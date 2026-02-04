Italienii de la De Tomaso prezintă un nou motor V12: 900 de cai putere
Automarket.ro, 4 februarie 2026 10:40
De mai mulți ani se tot spune că motorul V12 este pe cale de dispariție din cauza legislației tot mai stricte cu privire la reducerea nivelului de emisii. Însă acest motor nu va dispărea de tot prea curând, deoarece mai multe mașini exotice din prezent, dar și unele modele de lux, au la bază în continuare un agregat cu 12 cilindri.Unul dintre modelele care va avea un astfel de motor va fi De Tomaso P900. Constructorul italian a prezentat acest model în...
Germanii de la Porsche sunt, pentru a șasea oară consecutiv, partenerii oficiali de mobilitate ai turneului de tenis WTA250, Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca între 31 ianuarie-7 februarie.Ediția din 2026 a adus terenuri de joc mai performante, sistem de arbitraj 100% electronic, dar și premii totale în valoare de 283.347 de dolari. Totodată, Porsche a pus la dispoziția jucătoarelor o flotă auto exclusiv electrică, formată din 16 exemplare Macan....
Indicativul MCL39 din denumire aduce un omagiu monopostului McLaren MCL39, pilotat de Norris și coechipierul său Oscar Piastri. Ediția este limitată la doar 10 unități. Artura este primul model plug-in hybrid de serie al McLaren și.Modificările aduse versiunii Artura Spider pentru celebrarea titlului sunt de natură estetică. Vopseaua este aplicată manual și combină nuanța distinctivă Portocaliu McLaren Special Operations Myan cu Negru Onyx.Pe lateralele mașinii apar motive...
Potrivit celor mai recente cifre de producție publicate de Skoda, constructorul ceh de automobile a asamblat, în 2025, 1.065.000 milioane de mașini la nivel global. Cu 15% mai multe decât în 2024.Tot anul trecut, Skoda a produs 329.000 de pachete de baterii, 1.030.000 milioane de transmisii și peste 500.000 de motoare.La uzina principală din Mlada Boleslav, Skoda a produs 605.600 de unități, cu 4.9% mai multe decât în 2024. Aici sunt asamblate modele ca...
Williams a dezvăluit oficial noua sa grafică pentru sezonul 2026 de Formula 1. Monopostul din acest an al echipei britanice va purta numele FW48 și va avea în spate un motor Mercedes. Noua grafică a echipei păstrează tema predominant albastră, însă adaugă acum mai mult alb în părțile inferioare din spate și o nouă nuanță mai deschisă de albastru în zonele laterale. La fel ca în sezonul 2025, linia de piloți a echipei va fi aceeași. Piloții...
În urmă cu 3 ani, Audi a luat decizia controversată de a schimba numele modelelor sale pentru a încerca să diferențieze mai ușor modelele cu motoare termice și cele electrice. Conform acelei strategii de redenumire a modelelor, care a fost ulterior eliminată în 2025, modelele cu numere impare aveau motoare termice și hibride, în timp ce cifrele pare erau rezervate exclusiv pentru modelele electrice.Așa se face că modele precum Audi A4 a fost rebotezat A5....
Dacia Spring este oficial cea mai sustenabilă mașină electrică de oraș din Europa. Această distincție a fost acordată de către Green NCAP, organizația soră a celor de la Euro NCAP. Modelul electric produs în China a primit 5 stele și un scor de sustenabilitate de 100%.Mașina testată de Green NCAP a fost în versiunea cu motorul de 65 de cai putere și cu bateria de 27.6 kWh. Experții de la Green NCAP au lăudat greutatea mică a lui Spring, care cântărește...
Audi sărbătorește ceva cu adevărat special în 2026. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când brand-ul cu 4 inele a introdus legendarul său motor cu 5 cilindri. De-a lungul anilor, acest propulsor a consolidat statutul mărcii de la Ingolstadt și a adus numeroase succese, atât pe stradă cât și în lumea sporturilor cu motor. Cu ocazia acestei aniversări speciale, își propun să facem o plimbare în trecut și să vedem cum a...
Audi sărbătorește ceva cu adevărat special în 2026. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când brand-ul cu 4 inele a introdus legendarul său motor cu 5 cilindri. De-a lungul anilor, acest propulsor a consolidat statutul mărcii de la Ingolstadt și a adus numeroase succese, atât pe stradă cât și în lumea sporturilor cu motor.
