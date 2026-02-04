Mobilitate urbană: Curtea de Conturi Europeană cere autorităților locale să își consolideze eforturile pentru a reduce dependența navetiștilor de mașină

14:40

Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul Băncii Europene de Investiții, care a atins un nivel istoric de 100 de miliarde de euro în finanțări noi. Ca pilon al proiectului european, susținut de viziunea comună a celor 27 de acționari ai săi, Grupul și-a consolidat relevanța și orientarea strategică, prioritizând investițiile care […] The post Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi appeared first on caleaeuropeana.ro.