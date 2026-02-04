JP Morgan trage un semnal de alarmă pentru România: Ia împrumuturi scumpe ca o țară fără rating stabil, deficitul ar putea fi 6% din PIB
Adevarul.ro, 4 februarie 2026 15:30
România se împrumută la costuri similare unui stat fără rating investment grade și ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor deja aprobate și al controlului cheltuielilor, potrivit JP Morgan.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
15:30
Barbarie în fermele din Spania: clanul „Muti” ținea muncitori români în sclavie și condiții inumane. 17 arestări și opt victime eliberate # Adevarul.ro
Autoritățile spaniole au destructurat o organizație criminală condusă de clanul „Muti”, acuzată că a exploatat muncitori români în ferme din Cantillana. În urma raidurilor, 17 persoane au fost arestate, inclusiv liderii rețelei, iar opt victime au fost eliberate.
15:30
Un mail al lui Epstein menționează presupusul asasinat al magnatului presei Robert Maxwell de către Mossad # Adevarul.ro
Documentele publicate de SUA au scos la iveală un email trimis de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein unui destinatar necunoscut cu privire la circumstanțele suspecte ale morții magnatului de presă Robert Maxwell, tatăl iubitei și complicei sale Ghislaine Maxwell.
15:30
Care sunt cele mai periculoase porțiuni de drum pe vreme rea. Recomandări pentru șoferi: „Nu frânăm brusc, nu facem manevre agresive" # Adevarul.ro
Din cauza temperaturilor scăzute din ultima vreme, este risc de polei pe șosele. Cele mai periculoase sunt porțiunile mici, atrage atenția expertul în condus defensiv Sorin Ene. Acesta vine și cu o serie de recomandări pentru șoferi.
15:30
CTP acuză jocuri de culise în PNL și derapaje periculoase în PSD: „Bolojan este evreul lui Grindeanu și al canalelor CîNîNî, MarșMă și Cloaca cu Puii de Aur” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu (CTP) îi acuză pe Hubert Thuma (PNL) și pe Sorin Grindeanu (PSD) că duc o campanie de culise și folosesc un limbaj periculos împotriva premierului Ilie Bolojan, cu trimiteri pe care gazetarul le consideră de tip antisemit.
15:30
JP Morgan trage un semnal de alarmă pentru România: Ia împrumuturi scumpe ca o țară fără rating stabil, deficitul ar putea fi 6% din PIB # Adevarul.ro
România se împrumută la costuri similare unui stat fără rating investment grade și ar putea înregistra în 2026 un deficit bugetar de cel mult 6% din PIB, în contextul măsurilor deja aprobate și al controlului cheltuielilor, potrivit JP Morgan.
Acum 30 minute
15:15
Fifor (PSD): „Nicușor Dan, obligat să publice probele despre anularea alegerilor. Raportul SUA nu poate fi minimalizat” # Adevarul.ro
Deputatul PSD, Mihai Fifor, afirmă într-o postare pe Facebook că România riscă să fie prinsă într-o dispută transatlantică, cu consecințe politice și diplomatice, după publicarea raportului din Congresul SUA. În context, președintele Nicușor Dan nu mai poate amâna prezentarea datelor deținute.
15:15
Spitalul din Arad, subiectul unui nou scandal. Cazul pacientului care a trebuit să-şi cumpere pernă la internare # Adevarul.ro
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se află din nou în centrul unui scandal, după ce rudele unui pacient au fost nevoite să-i cumpere acestuia o pernă, la internare, şi au semnalat această situaţir preşedintelui CJ Arad.
15:15
Cum poți reduce facturile la energie cu până la 30%. Recomandările ministrului Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat ce măsuri pot lua românii pentru a-și reduce consumul și costurile de energie.
Acum o oră
15:00
Ce mașină conduce șefa OMV Petrom. Compania explică de ce pune frână energiei verzi și ce investiții stimulează # Adevarul.ro
OMV Petrom și-a anunțat miercuri datele financiare pe 2025, precizând că a avut un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior, precizând însă și că va reduce investițiile în energia verde.
15:00
Simona Halep a mărturisit cine a trădat-o: a trecut un an de la retragerea sa din tenis # Adevarul.ro
Simona Halep este ambasador la turneul WTA de la Cluj.