O situație neașteptată pare să aibă loc la Porsche. Potrivit unor noi informații apărute în publicația Bloomberg, marca germană ia în considerare să suspende dezvoltarea viitoarelor sale modele electrice. Publicația precizează că mai mulți oficiali au dezvăluit că dezvoltarea întârziată și costurile ridicate ale succesorului electric al lui Porsche 718 Boxster pun sub semnul întrebării viitorul proiectului.Succesorul electric al lui Porsche 718...
2 februarie 2026
Constructorul britanic urmează să lanseze cel mai anticipat model al său în a doua jumătate a acestui an. Noul model va fi inspirat de conceptul Type 00, prezentat la finalul lui 2024 și va marca un nou capitol în povestea Jaguar. Spre sfârșitul lui 2025, britanicii au retras din producție SUV-ul F-Pace, ultimul model cu motor termic din istoria mărcii.Viitorul Jaguar electric va fi un GT de înaltă performanță care va avea peste 1000 de cai putere...
Vehiculul aniversar a fost un Hyundai Tucson Hybrid în specificația GO Czech N Line, predat personal unui client ceh de la dealerul VISTA chiar în incinta fabricii. Clientul a avut ocazia unică de a urmări producția mașinii sale pe linia de asamblare până la final și de a participa simbolic la finalizare, de exemplu prin montarea volanului sau aplicarea emblemei Hyundai.Modelul Tucson domină de mult timp producția uzinei din Nošovice. A treia generație,...
În 2025, Grupul BMW, care include mărcile BMW și Mini, a produs 356.901 de mașini la uzina germană din Regensburg. Asta reprezintă un record de producție pentru producătorul bavarez care sărbătorește, în același timp, 40 de ani de când a început producția de mașini la această uzină. Cel mai produs model aici în 2025 a fost BMW X1, cu 266.000 de exemplare produse, în timp ce BMW X2 a fost al doilea cel mai produs model la Regensburg, cu 90.000...
Anul nou nu a început într-un mod strălucit pentru piața auto din România. În prima lună din 2026, românii au înmatriculat 7927 de mașini noi, mai puține cu 33.5% față de aceeași lună din 2025, potrivit noilor date oficiale furnizate de ACAROM. Dintre acestea, 974 de mașini au fost electrice, în scădere de cu 16.3% față de ianuarie 2025, iar alte 4642 de mașini au avut motoare hibride (-12.1%). La fel ca întotdeauna, Dacia ocupă...
Lexus LC, coupe-ul de performanță al mărcii japoneze, urmează să ajungă în curând în filele istoriei. Marca niponă tocmai a confirmat că va retrage din producție acest model la jumătatea lui 2026 și nu va primi o generație nouă și nici un succesor direct.Modelul de performanță a fost prezentat pentru prima dată în 2016 și a intrat în producție un an mai târziu. La momentul debutului, Lexus LC venea cu un motor V8 de 5.0 litri sub capotă...
În toamna lui 2025, BMW a lansat oficial noua generație iX3. Acesta este primul model din noua familie de modele electrice Neue Klasse și odată cu lansarea sa, marca bavareză a introdus o siglă nouă. Până acum, noua siglă este vizibilă doar pe acest model, însă BMW tocmai a confirmat că aceasta va apărea pe toate celelalte modele ale sale începând din februarie.Noutățile aduse siglei BMW sunt foarte discrete comparativ cu sigla de până acum....
1 februarie 2026
Șeful Stellantis pe Europa, Emanuele Cappellano, a prezentat planurile de producție ale companiei pentru diferitele sale uzine din Italia în cadrul unei întâlniri cu ministrul Industriei, Adolfo Urso.Creșterea producției vine într-un moment sensibil pentru industria auto italiană, care trece printr-o perioadă de transformare profundă, marcată de tranziția către electrificare și de presiunea concurenței globale.Italia rămâne o piață strategică...
Duelul generațiilor! Noul Audi S5 se ia la trântă cu 3 generații Audi RS4 și două Audi R8 Britanicii de la carwow au pus mâna pe noul Audi S5 pentru a vedea cât de mult au avansat modelele de performanță Audi. Prin urmare, l-au supus la mai multe liniuțe. S5 s-a luat la trântă cu 3 generații Audi RS4 (B5, B7 și B8), un R8 V8 și un R8 GT V10. A carwow, drag race, liniuta, audi, audi s5, s5, audi rs, audi r8, rs4, audi rs4, audi drag race, audi rs drag race...
