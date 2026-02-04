Opoziția a depus trei moțiuni simple. Printre ele, și una împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan
Adevarul.ro, 4 februarie 2026 13:30
Opoziția a depus miercuri, 4 februarie, trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniile politicii europene, apărării și educației.
AUR cere alegeri anticipate, după apariția raportului din Congresul SUA: „Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în SUA” # Adevarul.ro
AUR atrage atenția asupra raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre, inclusiv România. Șefa Comisiei din Parlamentul României explică deplasarea AUR în SUA.
Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia riscă să împingă lumea spre un nou conflict major # Adevarul.ro
Analiștii avertizează că revenirea politicii marilor puteri la logica sferelor de influență exclusive amenință stabilitatea globală și subminează ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial, relatează Neue Zürcher Zeitung.
În teorie, spațiul cosmic ar trebui să fie unul dintre puținele locuri rămase în afara conflictelor clasice.
Fostul prinț Andrew, mutat din reședința sa din Windsor după dezvăluirile din dosarele Epstein # Adevarul.ro
Fostul prinț Andrew a părăsit reședința sa din Windsor, în urma apariției unor noi informații care îi leagă numele de infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Ministrul Energiei, chemat la „Ora Guvernului” în Parlament pe fondul crizei apei potabile din Argeș # Adevarul.ro
USR solicită audierea ministrului Energiei, Bogdan Ivan, în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe fondul crizei prelungite a apei potabile din județul Argeș.
De ce sunt produsele ultraprocesate, ca țigările: „Industria premeditează acest lucru” # Adevarul.ro
Un raport științific realizat de cercetători de la Harvard, Universitatea din Michigan și Duke University argumentează că anumite alimente ultra-procesate (UPF) sunt concepute în moduri care stimulează consumul repetat și potențial compulsiv.
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la Legea regimului cultelor, respinsă de CCR # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, 4 februarie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind modificările aduse Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. Alte două sesizări au fost admise parțial.
Premieră în SUA. O tânără care a regretat o operație de schimbare de sex a primit 2 milioane de dolari: acuzațiile aduse medicilor # Adevarul.ro
Este prima dată în SUA când un proces al unei persoane care a trecut prin detranziționare ajunge la juriu și se încheie cu o victorie clară.
Vietnamul se pregătește pentru un posibil război de agresiune al SUA, arată documente interne # Adevarul.ro
Un document intern al armatei vietnameze din 2024 intitulat „Al doilea plan de invazie al SUA” dezvăluie pregătiri pentru un posibil „război de agresiune” american și temerile Vietnamului privind o intervenție externă cu potențialul de a destabiliza guvernul socialist aflat la putere.
Cu 12 miliarde de euro date la cămătari pe dobânzi, am creşte pensiile cu 1200 de lei lunar! # Adevarul.ro
Este un calcul simplu, pe care îl poate face oricine.
DIICOT a descins acasă la românul arestat că a sabotat navele Marinei germane, cu pietriș în motoare sau conducte tăiate # Adevarul.ro
DIICOT a percheziţionat locuința românului, arestat, miercuri, în Germania într-un dosar privind sabotajul mai multor nave militare germane. Ancheta vizează acțiuni comise în șantierul naval din Portul Hamburg, între ianuarie și august 2025.
România este inclusă pe o hartă publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care documentează o serie de acțiuni atribuite Rusiei în Europa, descrise de analiști drept parte a unei așa-numite „faze zero” – etapa de pregătire informațională și psihologică pentru un posibil conflict viito
Tigru siberian filmat plimbându-se în curtea unui dâmbovițean. Zoo ilegal, promovat pe TikTok: cât costă biletul de acces # Adevarul.ro
Un tigru siberian adult, botezat Shere Khan, a fost filmat plimbându-se liber într-o curte din județul Dâmbovița, imaginile devenind virale pe TikTok. Proprietarul gospodăriei, unde se află și alte animale sălbatice, primește vizitatori contra cost.
Directorul general al Grampet, pus sub control judiciar. Cauțiunea a fost stabilită la 500.000 de lei # Adevarul.ro
Directorul general al Grampet, Cristian Rădulescu, acuzat de dare de mită, a fost pus sub control judiciar, procurorii anticorupție stabilind că are de plătit o cauțiune de 500.000 de lei.
50 de șefi de state vin la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarnă Milano-Cortina. Americanii trimit doi oficiali de rang înalt # Adevarul.ro
Festivitatea care inaugurează competiția va fi găzduită de stadionul „San Siro”.
Datoria publică ar putea depăși 60% din PIB. „Situația este mult mai gravă decât pare”, anunță consilierul premierului # Adevarul.ro
Economistul Ionuț Dumitru a vorbit despre creșterea taxelor locale și situația financiară a României. Taxele locale au fost majorate prin votul tuturor partidelor din coaliție, iar unele dintre aceste creșteri sunt percepute de contribuabili ca fiind mari.
