicule, ṣi cu 13,4% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor, la 30.507 vehicule, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:30
Societatea Americană a Chirurgilor Plastici - primul grup medical important din SUA care se opune operaţiilor de schimbare de sex pentru tineri # News.ro
Societatea Americană a Chirurgilor Plastici a emis o recomandare generală împotriva operaţiilor de schimbare de sex pentru tineri, devenind prima asociaţie medicală importantă din Statele Unite care şi-a restrâns orientările privind îngrijirea pediatrică a persoanelor transgen, în contextul măsurilor restrictive luate de administraţia Trump, potrivit The Washington Post.
09:10
Anchetă a poliţiştilor după ce doi bărbaţi au făcut scandal la o sală de jocuri de noroc din Râmnicu Vâlcea, nemulţumiţi că nu li s-a permis accesul întrucât erau beţi # News.ro
Poliţiştii din Râmnicu Vâlcea fac cercetări după ce doi bărbaţi au făcut scandal la o sală de jocuri de noroc, nemulţumiţi că nu li s-a permis să intre pe motiv că erau beţi. Ei au devenit astfel agresivi cu agenţii de pază, fiind solicitată intervenţia Poliţiei.
09:00
Guardiola spune că va lua mereu atitudine în cazul victimelor conflictelor globale. “Priviţi ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii. Renee Good şi Alex Pretti au fost ucişi. Spuneţi-mi cum puteţi apăra asta!” # News.ro
Pep Guardiola a declarat că va continua să-şi folosească poziţia de antrenor al echipei Manchester City pentru a susţine victimele conflictelor şi violenţei globale, relatează Reuters.
09:00
Meryl Streep va interpreta rolul lui Joni Mitchell într-un viitor film biografic despre cântăreaţă şi compozitoare, regizat de Cameron Crowe, potrivit producătorului muzical Clive Davis.
Acum 4 ore
08:30
Cel puţin în Statele Unite, două estimări independente arată cum ChatGPT şi Copilot (bazat tot pe ChatGPT) au început să piardă cotă de piaţă în faţa rivalilor, în special a lui Gemini.
08:30
Renault va folosi piese chinezeşti pentru un nou motor electric care va fi asamblat în Franţa # News.ro
Renault va produce în Franţa un nou motor electric de mici dimensiuni, folosind componente furnizate de compania chineză Shanghai E-drive, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al constructorului auto, în contextul eforturilor de reducere a costurilor şi protejare a marjelor pe o piaţă europeană aflată în încetinire, transmite Reuters.
08:20
Protest al sindicatelor din învăţământ în Piaţa Victoriei. Sunt aşteptaţi 2000 de participanţi/ Strângere de semnături pentru anularea ”măsurilor anti-educaţie luate de Guvernul Bolojan prin Legea 141/2025, privind unele măsuri fiscal bugetare” # News.ro
Sindicaliştii din educaţie protestează miercuri în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, pentru a-şi exprima dezacordul faţă de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.
08:00
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România # News.ro
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic. ”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, adaugă Comisia Juridică.
07:50
Aurul şi argintul şi-au revenit puternic marţi, după prăbuşirea istorică recentă, impulsionând acţiunile miniere şi ETF-urile la nivel global # News.ro
Preţurile aurului şi argintului au revenit marţi pe creştere, după vânzările masive care au zguduit pieţele la finalul săptămânii trecute, trăgând în sus acţiunile companiilor miniere şi fondurile listate care urmăresc metalele preţioase, transmite CNBC.
07:30
Declin de 7% al acţiunilor Pandora, marţi, după avertismente privind impactul volatilităţii preţului argintului # News.ro
Acţiunile Pandora, cel mai mare producător de bijuterii din lume, au scăzut marţi cu aproape 7% după ce analiştii Jefferies au avertizat că firma va avea dificultăţi majore din cauza volatilităţii extreme a preţului argintului, retrogradând recomandarea de la cumpără la menţine, relatează CNBC.
07:10
Două persoane au murit şi alte unsprezece au fost rănite, între care trei copii, în urma unui atac rusesc cu dronă asupra localităţii Zaporojie din Ucraina, relatează Ukrinform.
