Descoperire surprinzătoare: navă antică de 2.000 de ani, secretă în Marea Ionică

14:50

Ianis Hagi s-a dovedit a fi un jucător decisiv pentru Alanyaspor, marcând de două ori în victoria clară 4-0 împotriva lui Boluspor în Cupa Turciei. Cu acest rezultat, Hagi își demonstrează forma bună înainte de barajul pentru Mondiale contra Turciei, planificat pe 26 martie la Istanbul. Alanyaspor conduce grupa cu 7 puncte. Alanyaspor a învins … Articolul Ianis Hagi șochează Turcia înainte de barajul de la Istanbul cu două goluri apare prima dată în Main News.