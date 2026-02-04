MAE: Atenționare de călătorie în Japonia - ninsori abundente în provinciile Niigata, Aomori și Akita
Newsweek.ro, 4 februarie 2026 17:50
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
18:10
Cât costă biletele pentru partida Turcia-România? Vineri se pun în vânzare. Biletele pentru partida ...
Acum 30 minute
18:00
Anunț important de la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă de la ora 19.00 # Newsweek.ro
Ilie Bolojan este anunțat să facă anunțuri impotrante. Guvernul a anunțat o conferință de presă pent...
18:00
Sorin Grindeanu: Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a fost în vizită în Israel. Șeful PSD a afirmat că la Ierusalim, comunitatea de româ...
17:50
MAE: Atenționare de călătorie în Japonia - ninsori abundente în provinciile Niigata, Aomori și Akita # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
Acum o oră
17:40
Italia a dejucat atacuri cibernetice ruseşti care vizau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina # Newsweek.ro
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti asup...
17:30
Militarii români și americani s-au antrenat pe tancuri Abrams. Au fost inclusiv trageri cu muniție reală # Newsweek.ro
În perioada 29 ianuarie– 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” și mi...
17:20
CCR decide: firmele anchetate penal nu mai pot fi eliminate automat din licitații publice # Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că excluderea unui operator economic dintr-o pr...
Acum 2 ore
17:10
Analiză globală alarmantă. Patru din zece cazuri de cancer din lume ar fi putut fi prevenite, arată un studiu # Newsweek.ro
Aproape 40% dintre cazurile de cancer înregistrate la nivel global în 2022 au fost asociate unor cau...
17:10
Pericol pe șosele! Un șofer de camion a „măscărit” tahograful și a făcut 6.500 km în 5 zile, în loc de 10 # Newsweek.ro
Un șofer de camion a „măscărit” tahograful inteligent, nu a ținut cont de oboseală, și a făcut 6.500...
16:50
Nicuşor Dan a reacționat după publicarea Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Re...
16:30
Kremlinul promite acțiuni „responsabile” înainte de expirarea tratatului nuclear cu SUA # Newsweek.ro
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tra...
16:20
Pensie și gratuitate la transport. Ce spune Primăria Capitalei despre drepturile pensionarilor în 2026 # Newsweek.ro
Primăria Capitalei dezminte informaţiile conform cărora Societatea de Transport Bucureşti ar elimina...
Acum 4 ore
16:10
Sindicalist Penitenciare: Avem centru de detenție cu grad de ocupare 200%. Mare deficit de personal # Newsweek.ro
Deficiențe sistemice constatate de către Mecanismul naţional de prevenire a torturii în locurile de ...
15:50
FOTO Dezastru ecologic, pe Dunăre. Un împingător s-a scufundat în zona Giurgiu și se scurg produse petroliere # Newsweek.ro
Un împingător s-a scufundat în Dunăre, în zona Giurgiu, și se scurg produse petroliere din el, riscu...
15:40
A câștigat 5.000.000 € la un loz răzuibil. Apoi a sunat la avocat. Ce i s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O persoană a ajuns milionară în euro dintr-o întâmplare. A dat 20 de euro pe un loz răzuibil. A urma...
15:20
Cum a reușit un pensionar să nu mai plătească CASS la pensie. Cum trebuie să procedeze ceilalți pensionari? # Newsweek.ro
Un pensionar a reușit să scape de plata CASS la pensie. El a primit și sumele restante care i-au fo...
15:10
O echipă din LIga scoasă la vânzare: cine are 7 milioane lei poate prelua frâiele echipei de fotbal! # Newsweek.ro
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului ...
15:10
Concurs de logo-uri pentru Delta Moldovei. O arie naturală recunoscută internațional nu are siglă # Newsweek.ro
„Delta Moldovei”, cunoscută oficial ca Situl Ramsar „Zonele Umede Jijia – Iași”, funcționează de ani...
15:00
În ultimele zile, în mediul online au apărut tot mai multe filmulețe și mesaje care sugerează că mot...
14:50
Negocierile de pace Ucraina - Rusia au început la Abu Dhabi: Peskov: "Războiul continua până renunță Ucraina" # Newsweek.ro
Negocierile de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia au început la Abu Dhabi, a anunțat Rustem ...
14:30
Se majorează contribuția la Pilonul 2 de Pensii. Veți lua o sumă mai mare la pensionare # Newsweek.ro
Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul care prevede majorarea cotei de contribuţie la Pilonul ...
14:30
Livrator nigerian, bătut pe o stradă din București. Trei tineri au comandat mâncare și nu au mai plătit-o # Newsweek.ro
Un livrator nigerian a fost agresat de trei tineri. Aceștia au comandat mâncare și nu au mai plătit-...
14:30
Trump vrea să mușamalizeze dosarele Jeffrey Epstein: „Este timpul să mergem mai departe. E păcat” # Newsweek.ro
Donald Trump le-a transmis americanilor să nu se blocheze în noile dezvăluiri din dosarele Epstein, ...
Acum 6 ore
14:10
O primărie din București colaborează cu Waze pentru identificarea gropilor. Raportați cât mai multe! # Newsweek.ro
Străzile din București arată ca după bombardament în urma gerului și a precipitațiilor. Iar o primăr...
13:50
Comisia Europeană despre acuațiile SUA privind influențarea alegerilor din România: Absurde și nefondate # Newsweek.ro
Comisia Europeană (CE) respinge acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat al...
13:30
VIDEO Convoi rusesc, format din patru plutoane de soldați, zdrobiți de ucraineni, când se pregăteau de asalt # Newsweek.ro
Forțele ucrainene susțin că au anihilat un convoi rus în apropiere de Pokrovsk, provocând pierderi m...