În iunie 2026 la Gdansk, în Polonia, Conferința Mondială pentru Reconstrucția Ucrainei. # Adevarul.ro
Conform celor spuse de Prim Ministrul polonez Donald Tusk, aceasta va fi ocazia „în care vom putea lansa Marele Plan pentru Reconstrucția Ucrainei...asta înseamnă investiții enorme, mari sume de bani și șantiere vaste în care vor fi implicați întreprinzători, companii, experți și lideri politici.
Pâinea se regăsește zilnic pe mesele românilor, dar nu toate tipurile sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii au explicat care este cea mai benefică pentru sănătate.
Lipsurile lasă urme în societatea ucraineană. Însă majoritatea populației continuă să respingă compromisurile față de Rusia. Un atu important cu care președintele Zelenski așteaptă viitoarele negocieri pentru pace.
CSM se plânge de un deficit mare de judecători: "Numărul absolvenţilor INM şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate este insuficient" # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere Guvernului să permită organizarea unor concursuri de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice, argumentând că duce o mare lipsă de judecători, în ciuda promovării absolvenților INM în funcții de judecători stagiari.
Polonia anchetează posibile legături ale fostului miliardar pedofil Epstein cu serviciile secrete rusești # Adevarul.ro
Guvernul polonez lansează o anchetă privind posibile legături între activitățile de trafic sexual ale lui Jeffrey Epstein și Polonia, dar și o potențială implicare a serviciilor secrete rusești, cu impact asupra securității țării, a anunțat premierul polonez Donald Tusk.
Cine preia puterea la națională, dacă Mircea Lucescu nu va putea continua. FRF se gândește la o soluție internă # Adevarul.ro
Problemele medicale ale selecționerului țin națiunea cu sufletul la gură.
Comisia Europeană respinge acuzațiile „absurde” ale SUA privind influențarea alegerilor din România # Adevarul.ro
Comisia Europeană (CE) respinge acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.
Programul Rabla și Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendate. Ce modificări sunt pregătite de Guvern SURSE # Adevarul.ro
Guvernul pregătește o serie de măsuri de austeritate pentru anul 2026, iar printre victimele principale ale tăierilor bugetare se numără Programul Rabla și Programul Case Verde Fotovoltaice.
Adolescent bătut, umilit și sechestrat de patron pentru că hainele lui nu corespundeau etichetei restaurantului unde lucra. „De ce daţi în mine?” # Adevarul.ro
Un adolescent de 16 ani a trăit momente de groază la locul de muncă, fiind bătut, umilit și sechestrat de patronul restaurantului unde lucra. Imaginile cu agresiunea, înregistrate de victimă, au fost transmise poliției.
HUAWEI FreeClip 2, noile căști concepute pentru un stil de viață multitasking. Ușoare, confortabile și cu un sunet care se adaptează inteligent nevoilor tale # Adevarul.ro
Când ești mereu în mișcare, dar vrei să rămâi în conexiune cu tot ce se întâmplă în jurul tău, tehnologia devine un aliat foarte important. Aceasta este filosofia din spatele noilor căști HUAWEI FreeClip 2.
Nu mai sunt necesare creşteri majore de taxe, iar salariile pot fi majorate cu 6,5% - Analiza economiştilor UBB # Adevarul.ro
Specialiștii de la Romanian Economic Monitor, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, estimează o creștere a PIB-ului de 0,8%, o inflație de 7% și creșteri salariale de 6,5%, dacă accentul se va pune pe eficientizarea statului și investiții, nu pe creșteri de impozite și taxe.
Sindicaliștii din Învățământ protestează în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern # Adevarul.ro
Sindicaliștii din Învățământ protestează miercuri, 4 februarie, în fața Guvernului, nemulțumiți de măsurile luate de Executiv care afectează salarizarea și condițiile de muncă.
Sondaj Eurobarometru. De ce se tem cel mai tare europenii: războaie, coşul zilnic? Cum au răspuns românii # Adevarul.ro
Cel mai recent sondaj realizat la nivelul UE indică faptul că europenii sunt tot mai îngrijorați de securitate, instabilitate geopolitică și costul vieții și vor o Uniune Europeană mai bine pregătită pentru a face față amenințărilor globale.
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale # Adevarul.ro
Localnicii din Flămânzi, acolo unde a început Răscoala de la 1907 s-au răzvrătit din nou. De această dată, însă, pașnic. Pur și simplu nu vor să plătească dările la stat din cauza măsurilor de austeritate. Autoritățile locale spun însă că totul riscă să se întoarcă împotriva lor.
ChatGPT și Copilot au început să piardă cotă de piață în fața rivalilor, în special Gemini, în SUA, potrivit a două estimări independente.
Rusia a transmis Statelor Unite un pachet de propuneri pentru „restabilirea completă a relațiilor bilaterale” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a spus că dacă SUA sunt gata să normalizeze relațiile, ar „câștiga perspective promițătoare”.
Sorana Cîrstea a anunțat singurul motiv pentru care și-ar amâna retragerea. Ar fi o minune în tenis # Adevarul.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea este pe locul 36 WTA.
Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Câți bani primesc angajații care aleg să plece # Adevarul.ro
Uzina Automobile Dacia din Mioveni va demara, începând cu 1 martie, prima campanie de plecări colective voluntare din acest an.
