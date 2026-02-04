România, lider la inflație în UE: prețuri de peste două ori mai mari
MainNews.ro, 4 februarie 2026 17:50
România se confruntă cu o inflație anuală de 8,6% în 2025, conform Eurostat, depășind cu mult celelalte țări europene, unde cel mai mare procent este de 4,1% în Slovacia. Această creștere a prețurilor sfidează orice estimare. Aflați mai multe detalii despre impactul economic în articolul complet. România are o inflație de 8,6% în 2025, conform … Articolul România, lider la inflație în UE: prețuri de peste două ori mai mari apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
18:00
Csikszereda a obținut o victorie importantă în Liga 1, învingând Metaloglobus cu 1-0. Golul marcat de Efraim-Zoltan Bodo în minutul 6 le aduce ciucanilor cea de-a cincea victorie în campionat, urcând pe locul 13 cu 22 de puncte, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție cu doar 11 puncte. Csikszereda a câștigat meciul cu … Articolul Ciucanii triumfă în derby-ul suferinței: Metaloglobus – Csikszereda 0-1 apare prima dată în Main News.
18:00
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a răspuns ironic după ce Kelemen Hunor de la UDMR a cerut reducerea taxelor locale. Manda și-a exprimat scepticismul față de posibilele legături între PSD și UDMR, întrebând dacă vor exista acum „UDMR-iști” mascați în PSD-iști. Coaliția trebuie să discute propunerile lui Hunor. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, … Articolul Reacția unui lider PSD la cererea UDMR de reducere a taxelor: trădare în partid? apare prima dată în Main News.
18:00
Livratorul nepalez a fost jefuit în Capitală sub amenințarea cuțitelor de trei tineri cu fețele acoperite. Incidentul a avut loc în Sectorul 6, iar agresorii au fost prinși de poliție. Cercetările continuă pentru tâlhărie calificată, sub supravegherea Parchetului. Detalii despre incidentul șocant. Un livrator nepalez a fost jefuit sub amenințarea cuțitelor într-un incident petrecut în … Articolul Jaful brutal al unui livrator nepalez în Capitală: amenințări și privare de mâncare apare prima dată în Main News.
17:50
Spațiul ultracentral din Timișoara a fost închiriat nelegal Asociației Seeds of Kenosis, care deține un teren în Giarmata, în cadrul unei controverse legate de legalitatea contractului. Asociația a renunțat la spațiu din cauza presiunilor mediatică și politică, subliniind impactul negativ asupra comunității rome pe care o sprijină. Articolul Spațiu în Timișoara închiriat ilegal unui ONG implicat în campania lui Fritz apare prima dată în Main News.
17:50
Momente de panică în Egipt, unde un teren s-a surpat în New Cairo, înghițind două magazine. Două persoane au fost rănite și transportate la spital. Incidentul ar putea fi legat de lucrări de excavare din apropiere. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii. Un teren s-a prăbușit în New Cairo, … Articolul Surpare de teren în New Cairo: două magazine înghițite, două răniți apare prima dată în Main News.
17:50
Acum 2 ore
17:00
Cercetătorii chinezi de la Universitatea din Henan au descoperit o metodă inovatoare de reciclare a mucurilor de țigară, transformându-le în baterii printr-un proces în două etape. Aceasta soluție promite să reducă poluarea generată de aceste deșeuri și să contribuie la stocarea energiei. Mucurile de țigară sunt o sursă majoră de poluare, compuse în principal din … Articolul Mucurile de țigară devin baterii: Inovația cercetătorilor chinezi apare prima dată în Main News.
17:00
Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a pledat nevinovat la Tribunalul Districtual din Oslo pentru patru capete de acuzare de viol și alte infracțiuni grave. Procesul, atrăgând atenția opiniei publice, va dura aproximativ șapte săptămâni și este judecat de un complet de trei judecători. Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a … Articolul Fiul prințesei Norvegiei, acuzat de viol, pledat nevinovat în instanță apare prima dată în Main News.
