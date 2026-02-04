Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare
CaleaEuropeana, 4 februarie 2026 14:50
Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la baza economiilor regiunii, a declarat marți comisarul pentru servicii financiare al Uniunii Europene, accentuând cererile tot mai numeroase ca blocul să fie mai puțin dependent de giganții tehnologici din SUA, informează Reuters. Europa se concentrează din ce în ce mai mult pe „suveranitatea digitală"
• • •
Acum 30 minute
14:50
14:50
Ministrul Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Mondială de Combatere a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar # CaleaEuropeana
De Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că „depistarea precoce" reprezintă o prioritate reală a sistemului sanitar. „Momentul în care boala este descoperită poate schimba radical un diagnostic și un parcurs de viață. Tocmai de aceea, depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar. Am ales să
Acum 2 ore
14:00
Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Austriei despre producția în România pentru macro-proiectele europene de apărare finanțate prin SAFE # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a primit, miercuri, vizita ambasadoarei Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, pentru o discuție dedicată consolidării cooperării economice și industriale dintre cele două state, potrivit unui comunicat publicat pe Facebook. În cadrul dialogului, s-a discutat despre importanța strategică a industriei de apărare și despre necesitatea investițiilor rapide
14:00
UE și UN Women lansează „Fondul pentru egalitatea de gen” pentru a sprijini redresarea incluzivă a Ucrainei și integrarea europeană # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și UN Women Ukraine au semnat miercuri un acord de proiect pentru înființarea Fondului pentru egalitatea de gen (GEF), un demers important pentru sprijinirea redresării Ucrainei, în conformitate cu valorile și standardele europene și ale Organizația Națiunilor Unite, potrivit comunicatului oficial. GEF este o inițiativă de asistență tehnică menită să accelereze reformele care
Acum 4 ore
12:40
Sorin Grindeanu, întrevedere cu Benjamin Netanyahu: Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel # CaleaEuropeana
Președintele Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut marți o întrevedere cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia dezvoltarea relațiilor economice a fost una dintre temele centrale ale discuțiilor. „Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel. Aceasta a fost una dintre temele majore
12:40
Bogdan Ivan: CCP.RO, o infrastructură-cheie pentru stabilitatea pieței energiei din România. ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărții Centrale # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, salută confirmarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizării documentației depuse pentru CCP.RO – Contrapartea Centrală, un proiect considerat esențial pentru funcționarea piețelor moderne și pentru reducerea riscurilor din piața de energie. Bogdan Ivan: Autorizarea CCP.RO va reduce riscurile din piața de energie. ASF începe evaluarea dosarului „Astăzi, ASF
12:30
Românii, peste media UE: 61% se declară “foarte îngrijorați” de ingerințele țărilor din afara UE în alegerile și politica din România (Eurobarometru) # CaleaEuropeana
Cel puțin șase din zece români se declară foarte îngrijorați cu privire la faptul că țări din afara Uniunii Europene încearcă să influențeze alegerile și politica internă din statele membre, situându-se peste media Uniunii Europene, relevă datele celui mai recent Eurobarometru, comandat de Parlamentul European și publicat miercuri, la o zi după ce Comisia juridică
12:00
Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE # CaleaEuropeana
Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel național, european și global. Numai în anul 2024 au fost înregistrate la nivel european aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și 1,3 milioane de decese. În România, estimările indică 95.649 de cazuri noi de cancer și 52.841 de decese. În
11:40
UE urmărește să extindă lista acordurilor stabilite cu alte țări. Ursula von der Leyen intenționează să călătorească în Australia pentru a finaliza o înțelegere comercială și de securitate # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să se deplaseze în Australia în această lună pentru a încheia un acord în domeniul securității și comerțului, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile, informează Politico Europe. Călătoria sa va avea loc după o întâlnire între comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și omologul său australian, Don
11:40
Eurobarometru: Preocupați de securitate și costul vieții, 76% dintre români doresc o UE mai unită. 49% văd apartenența la UE ca pe un lucru pozitiv # CaleaEuropeana
Cetățenii europeni cer o Uniune Europeană mai unită și mai puternică, iar românii sunt aliniați temerilor privind viitorul lumii și al Uniunii Europene, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European și publicat miercuri, Într-un context marcat de conflicte internaționale, atacuri cibernetice și dezastre naturale tot mai frecvente, cetățenii europeni cer ca Uniunea
