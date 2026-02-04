Șase români arestați în Germania, acuzați de furturi masive de cupru din parcuri solare
Adevarul.ro, 4 februarie 2026
Șase cetățeni români au fost arestați în Germania, fiind acuzați că au comis o serie de furturi de proporții din parcuri solare, într-un context marcat de creșterea accentuată a prețului cuprului.
Șase cetățeni români au fost arestați în Germania, fiind acuzați că au comis o serie de furturi de proporții din parcuri solare, într-un context marcat de creșterea accentuată a prețului cuprului.
Primăria Capitalei a anunțat că Societatea de Transport București (STB) va păstra gratuitatea pentru pensionari, contrazicând informațiile apărute recent pe unele site-uri.
Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea cotei de contribuție la Pilonul 2 de pensii private obligatorii de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027.
Preluarea Cargus de către Sameday provoacă îngrijorări privind livrarea cumpărăturilor de pe eMag # Adevarul.ro
Preluarea Cargus de către Sameday provoacă îngrijorări privind livrarea cumpărăturilor de pe eMag, inclusiv prin intermediul lockerelor deținute de marketplace, consideră Consiliul Concurenței.
Industria ospitalităţii cere menţinerea voucherelor de vacanţă şi un fond de garantare pentru turism # Adevarul.ro
Industria ospitalității are nevoie de măsuri urgente de susţinere, printre care menţinerea voucherelor de vacanţă, înfiinţarea unui fond de garantare în turism şi asigurarea stabilităţii fiscale, susţin reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii (FPIOR).
Președintele Finlandei cere Europei să recunoască divergențele de valori cu Statele Unite. „Trebuie să recunoaștem deschis că America se schimbă“ # Adevarul.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că Europa trebuie să accepte faptul că Statele Unite se schimbă și că ideologia care stă la
Momente de panică în Egipt: un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo. Două persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a prăbușit în New Cairo, oraș satelit al capitalei egiptene. Două magazine au fost înghițite de o groapă uriașă, adâncă de aproximativ 15 metri, iar doi oameni au fost răniți.
Alertă pe Dunăre: Poluare cu carburanți și ulei după scufundarea unui împingător în zona Giurgiu # Adevarul.ro
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat miercuri, 4 februarie 2026, o posibilă poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Plajei Vechi Giurgiu, după scufundarea unui împingător pe canalul Plantelor.
Momente bizare pe terenul de tenis: un jucător și-a pierdut complet echilibrul după serviciu # Adevarul.ro
Lumea tenisului a rămas cu gura căscată urmărind imaginile de la un turneu de categorie inferioară din Australia.
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis propunerile formulate de procurori către Ministerul Justiției și Parlament.
Economia Rusiei se clatină, dar prăbușirea regimului Putin rămâne un scenariu prea optimist. Cheia rămâne tot frontul # Adevarul.ro
În pofida sancțiunilor occidentale, a scăderii veniturilor din petrol și gaze și a epuizării accelerate a rezervelor statului, economia Federației Ruse nu se află încă în colaps.
Variantele luate în calcul pentru funcțiile de directori ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) ascund în biografiile lor controverse importante.
O tânără a înghițit o lingură de 17 cm din cauza câinelui: „Fie înghițeam, fie mă sufocam” # Adevarul.ro
O femeie de 28 de ani din Belgia a trăit momente terifiante după ce a înghițit accidental o lingură de 17 centimetri.
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul # Adevarul.ro
Trei surori, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața miercuri dimineață, după ce s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, după ce părinții le-au confiscat telefoanele.
După Denise Rifai, Antena 1 pregătește încă o surpriză în grilă: una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale Digi 24 ar urma să se alăture postului tv # Adevarul.ro
Antena 1 pregătește o nouă mutare de impact în grila sa de știri, după ce o prezentatoare cu peste un deceniu de activitate la Digi 24 ar urma să se alăture echipei Observatorului, potrivit unor surse din piața media.
Rafinăriile americane nu sunt pregătite pentru fluxurile de petrol din Venezuela. Petroliere pline nu țiței, blocate în porturile americane # Adevarul.ro
Rafinăriile americane nu sunt încă pregătite să gestioneze fluxurile crescute de țiței venezuelean, iar mai multe petroliere au rămas blocate în porturile din Statele Unite, în așteptarea descărcării, relatează Reuters.
Top 3 tipuri de cancer care au trimis cei mai mulți europeni în spitale într-un singur an: Colorectal, pulmonar și mamar # Adevarul.ro
Cancerul colorectal, cel pulmonar și cel mamar au fost principalele cauze ale celor 4,9 milioane de externări oncologice înregistrate în Uniunea Europeană în 2023. Conform datelor Eurostat, afecțiunile colorectale domină clasamentul spitalizărilor în 18 state membre.
Comisia Europeană apreciază cooperarea TikTok în anchetele privind alegerile din România # Adevarul.ro
Comisia Europeană apreciază că TikTok a fost „extrem de cooperantă” în ancheta privind posibila interferență în alegerile din România din 2024, într-un moment în care SUA critică UE pentru presupuse ingerințe în procesele electorale din mai multe state membre.
