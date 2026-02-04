Claudiu Niculescu este foarte aproape să bată palma cu o echipă din Superligă! Cu cine negociază
Primasport.ro, 4 februarie 2026 13:50
Claudiu Niculescu este foarte aproape să bată palma cu o echipă din Superligă! Cu cine negociază
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
13:50
Claudiu Niculescu este foarte aproape să bată palma cu o echipă din Superligă! Cu cine negociază # Primasport.ro
Claudiu Niculescu este foarte aproape să bată palma cu o echipă din Superligă! Cu cine negociază
Acum o oră
13:20
Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului | EXCLUSIV # Primasport.ro
Mircea Lucescu va fi transportat la un spital din străinătate! Ultimele noutăţi despre starea de sănătate a selecţionerului | EXCLUSIV
13:10
Mircea Lucescu va fi externat! Ultimele noutăţi despre selecţioner | EXCLUSIV
Acum 2 ore
13:00
Plecat de la Genoa, Stanciu a explicat ce l-a convins să revină în China: "Am luat decizia foarte uşor" # Primasport.ro
Plecat de la Genoa, Stanciu a explicat ce l-a convins să revină în China: "Am luat decizia foarte uşor"
Acum 4 ore
12:00
Au fost depuse actele! Stadionul care ar putea găzdui finala Ligii Campionilor din sezonul 2028-2029 # Primasport.ro
Au fost depuse actele! Stadionul care ar putea găzdui finala Ligii Campionilor din sezonul 2028-2029
11:10
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu!
10:10
FCSB, aproape de al patrulea transfer la iernii! Becali va avea ultimul cuvânt, după ce clubul şi-a dat acordul # Primasport.ro
FCSB, aproape de al patrulea transfer la iernii! Becali va avea ultimul cuvânt, după ce clubul şi-a dat acordul
Acum 6 ore
10:00
Guardiola spune că va lua mereu atitudine în cazul victimelor conflictelor globale. “Priviţi ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii” # Primasport.ro
Guardiola spune că va lua mereu atitudine în cazul victimelor conflictelor globale. “Priviţi ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii”
10:00
NFL anunţă că Poliţia de imigrare nu va fi prezentă la Super Bowl
09:50
CFR, la un pas să mai vândă un jucător pe bani mulţi! Pancu: "Cea mai grea pierdere" # Primasport.ro
CFR, la un pas să mai vândă un jucător pe bani mulţi! Pancu: "Cea mai grea pierdere"
09:10
VIDEO | Metaloglobus – Csikszereda, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nou-promovatele se întâlnesc în Superligă # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Csikszereda, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nou-promovatele se întâlnesc în Superligă
09:10
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj, de la 18:00, în direct, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - CFR Cluj, de la 18:00, în direct, pe PrimaSport 1 şi online, pe platforma PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | Farul – Dinamo, ora 20:30, ASTĂZI, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | Farul – Dinamo, ora 20:30, ASTĂZI, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Albacete - Barcelona 1-2. Catalanii suferă puţin pentru calificarea în semifinalele Cupei # Primasport.ro
VIDEO | Albacete - Barcelona 1-2. Catalanii suferă puţin pentru calificarea în semifinalele Cupei
00:10
Bayer Leverkusen s-a calificat în semifinale după o victorie clară cu St Pauli
00:10
Arsenal o bate pe Chelsea şi la retur şi merge în finala Carabao Cup
00:00
VIDEO | Bologna - AC Milan 0-3. Succes fără drept de apel al oaspeţilor
00:00
Fenerbahce anunţă că transferul lui Kante a fost anulat din cauza clubului Al-Ittihad # Primasport.ro
Fenerbahce anunţă că transferul lui Kante a fost anulat din cauza clubului Al-Ittihad
3 februarie 2026
23:30
Suedezul Oscar Hiljemark, noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa
23:20
VIDEO | ”Le-am făcut cadou”. Dorinel Munteanu, foarte supărat de modul în care a pierdut cu Rapid # Primasport.ro
VIDEO | ”Le-am făcut cadou”. Dorinel Munteanu, foarte supărat de modul în care a pierdut cu Rapid
23:10
VIDEO | Costel Gâlcă îşi ia revanşa în faţa celor de la Hermannstadt. ”Mă aşteptam la un meci mult mai strâns” # Primasport.ro
VIDEO | Costel Gâlcă îşi ia revanşa în faţa celor de la Hermannstadt. ”Mă aşteptam la un meci mult mai strâns”
23:10
Avertisment pentru rivalele Rapidului după victoria de la Sibiu! Victor Angelescu: „Am arătat ca o campioană. Meciul a fost la discreţia noastră” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Avertisment pentru rivalele Rapidului după victoria de la Sibiu! Victor Angelescu: „Am arătat ca o campioană. Meciul a fost la discreţia noastră” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Constantin Grameni candidează la golul anului în Superliga. ”Suporterii români de tastatură nu au cum să zică că m-a ajutat vântul” # Primasport.ro
Constantin Grameni candidează la golul anului în Superliga. ”Suporterii români de tastatură nu au cum să zică că m-a ajutat vântul”
23:00
Cu Dobre în scădere de formă, Angelescu a avut un alt remarcat: "Cel mai bun de pe teren" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Cu Dobre în scădere de formă, Angelescu a avut un alt remarcat: "Cel mai bun de pe teren" | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la Transylvania Open