31 ianuarie 2026
Bentayga X Concept întruchipează un off-roader extrem, echipat cu anvelope speciale forjate de 22 de inch, ascunse sub aripi lărgite cu 40 mm. Ecartamentul a fost mărit cu 120 mm și garda la sol a fost crescută cu 55 mm. Prin urmare, conceptul poate traversa vaduri cu adâncimi de până la 550 mm.Conceptul este dotat cu spații de depozitare pe plafon, 4 proiectoare și capacitatea de a transporta micul go-kart electric utilizat în liga de karting. La bază se...
Acest lucru este evident la exterior, unde supercarul este „îmbrăcat” într-o vopsea exclusivă Ai Aqua Rainbow, cu un finisaj strălucitor. Aspectul își schimbă nuanțele în funcție de lumină, iar Maserati spune că este conceput pentru a evoca „suprafața cristalină” a ghețarilor.Nota „fierbinte” este adusă de accentele portocalii lucioase, menite să „transmită căldură și energie”. Acestea sunt completate de...
30 ianuarie 2026
Constructorul japonez a anunțat că a atins borna de 5 milioane de exemplare Mazda CX-5 produse. Acest număr special a fost atins la sfârșitul anului trecut, iar SUV-ul este doar al treilea model din întreaga istorie a mărcii nipone care depășește pragul de 5 milioane de exemplare fabricate. Celelalte două modele care au atins acest prag sunt Mazda 323 și Mazda3.Până în prezent, Mazda CX-5 a fost vândută în peste 100 de țări. Producția...
Germania vs America! Liniuță între BMW M4 Competition și Ford Mustang Dark Horse Supercharged Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au realizat o liniuță pentru a vedea ce motor este mai rapid: un 6 în linie turbo sau un V8 supraalimentat. Aflați în video care model a câștigat. BMW M4 Competition sau Ford Mustang Dark Horse? drag race, liniuta, ford, bmw, bmw m, bmw drag race, ford mustang dark horse, dark horse supercharged, ford drag race...
Constructorul britanic a prezentat noul Continental GT S. Această versiune, disponibilă atât pentru varianta coupe, cât și pentru cea decapotabilă, aduce mai multe noutăți la nivel vizual, dar și un motor mai puternic față de versiunea obișnuită.La nivel estetic, noul Bentley Continental GT S primește pachetul Blackline Specification, care adaugă un spoiler frontal negru, o grilă neagră lucioasă și emblemele mărcii vopsite tot în aceeași culoare....
Următoarea versiune de performanță a lui Audi A5, botezată RS5, urmează să fie lansată în acest an. Deocamdată, detaliile despre noul model sunt încă limitate, însă marca de la Ingolstadt a confirmat că noul model va avea sub capotă un propulsor hibrid cu încărcare la priză.Astfel, noul Audi RS5 va fi primul model din istoria mărcii cu emblemă RS care va avea un asemenea propulsor. Este posibil ca propulsorul viitorului model de performanță să fie...
În anul în care marchează 140 de ani de la debutul primei sale mașini din istorie, Mercedes-Benz lansează cel mai avansat model de serie produs vreodată. Acesta este noul Mercedes-Benz Clasa S facelift, care aduce o listă bogată de noutăți, atât din punct de vedere vizual, cât și la nivel tehnic și chiar tehnologic.Peste 50% din componentele noului Mercedes-Benz Clasa S facelift, adică aproximativ 2700 de componente, sunt complet noi sau reproiectate pentru...
Vânzările globale ale grupului au crescut cu 4.6% față de anul precedent și includ automobilele comercializate sub mărcile Toyota și Lexus, precum și vehiculele vândute de divizia de mini-automobile Daihatsu și de producătorul de camioane Hino Motors.Rivalul german clasat pe locul al doilea, Volkswagen Group, a raportat că vânzările sale au scăzut cu 0.5% anul trecut, până la puțin sub 9 milioane de vehicule, în contextul eforturilor de reducere a...
29 ianuarie 2026
Constructorul chinez tocmai și-a mărit gama de modele disponibile în România cu un nou SUV electrificat. Cel mai nou model BYD care aterizează în țara noastră se numește Sealion 5 DM-i. Acesta este un SUV de clasă medie care primește sub capotă propulsorul Super Hybrid, alimentat de bateria Blade și ajutat de un motor termic pe benzină.DESIGN SOFISTICATPartea frontală a noului BYD Sealion 5 DM-i aduce faruri LED în standard și o grilă mare cu...