11:40
Ofensiva comercială și diplomatică a administrației Trump împotriva aliaților și partenerilor SUA pune în pericol eforturile de securizare a lanțului de aprovizionare cu minerale critice # CaleaEuropeana
Acțiunile administrației Trump în domeniul comerțului și al politicii externe au generat un val de prudență în rândul aliaților și partenerilor Statelor Unite, riscând să submineze obiectivul Washingtonului de a construi, alături de aceștia, lanțuri de aprovizionare sigure pentru minerale critice și pământuri rare, alternative la dominația Chinei, relatează Politico. Deși Departamentul de Stat al
11:20
Merz efectuează o vizită de trei zile în regiunea Golfului Persic, în căutarea unor noi acorduri energetice menite să reducă dependența Germaniei de SUA # CaleaEuropeana
Friedrich Merz pornește miercuri în prima sa vizită oficială în regiunea Golfului Persic în calitate de cancelar, în căutarea unor noi acorduri energetice și comerciale pe care le consideră esențiale pentru reducerea dependenței Germaniei de Statele Unite și de China, informează Politico Europe. Călătoria de trei zile, care include opriri în Arabia Saudită, Qatar și
Acum 6 ore
10:50
Dan Motreanu: Atunci când vorbim despre cancer, nu trebuie să acceptăm că este o bătălie pierdută din start. Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament, indiferent de regiunea în care locuiesc # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu, membru supleant în Comisia pentru sănătate publică din Parlamentul European, susține apelul lansat de Organizația Europeană a Cancerului și de numeroși experți, inclusiv de membri ai grupului PPE, pentru crearea unui Fond European pentru Cancer, în valoare de două miliarde de euro, sau, alternativ, pentru alocarea acestei sume în cadrul Fondului European
10:50
SUA acordă 36,5 milioane de dolari pentru întărirea securității R. Moldova, singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată în legea alocărilor pentru securitate # CaleaEuropeana
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ambasadorul moldovean la Washington, Vlad Kulminski. Potrivit ambasadorului, Republica Moldova este singura țară din Europa
10:40
Cooperarea bilaterală pentru digitalizarea în sănătate, punct central pe agenda discuțiilor România–Israel. Rogobete: Israelul, un reper important privind inovarea tehnologică în serviciile publice # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat, marți, la întâlniri cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana, pentru a discuta domeniile în care cooperarea bilaterală poate fi extinsă și aprofundată, digitalizarea în sănătate fiind un subiect central pe agenda discuțiilor. Alături de ministrul Sănătății s-a aflat și Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților,
10:40
Academia de Studii Economice din București și PENNY lansează un studiu pentru consolidarea producției naționale în sectoare agroalimentare strategice în vederea reducerii deficitului comercial # CaleaEuropeana
Academia de Studii Economice din București și PENNY România au lansat studiul „Consolidarea producției naționale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României". În cadrul evenimentului, au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Daniel Gross, CEO Penny România, prof. univ. dr. Tănase Stamule, decan al FABIZ
10:20
Gabriela Firea sprijină măsurile de protejare a fetelor și femeilor de violența domestică: Accesul la justiție este un drept universal, nu un privilegiu # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea, membru al Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din Parlamentul European, sprijină prioritățile pe care Uniunea Europeană trebuie să le susțină la sesiunea din acest an a Comisiei ONU privind statutul femeii. „Toate femeile trebuie să se simtă sprijinite, când au nevoie ajutor. Protecția reală în fața violenței domestice se
10:10
România își consolidează parteneriatul strategic cu SUA: Ministrul de externe, dialog cu lideri din Congres în domeniul apărării și mineralelor critice # CaleaEuropeana
România își consolidează legăturile diplomatice cu Legislativul american, a transmis ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, într-o postare pe X, după întrevederile de marți la Washington cu președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, și cu congresmanul Bruce Westerman, președintele Comisiei pentru Resurse Naturale. „Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată
10:10
UE avansează planul european pentru locuințe la prețuri accesibile. Statele membre analizează soluții pentru sprijinirea cetățenilor # CaleaEuropeana
Miniștrii UE responsabili cu locuințele au participat la o videoconferință informală pentru a-și împărtăși opiniile inițiale cu privire la planul european pentru locuințe accesibile, care vizează sprijinirea statelor membre în asigurarea accesului tuturor cetățenilor europeni la locuințe accesibile, durabile și de bună calitate, potrivit comunicatului oficial. „În calitate de Președinție a Ciprului, suntem pe deplin
10:00
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a respins ferm acuzațiile formulate într-un raport realizat în Congresul american potrivit cărora ar fi forțat platformele de social media să cenzureze conținut american și ar fi intereferat în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Într-un raport de 160 de pagini, formulat în termeni duri,
