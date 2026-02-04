A doua rundă de discuţii trilaterale între #Ucraina, Rusia şi SUA a început la Abu Dhabi
Primanews.ro, 4 februarie 2026 13:20
A doua rundă de discuţii trilaterale între #Ucraina, Rusia şi SUA a început la Abu Dhabi
• • •
Acum 15 minute
13:30
România are cea mai mare inflaţie din UE la alimente
13:30
PrimaSport.ro: Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului # Primanews.ro
PrimaSport.ro: Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului
Acum 30 minute
13:20
A doua rundă de discuţii trilaterale între #Ucraina, Rusia şi SUA a început la Abu Dhabi
13:20
Averea lui Elon Musk explodează din nou, devenind primul om din istorie care atinge pragul de 800 de miliarde de dolari.
Acum o oră
13:10
Trei moţiuni simple depuse de AUR şi PACE în Senat. Calendarul dezbaterilor şi votului
13:10
CCR a amânat sesizarea pe Legea Novak, ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români
13:10
CSM: Deficitul de judecători este în creştere. Buna funcţionare a justiţiei continuă să fie grav afectată
Acum 2 ore
12:10
Protest al sindicatelor din învăţământ în Piaţa Victoriei
12:10
USR îl cheamă în Parlament pe ministrul PSD al Energiei în contextul crizei apei potabile din Argeş
12:00
Raport SUA: Comisia Europeană a interferat în alegerile din România
Acum 24 ore
23:50
Ucraina discută cu SUA şi europenii un plan de aplicare a unui eventual armistiţiu
23:50
SUA au doborât o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln, în Marea Arabiei
22:10
Ciprian Ciucu cere un plan de eficientizare la STB: „Trebuie să evităm insolvenţa şi să oprim majorarea tarifelor”
21:50
VIDEO. Primarul din Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), după anunţul UDMR: „E greu să schimbi taxele după ce legea a intrat deja în vigoare”
19:00
UDMR cere revizuirea impozitelor locale: „Furia şi dezamăgirea oamenilor sunt justificate”
19:00
Zelenski anunţă schimbări în echipa de negociere după un atac rusesc „deliberat” asupra infrastructurii energetice
16:10
Avocatul Poporului contestă la CCR neplata primei zile de concediu medical
16:00
Percheziţie în curs la sediul francez al reţelei de socializare X la Paris. Musk şi Yaccarino, convocaţi la o ”audiere liberă” la Paris, la 20 aprilie
16:00
Preşedintele FIFA, despre un eventual boicot european la CM: Contribuie la şi mai multă ură
15:50
Comisia pentru controlul SRI: În perioada august-decembrie 2025, ameninţările la adresa securităţii naţionale au fost fragmentate şi cumulative
15:50
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce au apărut în presă informaţiile despre starea lui de sănătate
15:50
FCSB l-a transferat pe Joao Paulo de la Oţelul
14:20
Ministrul de Externe, vizită în SUA la invitaţia lui Marco Rubio
Ieri
13:00
Merz insistă pe o autonomie europeană faţă de SUA
13:00
Primarii s-au întâlnit cu premierul Bolojan, la Palatul Victoria. Ce au discutat
12:50
Bill şi Hillary Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului în dosarul Epstein
12:50
Trump anunţă un acord comercial între SUA şi India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc
12:00
Preşedintele Braziliei trimite Congresului acordul Mercosur-UE pentru a începe procesul de ratificare
11:50
SUA, Iranul şi alte şase ţări se întâlnesc vineri la Istanbul pentru negocieri
00:00
VIDEO. Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Gărzile, plătite după performanţă
00:00
VIDEO. Augustin Zegrean, despre modificarea legii CCR: Judecătorii care lipsesc nemotivat pot fi sancţionaţi
2 februarie 2026
23:50
Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă
23:40
Ilie Bolojan, vot de încredere în PNL, dar partidul îi respinge planul de schimbare a filialelor
19:40
VIDEO. Cum vede Ministerul Sănătăţii interzicerea reţelelor sociale pentru copii. Explicaţiile lui Alexandru Rogobete
19:20
VIDEO. Alexandru Rogobete explică la Prima News ce presupune parteneriatul dintre Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului
16:30
A doua rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc miercuri la Abu Dhabi, potrivit Rusiei
16:30
Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:20
Parlamentul începe o nouă sesiune. Şedinţe la Camera Deputaţilor şi Senat, pentru alegerea noilor conduceri ale forurilor legislative
16:20
Senatorii, obligaţi să participe fizic la şedinţele de plen
16:20
Mii de roboţi înarmaţi, la următoarea paradă militară dintr-o ţară vecină României
16:10
Liberalii se reunesc în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac de la ora 18. Bolojan ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie
16:10
Grindeanu: Apocalipsa tăierilor şi a datului afară trebuie să o gândească mult mai aşezat de acum înainte
16:10
AUR va depune trei noi moţiuni simple. Cine sunt miniştrii vizaţi
16:00
Era Orbán se clatină. Opoziţia conduce detaşat înaintea alegerilor din aprilie
15:50
EXCLUSIV VIP revine cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Iranul convoacă ambasadorii UE, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă”
12:00
Elev în clasa a V-a din Caracal, dublu medaliat cu aur la o competiţie de matematică în Thailanda
12:00
Ministrul german de interne: Vom continua cooperarea strânsă cu SUA pe intelligence
11:50
Proiect de modificare a Legii CCR, iniţiat de parlamentari PNL. Ce prevede
11:50
SpaceX vrea să trimită un milion de sateliţi pentru centre de date în spaţiu
