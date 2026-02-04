Imagini cu profesorii protestând la Guvern FOTO

00:30

Fostul politician liberal Cosmin Enea (46 de ani), unul dintre proprietarii rețelei de magazine Drinks & more, a cumpărat parcul de retail Joy Retail Park, din localitatea doljeană Calafat, de la nume importante de investitori, printre care se numără fratele lui Dinu Patriciu, cântărețul Dan Bittman și bateristul Holograf, Edi Petroșel, plus un grup de bancheri și investitori imobiliari, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.