09:50
09:30
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură # CaleaEuropeana
Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, susține Comisia juridică a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite într-un raport publicat marți pe site-ul său oficial. Potrivit documentului care se întinde pe 160 de pagini, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA),
Acum 24 ore
21:30
“Fake news și dezinformare”: Ministerul Finanțelor respinge acuzațiile privind efectele negative ale taxei de 25 de lei pe coletele non-UE # CaleaEuropeana
Ministerul Finanțelor respinge acuzațiile privind efectele negative ale taxei de 25 de lei pe coletele extra-comunitare și susține că, dimpotrivă, numărul livrărilor intrate în România a crescut semnificativ după introducerea măsurii, toate afirmațiile despre relocarea zborurilor cargo și pierderi fiscale fiind „false" și reprezentând „fake news". Potrivit unui comunicat transmis marți de instituție, volumul coletelor
21:10
Secretarul general al NATO, discurs în Parlamentul Ucrainei: Asigurarea unui acord cu Rusia “va necesita alegeri dificile”. Pacea va fi durabilă “pentru că există forță reală care să o susțină” # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a adresat marți Parlamentului de la Kiev, într-un moment marcat de continuarea atacurilor rusești și de discuții privind pacea, care va necesita „alegeri dificile". Înaltul oficial aliat a transmis că sprijinul Alianței pentru Ucraina este de neclintit și că securitatea acestei țări rămâne esențială pentru securitatea euro-atlantică, nu doar
17:40
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere # CaleaEuropeana
Arctica nu mai este regiunea caracterizată de tensiuni scăzute și cooperare ridicată, ci a devenit un spațiu aflat în prima linie a competiției globale pentru putere, a declarat marți șefa diplomației europene, Kaja Kallas, la o conferință de presă comună cu ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, desfășurată la Tromsø, în Norvegia, în marja
17:30
UE este deschisă să discute cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă, fiind gata să „lase în urmă fantomele trecutului”, dar semnalează că libertățile pieței unice nu sunt negociabile # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ar fi „deschisă" la discuții privind strângerea legăturilor comerciale cu Regatul Unit, inclusiv o uniune vamală, a declarat un înalt oficial al UE, informează The Guardian. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat pentru BBC că blocul european este „gata să se implice cu o atitudine receptivă" atunci când a fost întrebat
17:00
Ucraina „va adapta activitatea” echipei sale de negociere după atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice, afirmă Volodimir Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat marți că activitatea echipei de negociere va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopții asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care a implicat un număr record de rachete balistice, relatează The Guardian. Zelenski a precizat că în atac au fost folosite 32 de rachete balistice, 28 de rachete de
16:10
Noua taxă logistică de 25 de lei aplicată coletelor din afara Uniunii Europene a generat interpretări diferite și controverse în spațiul public, inclusiv privind posibila mutare a transporturilor către aeroporturi din țările vecine. Expertul în fiscalitate Gabriel Biriș atrage atenția că aceste discuții pornesc, în principal, de la o formulare neclară din Legea 239/2025, care
16:00
16:00
Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că sunt în desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia cu privire la războiul din Ucraina, informează Politico. „Acest lucru trebuie pregătit, astfel că sunt în curs discuții tehnice pentru a pregăti acest proces", a spus Macron, răspunzând unei întrebări a unui jurnalist referitoare
15:50
UE stabilește primul standard voluntar din lume pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon: Un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat primul set de metodologii în temeiul Regulamentului privind eliminarea carbonului și agricultura bazată pe carbon (CRCF) pentru a certifica activitățile care elimină definitiv
15:40
“Polonia se uită și spre Nord” – Sikorsi semnalează, la Oslo, o pivotare strategică a țării sale: Ne place să ne considerăm sudul Scandinaviei # CaleaEuropeana
Polonia „se uită spre nord”, intenționează să își consolideze cooperarea strategică cu Norvegia în domeniul securității și apărării, pe fondul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și al creșterii amenințărilor la adresa flancurilor estic și nordic ale NATO, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe Radosław Sikorski în cadrul Conferinței de Securitate de la Oslo 2026. „Vin […] The post “Polonia se uită și spre Nord” – Sikorsi semnalează, la Oslo, o pivotare strategică a țării sale: Ne place să ne considerăm sudul Scandinaviei appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova # CaleaEuropeana