Reacția lui Nicușor Dan la raportul SUA: „Referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a subliniat, referindu‑se la raportul din Congresul SUA, că decizia Curții Constituționale de a anula alegerile s‑a bazat pe documente care arătau fără echivoc că egalitatea de șanse între candidați a fost afectată și că campania electorală a fost viciată în mod semnificativ
Tâlhărie cu cuțite în Sectorul 6: trei tineri, reținuți după ce au atacat un livrator nigerian # Adevarul.ro
Trei tineri din București au fost prinși de poliție după ce au atacat un livrator de mâncare, amenințându-l cu cuțitele și fugind cu comanda.
SUA au pregătit sancțiuni împotriva Rusiei, dar deocamdată nu intenționează să le pună în aplicare # Adevarul.ro
Statele Unite au pregătit un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, însă, cel puțin deocamdată, nu există semnale clare că acestea vor fi puse în aplicare. Informația a fost transmisă agenției Bloomberg de către diplomați europeni, sub protecția anonimatului.
Autoritatea Aeronautică Civilă intervine în scandalul elicopterului primarului din Brebu Nou, de 800.000 de euro: Zborurile nu sunt ilegale # Adevarul.ro
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a reacționat miercuri, 4 februarie, la informațiile apărute în presă potrivit cărora zborurile efectuate de primarul comunei Brebu Nou, județul Caraș-Severin, ar fi fost „neautorizate”.
Barbarie în fermele din Spania: clanul „Muti” ținea muncitori români în sclavie și condiții inumane. 17 arestări și opt victime eliberate # Adevarul.ro
Autoritățile spaniole au destructurat o organizație criminală condusă de clanul „Muti”, acuzată că a exploatat muncitori români în ferme din Cantillana. În urma raidurilor, 17 persoane au fost arestate, inclusiv liderii rețelei, iar opt victime au fost eliberate.
Un mail al lui Epstein menționează presupusul asasinat al magnatului presei Robert Maxwell de către Mossad # Adevarul.ro
Documentele publicate de SUA au scos la iveală un email trimis de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein unui destinatar necunoscut cu privire la circumstanțele suspecte ale morții magnatului de presă Robert Maxwell, tatăl iubitei și complicei sale Ghislaine Maxwell.
Care sunt cele mai periculoase porțiuni de drum pe vreme rea. Recomandări pentru șoferi: „Nu frânăm brusc, nu facem manevre agresive" # Adevarul.ro
Din cauza temperaturilor scăzute din ultima vreme, este risc de polei pe șosele. Cele mai periculoase sunt porțiunile mici, atrage atenția expertul în condus defensiv Sorin Ene. Acesta vine și cu o serie de recomandări pentru șoferi.
CTP acuză jocuri de culise în PNL și derapaje periculoase în PSD: „Bolojan este evreul lui Grindeanu și al canalelor CîNîNî, MarșMă și Cloaca cu Puii de Aur” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu (CTP) îi acuză pe Hubert Thuma (PNL) și pe Sorin Grindeanu (PSD) că duc o campanie de culise și folosesc un limbaj periculos împotriva premierului Ilie Bolojan, cu trimiteri pe care gazetarul le consideră de tip antisemit.
JP Morgan trage un semnal de alarmă pentru România: Ia împrumuturi scumpe ca o țară fără rating stabil, deficitul ar putea fi 6% din PIB # Adevarul.ro
România se împrumută la costuri similare unui stat fără rating investment grade și ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor deja aprobate și al controlului cheltuielilor, potrivit JP Morgan.
Fifor (PSD): „Nicușor Dan, obligat să publice probele despre anularea alegerilor. Raportul SUA nu poate fi minimalizat” # Adevarul.ro
Deputatul PSD, Mihai Fifor, afirmă într-o postare pe Facebook că România riscă să fie prinsă într-o dispută transatlantică, cu consecințe politice și diplomatice, după publicarea raportului din Congresul SUA. În context, președintele Nicușor Dan nu mai poate amâna prezentarea datelor deținute.
Spitalul din Arad, subiectul unui nou scandal. Cazul pacientului care a trebuit să-şi cumpere pernă la internare # Adevarul.ro
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se află din nou în centrul unui scandal, după ce rudele unui pacient au fost nevoite să-i cumpere acestuia o pernă, la internare, şi au semnalat această situaţir preşedintelui CJ Arad.
Cum poți reduce facturile la energie cu până la 30%. Recomandările ministrului Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat ce măsuri pot lua românii pentru a-și reduce consumul și costurile de energie.
Ce mașină conduce șefa OMV Petrom. Compania explică de ce pune frână energiei verzi și ce investiții stimulează # Adevarul.ro
OMV Petrom și-a anunțat miercuri datele financiare pe 2025, precizând că a avut un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior, precizând însă și că va reduce investițiile în energia verde.
Simona Halep a mărturisit cine a trădat-o: a trecut un an de la retragerea sa din tenis # Adevarul.ro
Simona Halep este ambasador la turneul WTA de la Cluj.
