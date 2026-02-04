Directorul general al Grampet, pus sub control judiciar. Cauțiunea a fost stabilită la 500.000 de lei

00:45

„Ceasul Apocalipsei”, un indicator simbolic al riscurilor globale, a fost setat săptămâna trecută de savanți cel mai aproape de miezul nopții din istorie. Cristian Nițoiu, profesor la Universitatea Loughborough, explică, pentru „Adevărul”, de ce ne aflăm mai aproape ca oricând de sfârșitul lumii.