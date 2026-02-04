Proxenet italian în vârstă de 76 de ani, prins la București. Fugea de arestare

Newsweek.ro, 4 februarie 2026 18:20

Un proxenet italian, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, a fost prins la Bucur...

Acum 5 minute
18:40
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Flortin Manole, dă o veste rea pensionarilor care sperau într-o pensie mai mare la...
18:40
Europa își creează propria platformă de date în domeniul apărării. Își ferește secretele militare de SUA Newsweek.ro
Uniunea Europeană intenționează să își creeze propria platformă de partajare a datelor din domeniul ...
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
Cât costă biletele pentru partida Turcia-România? Vineri se pun în vânzare Newsweek.ro
Cât costă biletele pentru partida Turcia-România? Vineri se pun în vânzare. Biletele pentru partida ...
18:00
Anunț important de la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă de la ora 19.00 Newsweek.ro
Ilie Bolojan este anunțat să facă anunțuri impotrante. Guvernul a anunțat o conferință de presă pent...
18:00
Sorin Grindeanu: Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a fost în vizită în Israel. Șeful PSD a afirmat că la Ierusalim, comunitatea de româ...
17:50
MAE: Atenționare de călătorie în Japonia - ninsori abundente în provinciile Niigata, Aomori și Akita Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
Acum 2 ore
17:40
Italia a dejucat atacuri cibernetice ruseşti care vizau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina Newsweek.ro
Tensiune la Jocurile Olimpice de iarnă. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice ruseşti asup...
17:30
Militarii români și americani s-au antrenat pe tancuri Abrams. Au fost inclusiv trageri cu muniție reală Newsweek.ro
În perioada 29 ianuarie– 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” și mi...
17:20
CCR decide: firmele anchetate penal nu mai pot fi eliminate automat din licitații publice Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că excluderea unui operator economic dintr-o pr...
17:10
Analiză globală alarmantă. Patru din zece cazuri de cancer din lume ar fi putut fi prevenite, arată un studiu Newsweek.ro
Aproape 40% dintre cazurile de cancer înregistrate la nivel global în 2022 au fost asociate unor cau...
17:10
Pericol pe șosele! Un șofer de camion a „măscărit” tahograful și a făcut 6.500 km în 5 zile, în loc de 10 Newsweek.ro
Un șofer de camion a „măscărit” tahograful inteligent, nu a ținut cont de oboseală, și a făcut 6.500...
16:50
Reacția lui Nicuşor Dan după raportul Congresului SUA: România nu este vizată Newsweek.ro
Nicuşor Dan a reacționat după publicarea Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Re...
Acum 4 ore
16:30
Kremlinul promite acțiuni „responsabile” înainte de expirarea tratatului nuclear cu SUA Newsweek.ro
Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tra...
16:20
Pensie și gratuitate la transport. Ce spune Primăria Capitalei despre drepturile pensionarilor în 2026 Newsweek.ro
Primăria Capitalei dezminte informaţiile conform cărora Societatea de Transport Bucureşti ar elimina...
16:10
Sindicalist Penitenciare: Avem centru de detenție cu grad de ocupare 200%. Mare deficit de personal Newsweek.ro
Deficiențe sistemice constatate de către Mecanismul naţional de prevenire a torturii în locurile de ...
15:50
FOTO Dezastru ecologic, pe Dunăre. Un împingător s-a scufundat în zona Giurgiu și se scurg produse petroliere Newsweek.ro
Un împingător s-a scufundat în Dunăre, în zona Giurgiu, și se scurg produse petroliere din el, riscu...
15:40
A câștigat 5.000.000 € la un loz răzuibil. Apoi a sunat la avocat. Ce i s-a întâmplat? Newsweek.ro
O persoană a ajuns milionară în euro dintr-o întâmplare. A dat 20 de euro pe un loz răzuibil. A urma...
15:20
Cum a reușit un pensionar să nu mai plătească CASS la pensie. Cum trebuie să procedeze ceilalți pensionari? Newsweek.ro
Un pensionar a reușit să scape de plata CASS la pensie. El a primit și sumele restante care i-au fo...
15:10
O echipă din LIga scoasă la vânzare: cine are 7 milioane lei poate prelua frâiele echipei de fotbal! Newsweek.ro
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului ...
15:10
Concurs de logo-uri pentru Delta Moldovei. O arie naturală recunoscută internațional nu are siglă Newsweek.ro
„Delta Moldovei”, cunoscută oficial ca Situl Ramsar „Zonele Umede Jijia – Iași”, funcționează de ani...
15:00
Zvonuri virale despre motorină: „Parafina din ea strică motorul”. Cât e de adevărat? Newsweek.ro
În ultimele zile, în mediul online au apărut tot mai multe filmulețe și mesaje care sugerează că mot...
14:50
Negocierile de pace Ucraina - Rusia au început la Abu Dhabi: Peskov: &#34;Războiul continua până renunță Ucraina&#34; Newsweek.ro
Negocierile de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia au început la Abu Dhabi, a anunțat Rustem ...
Acum 6 ore
14:30
Se majorează contribuția la Pilonul 2 de Pensii. Veți lua o sumă mai mare la pensionare Newsweek.ro
Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul care prevede majorarea cotei de contribuţie la Pilonul ...
14:30
Livrator nigerian, bătut pe o stradă din București. Trei tineri au comandat mâncare și nu au mai plătit-o Newsweek.ro
Un livrator nigerian a fost agresat de trei tineri. Aceștia au comandat mâncare și nu au mai plătit-...
14:30
Trump vrea să mușamalizeze dosarele Jeffrey Epstein: „Este timpul să mergem mai departe. E păcat” Newsweek.ro
