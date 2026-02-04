Imagini cu profesorii protestând la Guvern FOTO
Profit.ro, 4 februarie 2026 13:50
Sindicaliștii din educație protestează, în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, pentru a-și exprima dezacordul față de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice.
Alte ştiri de Profit.ro
Primăria sectorului 6, din capitală, anunță că astupă gropile semnalate de locuitori prin intermediul aplicației Waze.
Acționarul majoritar Nicolae Șerban realizează un plasament privat la compania Grup Șerban Holding, dar participația sa rămâne peste 90%.
UniCredit introduce în România un nou tip de dobândă la creditele pentru achiziția de locuințe # Profit.ro
UniCredit Bank introduce în România un nou tip de dobândă la creditele pentru achiziția de locuințe, cu scopul de a oferi stabilitate în primii doi ani de rambursare și condiții competitive pe termen lung.
Prima producție de gaze din proiectul Neptun Deep este așteptată în 2027, a anunțat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere.
FOTO Fostă unitate militară, transformată într-un centru cultural multifuncțional, în județul Timiș # Profit.ro
Fosta unitate militară din Giroc va deveni centru multifuncțional, cu galerii de artă, laboratoare educaționale și spații pentru manifestări artistice și culturale.
Primul tren alimentat cu baterii dezvoltat și fabricat de Alstom este acum oficial în serviciul de pasageri.
Grupul Grampet reacționează după perchezițiile declanșate de DNA.
Premieră la OMV Petrom - Compania discută cu băncile pentru credite de investiții. Scade accentuat lichiditatea pe cash # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, producător de hidrocarburi, carburanți și energie electrică, va înregistra anul acesta o reducere ″absolut semnificativă″ a poziției sale de numerar, care o va continua pe cea de anul trecut, astfel că s-a adresat în premieră băncilor pentru a contracta credite de investiții.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0943 lei, de la 5,0950 lei, curs înregistrat marți.
Impactul regimurilor de sancțiuni internaționale asupra obligațiilor AML ale entităților române # Profit.ro
Av. dr. ROMAN BRADU, Managing Partner, Bradu, Neagu & Asociații
În contextul eforturilor de reducere a costurilor și protejare a marjelor pe o piață europeană aflată în încetinire, Renault a anunțat că va produce în Franța un nou motor electric de mici dimensiuni, folosind componente furnizate de compania chineză Shanghai E-drive.
Un fermier german a decis să distribuie gratuit 4.000 de tone de cartofi, după o recolta abundentă.
Plata pentru apă caldă și căldură în blocuri cu probleme - Primăria capitalei explică modul de tarifare # Profit.ro
Agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă și căldura sunt livrate la parametrii normali, informează Primăria Capitalei.
Operațiune de buy-back. Derulată la un preț apropiat celui din piață, oferta publică de răscumpărare de la Electromagnetica adună subscrieri pentru doar o cincime din titlurile țintite # Profit.ro
Electromagnetica dobândește aproape 2% din titlurile proprii într-o operațiune de buy-back.
Prajiturile tematice speciale din Cofetăria Mea Auchan transformă iubirea și luna martie în momente dulci # Profit.ro
De la gesturi romantice dedicate Sărbătorii Iubirii la cadouri de primăvară, ideale pentru mărțișor, prăjiturile tematice de la Cofetăria Mea din Auchan aduc un strop de răsfăț fiecărui moment special.
Nu pot fi amendați în autobuz/tramvai. STB nu îi poate amenda pe "blatiștii" care au cărți de identitate electronice # Profit.ro
Cărțile de identitate electronice sunt documente eliberate în România de aproape un an. Sistemele de control din transportul public din București nu sunt însă adaptate încă acestei schimbări.
Hellas Direct lansează FlexiPay, cea mai accesibilă soluție pentru asigurările auto: zero împrumut, aprobare 100% # Profit.ro
Hellas Direct, compania de asigurări digitală, inclusă de Financial Times în topul celor 1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din UE, lansează FlexiPay, soluția de plată care se poziționează drept cel mai avantajos produs de tip tranșe pentru asigurări auto.