15:00
Cum arată tablourile lui Ion Nicola, românul care a corespondat cu Jeffrey Epstein. Ce stil avea artistul care a lucrat în reședințele milionarului # Adevarul.ro
Au fost identificate mai multe tablouri semnate de pictorul Ion Nicola, artistul român care a schimbat e-mailuri cu Jeffrey Epstein.
Acum 2 ore
14:30
O femeie a fost amendată cu 130 de euro după ce s-a așezat, pentru câteva minute, într-un compartiment de clasa întâi, încercând să se calmeze în timpul unui atac de panică.
14:15
Nora lui Călin Georgescu, angajată la Hidroelectrica. Conexiunile familiei fostului candidat cu companiile de stat # Adevarul.ro
Alexandra Roxana Georgescu (fostă Neagu), nora lui Călin Georgescu, este angajată la compania de stat Hidroelectrica, în funcția de referent de specialitate în cadrul Serviciului Infrastructuri Critice.
14:15
Visul spitalelor regionale de urgență pare tot mai departe: șantierele stagnează, autoritățile recunosc blocajele, pacienții critică problema # Adevarul.ro
Visul Spitalelor Regionale de Urgență pare tot mai departe de realitate, în ciuda asigurărilor venite de la autorități. Un răspuns oficial transmis de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) scoate la iveală un tablou îngrijorător.
14:15
George Simion a dus în Parlament un bidon cu apă de la Curtea de Argeş şi a contestat coaliţia de guvernare # Adevarul.ro
George Simion a făcut spectacol în Parlament, unde a venit cu un bidon de apă de la Curtea de Argeș, localitate afectată de luni de zile de lipsa apei potabile, folosind momentul pentru a ataca coaliția de guvernare și a cere alegeri parlamentare anticipate.
14:00
Discuțiile dintre Rusia, Ucraina și SUA de la Abu Dhabi vor demonstra dacă Putin e pregătit pentru pace # Adevarul.ro
Astăzi, 4 februarie, la Abu Dhabi începe un nou rund de negocieri trilaterale, sub medierea Statelor Unite, privind oprirea războiului din Ucraina.
14:00
Ianis Hagi îi sperie pe turci, înaintea barajului de la Istanbul. Căpitanul naționalei a marcat de două ori în Cupă # Adevarul.ro
Alanyaspor a făcut scor cu Boluspor.
14:00
Inflaţia în zona euro a scăzut la 1,7%. În România preţurile urcaseră cu 8,6% în decembrie # Adevarul.ro
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 1,9% în luna decembrie 2025, potrivit unei estimări preliminare publicate, miercuri, de Eurostat.
13:45
Omor pentru a acoperi o înșelăciune: un tânăr de 18 ani a ucis o bătrână căreia îi dăduse bancnote false # Adevarul.ro
Crimă şocantă într-o localitate din Olt, unde o bătrână de 81 de ani a fost bătută până la moarte cu o bucată de lemn de foc de un tânăr de 18 ani.
Acum 4 ore
13:30
Opoziția a depus trei moțiuni simple. Printre ele, și una împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Opoziția a depus miercuri, 4 februarie, trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniile politicii europene, apărării și educației.
13:15
AUR cere alegeri anticipate, după apariția raportului din Congresul SUA: „Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în SUA” # Adevarul.ro
AUR atrage atenția asupra raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre, inclusiv România. Șefa Comisiei din Parlamentul României explică deplasarea AUR în SUA.
13:15
Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia riscă să împingă lumea spre un nou conflict major # Adevarul.ro
Analiștii avertizează că revenirea politicii marilor puteri la logica sferelor de influență exclusive amenință stabilitatea globală și subminează ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial, relatează Neue Zürcher Zeitung.
13:00
În teorie, spațiul cosmic ar trebui să fie unul dintre puținele locuri rămase în afara conflictelor clasice.
13:00
Fostul prinț Andrew, mutat din reședința sa din Windsor după dezvăluirile din dosarele Epstein # Adevarul.ro
Fostul prinț Andrew a părăsit reședința sa din Windsor, în urma apariției unor noi informații care îi leagă numele de infractorul sexual Jeffrey Epstein.