13:20
Sateliții rusești spion Luci-1 și Luci-2 au interceptat cel puțin 12 sateliți europeni # Newsweek.ro
Două vehicule spaţiale spion ruseşti au interceptat comunicaţii de la cel puţin 12 sateliţi principa...
13:10
În contextul unei nunți, există tradiția de a da un cadou de mulțumire nașilor. Momentul poate varia...
13:00
Fosilele unui mic dinozaur, descoperite în Spania, "rescriu arborele evoluţiei" # Newsweek.ro
Fosilele unui mic dinozaur, descoperite recent în Spania, i-au făcut pe paleontologi să regândească ...
13:00
Bulgaria riscă să piardă miliarde € din PNRR, ca și România, din cauza reformelor. Doar 1 jalon din 84 # Newsweek.ro
Din cauza neimplementării reformelor asumate, Bulgaria riscă să piardă miliarde de euro din PNRR, ca...
12:40
Român arestat în Germania pentru tentativă de sabotaj. Ce a găsit DIICOT la locuința sa din Constanța? # Newsweek.ro
Procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința românului arestat în Germania pentru tentativă de...
12:30
USR analizează reducerea taxelor și impozitelor. UDMR vrea tăierea lor cu 50%. Ce zice Bolojan? # Newsweek.ro
Partidele din coaliție par săs e repoziționeze față de creșterea taxelor și impozitelor operată de g...
12:20
SUA și Iran, la un pas de război: portavionul USS Abraham Lincoln a distrus o dronă iraniană în Marea Arabiei # Newsweek.ro
Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează periculos după ce un portavion american a doborât o dronă ...
12:20
Raport: Armata mobilizează și rezerviști cu grave probleme de sănătate. „Nu e cadrul legal să-i controlăm” # Newsweek.ro
Anul trecut, zeci de mii de rezerviști au fost mobilizați, dar condițiile în care se face acest proc...
Acum 8 ore
12:00
Cum se calculează factura de căldură și apă caldă la bloc când agentul termic nu e în parametri? Explică PMB # Newsweek.ro
Foarte multe blocuri racordate la sistemul termic centralizat nu au deloc ori parțial căldură și/sau...
11:50
Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România care primește acreditarea „Master Surgeon i...
11:40
Alertă alimentară în România: două loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de urgență de pe piață # Newsweek.ro
ANSVSA anunță retragerea a două loturi de lapte praf pentru sugari, produse de Nestlé România, din c...
11:20
Erou la 13 ani! Un băiat a înotat 4 ore în oceanul rece pentru a-și salva mama și cei doi frați mai mici # Newsweek.ro
Un băiat de 13 ani a înotat 4 ore în oceanul rece pentru a-și salva mama și cei doi frați mai mici. ...
11:10
Căpușele supraviețuiesc chiar și înghețurilor extreme: De ce iarna grea nu le eradică? # Newsweek.ro
Mulți oameni presupun că gerul respinge căpușele iarna. Cu toate acestea, un expert spune că nici mă...
11:10
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular” # Newsweek.ro
Raportul Avocatului Poporului pe anul trecut prezintă nereguli grave la Casa de Pensii. Acestea îi f...
11:00
Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru patru județe din țară. Astfel, în Timiș, Caraș-S...
10:50
Amendă 5.000 € pentru că suni la ușa vecinului. La aceste ore este interzis. Unde se aplică? # Newsweek.ro
Dacă ai nevoie să suni la ușa vecinului ar trebui să te uiți bine la ceas. Altfel gestul te poate c...
10:40
Pensionarii, din nou în ținta escrocilor. Închideți imediat dacă sună de la acest număr de telefon # Newsweek.ro
Escrocii îi au în vizor pe pensionari. Acum îi sună și îi determină să le dea date personale sau ban...
10:30
Atenție când achiziționați haine, parfurmuri și genți „de firmă”. Peste 1.100 de fake-uri, descoperite recent # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit în urma efectuării unor controale asupra mai mul...
10:20
Fără PNRR, România, în recesiune din 2024. Până acum n-a atras decât 50% și în 2026 se termină. Ce urmează? # Newsweek.ro
O analiză a Băncii Naționale arată că, fără PNRR, România ar fi intrat în recesiune din 2024. Progra...
Acum 12 ore
10:10
Zăcăminte de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb ar fi fost găsite în România. În ce regiune s-ar afla? # Newsweek.ro
Uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb sau zinc, ar fi fost găsite în perimetrul de minereu Bihor Sud. A...
10:10
Escrocheria „419” pe WhatsApp se extinde amețitor. Așa îți golesc hackerii contul bancar. Cum fac asta? # Newsweek.ro
WhatsApp este plin de escroci care folosesc „înșelătoria 419”. Cu ea îți golesc rapid contul bancar...
10:00
Concedieri masive la Dacia. Angajații care demisionează "voluntar" pot primi până la 50.000 de euro # Newsweek.ro
Dacia începe reducerea personalului de la 1 martie, pe fondul scăderii producției prognozate pentru ...
09:40
Maghiarii spun că România este speriată de Putin: Își iau armament ca să își apăre gazele din Marea Neagră # Newsweek.ro
Presa maghiară monitorizează mișcările economice ale României. Ziarele din țara vecină spun că Român...
09:40
Protest al sindicatelor din educație în Piața Victoriei. 2.000 de profesori cer anularea Legii 141/2025 # Newsweek.ro
Sindicatele din învățământ protestează miercuri în Piața Victoriei împotriva măsurilor fiscal-bugeta...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.