Ford, celebrul constructor auto american, și producătorul chinez Geely poartă discuții cu privire la un posibil parteneriat.
Autori: Alin Grapă (counsel), Eduard Maxim (associate)
Compania națională aeriană TAROM a anunțat că introduce tariful „Light”, fără bagaj de cală, și simplifică regulile de combinare a biletelor pentru zborurile operate pe rutele interne.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Afacerile Cargus urcă pe fondul avansului livrărilor din internațional și al extinderii rețelei out-of-home. Tranzacția cu Sameday ridică îngrijorări Consiliului Concurenței # Profit.ro
Cargus, una dintre cele mai mari companii de curierat din România, a încheiat anul 2025 cu o creștere de aproape 9% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul precedent, ajungând la peste 120 milioane euro.
Gemini, care a câștigat numeroși adepți după lansarea versiunii cu numărul trei, va încuraja migrarea de la produsele concurente cu ajutorul unei funcții de importare a chat-urilor.
North Bucharest Investments | Maturizarea pieței premium: proiecte finalizate, cerere selectivă, capital sofisticat # Profit.ro
Ultimii ani au definit cel mai consistent ciclu de livrări și tranzacții din segmentul high-end, un nivel dificil de replicat în viitor, pe fondul rarității accelerate a terenurilor potrivite pentru dezvoltări premium și al exigenței tot mai ridicate a cumpărătorilor.
Cel puțin în Statele Unite, doua estimări independente arată cum ChatGPT și Copilot (bazat tot pe ChatGPT) au început să piardă cotă de piață în fața rivalilor, în special a lui Gemini.
Neste România extinde retragerea din supermarketuri a două loturi de formulă de lapte pentru sugari # Profit.ro
Grupul elvețian Nestle retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari.
Când un copil folosește TikTok, riscurile nu sunt doar tehnice, ci și sociale: mesaje de la străini, presiune, conținut nepotrivit, tentative de grooming, scam-uri, sau conturi care încearcă să obțină date personale.
Vinul zilei: un vin roșu de peste Prut care îmbină forța soiurilor Saperavi și Cabernet Sauvignon cu blândețea Merlot-ului, necesitând asocieri culinare îndrăznețe pentru a fi pus în valoare # Profit.ro
Recomandarea zilei este Piatra Neagră 2019 de la Chateau Cojușna, un cupaj roșu care pune regiunea Codru din Republica Moldova pe harta excelenței viticole.
Avertisment al unui investitor legendar: Lumea este în pragul unui război al capitalului, banii devin arma principală # Profit.ro
Pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai ridicate și al volatilității piețelor financiare, Ray Dalio a avertizat că lumea este ”în pragul” unui război al capitalului.
Comisia Europeană a intervenit în alegerile din România, dar și din alte țări europene, acuză SUA # Profit.ro
Într-un raport elaborat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, Comisia Europeană este acuzată de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, între care și România, începând din 2023, susținând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic.
Conducerea executivă a OMV Petrom propune acordarea unui dividend de 0,0578 lei/acțiune pentru anul financiar 2025, în scădere cu 10,2% comparativ cu anul precedent.
ULTIMA ORĂ Prețul ″deal-ului Bolojan″: Profitul OMV Petrom a scăzut cu 27%, dividendele se reduc cu peste 10%. Scad investițiile ″verzi″ și cresc cele convenționale # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, producător de hidrocarburi, carburanți și energie electrică, a raportat scăderea cu 27% a profitului net anul trecut, față de 2024, de la 4,19 la 3,058 miliarde lei.
Aurul și argintul revin puternic, impulsionând acțiunile miniere și ETF-urile la nivel global # Profit.ro
După vânzările masive care au zguduit piețele la finalul săptămânii trecute, prețurile aurului și argintului au revenit pe creștere.
DOCUMENT - DNSC vrea să sporească competențele în materie de securitate cibernetică pentru 1.000 de autorități și instituții ale statului. Patru oferte # Profit.ro
Flame Data Technologies, Expertware, Connections Consult și asocierea formată din Prime Telecom (lider) și Rovner&Moore s-au înscris la o licitație organizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pentru furnizarea de servicii IT necesare unui proiect complex, care vizează "creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății".