Donald Trump le-a transmis americanilor să nu se blocheze în noile dezvăluiri din dosarele Epstein, ...
14:10
O primărie din București colaborează cu Waze pentru identificarea gropilor. Raportați cât mai multe! Newsweek.ro
Străzile din București arată ca după bombardament în urma gerului și a precipitațiilor. Iar o primăr...
13:50
Comisia Europeană despre acuațiile SUA privind influențarea alegerilor din România: Absurde și nefondate Newsweek.ro
Comisia Europeană (CE) respinge acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat al...
13:30
VIDEO Convoi rusesc, format din patru plutoane de soldați, zdrobiți de ucraineni, când se pregăteau de asalt Newsweek.ro
Forțele ucrainene susțin că au anihilat un convoi rus în apropiere de Pokrovsk, provocând pierderi m...
13:20
Sateliții rusești spion Luci-1 și Luci-2 au interceptat cel puțin 12 sateliți europeni Newsweek.ro
Două vehicule spaţiale spion ruseşti au interceptat comunicaţii de la cel puţin 12 sateliţi principa...
13:10
Tradiții de nuntă: cum alegi un cadou de mulțumire pentru nași, fără să exagerezi (P) Newsweek.ro
În contextul unei nunți, există tradiția de a da un cadou de mulțumire nașilor. Momentul poate varia...
13:00
Fosilele unui mic dinozaur, descoperite în Spania, &#34;rescriu arborele evoluţiei&#34; Newsweek.ro
Fosilele unui mic dinozaur, descoperite recent în Spania, i-au făcut pe paleontologi să regândească ...
13:00
Bulgaria riscă să piardă miliarde € din PNRR, ca și România, din cauza reformelor. Doar 1 jalon din 84 Newsweek.ro
Din cauza neimplementării reformelor asumate, Bulgaria riscă să piardă miliarde de euro din PNRR, ca...
Acum 8 ore
12:40
Român arestat în Germania pentru tentativă de sabotaj. Ce a găsit DIICOT la locuința sa din Constanța? Newsweek.ro
Procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința românului arestat în Germania pentru tentativă de...
12:30
USR analizează reducerea taxelor și impozitelor. UDMR vrea tăierea lor cu 50%. Ce zice Bolojan? Newsweek.ro
Partidele din coaliție par săs e repoziționeze față de creșterea taxelor și impozitelor operată de g...
12:20
SUA și Iran, la un pas de război: portavionul USS Abraham Lincoln a distrus o dronă iraniană în Marea Arabiei Newsweek.ro
Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează periculos după ce un portavion american a doborât o dronă ...
12:20
Raport: Armata mobilizează și rezerviști cu grave probleme de sănătate. „Nu e cadrul legal să-i controlăm” Newsweek.ro
Anul trecut, zeci de mii de rezerviști au fost mobilizați, dar condițiile în care se face acest proc...
12:00
Cum se calculează factura de căldură și apă caldă la bloc când agentul termic nu e în parametri? Explică PMB Newsweek.ro
Foarte multe blocuri racordate la sistemul termic centralizat nu au deloc ori parțial căldură și/sau...
11:50
Cataracta, o afecțiune frecventă, tratată astăzi la standarde internaționale Newsweek.ro
Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România care primește acreditarea „Master Surgeon i...
11:40
Alertă alimentară în România: două loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de urgență de pe piață Newsweek.ro
ANSVSA anunță retragerea a două loturi de lapte praf pentru sugari, produse de Nestlé România, din c...
11:20
Erou la 13 ani! Un băiat a înotat 4 ore în oceanul rece pentru a-și salva mama și cei doi frați mai mici Newsweek.ro
Un băiat de 13 ani a înotat 4 ore în oceanul rece pentru a-și salva mama și cei doi frați mai mici. ...
11:10
Căpușele supraviețuiesc chiar și înghețurilor extreme: De ce iarna grea nu le eradică? Newsweek.ro
Mulți oameni presupun că gerul respinge căpușele iarna. Cu toate acestea, un expert spune că nici mă...
11:10
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular” Newsweek.ro
Raportul Avocatului Poporului pe anul trecut prezintă nereguli grave la Casa de Pensii. Acestea îi f...
11:00
Avertisment de ultimă oră de la meteorologi. Ce se întâmplă în patru județe din țară? Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru patru județe din țară. Astfel, în Timiș, Caraș-S...
10:50
Amendă 5.000 € pentru că suni la ușa vecinului. La aceste ore este interzis. Unde se aplică? Newsweek.ro
Dacă ai nevoie să suni la ușa vecinului ar trebui să te uiți bine la ceas. Altfel gestul te poate c...
Acum 12 ore
10:40
Pensionarii, din nou în ținta escrocilor. Închideți imediat dacă sună de la acest număr de telefon Newsweek.ro
Escrocii îi au în vizor pe pensionari. Acum îi sună și îi determină să le dea date personale sau ban...
10:30
Atenție când achiziționați haine, parfurmuri și genți „de firmă”. Peste 1.100 de fake-uri, descoperite recent Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit în urma efectuării unor controale asupra mai mul...
10:20
Fără PNRR, România, în recesiune din 2024. Până acum n-a atras decât 50% și în 2026 se termină. Ce urmează? Newsweek.ro
O analiză a Băncii Naționale arată că, fără PNRR, România ar fi intrat în recesiune din 2024. Progra...
10:10
Zăcăminte de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb ar fi fost găsite în România. În ce regiune s-ar afla? Newsweek.ro
Uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb sau zinc, ar fi fost găsite în perimetrul de minereu Bihor Sud. A...
10:10
Escrocheria „419” pe WhatsApp se extinde amețitor. Așa îți golesc hackerii contul bancar. Cum fac asta? Newsweek.ro
WhatsApp este plin de escroci care folosesc „înșelătoria 419”. Cu ea îți golesc rapid contul bancar...
