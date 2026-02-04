Google lucrează la o opțiune care să simplifice migrarea de la AI-ul altor companii
Profit.ro, 4 februarie 2026 10:40
Gemini, care a câștigat numeroși adepți după lansarea versiunii cu numărul trei, va încuraja migrarea de la produsele concurente cu ajutorul unei funcții de importare a chat-urilor.
• • •
Afacerile Cargus urcă pe fondul avansului livrărilor din internațional și al extinderii rețelei out-of-home. Tranzacția cu Sameday ridică îngrijorări Consiliului Concurenței # Profit.ro
Cargus, una dintre cele mai mari companii de curierat din România, a încheiat anul 2025 cu o creștere de aproape 9% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul precedent, ajungând la peste 120 milioane euro.
10:40
North Bucharest Investments | Maturizarea pieței premium: proiecte finalizate, cerere selectivă, capital sofisticat # Profit.ro
Ultimii ani au definit cel mai consistent ciclu de livrări și tranzacții din segmentul high-end, un nivel dificil de replicat în viitor, pe fondul rarității accelerate a terenurilor potrivite pentru dezvoltări premium și al exigenței tot mai ridicate a cumpărătorilor.
Cel puțin în Statele Unite, doua estimări independente arată cum ChatGPT și Copilot (bazat tot pe ChatGPT) au început să piardă cotă de piață în fața rivalilor, în special a lui Gemini.
Neste România extinde retragerea din supermarketuri a două loturi de formulă de lapte pentru sugari # Profit.ro
Grupul elvețian Nestle retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari.
Când un copil folosește TikTok, riscurile nu sunt doar tehnice, ci și sociale: mesaje de la străini, presiune, conținut nepotrivit, tentative de grooming, scam-uri, sau conturi care încearcă să obțină date personale.
Vinul zilei: un vin roșu de peste Prut care îmbină forța soiurilor Saperavi și Cabernet Sauvignon cu blândețea Merlot-ului, necesitând asocieri culinare îndrăznețe pentru a fi pus în valoare # Profit.ro
Recomandarea zilei este Piatra Neagră 2019 de la Chateau Cojușna, un cupaj roșu care pune regiunea Codru din Republica Moldova pe harta excelenței viticole.
Avertisment al unui investitor legendar: Lumea este în pragul unui război al capitalului, banii devin arma principală # Profit.ro
Pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai ridicate și al volatilității piețelor financiare, Ray Dalio a avertizat că lumea este ”în pragul” unui război al capitalului.
Comisia Europeană a intervenit în alegerile din România, dar și din alte țări europene, acuză SUA # Profit.ro
Într-un raport elaborat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, Comisia Europeană este acuzată de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, între care și România, începând din 2023, susținând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic.
Conducerea executivă a OMV Petrom propune acordarea unui dividend de 0,0578 lei/acțiune pentru anul financiar 2025, în scădere cu 10,2% comparativ cu anul precedent.
ULTIMA ORĂ Prețul ″deal-ului Bolojan″: Profitul OMV Petrom a scăzut cu 27%, dividendele se reduc cu peste 10%. Scad investițiile ″verzi″ și cresc cele convenționale # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, producător de hidrocarburi, carburanți și energie electrică, a raportat scăderea cu 27% a profitului net anul trecut, față de 2024, de la 4,19 la 3,058 miliarde lei.
Aurul și argintul revin puternic, impulsionând acțiunile miniere și ETF-urile la nivel global # Profit.ro
După vânzările masive care au zguduit piețele la finalul săptămânii trecute, prețurile aurului și argintului au revenit pe creștere.
DOCUMENT - DNSC vrea să sporească competențele în materie de securitate cibernetică pentru 1.000 de autorități și instituții ale statului. Patru oferte # Profit.ro
Flame Data Technologies, Expertware, Connections Consult și asocierea formată din Prime Telecom (lider) și Rovner&Moore s-au înscris la o licitație organizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pentru furnizarea de servicii IT necesare unui proiect complex, care vizează "creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății".
În lumea de astăzi, criptomonedele reprezintă un activ extrem de valoros pentru infractori.
România derogă din nou de la normele UE privind capacitățile minime de import și export de energie ale țărilor membre # Profit.ro
Operatorul sistemului energetic național, compania de stat Transelectrica, a primit din nou derogare de la normele UE privind capacitățile minime de import și export de energie pe care trebuie să le asigure țările membre.