Constructorul chinez tocmai și-a mărit gama de modele disponibile în România cu un nou SUV electrificat. Cel mai nou model BYD care aterizează în țara noastră se numește Sealion 5 DM-i. Acesta este un SUV de clasă medie care primește sub capotă propulsorul Super Hybrid, alimentat de bateria Blade și ajutat de un motor termic pe benzină.DESIGN SOFISTICAT Partea frontală a noului BYD Sealion 5 DM-i aduce faruri LED în standard și o grilă mare cu...
Datele publicate de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) arată că, în 2025, în fabricile britanice au fost produse 717.371 de autoturisme și 47.344 de vehicule comerciale. Aceste cifre sunt în scădere față de anul precedent, când au fost fabricate 779.584 de autoturisme și 125.649 de vehicule comerciale, și reprezintă un declin de aproximativ 52% comparativ cu 2015.Autoturismele electrice și hibride reprezintă în prezent două din cinci...
Constructorul britanic a adus câteva noutăți importante pentru unicul său model din gamă, Grenadier. Actualizările aduse modelului de teren sunt doar de natură tehnică, fără noutăți în ceea ce privește partea de design.Cea mai mare noutate adusă de noul Ineos Grenadier este o direcție recalibrată. Modelul de teren a fost criticat pentru răspunsul lent al direcției, fiind comparat cu vehicule utilitare grele de către unii jurnaliști. Cu această schimbare,...
În ianuarie 2026, Porsche încheie un capitol lung în departamentul de design. Michael Maurer (poza din dreapta), cel care a deținut funcția de șef de design în cadrul mărcii germane încă din 2004, se retrage din funcție. Maurer a fost responsabil pentru multe dintre modelele mărcii de la Stuttgart din ultimii 22 de ani, care includ generațiile 991 și 992 ale lui Porsche 911, dar și modele precum Panamera, Cayenne și 918 Spyder.Noul șef de design...
America de Nord a fost, de departe, cea mai mare piață, concentrând aproape jumătate din livrările globale: 408.070 de unități, în creștere cu 7.5% față de anul precedent.Lexus a înregistrat creșteri în aproape toate piețele majore, cu excepția Europei, unde vânzările au scăzut cu 2.3%, până la 80.686 de vehicule. Din punct de vedere procentual, Africa a avut cea mai mare creștere în 2025, cu un avans de 18.8%, până la 1.485 de...
În noiembrie 2025, Horacio Pagani, fondatorul și președintele mărcii care îi poartă numele, a împlinit 70 de ani. Pentru a marca această aniversare specială, Pagani a lansat o ediție aniversară nouă bazată pe vechiul model exotic Huayra.Cel mai nou Pagani se numește Huayra 70 Trionfo și este o ediție care va fi produsă în doar 3 exemplare. Față de un Pagani Huayra obișnuit, noua ediție aniversară primește o caroserie nouă, o vopsea specială și...
Anul 2026 marchează un sfârșit de epocă pentru Tesla. În cadrul ultimei întâlniri cu investitorii mărcii, Elon Musk a confirmat că marca americană va pune capăt producției lui Model S și Model X în acest an. Cele două modele urmează să fie retrase din producție în cel de-al doilea trimestru din acest an și nu vor primi generații noi.„A venit, practic, timpul să aducem la sfârșit programele Model S și X cu o concediere...
28 ianuarie 2026
Acesta a fost prezentat în deșertul Rub’ al Khali din Emiratele Arabe Unite. Inspirat de un scorpion negru, X Skorpio Concept este primul vehicul off-road extrem al mărcii Genesis, creat special pentru a cuceri condiții dure prin performanțe de ultimă generație și un design luxos.Numele „Skorpio” își trage inspirația din scorpionul negru, recunoscut pentru rezistența sa și capacitatea de a supraviețui în medii ostile. Dezvoltarea conceptului X...
Ralf Brandstätter, responsabil de afacerile Volkswagen în China, a precizat că modelele produse în această țară ar putea fi livrate către Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu sau America de Sud.La rândul său, Oliver Blume, CEO-ul Volkswagen, a afirmat că grupul a înregistrat progrese solide în ultimii 3 ani, iar modelele sale se descurcă bine, însă industria auto rămâne extrem de competitivă, ceea ce impune noi reduceri de costuri....
Platforma carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de utilizatorii din țările UE în perioada septembrie 2024 și august 2025.Potrivit acestui studiu, cel mai mare număr de mașini second hand importate ajung în țări precum Letonia, Lituania, Ucraina și Serbia. În ceea ce privește țara noastră, dintre toate mașinile verificate pe platforma amintită mai sus, 60.7% au fost importate din străinătate, iar restul de 39.3% au fost...