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a anunțat lansarea unei versiuni în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova, o inițiativă care vine în contextul intensificării eforturilor de combatere a dezinformării rusești și de susținere a parcursului european al Chișinăului. Noua platformă extinde proiectul „Vot Tak”, lansat inițial în limba rusă în august 2025, […] The post Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
14:50
László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională # CaleaEuropeana
László Borbély, consilier de stat pe dezvoltare durabilă, anunță „un demers cu miză strategică națională”. Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Britanică care pornește de la realitățile migrației, de la dorința de reîntoarcere și reintegrare, dar și de la nevoile […] The post László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală # CaleaEuropeana
Dezbaterea privind prezența copiilor pe rețelele sociale este necesară, însă nu poate fi limitată exclusiv la ideea interzicerii, avertizează vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit eurodeputatului, abordarea europeană pune accent pe siguranța digitală, responsabilitatea platformelor și educația digitală, nu doar pe stabilirea unei limite de vârstă. În acest context, Victor […] The post Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi # CaleaEuropeana
Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul Băncii Europene de Investiții, care a atins un nivel istoric de 100 de miliarde de euro în finanțări noi. Ca pilon al proiectului european, susținut de viziunea comună a celor 27 de acționari ai săi, Grupul și-a consolidat relevanța și orientarea strategică, prioritizând investițiile care […] The post Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Spania va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Sanchez: Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital # CaleaEuropeana
Spania va interzice accesul copiilor sub 16 ani la platformele de social media, iar companiile din domeniu vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a anunțat marți premierul spaniol Pedro Sanchez, în cadrul World Government Summit din Dubai, potrivit Euronews. „Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, în care legile sunt ignorate, […] The post Spania va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Sanchez: Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă # CaleaEuropeana
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, le-a mulțumit președinților Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania pentru „sprijinul” oferit în eforturile statului vecin de a adera la Uniunea Europeană. Cei trei oficiali din țările baltice se află la Chișinău pentru a spune „într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană.” „Ne leagă aceeași […] The post Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa ar putea avea în curând „vești bune” cu privire la eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, informează The Guardian. „Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată. Cred că vom avea, poate, vești bune”, a declarat […] The post Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA # CaleaEuropeana
AmCham România a desfășurat, în perioada 27–29 ianuarie, o vizită de lucru la Washington, D.C., menită să consolideze relațiile transatlantice și să întărească poziția României ca partener economic și strategic de încredere al Statelor Unite, informează Ambasada României în SUA. Agenda vizitei a inclus întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai Departamentului de Stat al […] The post AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok # CaleaEuropeana
Autoritățile franceze au percheziționat marți birourile din Franța ale platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare publicată chiar pe platformă, informează Politico Europe. Franța a deschis luna trecută o investigație, după apariția și răspândirea unor deepfake-uri […] The post Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Merz temperează ideea reluată de Weber privind funcția de președinte al UE: O modificare de tratat într-o UE cu 27 de state este o sarcină destul de dificilă # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a temperat la finele săptămânii trecute o sugestie a compatriotului său din Manfred Weber, liderul Partidului Popular European de centru-dreapta, potrivit căreia o armată europeană comună ar putea juca un rol în menținerea păcii postbelice în Ucraina. Weber, care provine din Uniunea Creștin-Socială din Bavaria, a făcut în ultimele săptămâni o […] The post Merz temperează ideea reluată de Weber privind funcția de președinte al UE: O modificare de tratat într-o UE cu 27 de state este o sarcină destul de dificilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Europa se află “într-un punct de cotitură”, avertizează Trump: Iubesc Europa, dar problemele enorme legate de migrație și energie sunt o combinație nefavorabilă # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Europa se află într-un „moment de cotitură” din cauza problemelor legate de imigrație și energie, aceasta fiind cea mai recentă critică dintr-o serie de atacuri pe care Trump le-a îndreptat împotriva continentului, în încercarea sa de a consolida poziția SUA în relația cu europenii. „Iubesc Europa – […] The post Europa se află “într-un punct de cotitură”, avertizează Trump: Iubesc Europa, dar problemele enorme legate de migrație și energie sunt o combinație nefavorabilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Trump anunță un acord comercial între SUA și India: Modi „a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc și să cumpere mult mai mult din SUA și, eventual, din Venezuela” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că SUA au încheiat un acord comercial cu India, susținând că New Delhi s-a angajat să renunțe la importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela. Premierul indian, Narendra Modi, a confirmat acordul, fără a face însă vreo referire la achiziția […] The post Trump anunță un acord comercial între SUA și India: Modi „a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc și să cumpere mult mai mult din SUA și, eventual, din Venezuela” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Germania respinge acuzațiile Rusiei de revanșism în legătură cu sprijinul acordat Ucrainei: O încercare a Moscovei de a distrage atenția de la propriile acțiuni # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins acuzațiile formulate de Moscova potrivit cărora sprijinul Berlinului pentru Ucraina ar fi motivat de un spirit revanșard, calificând alegațiile drept o încercare a Rusiei de a distrage atenția de la propriile acțiuni, anunță DPA, citat de Agerpres. Rusia a acuzat că politica externă a Germaniei față de […] The post Germania respinge acuzațiile Rusiei de revanșism în legătură cu sprijinul acordat Ucrainei: O încercare a Moscovei de a distrage atenția de la propriile acțiuni appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Ministrul Sănătății, vizită oficială în Israel pentru extinderea cooperării internaționale și preluarea bunelor practici în sănătate # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, efectuează, începând de marți, o vizită oficială de trei zile în Israel, ca parte a unei delegații conduse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, „vizita se înscrie în demersurile României de extindere a cooperării internaționale și de preluare a bunelor practici relevante pentru […] The post Ministrul Sănătății, vizită oficială în Israel pentru extinderea cooperării internaționale și preluarea bunelor practici în sănătate appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
O Europă unită sau cu mai multe viteze – care ar fi mai potrivită pentru relațiile cu SUA? Expert Atlantic Council: Câștiguri pe termen scurt dintr-o Europă mai divizată sunt “o perspectivă foarte mioapă” # CaleaEuropeana
Orice câștiguri pe termen scurt pe care o administrație sau un actor politic din Statele Unite crede că le poate obține dintr-o Europă mai divizată sunt o perspectivă foarte mioapă, este de părere Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul think tank-ului Atlantic Council. Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, […] The post O Europă unită sau cu mai multe viteze – care ar fi mai potrivită pentru relațiile cu SUA? Expert Atlantic Council: Câștiguri pe termen scurt dintr-o Europă mai divizată sunt “o perspectivă foarte mioapă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
INTERVIU Jörn Fleck (Atlantic Council): România are un rol unic și inteligent – ancorată în UE și alianța transatlantică. Își poate crește influența la Washington prin “capătul sud-estic al flancul estic” # CaleaEuropeana
Valoarea strategică a României pe flancul estic al NATO și dubla sa ancorare în Uniunea Europeană și în parteneriatul transatlantic o transformă astăzi într-unul dintre cei mai importanți actori din Europa Centrală și de Est, potrivit lui Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul think tank-ului Atlantic Council. […] The post INTERVIU Jörn Fleck (Atlantic Council): România are un rol unic și inteligent – ancorată în UE și alianța transatlantică. Își poate crește influența la Washington prin “capătul sud-estic al flancul estic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Europa și SUA ar putea declanșa un răspuns militar coordonat dacă Rusia încalcă în mod repetat un viitor armistițiu în Ucraina (FT) # CaleaEuropeana
Ucraina a convenit cu aliații săi occidentali că încălcări repetate ale oricărui viitor acord de încetare a focului de către Rusia ar conduce la un răspuns militar coordonat între Statele Unite și Europa, potrivit unor surse informate asupra discuțiilor, citate de Financial Times și preluate de The Guardian. Potrivit planului discutat între oficiali ucraineni, europeni […] The post Europa și SUA ar putea declanșa un răspuns militar coordonat dacă Rusia încalcă în mod repetat un viitor armistițiu în Ucraina (FT) appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Merz pledează pentru o autonomie europeană față de SUA: „Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special în domeniul tehnologic” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat luni necesitatea consolidării autonomiei Uniunii Europene în sectoarele strategice, pentru a reduce dependența de Statele Unite, notează AFP, potrivit Agerpres. „Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special în domeniul tehnologic. Și da, acest lucru este valabil și față Statele Unite ale Americii”, a declarat Friedrich Merz […] The post Merz pledează pentru o autonomie europeană față de SUA: „Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special în domeniul tehnologic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