06:50
Un băiat australian de 13 ani a înotat ore întregi pentru a-şi salva mama şi fraţii care au fost luaţi de valuri # News.ro
Un băiat de 13 ani a înotat patru ore în apele reci şi agitate pentru a-şi salva mama şi cei doi fraţi mai mici care fuseseră luaţi de valuri, în largul coastei Australiei de Vest, relatează AP.
06:50
Acţiunile Novo Nordisk se prăbuşesc după ce compania avertizează asupra unui declin al vânzărilor în 2026 # News.ro
Acţiunile americane ale producătorului danez Novo Nordisk s-au prăbuşit marţi cu până la 14%, după o oprire temporară a tranzacţionării, în urma anunţului că vânzările şi profitul vor scădea anul acesta din cauza preţurilor mai mici în SUA şi a pierderii exclusivităţii pentru medicamentele sale vedetă în China, Brazilia şi Canada, relatează CNBC.
Acum 6 ore
06:30
Uciderea lui Charlie Kirk - Procurorul principal din Utah neagă că s-ar afla în conflict de interese # News.ro
Un procuror din Utah implicat în cazul împotriva lui Tyler Robinson, presupusul ucigaş al activistului de dreapta Charlie Kirk, a negat acuzaţiile de conflict de interese în acest caz, în cadrul unei audieri care a avut loc marţi, scrie The Guardian.
06:30
Statul Illinois se va alătura reţelei de răspuns la epidemii a OMS, sfidând decizia lui Trump # News.ro
Statul Illinois se va alătura Reţelei globale de alertă şi răspuns la epidemii (GOARN) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, după ce Statele Unite s-au retras, luna trecută, din agenţia de sănătate a ONU, a declarat, marţi, guvernatorul JB Pritzker, membru al Partidului Democrat, potrivit Reuters.
06:30
Legendarul investitor Ray Dalio avertizează: Lumea este ”în pragul” unui război al capitalului # News.ro
Investitorul legendar Ray Dalio a avertizat marţi că lumea este ”în pragul” unui război al capitalului, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai ridicate şi al volatilităţii pieţelor financiare.
06:00
Aproximativ 30 de ţări doresc să se alăture clubului mineralelor critice, a declarat secretarul de interne al SUA, Doug Burgum # News.ro
Aproximativ 30 de ţări doresc să se alăture unui club de aliaţi şi parteneri pentru comerţul cu minerale critice, pentru a reduce dependenţa de China, a declarat secretarul de Interne al SUA, Doug Burgum, la o conferinţă de marţi, transmite Reuters.
05:30
China avertizează Panama cu privire la ”preţuri mari” de plătit, după anularea contractului cu CK Hutchison # News.ro
China a avertizat Panama, marţi, că va avea ”preţuri mari” de plătit după ce o hotărâre judecătorească a anulat contractul cu compania CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, pentru a opera două porturi la Canalul Panama, transmite Reuters.
05:10
Bitcoin cade sub 73.000 de dolari, la cel mai redus nivel din noiembrie 2024, pe fondul reluării vânzărilor masive # News.ro
Bitcoin a coborât marţi sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni, relatează CNBC.
Acum 8 ore
03:00
Dosarele Epstein. Donald Trump se întreabă dacă n-ar fi cazul să se treacă mai departe de acest subiect. El spune că „e păcat” că Peter Mandelson a demisionat din Camera Lorzilor # News.ro
Preşedintele american a sugerat marţi americanilor să nu se blocheze în dezbaterea noilor dezvăluiri din dosarele Epstein şi să „treacă mai departe”, după ce Departamentul Justiţiei a publicat o serie de documente în cazul criminalului sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP şi CNN.
02:40
Trump consideră că Putin „şi-a ţinut cuvântul” în ceea ce priveşte pauza temporară şi nu este surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus Vladimir Putin şi-a ţinut cuvântul, neatacând oraşele ucrainene timp de o săptămână, chiar şi după ce Moscova a lansat cel mai mare atac cu rachete şi drone din acest an asupra Kievului, în cursul nopţii de luni spre marţi, relatează CNN.