22:30
Ianis Zicu a lăudat-o pe Dinamo înainte de duelul cu Farul: „Adversarul cel mai complet din punct de vedere al calităţii jucătorilor” # Primasport.ro
Ianis Zicu a lăudat-o pe Dinamo înainte de duelul cu Farul: „Adversarul cel mai complet din punct de vedere al calităţii jucătorilor”
22:30
VIDEO | Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii preiau şefia Superligii
22:10
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai PAOK Salonic şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat în Grecia # Primasport.ro
Ultimul din cei trei supravieţuitori ai accidentului din Timiş, în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai PAOK Salonic şi în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa, ar putea fi transferat în Grecia
22:10
Rapid ratează penalty în meciul cu Hermannstadt! Portarul intrat de pe bancă îi salvează pe sibieni | VIDEO # Primasport.ro
Rapid ratează penalty în meciul cu Hermannstadt! Portarul intrat de pe bancă îi salvează pe sibieni | VIDEO
22:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol splendid reuşit de Grameni # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol splendid reuşit de Grameni
22:00
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre ratează din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre ratează din penalty
21:40
”Să fim serioşi, nu e că putem să ne gândim la titlu”. Bergodi, după succesul entuziasmant cu FC Argeş # Primasport.ro
”Să fim serioşi, nu e că putem să ne gândim la titlu”. Bergodi, după succesul entuziasmant cu FC Argeş
21:00
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciobotariu deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciobotariu deschide scorul
20:40
VIDEO | Bogdan Andone, iureş după eşecul de pe Cluj Arena. ”Noi eram la baschet, ei nu” # Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone, iureş după eşecul de pe Cluj Arena. ”Noi eram la baschet, ei nu”
20:40
Suporterii lui Inter Milano au interzis la deplasări până la finalul lunii martie, după incidentul de la Cremona # Primasport.ro
Suporterii lui Inter Milano au interzis la deplasări până la finalul lunii martie, după incidentul de la Cremona
20:40
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele zguduie transversala # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele zguduie transversala
19:50
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş 3-1. Un nou meci gestionat perfect de ”şepcile roşii”
19:40
”Suferim aici”. Eugen Neagoe obţine un succes foarte important, dar trage un semnal de alarmă # Primasport.ro
”Suferim aici”. Eugen Neagoe obţine un succes foarte important, dar trage un semnal de alarmă
19:40
Accidentare HORROR în meciul dintre "U" Cluj şi FC Argeş! Care ar putea fi cel mai rău scenariu | VIDEO # Primasport.ro
Accidentare HORROR în meciul dintre "U" Cluj şi FC Argeş! Care ar putea fi cel mai rău scenariu | VIDEO
19:30
Gabriela Ruse, eliminată de Rebeka Masarova în primul tur la Transylvania Open
19:30
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii revin în meci # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii revin în meci
19:20
Adio naţională! Un internaţional român renunţă după şapte meciuri în tricoul României # Primasport.ro
Adio naţională! Un internaţional român renunţă după şapte meciuri în tricoul României
18:50
Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina, în ciuda unei rupturi totale a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng # Primasport.ro
Lindsey Vonn anunţă că va participa la proba de coborâre de la JO de la Milano-Cortina, în ciuda unei rupturi totale a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng
18:40
„Jucător-fantomă” la Dinamo! Transfer înregistrat la FRF, dar inexistent pe internet. Nu i se ştie nici postul # Primasport.ro
„Jucător-fantomă” la Dinamo! Transfer înregistrat la FRF, dar inexistent pe internet. Nu i se ştie nici postul
18:40
Jean Vlădoiu a analizat situaţia extrem de grea de la Slobozia. ”Este o atmosferă apăsătoare” # Primasport.ro
Jean Vlădoiu a analizat situaţia extrem de grea de la Slobozia. ”Este o atmosferă apăsătoare”
18:30
Salariul surprinzător pe care Joao Paulo îl primea la Oţelul! Nu va încasa cu mult mai mult la FCSB # Primasport.ro
Salariul surprinzător pe care Joao Paulo îl primea la Oţelul! Nu va încasa cu mult mai mult la FCSB
18:20
Atac devastator la fostul antrenor de la CFR Cluj şi Dinamo: "Nu vă uitaţi ce-a făcut? E grav" # Primasport.ro
Atac devastator la fostul antrenor de la CFR Cluj şi Dinamo: "Nu vă uitaţi ce-a făcut? E grav"
18:20
LIVE VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
LIVE VIDEO | ”U” Cluj – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
18:10
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:30! Giuleştenii vor să spele eşecul din ultima etapă # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Rapid, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:30! Giuleştenii vor să spele eşecul din ultima etapă
18:10
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0. Izbăvirea prahovenilor a venit în prelungiri # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Unirea Slobozia 1-0. Izbăvirea prahovenilor a venit în prelungiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.