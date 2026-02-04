Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de înșelăciune de 1,6 milioane de euro

07:10

Sărbătorit în calendare pe data de 2 februarie, nu și în localitățile de munte însă, ursul brun a împărțit țara în două tabere: cei care îl apără cu orice preț și cei care se tem că oricând le va ataca gospodăriile. În timp ce numărul urșilor crește alarmant, autoritățile dau din colț în colț, pentru că nu au soluții concrete să limiteze astfel de incidente. România are, de altfel, cel mai mare număr de urși bruni din Europa - de trei ori mai mare decât pot pădurile rămase să suporte. Tocmai de aceea, asociațiile care îi protejează spun că o soluție ar putea fi castrarea.