17:00
Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuză DNA că l-a citat greșit ca martor, după ce a depus plângere penală împotriva lui Marcel Ciolacu pentru zborurile de lux cu Nordis. Ungureanu solicită răspunsuri pentru cei 1.200 de păgubiți și contesta integritatea lui Ciolacu, implicat în scandalul controversat. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus în 2024 o plângere … Articolul Deputat acuză DNA de citare greșită în cazul plângerii împotriva lui Ciolacu apare prima dată în Main News.
17:00
Jucătorul Tomislav Edward Papac a avut un meci bizar la turneul UTR din Gold Coast, Australia, prezentând probleme serioase de echilibru după serviciu. A căzut frecvent, dar a continuat jocul, pierzând cu un dublu 6-3. Această situație a stârnit întrebări despre tehnica sa și condiția fizică. Jucătorul Tomislav Edward Papac a avut probleme de echilibru … Articolul Jucător pe terenul de tenis pierdut total echilibrul după serviciu apare prima dată în Main News.
16:50
Prima zi de concediu medical va fi neplătită și va afecta vechimea la pensie, conform unei noi ordonanțe guvernamentale. Critici dure din partea pacienților oncologici și a legislatorilor cer exceptarea lor de la această măsură, considerată nedreaptă și lipsită de empatie. Guvernul se confruntă cu reacții negative și proteste. Guvernul a introdus regula primei zile … Articolul Concediu medical: prima zi neplătită și tăiată din vechimea la pensie apare prima dată în Main News.
16:50
Rusia amenință că va considera soldații NATO care ajung în Ucraina ținte militare legitime, denunțând planurile de intervenție militară străină. Coaliția de Voință, formată din Marea Britanie, Franța și alte țări, va oferi garanții de securitate Ucrainei după încheierea războiului, subliniind importanța păcii durabile. Rusia amenință că orice soldat NATO care ajunge în Ucraina va … Articolul Rusia amenință cu atacuri asupra soldaților NATO în Ucraina după pace apare prima dată în Main News.
16:50
Andreea Berkhout Academy oferă pregătire internațională în limbi străine pentru medici și profesioniști, facilitând accesul acestora la examenele necesare pentru a profesa în străinătate. Academia promovează excelența și dezvoltarea antreprenorială prin programe specializate și certificări recunoscute global. Andreea Berkhout a fondat Academia Berkhout, specializată în pregătirea medicilor și profesioniștilor pentru examenele internaționale Academia oferă cursuri … Articolul Academia de Limbi Străine: Pregătire pentru Medici în Străinătate apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
16:00
CSM avertizează că instanțele din România funcționează cu un număr insuficient de judecători, având 759 de posturi vacante. Fără măsuri legislative care să permită organizarea concursurilor de admitere, deficitul de personal va agrava criza justiției, afectând calitatea actului de justiție și drepturile cetățenilor. CSM anunță un deficit de 759 de posturi vacante de judecători în … Articolul Instanțele funcționează cu un număr insuficient de judecători, anunță CSM apare prima dată în Main News.
16:00
Kelemen Hunor, președintele UDMR, solicită Guvernului Bolojan să revină asupra deciziei de neplată a primei zile de concediu medical, considerând-o inadecvată pentru angajați. Măsura afectează nu doar sănătatea financiară a acestora, ci și stagiul de cotizare la pensie, conform parlamentarilor PNL și UDMR. Kelemen Hunor, președintele UDMR, solicită Guvernului revocarea deciziei de neplată a primei … Articolul Kelemen Hunor contestă decizia Guvernului Bolojan după mărirea taxelor locale apare prima dată în Main News.
16:00
Danemarca a câștigat EHF EURO 2026, învingând Germania cu 34-27 în finală, pe teren propriu. Cu acest success, danezii detin toate cele trei titluri importante în handbalul masculin: olimpice, mondiale și europene. Echipa României a avut o performanță slabă, pierzând toate meciurile din grupă. Danemarca a câștigat Campionatul European de handbal masculin EHF EURO 2026, … Articolul Danemarca, campioană europeană la handbal: Regina handbalului mondial apare prima dată în Main News.
15:50
Simona Halep, fosta număr unu mondial, a anunțat retragerea din tenis după un an de la ultimul meci jucat la Transylvania Open. Sportiva a mărturisit că a fost trădată de corpul său, resimțind epuizarea și nevoia de odihnă. Halep, cu două titluri de Grand Slam, își păstrează pasiunea pentru tenis și se bucură de amintirile … Articolul Simona Halep dezvăluie trădarea cu un an după retragerea din tenis apare prima dată în Main News.