Mașinile noi din zilele noastre pun un accent foarte mare pe tehnologie, în special în ceea ce privește experiența digitală. Ecranele mari pentru instrumentar și sistemul multimedia, odinioară dotări opționale, sunt acum dotări standard pentru majoritatea modelelor de pe piață. Odată cu apariția ecranelor mari, au început treptat să dispară butoanele fizice, dar și aspectul tradițional al unui habitaclu de mașină.Această tendință de digitalizare nu este...
Germanii de la Mercedes-Benz au dat naștere seriei exclusiviste Mythos odată cu lansarea modelului PureSpeed, bazat pe SL. Acum, divizia de performanță AMG anunță că lucrează la al doilea model din seria Mythos, de această dată bazat pe CLE.Cu această ocazie au fost publicate o serie de imagini din timpul testelor de iarnă, care s-au desfășurat în Suedia. Așa cum era de așteptat, prototipurile sunt acoperite de camuflaj, dar se poate observa spoilerul frontal agresiv,...
Începutul de an aduce vești bune și din partea americanilor de la Ford. Constructorul din Dearborn tocmai a anunțat o serie de îmbunătățiri pentru modelele cu zero emisii Explorer și Capri.Ne referim aici la o baterie nouă, cu tehnologie LFP, dar și la un motor electric revizuit pentru versiunea cu autonomie standard. Capacitatea bateriei nu a fost precizată.Știm, însă, că promite o creștere a autonomie cu până la 70 de kilometri. Astfel, Explorer...
Cele mai recente date APIA arată că, în 2025, în România, au fost înmatriculate în total 10.079 mașini echipate cu sistem de propulsie hibrid cu încărcare la priză. Această valoare reprezintă o creștere de 59% comparativ cu anul 2024.În fruntea clasamentului din segmentul PHEV s-au instalat germanii de la Volkswagen cu 1.619 unități, cu 414% mai multe decât în 2024. Locul secund este ocupat de Mercedes-Benz, cu 1.340 unități...
Venirea primăverii aduce o serie de noutăți în portofoliul de modele BMW. Lista include o autonomie crescută, dar și dotări standard și opționale suplimentare. Mai mult, din luna februarie, toate modelele BMW vor purta pe capotă noua siglă a mărcii.Așadar, începând cu primăvara anului 2026, versiunile iX1 sDrive20, iX1 xDrive30, iX2 sDrive20e și iX2 xDrive30 vor integra o serie de componente semiconductoare din carbură de siliciu în electronica de...
Începând cu luna martie 2026, britanicii de la Mini anunță o serie de noutăți pentru versiunea cu zero emisii a lui Countryman. Ne referim aici la ambele variante, adică Countryman E și Countryman SE All4.Cel mai important, fără îndoială, este că Mini Countryman E va oferi o autonomie de până la 501 kilometri, în ciclul WLTP. Această creștere se datorează unui nou invertor din carbură de siliciu, care garantează o conversie eficientă a energiei...
27 ianuarie 2026
Conform acordului, Kim Long Motor va finanța construcția unității, în timp ce BYD va furniza suport tehnic și tehnologic complet. Fabrica va fi amplasată pe un teren de 4.4 hectare și va avea o capacitate anuală de 3 gigawați-oră (GWh). Compania a menționat că operațiunile ar urma să înceapă în curând, fără a oferi însă un calendar exact.În a doua fază, unitatea va fi extinsă la 10 hectare, iar capacitatea de producție se va dubla,...
După mai mulți ani de absență pe piață, Renault Duster se întoarce în India cu o generație nouă. Noul model pentru piața asiatică seamănă, în mare parte, cu Dacia Duster, însă marca franceză aduce câteva noutăți specifice din punct de vedere vizual și tehnic.Față de Dacia Duster, noul Renault Duster pentru piața din India aduce o parte frontală redesenată. Numele modelului este clar vizibil în zona grilei, iar bara de protecție are...
Poate că este greu de crezut, dar imediat se împlinesc 20 de ani de când Volkswagen Tiguan a apărut pentru prima oară pe piață. Acest lucru se întâmpla în 2007, într-o perioadă în care majoritatea oamenilor încă preferau berlinele și hatchback-urile, iar SUV-urile erau văzute cumva ca mașini de fițe. Iată că aproape două decenii mai târziu, perspectiva asupra preferințelor s-a schimbat, întrucât SUV-urile domină de la an la an vânzările auto din Europa și din restul lumii. Volkswagen Tiguan, la...