12:45
Ministrul Energiei, chemat la „Ora Guvernului” în Parlament pe fondul crizei apei potabile din Argeș # Adevarul.ro
USR solicită audierea ministrului Energiei, Bogdan Ivan, în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe fondul crizei prelungite a apei potabile din județul Argeș.
12:45
De ce sunt produsele ultraprocesate, ca țigările: „Industria premeditează acest lucru” # Adevarul.ro
Un raport științific realizat de cercetători de la Harvard, Universitatea din Michigan și Duke University argumentează că anumite alimente ultra-procesate (UPF) sunt concepute în moduri care stimulează consumul repetat și potențial compulsiv.
12:45
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la Legea regimului cultelor, respinsă de CCR # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, 4 februarie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind modificările aduse Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. Alte două sesizări au fost admise parțial.
12:30
Premieră în SUA. O tânără care a regretat o operație de schimbare de sex a primit 2 milioane de dolari: acuzațiile aduse medicilor # Adevarul.ro
Este prima dată în SUA când un proces al unei persoane care a trecut prin detranziționare ajunge la juriu și se încheie cu o victorie clară.
12:30
Vietnamul se pregătește pentru un posibil război de agresiune al SUA, arată documente interne # Adevarul.ro
Un document intern al armatei vietnameze din 2024 intitulat „Al doilea plan de invazie al SUA” dezvăluie pregătiri pentru un posibil „război de agresiune” american și temerile Vietnamului privind o intervenție externă cu potențialul de a destabiliza guvernul socialist aflat la putere.
12:15
Cu 12 miliarde de euro date la cămătari pe dobânzi, am creşte pensiile cu 1200 de lei lunar! # Adevarul.ro
Este un calcul simplu, pe care îl poate face oricine.
12:15
DIICOT a descins acasă la românul arestat că a sabotat navele Marinei germane, cu pietriș în motoare sau conducte tăiate # Adevarul.ro
DIICOT a percheziţionat locuința românului, arestat, miercuri, în Germania într-un dosar privind sabotajul mai multor nave militare germane. Ancheta vizează acțiuni comise în șantierul naval din Portul Hamburg, între ianuarie și august 2025.
12:00
România este inclusă pe o hartă publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care documentează o serie de acțiuni atribuite Rusiei în Europa, descrise de analiști drept parte a unei așa-numite „faze zero” – etapa de pregătire informațională și psihologică pentru un posibil conflict viito
12:00
Tigru siberian filmat plimbându-se în curtea unui dâmbovițean. Zoo ilegal, promovat pe TikTok: cât costă biletul de acces # Adevarul.ro
Un tigru siberian adult, botezat Shere Khan, a fost filmat plimbându-se liber într-o curte din județul Dâmbovița, imaginile devenind virale pe TikTok. Proprietarul gospodăriei, unde se află și alte animale sălbatice, primește vizitatori contra cost.
12:00
Directorul general al Grampet, pus sub control judiciar. Cauțiunea a fost stabilită la 500.000 de lei # Adevarul.ro
Directorul general al Grampet, Cristian Rădulescu, acuzat de dare de mită, a fost pus sub control judiciar, procurorii anticorupție stabilind că are de plătit o cauțiune de 500.000 de lei.
11:45
50 de șefi de state vin la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarnă Milano-Cortina. Americanii trimit doi oficiali de rang înalt # Adevarul.ro
Festivitatea care inaugurează competiția va fi găzduită de stadionul „San Siro”.
11:45
Datoria publică ar putea depăși 60% din PIB. „Situația este mult mai gravă decât pare”, anunță consilierul premierului # Adevarul.ro
Economistul Ionuț Dumitru a vorbit despre creșterea taxelor locale și situația financiară a României. Taxele locale au fost majorate prin votul tuturor partidelor din coaliție, iar unele dintre aceste creșteri sunt percepute de contribuabili ca fiind mari.
11:45
În iunie 2026 la Gdansk, în Polonia, Conferința Mondială pentru Reconstrucția Ucrainei. # Adevarul.ro
Conform celor spuse de Prim Ministrul polonez Donald Tusk, aceasta va fi ocazia „în care vom putea lansa Marele Plan pentru Reconstrucția Ucrainei...asta înseamnă investiții enorme, mari sume de bani și șantiere vaste în care vor fi implicați întreprinzători, companii, experți și lideri politici.