15:50
Consiliul Concurenței are îngrijorări privind preluarea Cargus de către Sameday, parte din grupul eMag. Autoritatea solicită angajamente pentru a preveni impactul negativ asupra comercianților. Posibile probleme includ modificarea contractelor și consolidarea rețelei de lockere. Aprobarea tranzacției depinde de aceste angajamente. Consiliul Concurenței are îngrijorări legate de preluarea Cargus de către Sameday, parte din grupul eMag … Articolul Sameday achiziționează Cargus, dar Consiliul Concurenței ridică semne de întrebare apare prima dată în Main News.
15:50
În februarie, pregătirile grădinii sunt esențiale pentru o primăvară roditoare. Evită călcarea pe gazonul ud, greblează frunzele și fertilizează natural. Nu uita de tăierile pomilor și arbuștilor înainte de vegetația intensă. Verifică uneltele și protejează plantele tinere împotriva înghețurilor tardive. Februarie este crucială pentru pregătirea grădinii pentru primăvară Evită să calci pe gazonul umed sau … Articolul Pașii esențiali din februarie pentru o grădină roditoare în primăvară apare prima dată în Main News.
15:50
Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, a anunțat reducerea investițiilor în energia verde și creșterea celor în petrol și gaze. Deține o mașină hibrid și recomandă șoferilor să aleagă vehiculele în funcție de nevoile personale. Compania își revizuiește ținta de producție de hidrocarburi pentru 2030. Christina Verchere, CEO OMV Petrom, conduce o mașină hibridă și recomandă … Articolul Șefa OMV Petrom dezvăluie mașina preferată și recomandări pentru șoferi apare prima dată în Main News.
15:00
Negocieri de pace pentru Ucraina au început la Abu Dhabi, în contextul atacurilor rusești asupra Odessei. Volodimir Zelenski critică Rusia pentru lipsa dorinței de pace, în timp ce Kremlinul amenință cu continuarea războiului până când Kievul va face „decizii” esențiale. Discuțiile sunt cruciale pentru soluționarea conflictului. Negocieri de pace pentru Ucraina au început la Abu … Articolul Negocieri de pace pentru Ucraina la Abu Dhabi, Rusia rămâne fermă apare prima dată în Main News.
15:00
Fostul soț al lui Jill Biden, William Stevenson, a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul întâi după moartea actualei sale soții, Linda Stevenson. Incidentul a avut loc în Delaware, ducând la o anchetă amplă. Jill Biden nu a comentat situația, care are legături cu trecutul ei. William Stevenson, fostul soț al lui Jill … Articolul Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat de crimă în caz șocant apare prima dată în Main News.
15:00
Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan în Senat: AUR și „PACE – Întâi România” critică gestionarea acordului UE-Mercosur, declarațiile lui Radu Miruță despre misiuni în Groenlanda și modul în care Ilie Bolojan conduce Ministerul Educației. Dezbateri și vot pe 9 februarie. Trei moțiuni simple depuse în Senat împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan Moțiunile vizează … Articolul Moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: ministerele vizate apare prima dată în Main News.
14:50
Opoziția a depus trei moțiuni simple la Senat, inclusiv una împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan. Aceste demersuri vizează activitatea Guvernului în domeniile educației, apărării și politicii europene, consolidând poziția opoziției și criticând gestionarea actualului Executiv. Opoziția a depus trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniul educației, apărării și politicii europene … Articolul Opoziția a depus moțiuni, inclusiv una împotriva ministrului Educației, Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
14:50
Ianis Hagi s-a dovedit a fi un jucător decisiv pentru Alanyaspor, marcând de două ori în victoria clară 4-0 împotriva lui Boluspor în Cupa Turciei. Cu acest rezultat, Hagi își demonstrează forma bună înainte de barajul pentru Mondiale contra Turciei, planificat pe 26 martie la Istanbul. Alanyaspor conduce grupa cu 7 puncte. Alanyaspor a învins … Articolul Ianis Hagi șochează Turcia înainte de barajul de la Istanbul cu două goluri apare prima dată în Main News.
