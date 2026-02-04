Descoperire surprinzătoare: navă antică de 2.000 de ani, secretă în Marea Ionică
MainNews.ro, 4 februarie 2026 14:50
O navă romană veche de 2.000 de ani, descoperită în Marea Ionică, este o descoperire valoroasă. Aceasta transporta amfore de garum și oferă dovezi ale comerțului din perioada romană. Autoritățile italiene au păstrat secretul pentru a proteja epava de jafuri. Urmează cercetări și restaurări pentru conservarea sa.
• • •
Acum 15 minute
15:00
Negocieri de pace pentru Ucraina au început la Abu Dhabi, în contextul atacurilor rusești asupra Odessei. Volodimir Zelenski critică Rusia pentru lipsa dorinței de pace, în timp ce Kremlinul amenință cu continuarea războiului până când Kievul va face „decizii" esențiale. Discuțiile sunt cruciale pentru soluționarea conflictului.
15:00
Fostul soț al lui Jill Biden, William Stevenson, a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul întâi după moartea actualei sale soții, Linda Stevenson. Incidentul a avut loc în Delaware, ducând la o anchetă amplă. Jill Biden nu a comentat situația, care are legături cu trecutul ei.
15:00
Val de moțiuni împotriva guvernului Bolojan în Senat: AUR și „PACE – Întâi România" critică gestionarea acordului UE-Mercosur, declarațiile lui Radu Miruță despre misiuni în Groenlanda și modul în care Ilie Bolojan conduce Ministerul Educației. Dezbateri și vot pe 9 februarie.
Acum 30 minute
14:50
Opoziția a depus trei moțiuni simple la Senat, inclusiv una împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan. Aceste demersuri vizează activitatea Guvernului în domeniile educației, apărării și politicii europene, consolidând poziția opoziției și criticând gestionarea actualului Executiv.
14:50
Ianis Hagi s-a dovedit a fi un jucător decisiv pentru Alanyaspor, marcând de două ori în victoria clară 4-0 împotriva lui Boluspor în Cupa Turciei. Cu acest rezultat, Hagi își demonstrează forma bună înainte de barajul pentru Mondiale contra Turciei, planificat pe 26 martie la Istanbul. Alanyaspor conduce grupa cu 7 puncte.
14:50
CNA a aplicat o amendă de 50.000 lei pentru dezinformările legate de documentarul Recorder „Justiție Capturată". Acuzațiile incluse au vizat emisiuni ce au discreditat autorii și persoanele intervievate. Discuțiile s-au accentuat între membrii CNA, privind gravitatea încălcărilor deontologice. Detalii despre sancțiuni și reacții.
14:50
O navă romană veche de 2.000 de ani, descoperită în Marea Ionică, este o descoperire valoroasă. Aceasta transporta amfore de garum și oferă dovezi ale comerțului din perioada romană. Autoritățile italiene au păstrat secretul pentru a proteja epava de jafuri. Urmează cercetări și restaurări pentru conservarea sa. O navă romană veche de 2.000 de ani, … Articolul Descoperire surprinzătoare: navă antică de 2.000 de ani, secretă în Marea Ionică apare prima dată în Main News.
14:50
Daniel Gross, CEO Penny Market, subliniază importanța consumului de produse românești în urma studiului 3RO. Proiectul de la Penny România îndeplinește trei criterii: ingrediente locale, procesare în țară și ambalare națională. Sectorul retail se transformă spre calitate și sustenabilitate, răspunzând cerințelor clienților.
Acum 2 ore
14:00
Procesul Marine Le Pen ajunge într-o etapă crucială la Curtea de Apel din Paris, unde se discută acuzații de deturnare de fonduri publice. Decizia instanței va influența eligibilitatea sa pentru președinția Franței în 2027, având potențiale implicații asupra politicii franceze.
13:50
Împărțirea sferelor de influență de către SUA, China și Rusia amenință stabilitatea globală și riscă să ducă la un nou conflict major. Analiștii avertizează că revenirea la geopolitica sferelor de influență subminează ordinea internațională. Ce implicații vor avea aceste schimbări asupra securității globale?