Acum 6 ore
11:30
Pâinea se regăsește zilnic pe mesele românilor, dar nu toate tipurile sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii au explicat care este cea mai benefică pentru sănătate.
11:30
Lipsurile lasă urme în societatea ucraineană. Însă majoritatea populației continuă să respingă compromisurile față de Rusia. Un atu important cu care președintele Zelenski așteaptă viitoarele negocieri pentru pace.
11:15
CSM se plânge de un deficit mare de judecători: "Numărul absolvenţilor INM şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate este insuficient" # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere Guvernului să permită organizarea unor concursuri de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice, argumentând că duce o mare lipsă de judecători, în ciuda promovării absolvenților INM în funcții de judecători stagiari.
11:15
Polonia anchetează posibile legături ale fostului miliardar pedofil Epstein cu serviciile secrete rusești # Adevarul.ro
Guvernul polonez lansează o anchetă privind posibile legături între activitățile de trafic sexual ale lui Jeffrey Epstein și Polonia, dar și o potențială implicare a serviciilor secrete rusești, cu impact asupra securității țării, a anunțat premierul polonez Donald Tusk.
11:15
Cine preia puterea la națională, dacă Mircea Lucescu nu va putea continua. FRF se gândește la o soluție internă # Adevarul.ro
Problemele medicale ale selecționerului țin națiunea cu sufletul la gură.
11:00
Comisia Europeană respinge acuzațiile „absurde” ale SUA privind influențarea alegerilor din România # Adevarul.ro
Comisia Europeană (CE) respinge acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.
10:45
Programul Rabla și Casa Verde Fotovoltaice ar putea fi suspendate. Ce modificări sunt pregătite de Guvern SURSE # Adevarul.ro
Guvernul pregătește o serie de măsuri de austeritate pentru anul 2026, iar printre victimele principale ale tăierilor bugetare se numără Programul Rabla și Programul Case Verde Fotovoltaice.
10:45
Adolescent bătut, umilit și sechestrat de patron pentru că hainele lui nu corespundeau etichetei restaurantului unde lucra. „De ce daţi în mine?” # Adevarul.ro
Un adolescent de 16 ani a trăit momente de groază la locul de muncă, fiind bătut, umilit și sechestrat de patronul restaurantului unde lucra. Imaginile cu agresiunea, înregistrate de victimă, au fost transmise poliției.
10:15
HUAWEI FreeClip 2, noile căști concepute pentru un stil de viață multitasking. Ușoare, confortabile și cu un sunet care se adaptează inteligent nevoilor tale # Adevarul.ro
Când ești mereu în mișcare, dar vrei să rămâi în conexiune cu tot ce se întâmplă în jurul tău, tehnologia devine un aliat foarte important. Aceasta este filosofia din spatele noilor căști HUAWEI FreeClip 2.
10:00
Nu mai sunt necesare creşteri majore de taxe, iar salariile pot fi majorate cu 6,5% - Analiza economiştilor UBB # Adevarul.ro
Specialiștii de la Romanian Economic Monitor, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, estimează o creștere a PIB-ului de 0,8%, o inflație de 7% și creșteri salariale de 6,5%, dacă accentul se va pune pe eficientizarea statului și investiții, nu pe creșteri de impozite și taxe.
09:45
Sindicaliștii din Învățământ protestează în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern # Adevarul.ro
Sindicaliștii din Învățământ protestează miercuri, 4 februarie, în fața Guvernului, nemulțumiți de măsurile luate de Executiv care afectează salarizarea și condițiile de muncă.
09:45
Sondaj Eurobarometru. De ce se tem cel mai tare europenii: războaie, coşul zilnic? Cum au răspuns românii # Adevarul.ro
Cel mai recent sondaj realizat la nivelul UE indică faptul că europenii sunt tot mai îngrijorați de securitate, instabilitate geopolitică și costul vieții și vor o Uniune Europeană mai bine pregătită pentru a face față amenințărilor globale.
Acum 8 ore
09:30
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale # Adevarul.ro
Localnicii din Flămânzi, acolo unde a început Răscoala de la 1907 s-au răzvrătit din nou. De această dată, însă, pașnic. Pur și simplu nu vor să plătească dările la stat din cauza măsurilor de austeritate. Autoritățile locale spun însă că totul riscă să se întoarcă împotriva lor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.