14:50
CNA a aplicat o amendă de 50.000 lei pentru dezinformările legate de documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Acuzațiile incluse au vizat emisiuni ce au discreditat autorii și persoanele intervievate. Discuțiile s-au accentuat între membrii CNA, privind gravitatea încălcărilor deontologice. Detalii despre sancțiuni și reacții. CNA a aplicat o amendă de 50.000 de lei pentru dezinformări legate … Articolul Ce despăgubiri va plăti Recorder pentru dezinformările din documentar? apare prima dată în Main News.
14:50
O navă romană veche de 2.000 de ani, descoperită în Marea Ionică, este o descoperire valoroasă. Aceasta transporta amfore de garum și oferă dovezi ale comerțului din perioada romană. Autoritățile italiene au păstrat secretul pentru a proteja epava de jafuri. Urmează cercetări și restaurări pentru conservarea sa. O navă romană veche de 2.000 de ani, … Articolul Descoperire surprinzătoare: navă antică de 2.000 de ani, secretă în Marea Ionică apare prima dată în Main News.
14:50
Daniel Gross, CEO Penny Market, subliniază importanța consumului de produse românești în urma studiului 3RO. Proiectul de la Penny România îndeplinește trei criterii: ingrediente locale, procesare în țară și ambalare națională. Sectorul retail se transformă spre calitate și sustenabilitate, răspunzând cerințelor clienților. Daniel Gross, CEO Penny Market, afirmă că românii preferă produsele locale Proiectul 3RO … Articolul Daniel Gross, CEO Penny Market: Românii preferă produsele locale apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
14:00
Procesul Marine Le Pen ajunge într-o etapă crucială la Curtea de Apel din Paris, unde se discută acuzații de deturnare de fonduri publice. Decizia instanței va influența eligibilitatea sa pentru președinția Franței în 2027, având potențiale implicații asupra politicii franceze. Marine Le Pen, lideră a Rassemblement National, este implicată într-un proces de apel la Curtea … Articolul Deciziile Parchetului transformă procesul Marinei Le Pen în etapă crucială apare prima dată în Main News.
13:50
Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia amenință stabilitatea globală și riscă să ducă la un nou conflict major. Analiștii avertizează că revenirea la geopolitica sferelor de influență subminează ordinea internațională. Ce implicații vor avea aceste schimbări asupra securității globale? Politica sferelor de influență exclusivă de către SUA, China și Rusia amenință … Articolul Împărțirea sferei de influență între SUA, China și Rusia: risc de conflict major apare prima dată în Main News.
13:50
Ionuț Dumitru, consilierul premierului, a subliniat că 90% din impozitele încasate în România merg către salarii și pensii, alimentând presiunea pe datoria publică. Statistica arată că România are cea mai mică pondere a veniturilor fiscale în PIB din Europa, ceea ce complică consolidarea fiscală. Ionuț Dumitru, consilierul premierului, a declarat că 90% din veniturile fiscale … Articolul Ionuț Dumitru: 90% din taxe finanțează salarii și pensii în România apare prima dată în Main News.
13:50
Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut dramatic în ianuarie, atingând cele mai scăzute nivele din 2020. Această tendință este cauzată de prețuri mai mici și sancțiuni internaționale. Impactul negativ asupra economiei ruse și al bugetului este semnificativ, cu un deficit estimat de 5,6 trilioane de ruble. Veniturile Rusiei din petrol și gaze au … Articolul Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei s-au prăbușit în ianuarie apare prima dată în Main News.
13:40
Ion Nicola, artist român, a corespondat cu Jeffrey Epstein și a lucrat aproape un deceniu în reședințele milionare ale acestuia. Tablourile sale, în stil abstract, evită figura umană, concentrându-se pe atmosfera și cromatica lucrărilor precum „Silueta” și „Unghiul”. Detalii despre cariera sa controversată și operele sale. Ion Nicola, pictor român, a corespondat cu Jeffrey Epstein … Articolul Picturile lui Ion Nicola și legătura sa cu Jeffrey Epstein apare prima dată în Main News.
