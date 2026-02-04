Bitcoin scade și atinge cel mai redus nivel din noiembrie 2024

00:20

Strategia de resurse umane a companiei Automobile Dacia SA, care are în vedere reducerea personalului în acest an, ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule, se bazează în special pe campanii de plecări voluntare, prin care persoanele care doresc încetarea contractului de muncă pot fi bonificate cu sume importante, în funcție de vechimea în uzină.