13:50
Ionuț Dumitru, consilierul premierului, a subliniat că 90% din impozitele încasate în România merg către salarii și pensii, alimentând presiunea pe datoria publică. Statistica arată că România are cea mai mică pondere a veniturilor fiscale în PIB din Europa, ceea ce complică consolidarea fiscală.
13:50
Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut dramatic în ianuarie, atingând cele mai scăzute nivele din 2020. Această tendință este cauzată de prețuri mai mici și sancțiuni internaționale. Impactul negativ asupra economiei ruse și al bugetului este semnificativ, cu un deficit estimat de 5,6 trilioane de ruble.
13:40
Ion Nicola, artist român, a corespondat cu Jeffrey Epstein și a lucrat aproape un deceniu în reședințele milionare ale acestuia. Tablourile sale, în stil abstract, evită figura umană, concentrându-se pe atmosfera și cromatica lucrărilor precum „Silueta" și „Unghiul". Detalii despre cariera sa controversată și operele sale.
Acum 4 ore
13:00
ÎCCJ a decis excluderea procurorului Mircea Negulescu și sancționarea lui Alfred Savu cu o reducere a indemnizației de 20% pe 6 luni, din cauza încălcării confidențialității lucrărilor și a neglijenței grave. Discuțiile ilegale au afectat protecția martorilor într-un dosar penal de importanță.
13:00
Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma, lider PNL: a obținut o diplomă postuniversitară înainte de licență. Cristian Preda semnalează lipsa unei diplome de licență în contextul carierei sale de politician și a funcțiilor executive. Thuma, condamnat pentru fapte de corupție, provoacă controverse în partid.
13:00
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, se confruntă cu probleme de sănătate înaintea barajului cu Turcia. FRF explorează opțiunea unui antrenor intern în lipsa sa. În articol, detalii despre stare lui medicală, eventuali înlocuitori din staff-ul său, și măsurile de precauție luate de federație.
12:50
Un startup AI co-fondat de un român a obținut 5,7 milioane EUR în finanțare seed pentru a combate dezinformarea. Aceasta inovație promite să aducă soluții eficiente în lupta împotriva știrilor false, contribuind la un mediu informațional mai sigur. Află mai multe pe StartupCafe despre acest proiect promițător.
12:50
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est care primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru securitate națională. Legea adoptată de Congresul american subliniază parteneriatul strategic și sprijinul în domenii precum securitatea energetică, cibernetică și consolidarea rezilienței.
12:50
Regiunea Donețk rămâne un punct de tensiune în negocierile Rusiei și Ucrainei. Kremlinul vizează controlul total asupra acestei zone, considerată istoric rus. Analizăm impactul asupra securității Ucrainei, strategia Moscovei și principalele discuții în cadrul negocierilor de pace din Abu Dhabi.
12:50
Descoperă HUAWEI FreeClip 2, căștile ideale pentru un stil de viață multitasking. Ușoare, confortabile și cu sunet inteligent adaptabil, sunt perfecte pentru a rămâne conectat în orice mediu. Disponibile în culori moderne, acestea combină eleganța cu tehnologia avansată. Achiziționează-le acum din HUAWEI Store!
12:40
Fosta uzină de materiale fotosensibile Azomureș, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade, va fi transformată într-un centru de cartier. Proiectul vizează reutilizarea clădirilor existente pentru locuințe, servicii și activități comunitare, evitând demolarea și promovând dezvoltarea locală.
12:40
Vietnamul se pregătește pentru un posibil război de agresiune din partea SUA, conform unui document intern al armatei. Documentul evidențiază temerile Hanoiului privind destabilizarea guvernului socialist și percepția SUA ca o amenințare existențială, chiar și în contextul Parteneriatului Strategic Cuprinzător.