În lumea de astăzi, criptomonedele reprezintă un activ extrem de valoros pentru infractori.
România derogă din nou de la normele UE privind capacitățile minime de import și export de energie ale țărilor membre # Profit.ro
Operatorul sistemului energetic național, compania de stat Transelectrica, a primit din nou derogare de la normele UE privind capacitățile minime de import și export de energie pe care trebuie să le asigure țările membre.
Contract semnat în România - Furnizor britanic de tehnologie AI pentru rețele de gaz intră pe piața locală # Profit.ro
Compania britanică Utonomy, specializată în soluții și tehnologii pentru rețele de gaze “smart”, a semnat primul său contract în România, pentru controlul de la distanță al presiunii la o stație Delgaz Grid din Reșița, vizând extinderea proiectului la nivel național, relevă datele analizate de Profit.ro.
VIDEO Banii în cuplurile din România. Raluca Anton, antreprenor și psiholog: Sunt în topul conflictelor și creează disconfort major în relație. Educația financiară începe să își arate efectele - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Banii rămân una dintre principalele surse de conflict în cuplu, iar contextul economic actual accentuează nevoia de discuții despre buget, economisire și siguranță financiară. Lipsa educației financiare, anxietatea generată de creșterea costurilor și amânarea deciziilor legate de copii sunt teme recurente în familiile din România, potrivit psihologului Raluca Anton.
Jumbo, declin în România la început de an. Singura piață cu evoluție negativă. Vânzările au căzut pentru a doua lună # Profit.ro
Vânzările Jumbo în România au scăzut în ianuarie, pentru a doua lună consecutivă, piața românească fiind singura cu o evoluție negativă pentru retailerul grec de jucării la începutul acestui an.
Grafic trist de la Eurostat: România sfidează orice cifră europeană la creșterea prețurilor. Peste dublu față de cea mai mare inflație pe anul 2025 din vreo țară UE # Profit.ro
Eurostat a publicat inflația anuală pe 2025. Zona euro are 1,8%, iar cea mai mare inflație după România a fost în Slovacia, de 4,1%, relevă datele analizate de Profit.ro.
GRAFICE Explozie a prețului energiei în țările baltice: 400 euro/MWh, de 3 ori peste România și de 5 ori peste Franța și Germania # Profit.ro
Prețurile energiei electrice în statele baltice au explodat în ultimele două zile, media zilnică depășind pragul record de 400 euro/MWh, de aproape 3 ori peste prețul spot din România și de aproape 5 ori mai mare ca cel din Franța sau Germania.
Dacia intră într-un proces accelerat de electrificare, inevitabil, care urmează să mențină marca în limitele țintelor de emisii pe care grupul Renault trebuie să le atingă. Planul de produse electrice ale mărcii include două lansări importante, menționate explicit într-un document.
Bitcoin a coborât sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni.
Restanțe cerute statului. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
VIDEO&FOTO Nou investitor - Ex-jucător profesionist de baschet din Ungaria intră în România pentru afaceri cu transport de mărfuri # Profit.ro
Compania ungară de logistică și transport HRT Spedition, cu servicii care acoperă întreaga Europă și reprezentând un business de peste 65 de milioane de euro, fondat și condus de un fost jucător profesionist de baschet, a intrat în România, arată date analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV FOTO Fost politician liberal a cumpărat un parc de retail de la nume importante precum fratele lui Dinu Patriciu, cântărețul Dan Bittman și o pleiadă de bancheri # Profit.ro
Fostul politician liberal Cosmin Enea (46 de ani), unul dintre proprietarii rețelei de magazine Drinks & more, a cumpărat parcul de retail Joy Retail Park, din localitatea doljeană Calafat, de la nume importante de investitori, printre care se numără fratele lui Dinu Patriciu, cântărețul Dan Bittman și bateristul Holograf, Edi Petroșel, plus un grup de bancheri și investitori imobiliari, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