Acum 12 ore
02:20
15 imigranţi au murit în largul Greciei după coliziunea bărcii lor cu o navă a pazei de coastă # News.ro
Cincisprezece imigranţi au murit marţi seara în Marea Egee, în largul Greciei, după ce barca lor, la bordul căreia se aflau câteva zeci de persoane, s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă în largul insulei Chios, relatează presa elenă.
02:00
Un nou caz şochează Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său, la o petrecere „chemsex” # News.ro
Zece bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani au fost puşi sub acuzare la Lille, în Franţa, în cadrul unui caz de pedofilie comis sub influenţa substanţelor chimice asupra unui băiat de 5 ani, a anunţat marţi parchetul, un nou caz care şochează profund, după dosarul Pelicot - soţul care îşi droga soţia şi racola bărbaţi pe internet ca s-o violeze - şi cazul Joel Le Scouarnec, chirurgul pediatru care a violat şi agresat sexual sute de pacienţi.
01:20
Polonia va lansa o anchetă privind posibile legături între defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein şi serviciile secrete ruse, precum şi orice impact asupra Poloniei, a declarat marţi premierul Donald Tusk, relatează Reuters.
01:20
Poliţia metropolitană îl anchetează pe Peter Mandelson după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul comisar european şi-a dat demisia din Camera Lorzilor. Comisia Europeană face şi ea verificări # News.ro
Poliţia metropolitană a lansat oficial, marţi, o anchetă penală în legătură cu acuzaţiile că fostul ministru, comisar european şi ambasador Peter Mandelson ar fi divulgat e-mailuri guvernamentale şi informaţii sensibile pentru piaţă către Jeffrey Epstein, finanţistul american condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor. Între timp, Peter Mandelson a demisionat din Camera Lorzilor, informează The Guardian.
00:30
Camera Reprezentanţilor din SUA aprobă cu o marjă foarte mică acordul pentru încheierea blocajului guvernamental. Legea a fost promulgată rapid de preşedintele Trump # News.ro
Camera Reprezentanţilor SUA a aprobat marţi cu o diferenţă mică de voturi un acord sprijinit de congresmeni din ambele partide, care pune capăt închiderii parţiale a guvernului SUA, un text legislativ pe care preşedintele Donald Trump l-a promulgat neîntârziat, relatează Reuters şi The Associated Press.
00:10
Cupa Ligii: Arsenal - Chelsea, scor 1-0, în returul semifinalei şi „tunarii” sunt în finală # News.ro
Echipa engleză Arsenal Londra s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1-0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor.
00:10
Echipa FC Barcelona s-a calificat marţi seara în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins-o, în deplasare, scor 2-1, pe Albacete, într-un meci din sferturi.
00:00
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa St Pauli, în sferturile de finală ale Cupei Germaniei, calificându-se astfel în semifinalele competiţiei.
3 februarie 2026
23:50
Echipa italiană AC Milan a învins marţi seara, în deplasare,s cor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A.
23:50
Ministerul Culturii, despre biserica prăbuşită în Sălaj: Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, în valoare de aproximativ 10 milioane lei / Zona era delimitată ca şantier / Se verifică inclusiv modul de executare a lucrărilo # News.ro
Ministerul Culturii a transmis, marţi seară, că biserica prăbuşită în Sălaj este monument istoric de listă A la care se făceau lucrări de reabolitate, în cadrul unui proiect în valoare de 10 milioane de lei. Zona era delimitată ca şantier, iar ancheta va verifica inclusiv modul de executare a lucrărilor. Ministerul transmite că, după clarificarea situaţiei, se va implica pentru ca lucrările să poată continua, iar bunurile să fie recuperate.
23:40
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Cod roşu şi cod portocaliu de condiţii meteorologice nefavorabile îm Spania # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală - AEMET a emis un cod roşu de condiţii metrologice nefavorabile în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia.
