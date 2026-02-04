CCR a amânat din nou dezbaterea sesizării lui Nicușor Dan privind modificările la legea prosumatorilor. Când va fi discutată

07:10

Noi probleme pe „Golden Gate” de România, spre disperarea șoferilor care îl tranzitează. Autoritățile au impus restricții de viteză, după ce au descoperit tasări pe rampele de acces. Pentru a evita eventuale tragedii, polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu cel mult 40 km/oră, în loc de 60 km/oră, limita de viteză inițială. De la deschiderea din 2025, podul suspendat peste Dunăre a fost reasfaltat de cinci ori. Reprezentanții CNAIR reamintesc faptul că lucrarea este în garanție timp de 10 ani, astfel că toate cheltuielile vor fi suportate, și de această dată, de constructor.