12:00
Kelemen Hunor, președintele UDMR, avertizează că lipsa unei guvernări corecte ar putea duce la dispariția sprijinului pentru executiv până în iunie. El propune reducerea impozitelor locale cu până la 50% pentru a ușura povara cetățenilor, subliniind că multe măsuri au depășit limita suportabilității.
12:00
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 va avea loc pe stadionul „San Siro", reunind peste 50 de șefi de state. Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Bilete disponibile la 260 de euro. Participă staruri internaționale, inclusiv Mariah Carey și Andrea Bocelli.
11:50
Ted Sarandos, CEO-ul Netflix, a fost audiat în Congresul SUA pentru a discuta despre achiziția de 83 de miliarde de dolari a Warner Bros, ridicând temeri antitrust. Senatorii îngrijorați de puterea crescută a Netflix au subliniat impactul potențial asupra concurenței și opțiunilor consumatorilor în industria divertismentului.
11:50
Vladimir Putin nu se va întâlni cu Volodimir Zelenski decât la Moscova, conform Kremlinului. Peskov subliniază deschiderea pentru negocieri, dar Zelenski refuză să se întâlnească în Rusia, catalogând-o ca un agresor. Următoarea rundă de negocieri între SUA, Ucraina și Rusia se va desfășura în Abu Dhabi.
11:50
Prețul acțiunilor Nintendo a scăzut cu 10,98% din cauza rezultatelor financiare sub așteptări și a crizei de cipuri. Deși profitul net a crescut cu 51% grație lansării consolei Switch 2, vânzările de software nu au atins nivelul predecesoarei, afectând încrederea investitorilor și previziunile financiare.
11:50
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a fost audiat la Tribunalul București în dosarul de propagandă legionară. Acesta contestă începerea judecății, acuzând sistemul de discreditare. Dosarul său include acuzații de promovare a ideilor fasciste și rasiste. Rămâne hotărât pe poziții critice față de clasa politică.
11:40
În județul Timiș, pe drumurile naționale apropiate de granița cu Serbia, au fost instalate noi indicatoare rutiere care avertizează despre riscul de roaming involuntar. Acestea informează șoferii că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele sârbești, generând costuri suplimentare. Verificarea setărilor telefonului este recomandată.
11:40
Un băiat de 13 ani din Australia a înotat 4 km în ocean pentru a-și salva mama și frații, după ce valurile i-au purtat în larg. Eforturile sale extraordinare au dus la o căutare de salvare reușită, iar familia a fost găsită în siguranță. Această poveste incredibilă de curaj și determinare impresionează comunitatea.
Acum 6 ore
11:00
Cristian Chivu, antrenorul Inter Milano, a adus echipa pe locul întâi în Serie A cu 55 de puncte. După un ritm intens de meciuri, Chivu a recunoscut că s-a simțit epuizat, adormind în timpul vizionării meciurilor. În fața provocărilor fotbalului, el își menține ambiția și determinarea de a continua pe calea succesului.
10:50
Danylo Yavhusishyn, un ucrainean de 21 de ani, face istorie în sumo, devenind ozeki în decembrie 2025. Mânat de dorința de a excela, el a câștigat titluri importante și visează să devină yokozuna. Fuga sa din Ucraina din cauza războiului nu i-a diminuat legătura cu familia și prietenii care îl susțin.
10:50
Companiile chineze dezvoltă modele de inteligență artificială mai ieftine decât cele americane, punând accent pe costuri reduse și fiabilitate. Analiza arată că, în loc să caute cele mai inteligente soluții, acestea prioritizează accesibilitatea și integrarea în industrie. Descoperă tendințele IA din China.
10:50
În 2025, pensiile magistraților din România au crescut semnificativ, cu cea mai mare ajungând la aproape 70.000 lei lunar. Sute de pensionari din justiție beneficiază de sume medii mai mari cu 2.000 lei față de cei anteriori, evidențiind discrepanțele față de pensiile din sistemul public de asigurări sociale. Reformele în area pensiilor magistraților sunt în curs.
