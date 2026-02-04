Împărțirea sferei de influență între SUA, China și Rusia: risc de conflict major

07:50

Orașul Constanța se confruntă cu scumpiri pe piața chiriilor, ajungând ca 63% din venitul mediu să fie alocat chiriei. Bucureștiul are cele mai mari chirii, de 780 euro/lună, în timp ce Timișoara rămâne cea mai accesibilă opțiune. Studiul Imobiliare.ro preconizează majorări ale chiriilor până în 2026. 71% dintre români anticipează creșterea chiriilor în 2026 Bucureștenii …