Rapid a urcat pe primul loc în Superligă, după victoria de la Sibiu. Momente grele pentru Cristi Manea # Adevarul.ro
În etapa a 25-a din Superligă, Rapid a reușit marți seară victoria cu numărul 14 în campionat.
Este un secol în care credința, filosofia și ficțiunea se intersectează într-un mod fertil, iar ideile circulă liber între Orient și Occident, între revelație și rațiune. Alexandria continuă să fie un laborator al sintezelor elenistice.
Trump „nu a fost surprins” de atacul Rusiei asupra Kievului, dar consideră că Putin și-a ținut promisiunea # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat marți, 3 februarie, că dorește ca omologul său rus, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului” din Ucraina. În aceeași zi, Rusia a atacat capitala Ucrainei, Kiev, al doilea oraș ca mărime, Harkov, și alte centre urbane.
Un general la conducerea Administrației Prezidențiale: ce s-a schimbat la Kiev după numirea lui Kirilo Budanov # Adevarul.ro
La o lună de la una dintre cele mai importante schimbări politice din mandatul președintelui Volodîmîr Zelenski, impactul numirii fostului șef al serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, în fruntea Administrației Prezidențiale a Ucrainei începe să se contureze, scrie pravda.ua.
Teroarea Roșie, anatomia și prețul credinței colective. Matricea controlului absolut, prototip al totalitarismului modern # Adevarul.ro
Revoluția bolșevică a folosit Teroarea Roșie ca instrument de control totalitar. Prin forță brută, monopol asupra adevărului și carismă, a transformat frica în credință colectivă, punând bazele sistemului sovietic. Anatomia acestui mecanism rămâne cheie pentru înțelegerea totalitarismului modern.
Cum și-a dezvoltat China flota navală pe baza tehnologiei rusești din timpul Războiului Rece # Adevarul.ro
Distrugătoare, submarine și chiar primul portavion chinez au fost modernizate pe baza unor platforme rusești, ceea ce a contribuit la transformarea Chinei într-o putere maritimă în expansiune, capabilă să conteste influența SUA în regiunea Indo-Pacific, relatează Newsweek.
Caz cutremurător în Franța: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi. A fost predat abuzatorilor chiar de tatăl său # Adevarul.ro
Zece bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani au fost puşi sub acuzare la Lille, în Franţa, în cadrul unui caz de pedofilie comis sub influenţa substanţelor chimice asupra unui băiat de 5 ani.
Scăderile pe piețe ale Bitcoin și metalelor prețioase nu opresc interesul românilor pentru aur. Cu cât ar putea crește cererea anul acesta # Adevarul.ro
Piața cripto a înregistrat o corecție puternică recent, Bitcoin coborând sub 75.000 de dolari și Ethereum sub 2.200 de dolari. Deși capitalul s-a orientat inițial către active de refugiu, presiunea s-a extins și asupra metalelor prețioase, după ce aurul și argintul au început să scadă.
Trump vrea ca americanii să „treacă mai departe” de dosarele Epstein. „Nu a ieşit la iveală nimic despre mine” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a sugerat americanilor marți, 3 februarie, să nu se blocheze în dezbaterea noilor dezvăluiri din dosarele Epstein şi să „treacă mai departe”.
Potrivit unei analize de piață, companiile cu capital românesc reprezintă 53% din totalul celor mai mari 5.000 de firme din România, însă distribuția lor variază semnificativ între regiuni.
Propagandiști pro-ruși în Ucraina. Un călugăr, un mecanic și șefa unui penitenciar, demascați de SBU # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat marți că a reținut trei cetățeni ucraineni suspectați că au răspândit propagandă pro-rusă cu privire la război pe rețelele sociale.
Când grăsimile nu mai sunt inamicul - Ce spune un studiu amplu despre brânză și demență # Adevarul.ro
Consumul regulat de brânză și smântână cu conținut ridicat de grăsimi este asociat cu un risc mai scăzut de demență, potrivit unui studiu publicat în Neurology, realizat pe 27.670 de adulți suedezi, monitorizați timp de 25 de ani, conform unui material apărut în Women's Health.
Ucraina prezintă drona subacvatică „Maricika”, un nou sistem dezvoltat pentru operațiuni navale. Fără GPS, fără semnal, fără urme # Adevarul.ro
Ucraina a prezentat un nou vehicul subacvatic fără pilot, denumit „Maricika”, conceput pentru a lovi nave militare, porturi și infrastructură critică.
Daca deții o centrală termică pe gaze ar fi bine să știi că odată cu încălzirea vremii aceasta trebuie folosită diferit în sezonul cald față de sezonul rece pentru a evita consumul inutil de gaze și implicit evitarea unei facturi mai mari decât este nevoie.
Voucherul pentru gaze: posibil câștig bugetar pentru stat, dar neeficient pentru consumatori, susține un expert în energie # Adevarul.ro
Consumatorii cu venituri sub 2.500 de lei ar putea să primească o bonificație de 100 de lei lunar. Mecanismul riscă să fie mai degrabă o operațiune de imagine decât o politică publică eficientă, după cum susține expertul în energie Dumitru Chisăliță.