13:00
ÎCCJ a decis excluderea procurorului Mircea Negulescu și sancționarea lui Alfred Savu cu o reducere a indemnizației de 20% pe 6 luni, din cauza încălcării confidențialității lucrărilor și a neglijenței grave. Discuțiile ilegale au afectat protecția martorilor într-un dosar penal de importanță. ÎCCJ a decis excluderea procurorului Mircea Negulescu din magistratură Procurorul Alfred Savu a … Articolul ÎCCJ: Excluderea procurorului Negulescu și sancționarea lui Savu apare prima dată în Main News.
13:00
Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma, lider PNL: a obținut o diplomă postuniversitară înainte de licență. Cristian Preda semnalează lipsa unei diplome de licență în contextul carierei sale de politician și a funcțiilor executive. Thuma, condamnat pentru fapte de corupție, provoacă controverse în partid. Politologul Cristian Preda semnalează neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma, lider … Articolul Neclarități CV Hubert Thuma: cursuri postuniversitare fără statut de student apare prima dată în Main News.
13:00
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, se confruntă cu probleme de sănătate înaintea barajului cu Turcia. FRF explorează opțiunea unui antrenor intern în lipsa sa. În articol, detalii despre stare lui medicală, eventuali înlocuitori din staff-ul său, și măsurile de precauție luate de federație. Mircea Lucescu, selecționerul României, are probleme medicale și este internat pentru supraveghere. … Articolul Cine va conduce naționala dacă Mircea Lucescu nu rămâne selecționer? apare prima dată în Main News.
12:50
Un startup AI co-fondat de un român a obținut 5,7 milioane EUR în finanțare seed pentru a combate dezinformarea. Aceasta inovație promite să aducă soluții eficiente în lupta împotriva știrilor false, contribuind la un mediu informațional mai sigur. Află mai multe pe StartupCafe despre acest proiect promițător. Startup AI co-fondat de un român se axează … Articolul Startup-ul AI al unui român atrage 5,7 milioane EUR pentru inovații apare prima dată în Main News.
12:50
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est care primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru securitate națională. Legea adoptată de Congresul american subliniază parteneriatul strategic și sprijinul în domenii precum securitatea energetică, cibernetică și consolidarea rezilienței. Republica Moldova primește 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru securitate națională Fondurile vor … Articolul Republica Moldova primește fonduri americane pentru securitate sub Trump apare prima dată în Main News.
12:50
Regiunea Donețk rămâne un punct de tensiune în negocierile Rusiei și Ucrainei. Kremlinul vizează controlul total asupra acestei zone, considerată istoric rus. Analizăm impactul asupra securității Ucrainei, strategia Moscovei și principalele discuții în cadrul negocierilor de pace din Abu Dhabi. Regiunea Donețk rămâne un punct de tensiune în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina … Articolul Motivul pentru care Putin vrea regiunea Donețk: un pod neexplorat apare prima dată în Main News.
12:50
Descoperă HUAWEI FreeClip 2, căștile ideale pentru un stil de viață multitasking. Ușoare, confortabile și cu sunet inteligent adaptabil, sunt perfecte pentru a rămâne conectat în orice mediu. Disponibile în culori moderne, acestea combină eleganța cu tehnologia avansată. Achiziționează-le acum din HUAWEI Store! Noile căști HUAWEI FreeClip 2 sunt concepute pentru un stil de viață … Articolul HUAWEI FreeClip 2: căști ușoare și inteligente pentru multitasking eficient apare prima dată în Main News.
12:40
Fosta uzină de materiale fotosensibile Azomureș, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade, va fi transformată într-un centru de cartier. Proiectul vizează reutilizarea clădirilor existente pentru locuințe, servicii și activități comunitare, evitând demolarea și promovând dezvoltarea locală. Fosta uzină de materiale fotosensibile Azomureș, construită să reziste la cutremure mari, nu poate fi demolată Zona … Articolul Fabrica din România, rezistentă la cutremure, devine centru de cartier apare prima dată în Main News.