Contract semnat în România - Furnizor britanic de tehnologie AI pentru rețele de gaz intră pe piața locală # Profit.ro
Compania britanică Utonomy, specializată în soluții și tehnologii pentru rețele de gaze “smart”, a semnat primul său contract în România, pentru controlul de la distanță al presiunii la o stație Delgaz Grid din Reșița, vizând extinderea proiectului la nivel național, relevă datele analizate de Profit.ro.
VIDEO Banii în cuplurile din România. Raluca Anton, antreprenor și psiholog: Sunt în topul conflictelor și creează disconfort major în relație. Educația financiară începe să își arate efectele - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Banii rămân una dintre principalele surse de conflict în cuplu, iar contextul economic actual accentuează nevoia de discuții despre buget, economisire și siguranță financiară. Lipsa educației financiare, anxietatea generată de creșterea costurilor și amânarea deciziilor legate de copii sunt teme recurente în familiile din România, potrivit psihologului Raluca Anton.
Jumbo, declin în România la început de an. Singura piață cu evoluție negativă. Vânzările au căzut pentru a doua lună # Profit.ro
Vânzările Jumbo în România au scăzut în ianuarie, pentru a doua lună consecutivă, piața românească fiind singura cu o evoluție negativă pentru retailerul grec de jucării la începutul acestui an.
Grafic trist de la Eurostat: România sfidează orice cifră europeană la creșterea prețurilor. Peste dublu față de cea mai mare inflație pe anul 2025 din vreo țară UE # Profit.ro
Eurostat a publicat inflația anuală pe 2025. Zona euro are 1,8%, iar cea mai mare inflație după România a fost în Slovacia, de 4,1%, relevă datele analizate de Profit.ro.
GRAFICE Explozie a prețului energiei în țările baltice: 400 euro/MWh, de 3 ori peste România și de 5 ori peste Franța și Germania # Profit.ro
Prețurile energiei electrice în statele baltice au explodat în ultimele două zile, media zilnică depășind pragul record de 400 euro/MWh, de aproape 3 ori peste prețul spot din România și de aproape 5 ori mai mare ca cel din Franța sau Germania.
Dacia intră într-un proces accelerat de electrificare, inevitabil, care urmează să mențină marca în limitele țintelor de emisii pe care grupul Renault trebuie să le atingă. Planul de produse electrice ale mărcii include două lansări importante, menționate explicit într-un document.
Bitcoin a coborât sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni.
Restanțe cerute statului. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
VIDEO&FOTO Nou investitor - Ex-jucător profesionist de baschet din Ungaria intră în România pentru afaceri cu transport de mărfuri # Profit.ro
Compania ungară de logistică și transport HRT Spedition, cu servicii care acoperă întreaga Europă și reprezentând un business de peste 65 de milioane de euro, fondat și condus de un fost jucător profesionist de baschet, a intrat în România, arată date analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV FOTO Fost politician liberal a cumpărat un parc de retail de la nume importante precum fratele lui Dinu Patriciu, cântărețul Dan Bittman și o pleiadă de bancheri # Profit.ro
Fostul politician liberal Cosmin Enea (46 de ani), unul dintre proprietarii rețelei de magazine Drinks & more, a cumpărat parcul de retail Joy Retail Park, din localitatea doljeană Calafat, de la nume importante de investitori, printre care se numără fratele lui Dinu Patriciu, cântărețul Dan Bittman și bateristul Holograf, Edi Petroșel, plus un grup de bancheri și investitori imobiliari, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Concedieri voluntare la Dacia, din martie: până la 50.000 de euro pentru cei care pleacă # Profit.ro
Strategia de resurse umane a companiei Automobile Dacia SA, care are în vedere reducerea personalului în acest an, ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule, se bazează în special pe campanii de plecări voluntare, prin care persoanele care doresc încetarea contractului de muncă pot fi bonificate cu sume importante, în funcție de vechimea în uzină.
ULTIMA ORĂ FOTO Materii prime critice descoperite în România. Canadienii de la Leading Edge au găsit resurse semnificative de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb, zinc # Profit.ro
Compania canadiană Leading Edge Materials, proprietara uneia dintre cele mai mari mine de grafit din lume și deținătoarea licenței de explorare pentru perimetrul de minereu polimetalic Bihor Sud, a identificat resurse potențiale semnificative de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc în zonă, care pot fi exploatate comercial.
Activitatea economică rusă a crescut cu doar 1%, anul trecut, anunță președintele Vladimir Putin.
