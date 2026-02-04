Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului | EXCLUSIV

Primasport.ro, 4 februarie 2026 13:20

Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului | EXCLUSIV

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
13:20
Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului | EXCLUSIV Primasport.ro
Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului | EXCLUSIV
Acum o oră
13:10
Mircea Lucescu va fi externat! Ultimele noutăţi despre selecţioner | EXCLUSIV Primasport.ro
Mircea Lucescu va fi externat! Ultimele noutăţi despre selecţioner | EXCLUSIV
13:00
Plecat de la Genoa, Stanciu a explicat ce l-a convins să revină în China: "Am luat decizia foarte uşor" Primasport.ro
Plecat de la Genoa, Stanciu a explicat ce l-a convins să revină în China: "Am luat decizia foarte uşor"
Acum 2 ore
12:00
Au fost depuse actele! Stadionul care ar putea găzdui finala Ligii Campionilor din sezonul 2028-2029 Primasport.ro
Au fost depuse actele! Stadionul care ar putea găzdui finala Ligii Campionilor din sezonul 2028-2029
Acum 4 ore
11:10
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Primasport.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu!
10:10
FCSB, aproape de al patrulea transfer la iernii! Becali va avea ultimul cuvânt, după ce clubul şi-a dat acordul Primasport.ro
FCSB, aproape de al patrulea transfer la iernii! Becali va avea ultimul cuvânt, după ce clubul şi-a dat acordul
10:00
Guardiola spune că va lua mereu atitudine în cazul victimelor conflictelor globale. “Priviţi ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii” Primasport.ro
Guardiola spune că va lua mereu atitudine în cazul victimelor conflictelor globale. “Priviţi ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii”
10:00
NFL anunţă că Poliţia de imigrare nu va fi prezentă la Super Bowl Primasport.ro
NFL anunţă că Poliţia de imigrare nu va fi prezentă la Super Bowl
09:50
CFR, la un pas să mai vândă un jucător pe bani mulţi! Pancu: "Cea mai grea pierdere" Primasport.ro
CFR, la un pas să mai vândă un jucător pe bani mulţi! Pancu: "Cea mai grea pierdere"
Acum 6 ore
09:10
VIDEO | Metaloglobus – Csikszereda, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nou-promovatele se întâlnesc în Superligă Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Csikszereda, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nou-promovatele se întâlnesc în Superligă
09:10
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj, de la 18:00, în direct, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj, de la 18:00, în direct, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | Farul – Dinamo, ora 20:30, ASTĂZI, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
VIDEO | Farul – Dinamo, ora 20:30, ASTĂZI, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Albacete - Barcelona 1-2. Catalanii suferă puţin pentru calificarea în semifinalele Cupei Primasport.ro
VIDEO | Albacete - Barcelona 1-2. Catalanii suferă puţin pentru calificarea în semifinalele Cupei
00:10
Bayer Leverkusen s-a calificat în semifinale după o victorie clară cu St Pauli Primasport.ro
Bayer Leverkusen s-a calificat în semifinale după o victorie clară cu St Pauli
00:10
Arsenal o bate pe Chelsea şi la retur şi merge în finala Carabao Cup Primasport.ro
Arsenal o bate pe Chelsea şi la retur şi merge în finala Carabao Cup
00:00
VIDEO | Bologna - AC Milan 0-3. Succes fără drept de apel al oaspeţilor Primasport.ro
VIDEO | Bologna - AC Milan 0-3. Succes fără drept de apel al oaspeţilor
00:00
Fenerbahce anunţă că transferul lui Kante a fost anulat din cauza clubului Al-Ittihad Primasport.ro
Fenerbahce anunţă că transferul lui Kante a fost anulat din cauza clubului Al-Ittihad
3 februarie 2026
23:30
Suedezul Oscar Hiljemark, noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa Primasport.ro
Suedezul Oscar Hiljemark, noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa
23:20
VIDEO | ”Le-am făcut cadou”. Dorinel Munteanu, foarte supărat de modul în care a pierdut cu Rapid Primasport.ro
VIDEO | ”Le-am făcut cadou”. Dorinel Munteanu, foarte supărat de modul în care a pierdut cu Rapid
23:10
VIDEO | Costel Gâlcă îşi ia revanşa în faţa celor de la Hermannstadt. ”Mă aşteptam la un meci mult mai strâns” Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă îşi ia revanşa în faţa celor de la Hermannstadt. ”Mă aşteptam la un meci mult mai strâns”
23:10
Avertisment pentru rivalele Rapidului după victoria de la Sibiu! Victor Angelescu: „Am arătat ca o campioană. Meciul a fost la discreţia noastră” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Avertisment pentru rivalele Rapidului după victoria de la Sibiu! Victor Angelescu: „Am arătat ca o campioană. Meciul a fost la discreţia noastră” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Constantin Grameni candidează la golul anului în Superliga. ”Suporterii români de tastatură nu au cum să zică că m-a ajutat vântul” Primasport.ro
Constantin Grameni candidează la golul anului în Superliga. ”Suporterii români de tastatură nu au cum să zică că m-a ajutat vântul”
23:00
Cu Dobre în scădere de formă, Angelescu a avut un alt remarcat: "Cel mai bun de pe teren" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Cu Dobre în scădere de formă, Angelescu a avut un alt remarcat: "Cel mai bun de pe teren" | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la Transylvania Open Primasport.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la Transylvania Open