23:40
William Stevenson, fostul soţ al lui Jill Biden, soţia fostului preşedinte Joe Biden, a fost acuzat de uciderea soţiei sale, Linda Stevenson, la sfârşitul lunii decembrie, în Wilmington, Statele Unite, relatează Le Figaro.
23:30
Mercato: Fenerbahce anunţă că transferul lui Kanté a fost anulat din cauza clubului Al-Ittihad # News.ro
Anunţat de câteva săptămâni la Fenerbahçe, unde suporterii îl aşteptau ca pe un mesia, campionul mondial francez N'Golo Kanté va rămâne în cele din urmă la Al-Ittihad, a anunţat marţi clubul turc, dând vina pe echipa saudită.
23:20
O agenţie de presă iraniană publică o imagine a unei baze militare franceze: „Suntem foarte vigilenţi”, reacţionează Emmanuel Macron # News.ro
Agenţia de presă Fars, apropiată regimului religios iranian şi braţului său armat, Gărzile Revoluţiei, a publicat luni seara, pe X, fără alte comentarii, o fotografie din satelit a bazei aeriene Al-Dhafra, situată la aproximativ 40 de kilometri de Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, un gest ce poate fi interpretat ca o ameninţare, relatează Le Figaro.
23:10
Kelemen Hunor: România a lipsit zece ani de pe scena politicii internaţionale şi nu e uşor să schimbi acest lucru. Anumite chestiuni nu trebuie făcute cu gălăgie, dar trebuie să explici societăţii de ce ai luat o anumită decizie # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi seară, că România a lipsit în ultimii zece ani de pe scena politicii internaţionale, dar consideră că, în acelaşi timp, anumite decizii, precum ajutorul dat Ucrainei, trebuie explicate societăţii, pentru că altfel apar teorii ale conspiraţiei.
23:00
La două zile după ce l-a demis din funcţie pe Alberto Gilardino, care fusese numit la începutul sezonului, clubul toscan a anunţat angajarea lui Oscar Hiljemark pe banca tehnică.
23:00
Medicul Lorelei Nassar explică cum poate un pacient să scape de o sângerare în cavitatea bucală la câteva ore după o intervenţie / Hemoragia produsă în cursul unei intervenţii chirurgicale în stomatologie nu poate să pericliteze viaţa # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a declarat că sunt situaţii în care, după câteva ore de la o intervenţie chirurgicală în cabinetul medicului stomatolog, apar sângerări. În astfel de cazuri, pacientul este îndrumat să muşte puternic pliculeţe de ceai pentru a opri sângerarea.
22:50
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian decedat, ar fi fost ucis de indivizi înarmaţi # News.ro
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian defunct Muammar Gaddafi, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii, a fost ucis, a anunţat marţi consilierul său, citat de un post local de televiziune, relatează AFP.
22:40
Kelemen Hunor: Pe anumite chestiuni a depăşit această coaliţie orice aşteptare, în jos. De cinci luni să discuţi două proiecte de legi, e cam mult / PSD ar trebui să fie cel care spune ”Hai, Ilie, fă, fă, du-te” # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că ”e cam mult” să discuţi cinci luni în coaliţie doar două proiecte de legi, cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic, dar că nu poate spune că PSD blochează reformele.
22:30
UPDATE - O biserică s-a prăbuşit în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei / O poliţistă care se îndrepta spre serviciu a fost rănită / O maşină, avariată / Se caută alte posibile victime / Biserica, în renovare - VIDEO # News.ro
O biserică s-a prăbuşit, marţi seară, în judeţul Sălaj, în apropierea Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, o poliţistă care se îndrepta spre serviciu fiind rănită. De asemenea, o maşină a fost avariată.
22:30
Medicul Lorelei Nassar: Stomatologia se desfăşoară prin excelenţă cu anestezie locală/ În foarte rare cazuri, poate da şi ea complicaţii majore # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial la Clinica Dr. Lorelei Nassar din Capitală, a declarat, marţi seară, că în stomatologie se practică, prin excelenţă, anestezia locală, dar în rare cazuri aceasta poate da complicaţii majore.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.