Salariul cu care Mbappe îşi plăteşte mama. Câştigă pe lună cât tot lotul FCSB-ului

Daniela Toth se pregăteşte pentru a treia participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 28 de ani, care va fi una dintre sportivele desemnate portdrapel la Ceremonia de Deschidere a ediţiei de la Milan-Cortina, are mare încredere că poate depăşi cea mai bună prestaţie de la Olimpiadă. În 2018, la ediţia din Coreea de […]