10:50
Deputatul PNL
10:40
Rapid lider în Superligă după victoria de la Sibiu, momente dificile pentru Cristi Manea # MainNews.ro
FC Rapid București a învins FC Hermannstadt cu 3-0 și a urcat pe primul loc în Superligă. Cristi Manea, revenit după pierderea mamei, a jucat în minutul 79 și a fost aplaudat de suporteri. Rapid a obținut a doua victorie consecutivă în deplasare și își continuă forma bună în campionat. FC Rapid București a învins … Articolul Rapid lider în Superligă după victoria de la Sibiu, momente dificile pentru Cristi Manea apare prima dată în Main News.
10:40
Un raport preliminar al Congresului SUA conturează acuzații de cenzură în alegerile din România, afirmând că Comisia Europeană interferează în mod nedemocratic. Raportul subliniază că nu există dovezi ale amestecului Rusiei și pune sub semnul întrebării anularea alegerilor din 2024, provocând reacții puternice din partea Bruxelles-ului. Un raport al Congresului SUA pune la îndoială anularea … Articolul Raportul Congresului SUA acuză Bruxelles-ul de cenzură în alegerile din România apare prima dată în Main News.
10:40
Shabnam Madadzadeh, supraviețuitoare a torturilor din închisorile iraniene, subliniază că dictaturile sunt recompensate în loc să fie confruntate, îngreunând astfel lupta pentru drepturile omului în Iran. Interviul detaliază ororile suportate și necesitatea responsabilității internaționale în fața abuzurilor regimului. Shabnam Madadzadeh, activistă pentru drepturile omului, a fost arestată în 2009 în Iran și a petrecut cinci … Articolul Shabnam Madadzadeh: Impactul recompensării dictaturilor asupra poporului iranian apare prima dată în Main News.
09:50
JP Morgan atrage atenția asupra dependenței extreme a României de împrumuturile externe, cu un record de 19 miliarde de euro în 2024, depășind chiar Arabia Saudită. Deficitul fiscal crescut și lipsa de rigoare bugetară pun în pericol economia, iar datoria publică va depăși 60% din PIB în 2026. Urgența reformelor financiare este evidentă. România a … Articolul JP Morgan avertizează: România împrumută recorduri, depășind Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
09:50
Uniunea Europeană planifică interzicerea importurilor de cupru și platină din Rusia, ca parte a noilor sancțiuni pentru războiul din Ucraina. Noile restricții ar putea viza și iridiul și rodiul. Sancțiunile necesită acordul statelor membre și se concentrează pe MMC Norilsk Nickel, principalul producător rusesc de metale. UE consideră interzicerea importurilor de cupru și platină din … Articolul UE plănuiește să interzică cuprul și platina din Rusia prin noi sancțiuni apare prima dată în Main News.
09:50
ChatGPT și Copilot pierd cotă de piață în fața competitorilor precum Gemini și Grok. În SUA, ChatGPT a scăzut de la 69,1% la 45,3% în doar un an, iar Copilot de la 18,8% la 11,5%. Gemini a crescut de la 14,7% la 25,1%. Aceste schimbări subliniază impactul noilor inovații în domeniul AI. ChatGPT și Copilot … Articolul ChatGPT și Copilot: Cum pierd teren în fața rivalilor Gemini și Grok apare prima dată în Main News.
09:50
Un copilaș de 5 ani a fost drogat și abuzat de 10 bărbați în Franța, inclusiv de către propriul său tată. Autoritățile judiciare au deschis o anchetă privind violuri și agresiuni sexuale, în contextul unei petreceri ce a implicat consum de substanțe chimice. Tatăl copilului este acuzat de agresiune sexuală incestuoasă. Un copil de 5 … Articolul Copil de 5 ani abuzat și drogat de 10 bărbați în Franța, inclusiv tatăl. apare prima dată în Main News.