12:40
Vietnamul se pregătește pentru un posibil război de agresiune din partea SUA, conform unui document intern al armatei. Documentul evidențiază temerile Hanoiului privind destabilizarea guvernului socialist și percepția SUA ca o amenințare existențială, chiar și în contextul Parteneriatului Strategic Cuprinzător. Vietnamul își manifestă temerile privind o posibilă agresiune din partea SUA, conform unui document intern … Articolul Vietnamul se pregătește pentru posibila agresiune a SUA, arată documente interne apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
12:00
Kelemen Hunor, președintele UDMR, avertizează că lipsa unei guvernări corecte ar putea duce la dispariția sprijinului pentru executiv până în iunie. El propune reducerea impozitelor locale cu până la 50% pentru a ușura povara cetățenilor, subliniind că multe măsuri au depășit limita suportabilității. Kelemen Hunor avertizează că suportul pentru guvern poate dispărea dacă nu se … Articolul Kelemen Hunor: Guvernarea dreaptă este crucială, altfel este sfârșitul! apare prima dată în Main News.
12:00
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 va avea loc pe stadionul „San Siro”, reunind peste 50 de șefi de state. Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Bilete disponibile la 260 de euro. Participă staruri internaționale, inclusiv Mariah Carey și Andrea Bocelli. Ceremonia … Articolul Ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarnă Milano-Cortina, cu 50 de șefi de state apare prima dată în Main News.
11:50
Ted Sarandos, CEO-ul Netflix, a fost audiat în Congresul SUA pentru a discuta despre achiziția de 83 de miliarde de dolari a Warner Bros, ridicând temeri antitrust. Senatorii îngrijorați de puterea crescută a Netflix au subliniat impactul potențial asupra concurenței și opțiunilor consumatorilor în industria divertismentului. Ted Sarandos, CEO-ul Netflix, a fost audiat în Congresul … Articolul Șeful Netflix, supus interpelărilor în Congresul SUA pentru achiziția majoră apare prima dată în Main News.
11:50
Vladimir Putin nu se va întâlni cu Volodimir Zelenski decât la Moscova, conform Kremlinului. Peskov subliniază deschiderea pentru negocieri, dar Zelenski refuză să se întâlnească în Rusia, catalogând-o ca un agresor. Următoarea rundă de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia se va desfășura în Abu Dhabi. Kremlinul afirmă că întâlnirile dintre Putin și Zelenski sunt … Articolul Putin evită întâlnirea cu Zelenski: „Numai la Moscova” apare prima dată în Main News.
11:50
Prețul acțiunilor Nintendo a scăzut cu 10,98% din cauza rezultatelor financiare sub așteptări și a crizei de cipuri. Deși profitul net a crescut cu 51% grație lansării consolei Switch 2, vânzările de software nu au atins nivelul predecesoarei, afectând încrederea investitorilor și previziunile financiare. Profitul net al Nintendo a crescut cu 51% în primele nouă … Articolul Scăderea acțiunilor Nintendo din cauza crizei de cipuri apare prima dată în Main News.
11:50
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a fost audiat la Tribunalul București în dosarul de propagandă legionară. Acesta contestă începerea judecății, acuzând sistemul de discreditare. Dosarul său include acuzații de promovare a ideilor fasciste și rasiste. Rămâne hotărât pe poziții critice față de clasa politică. Călin Georgescu s-a prezentat la Tribunalul București pentru o contestație … Articolul Călin Georgescu judecat la Tribunalul București pentru propagandă legionară apare prima dată în Main News.
11:40
În județul Timiș, pe drumurile naționale apropiate de granița cu Serbia, au fost instalate noi indicatoare rutiere care avertizează despre riscul de roaming involuntar. Acestea informează șoferii că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele sârbești, generând costuri suplimentare. Verificarea setărilor telefonului este recomandată. Au fost instalate indicatoare rutiere în Timiș despre riscul de … Articolul Nou indicator rutier în România: atenție la majorarea facturilor telefonice! apare prima dată în Main News.
11:40
Un băiat de 13 ani din Australia a înotat 4 km în ocean pentru a-și salva mama și frații, după ce valurile i-au purtat în larg. Eforturile sale extraordinare au dus la o căutare de salvare reușită, iar familia a fost găsită în siguranță. Această poveste incredibilă de curaj și determinare impresionează comunitatea. Un băiat … Articolul Un băiat de 13 ani a înotat ore întregi pentru a-și salva mama și frații apare prima dată în Main News.