Cum arată tablourile lui Ion Nicola, românul care a corespondat cu Jeffrey Epstein. Ce stil avea artistul care a lucrat în reședințele milionarului # Adevarul.ro
Au fost identificate mai multe tablouri semnate de pictorul Ion Nicola, artistul român care a schimbat e-mailuri cu Jeffrey Epstein.
O femeie a fost amendată cu 130 de euro după ce s-a așezat, pentru câteva minute, într-un compartiment de clasa întâi, încercând să se calmeze în timpul unui atac de panică.
Nora lui Călin Georgescu, angajată la Hidroelectrica. Conexiunile familiei fostului candidat cu companiile de stat # Adevarul.ro
Alexandra Roxana Georgescu (fostă Neagu), nora lui Călin Georgescu, este angajată la compania de stat Hidroelectrica, în funcția de referent de specialitate în cadrul Serviciului Infrastructuri Critice.
Visul spitalelor regionale de urgență pare tot mai departe: șantierele stagnează, autoritățile recunosc blocajele, pacienții critică problema # Adevarul.ro
Visul Spitalelor Regionale de Urgență pare tot mai departe de realitate, în ciuda asigurărilor venite de la autorități. Un răspuns oficial transmis de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) scoate la iveală un tablou îngrijorător.
George Simion a dus în Parlament un bidon cu apă de la Curtea de Argeş şi a contestat coaliţia de guvernare # Adevarul.ro
George Simion a făcut spectacol în Parlament, unde a venit cu un bidon de apă de la Curtea de Argeș, localitate afectată de luni de zile de lipsa apei potabile, folosind momentul pentru a ataca coaliția de guvernare și a cere alegeri parlamentare anticipate.
Discuțiile dintre Rusia, Ucraina și SUA de la Abu Dhabi vor demonstra dacă Putin e pregătit pentru pace # Adevarul.ro
Astăzi, 4 februarie, la Abu Dhabi începe un nou rund de negocieri trilaterale, sub medierea Statelor Unite, privind oprirea războiului din Ucraina.
Ianis Hagi îi sperie pe turci, înaintea barajului de la Istanbul. Căpitanul naționalei a marcat de două ori în Cupă # Adevarul.ro
Alanyaspor a făcut scor cu Boluspor.
Inflaţia în zona euro a scăzut la 1,7%. În România preţurile urcaseră cu 8,6% în decembrie # Adevarul.ro
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 1,9% în luna decembrie 2025, potrivit unei estimări preliminare publicate, miercuri, de Eurostat.
Omor pentru a acoperi o înșelăciune: un tânăr de 18 ani a ucis o bătrână căreia îi dăduse bancnote false # Adevarul.ro
Crimă şocantă într-o localitate din Olt, unde o bătrână de 81 de ani a fost bătută până la moarte cu o bucată de lemn de foc de un tânăr de 18 ani.
Opoziția a depus trei moțiuni simple. Printre ele, și una împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Opoziția a depus miercuri, 4 februarie, trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniile politicii europene, apărării și educației.
AUR cere alegeri anticipate, după apariția raportului din Congresul SUA: „Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în SUA” # Adevarul.ro
AUR atrage atenția asupra raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre, inclusiv România. Șefa Comisiei din Parlamentul României explică deplasarea AUR în SUA.
Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia riscă să împingă lumea spre un nou conflict major # Adevarul.ro
Analiștii avertizează că revenirea politicii marilor puteri la logica sferelor de influență exclusive amenință stabilitatea globală și subminează ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial, relatează Neue Zürcher Zeitung.
În teorie, spațiul cosmic ar trebui să fie unul dintre puținele locuri rămase în afara conflictelor clasice.
Fostul prinț Andrew, mutat din reședința sa din Windsor după dezvăluirile din dosarele Epstein # Adevarul.ro
Fostul prinț Andrew a părăsit reședința sa din Windsor, în urma apariției unor noi informații care îi leagă numele de infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Ministrul Energiei, chemat la „Ora Guvernului” în Parlament pe fondul crizei apei potabile din Argeș # Adevarul.ro
USR solicită audierea ministrului Energiei, Bogdan Ivan, în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe fondul crizei prelungite a apei potabile din județul Argeș.
De ce sunt produsele ultraprocesate, ca țigările: „Industria premeditează acest lucru” # Adevarul.ro
Un raport științific realizat de cercetători de la Harvard, Universitatea din Michigan și Duke University argumentează că anumite alimente ultra-procesate (UPF) sunt concepute în moduri care stimulează consumul repetat și potențial compulsiv.
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la Legea regimului cultelor, respinsă de CCR # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, 4 februarie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind modificările aduse Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. Alte două sesizări au fost admise parțial.
Premieră în SUA. O tânără care a regretat o operație de schimbare de sex a primit 2 milioane de dolari: acuzațiile aduse medicilor # Adevarul.ro
Este prima dată în SUA când un proces al unei persoane care a trecut prin detranziționare ajunge la juriu și se încheie cu o victorie clară.