Piraterie și în România cu Netflix, Disney+, Amazon Prime. „Switch Off”, o anchetă internațională, s-a încheiat cu rezultate semnificative # Profit.ro
O anchetă derulată la nivel internațional, denumită „Switch Off”, urmărind combaterea criminalității cibernetice și a pirateriei audiovizuale, s-a încheiat cu rezultate semnificative, anunță autoritățile italiene.
FOTO Reconversie majoră - Fostă fabrică devine cel mai ambițios proiect de reconversie urbană din Târgu Mureș # Profit.ro
Romaris, firma care a cumpărat fosta fabrică de produse fotosensibile din cartierul Unirii din Târgu Mureș, de la Ameropa, proprietarul Azomureș, pregătește cel mai ambițios proiect de reconversie urbană din oraș.
Averea lui Elon Musk explodează după unul dintre cele mai ambițioase proiecte tehnologice. Primul om din istorie care atinge noul prag al averii, diferență uriașă față de locul 2 # Profit.ro
Averea lui Elon Musk a depășit, pentru prima dată în istorie, plafonul de 800 de miliarde de dolari.
Fundația „Mihai Neșu”, lansată de fostul fotbalist Mihai Neșu, astăzi în scaun cu rotile în urma unui accident, a fost scutită de plata impozitelor locale.
Poliția Locală a aplicat, în capitală, 41 de amenzi, în sumă cumulată de 100.000 lei, persoanelor care nu au curățat trotuarele de gheață sau zăpadă.
Porsche ia în considerare să renunțe la noile proiecte privind viitoarele sale mașini electrice.
După o secvență de 3 sesiuni de corecții, investitorii au readus piața în sensul trendului prevalent ascendent.
Mașină sub 20.000 euro. Citroen atacă decisiv segmentul SUV-urilor electrice: e-C3 Aircross coboară sub 20.000 de euro # Profit.ro
Brandul francez Citroen, care aparține grupului Stellantis, a făcut un pas și mai accentuat în segmentul SUV-urilor cu baterie, anunțând „democratizarea SUV-ului electric”.
Ciucu continuă lupta cu STB: Am venit să fac reforme. Să vedem dacă le va dori și Consiliul General. Sau… # Profit.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cere o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a fost respins de Consiliul General.
2026 va fi un an de adaptare pentru restaurante, în care vor avea șanse reale să supraviețuiască doar operatorii care își ajustează rapid structura internă, oferta și modelul operațional.
Foraj Sonde Videle urmează să semneze în zilele următoare un contract-cadru atribuit de Dalkia Franța, parte din grupul EDF (Électricité de France), având ca obiect furnizarea de servicii de foraj pentru sonde geotermale
Gigantul american din retail Walmart, cea mai mare companie din lume după veniturile anuale, a trecut, în premieră, de pragul de 1 trilion de dolari în capitalizarea de piață, devenind una dintre puținele companii non-tech care atinge această performanță.
Walt Disney l-a numit pe șeful diviziei sale de parcuri tematice, Josh D’Amaro, în funcția de CEO.
Război în Ucraina - Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu sute de drone și rachete # Profit.ro
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii energetice, cu 520 de drone și rachete de diferite tipuri.
Autoritățile germane au arestat un român și un grec, angajați în portul Hamburg, după ce au încercat să saboteze nave militare germane, anul trecut.
ULTIMA ORĂ CONFIRMARE Oferta Electroalfa este acoperită integral. Compania are undă verde să vină la bursă # Profit.ro
După subscrierea integrală a tranșei a ofertei Electroalfa Internațional, acum și cantitatea de acțiuni destinată instituționalilor a găsit cerere.
UDMR se ridică împotriva Guvernului și cere revizuirea taxelor locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor” # Profit.ro
UDMR cere Guvernului să revizuiască taxele locale, argumentând prin ”furia și dezamăgirea oamenilor”.
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că a trimis peste 40.000 de chestionare pe care tinerii în vârstă de 18 ani au obligația sa le completeze, conform legii privind noul serviciu militar.
Fraudă masivă și în România cu mașini avariate din SUA, reparate superficial și revândute ca noi # Profit.ro
Peste 40 de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania.
Amazon reclamă că întârzierea obținerii conexiunilor la rețeaua electrică îi afectează planurile din Europa # Profit.ro
Planurile Amazon de a extinde centrele de date din Europa sunt date peste cap de întârzierile mari în a obține conexiuni la rețeaua electrică.