09:50
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, critică proiectul de lege propus de liberali care impune prezența judecătorilor constituționali la ședințele plenului, riscând sancțiuni și revocări pentru absențe nemotivate. Zegrean subliniază că judecătorii sunt inamovibili și că inițiativa ar putea genera probleme de cvorum. Proiect de lege depus de liberali impune obligativitatea participării judecătorilor CCR la ședințe … Articolul Fost președinte CCR critică noul proiect de lege privind demiterea judecătorilor apare prima dată în Main News.
09:40
Sorana Cîrstea, jucătoare de tenis română, anunță că retragerea sa planificată pentru finalul sezonului ar putea fi amânată dacă ar câștiga un turneu de Grand Slam. Aflată în turneul WTA 250 Transylvania Open, Cîrstea vizează menținerea în Top 100 pentru a avea acces la turneele mari, unde premiile sunt considerabile. Sorana Cîrstea participă la turneul … Articolul Sorana Cîrstea dezvăluie motivul pentru care nu se retrage din tenis apare prima dată în Main News.
09:40
Corina Tarniță a declarat că a comunicat constant cu Jeffrey Epstein între 2008 și 2012, dar nu a fost martoră la comportamente nepotrivite. Interacțiunile s-au desfășurat în context academic, iar Tarniță a respins orice implicare în activitățile infracționale ale acestuia, regretând că l-a cunoscut vreodată. Corina Tarniță a comunicat constant cu Jeffrey Epstein între 2008 … Articolul Corina Tarniță dezvăluie detalii despre legătura cu Jeffrey Epstein apare prima dată în Main News.
09:40
Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, a fost asasinat de un comando de patru persoane în Zintan. Considerat moștenitorul tatălui său, el a fost implicat în politica libiană și acuzat de crime împotriva umanității. Circumstanțele atacului rămân neclare, iar Libia continuă să fie divizată între guverne rivale. Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului dictator … Articolul Fiul lui Muammar Gaddafi a fost ucis de un comando misterios de 4 persoane apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:50
Donald Trump a apărat acțiunile lui Vladimir Putin, afirmând că Rusia a respectat termenul convenit pentru suspendarea atacurilor asupra Ucrainei. În ciuda părerilor divergente cu președintele ucrainean Zelenski, Trump consideră că armistițiul a fost esențial în condiții de vreme extremă, înainte de atacul masiv din 3 februarie. Donald Trump a apărat acțiunile lui Vladimir Putin … Articolul Trump îl susține pe Putin după atacul masiv asupra Ucrainei: „S-a ținut de cuvânt” apare prima dată în Main News.
08:50
Moltbook este o platformă socială pentru agenți AI, unde utilizatorii umani observă fără a publica. Generarea de conținut se face prin inteligențe artificiale care discută subiecte diverse, inclusiv pseudo-religii. Această inovație ridică întrebări despre autonomia agenților și riscurile de securitate asociate. Moltbook este o platformă socială pentru agenți AI, unde utilizatorii umani pot doar observa … Articolul Moltbook: rețeaua socială inovatoare a agenților AI pentru colaborare eficientă apare prima dată în Main News.
08:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu a câștigat o decizie favorabilă la ICCJ, revizuind clasarea inițială din dosarul legat de Călin Georgescu. Instanța a confirmat că faptele imputate nu existau, subliniind abuzul cercetării. Hotărârea stabilește un precedent important pentru protecția judecătorilor în cazuri nefondate. Judecătoarea Adriana Stoicescu a obținut o decizie favorabilă de la ICCJ pe 3 februarie … Articolul Judecătoarea Adriana Stoicescu învinge procurorii PICCJ în cazul Georgescu apare prima dată în Main News.
08:50
Senatul a adoptat legea femicidului, definind pentru prima dată această infracțiune în legislația românească, cu pedepse severe. Psihologul Mihai Copăceanu avertizează că sancțiunile dure nu descurajează crimele, subliniind că legislația nu abordează cauzele profunde ale violenței, precum sărăcia și stereotipurile de gen. Senatul a adoptat legea femicidului, introducând pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață Psihologul … Articolul Sancțiunile legii femicidului nu vor preveni crimele, avertizează psihologul apare prima dată în Main News.