22:30
Ianis Zicu a lăudat-o pe Dinamo înainte de duelul cu Farul: „Adversarul cel mai complet din punct de vedere al calităţii jucătorilor” Primasport.ro
Ianis Zicu a lăudat-o pe Dinamo înainte de duelul cu Farul: „Adversarul cel mai complet din punct de vedere al calităţii jucătorilor”
22:30
VIDEO | Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii preiau şefia Superligii Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii preiau şefia Superligii
22:10
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai PAOK Salonic şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat în Grecia Primasport.ro
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai PAOK Salonic şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat în Grecia
22:10
Rapid ratează penalty în meciul cu Hermannstadt! Portarul intrat de pe bancă îi salvează pe sibieni | VIDEO Primasport.ro
Rapid ratează penalty în meciul cu Hermannstadt! Portarul intrat de pe bancă îi salvează pe sibieni | VIDEO
22:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol splendid reuşit de Grameni Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol splendid reuşit de Grameni
22:00
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre ratează din penalty Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre ratează din penalty
21:40
”Să fim serioşi, nu e că putem să ne gândim la titlu”. Bergodi, după succesul entuziasmant cu FC Argeş Primasport.ro
”Să fim serioşi, nu e că putem să ne gândim la titlu”. Bergodi, după succesul entuziasmant cu FC Argeş
21:00
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciobotariu deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciobotariu deschide scorul
20:40
VIDEO | Bogdan Andone, iureş după eşecul de pe Cluj Arena. ”Noi eram la baschet, ei nu” Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone, iureş după eşecul de pe Cluj Arena. ”Noi eram la baschet, ei nu”
20:40
Suporterii lui Inter Milano au interzis la deplasări până la finalul lunii martie, după incidentul de la Cremona Primasport.ro
Suporterii lui Inter Milano au interzis la deplasări până la finalul lunii martie, după incidentul de la Cremona
20:40
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele zguduie transversala Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele zguduie transversala
19:50
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş 3-1. Un nou meci gestionat perfect de ”şepcile roşii” Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş 3-1. Un nou meci gestionat perfect de ”şepcile roşii”
19:40
”Suferim aici”. Eugen Neagoe obţine un succes foarte important, dar trage un semnal de alarmă Primasport.ro
”Suferim aici”. Eugen Neagoe obţine un succes foarte important, dar trage un semnal de alarmă
19:40
Accidentare HORROR în meciul dintre "U" Cluj şi FC Argeş! Care ar putea fi cel mai rău scenariu | VIDEO Primasport.ro
Accidentare HORROR în meciul dintre "U" Cluj şi FC Argeş! Care ar putea fi cel mai rău scenariu | VIDEO
19:30
Gabriela Ruse, eliminată de Rebeka Masarova în primul tur la Transylvania Open Primasport.ro
Gabriela Ruse, eliminată de Rebeka Masarova în primul tur la Transylvania Open
19:30
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii revin în meci Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii revin în meci
19:20
Adio naţională! Un internaţional român renunţă după şapte meciuri în tricoul României Primasport.ro
Adio naţională! Un internaţional român renunţă după şapte meciuri în tricoul României
18:50
Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina, în ciuda unei rupturi totale a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng Primasport.ro
Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina, în ciuda unei rupturi totale a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng
18:40
„Jucător-fantomă” la Dinamo! Transfer înregistrat la FRF, dar inexistent pe internet. Nu i se ştie nici postul Primasport.ro
„Jucător-fantomă” la Dinamo! Transfer înregistrat la FRF, dar inexistent pe internet. Nu i se ştie nici postul
18:40
Jean Vlădoiu a analizat situaţia extrem de grea de la Slobozia. ”Este o atmosferă apăsătoare” Primasport.ro
Jean Vlădoiu a analizat situaţia extrem de grea de la Slobozia. ”Este o atmosferă apăsătoare”
18:30
Salariul surprinzător pe care Joao Paulo îl primea la Oţelul! Nu va încasa cu mult mai mult la FCSB Primasport.ro
Salariul surprinzător pe care Joao Paulo îl primea la Oţelul! Nu va încasa cu mult mai mult la FCSB
18:20
Atac devastator la fostul antrenor de la CFR Cluj şi Dinamo: "Nu vă uitaţi ce-a făcut? E grav" Primasport.ro
Atac devastator la fostul antrenor de la CFR Cluj şi Dinamo: "Nu vă uitaţi ce-a făcut? E grav"
18:20
LIVE VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor Primasport.ro
LIVE VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
18:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:30! Giuleştenii vor să spele eşecul din ultima etapă Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:30! Giuleştenii vor să spele eşecul din ultima etapă
18:10
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0. Izbăvirea prahovenilor a venit în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0. Izbăvirea prahovenilor a venit în prelungiri
18:10
Florentin Petre, dezvăluiri din culisele colaborării cu Zeljko Kopic: „Este omul pe care mă bazez” Primasport.ro
Florentin Petre, dezvăluiri din culisele colaborării cu Zeljko Kopic: „Este omul pe care mă bazez”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.