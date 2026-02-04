Salariul cu care Mbappe îşi plăteşte mama. Câştigă pe lună cât tot lotul FCSB-ului
Antena Sport, 4 februarie 2026 17:50
Kylian Mbappe îşi plăteşte regeşte mama. Ea încasează lunar de pe urma jucătorului nu mai puţin de 4.5 milioane de euro anual! Prin comparaţie, Gigi Becali cheltuie la FCSB cu lotul apoximativ 5 milioane de euro pe sezon cu salarii! Cum a ajuns mama lui Kylian Mbappe de are asemenea încasări? Decarul lui Real Madrid
• • •
Acum 10 minute
18:10
Fenomenul „Băieți de oraș" cu Roby (Mihai Bendeac) și Malone (Vlad Drăgulin) în prim plan, şi-a lansat primul film pe marile ecrane, cu un eveniment care a avut loc luni seara la multiplexul Cineplexx din Băneasa Shopping City, unde au participat peste 1000 de spectatori, fani ai personajelor, vedete și apropiați ai actorilor. Printre celebritățile care au vizionat
Acum 30 minute
18:00
Csikszereda și-a trecut în palmares a cincea victorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Gruparea antrenată de Robert Ilyeș s-a impus cu scorul de 1-0 la Clinceni, contra celor de la Metaloglobus București. Partida a fost din cadrul etapei cu numărul 25 din Liga 1, iar grație acestei victorii, oaspeții au urcat pe locul al
17:50
Acum o oră
17:40
FRF a făcut anunțul! Când se pun în vânzare biletele pentru semifinala barajului cu Turcia și cât costă un tichet # Antena Sport
Pe data de 26 martie, echipa naționala de fotbal a României va disputa semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, într-un meci ce va avea loc la Istanbul împotriva Turciei. Federația Română de Fotbal a precizat când vor fi puse în vânzare biletele pentru suporterii „tricolorilor". Nu mai puțin de 2.130 de tichete vor fi
17:40
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Mircea Lucescu va fi externat Mircea Lucescu urmează să fie externat joi sau vineri. Selecţionerul României vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul, dar aşteaptă acceptul medicilor pentru a zbura. 2. Deschişi la negocieri Gigi Becali a primit răspunsul
17:20
Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute # Antena Sport
Jaqueline Cristian, a doua favorită de la Transylvania Open, a suferit o înfrângere șocantă la turneul de la Cluj-Napoca. Prima rachetă a României a fost învinsă în doar 55 de minute. Daria Snigur, ocupanta locului 144 mondial, s-a distrat împotriva româncei și a obținut o calificare la pas în faza sferturilor de finală. Sorana Cîrstea
Acum 2 ore
17:10
Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui Ştefan Târnovanu, care cel mai probabil se va transfera din vară, măsura mai face o altă "victimă". Lukas Zima, care era cel
17:00
Victor Piţurcă a dat verdictul despre Cristi Chivu, după ce a văzut parcursul românului cu Inter! # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), un cunoscut fan al echipei antrenate de Cristi Chivu (45 de ani), Inter, a analizat parcursul de până acum al tehnicianului român de pe banca nerazzurrilor. Cristi Chivu e lider cu Inter în Serie A, cu 55 de puncte după 23 de etape, cu 5 peste
17:00
A fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese # Antena Sport
Meciul dintre Cremonese și Inter, încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea echipei antrenate de Cristi Chivu, a fost aproape să fie suspendat. Un suporter al oaspeților a aruncat o petardă înspre portarul Emil Audero. Portarul și-a revenit abia după minute bune, iar jocul a fost în cele din urmă reluat. Poliția a intervenit însă
16:50
FCSB a făcut două transferuri, dar Elias Charalambous nu se poate baza pe ei. FCSB întâlneşte pe FC Botoșani, în etapa cu numărul 25 din Liga 1, iar pentru această dispută antrenorul bucureştenilor nu se va putea baza pe Vlad Chiricheș, Ofri Arad şi Joao Paulo. Ofri Arad nu este încă pregătit fizic, în timp
16:50
Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a fost aproape să se despartă de Dinamo București în această iarnă, dar nu el a fost cel mai dorit jucător care ar fi putut părăsi echipa antrenată de Zeljko Kopic. Un alt fotbalist din tabăra „câinilor" a primit nu mai puțin de nouă oferte pentru a pleca din Ștefan cel Mare, însă
16:40
Soţia lui Răzvan Marin, Crina, a născut a doua oară. Cei doi aveau deja o fetiţă, iar acum au devenit tot părinţii unei alte fetiţe. "Unele date sunt alese. Altele se aliniază", a scris soţia lui Răzvan Marin, Crina, pe contul ei de Instagram, după ce a născut. Răzvan Marin şi soţia lui, Crina, din
16:40
16:30
Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Cu ce echipă negociază legenda lui Dinamo # Antena Sport
Claudiu Niculescu este la un pas de o revenire neașteptată pe prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul fiind văzut drept candidatul ideal pentru a salva o echipă de la retrogradare. Tehnicianul care este în prezent la CSM Slatina se află pe lista celor de la Unirea Slobozia, care ia în calcul demiterea lui Andrei Prepeliță
16:20
Inter – Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu joacă împotriva celor de la Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Vicecampioana din Serie A vrea să continue lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc
Acum 4 ore
16:10
UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele probabile # Antena Sport
UTA și CFR Cluj se întâlnesc în cel de-al doilea meci al zilei de miercuri în Liga 1, duelul fiind unul decisiv în ceea ce privește lupta pentru calificarea în play-off. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea antrenată de Daniel Pancu este în căutarea celui de-al
16:00
Produsele și prețurile pot fi ușor replicate, însă modul în care o companie își înțelege, comunică și fidelizează clienții face diferența pe termen lung. În acest context, un CRM bine implementat (Customer Relationship Management) nu mai este un simplu instrument de vânzări, ci o soluție strategică pentru creșterea satisfacției și a retenției clienților. Un sistem
15:30
Mircea Lucescu urmează să fie externat! Vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul # Antena Sport
Mircea Lucescu ar urma să fie externat din Spitalul Universitar şi se pregăteşte să meargă în străinătate pentru un control amănunţit. FRF a venit marţi cu un comunicat pentru a calma situaţia, dar informaţiile legate de starea de sănătate a selecţionerului sunt în continuare delicate. Potrivit gsp.ro, Mircea Lucescu ar urma să părăsească Spitalul Universitar
15:30
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat # Antena Sport
Ion Ţiriac a dezvăluit în trecut care este numele său din buletin. Fără să specifice motivul, miliardarul ajuns la 86 de ani a susţinut că în actele sale e trecut numele tatălui său, "Ioan Ţiriac". Cu ceva timp în urmă, fostul campion al tenisului românesc a vrut să schimbe numele din buletin în "Ion Ţiriac",
15:10
Steaua a disputat un meci amical pe unul dintre terenurile secundare din Ghencea împotriva celor de la CS Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2. Cele două se pregătesc pentru reluarea meciurilor din Liga 2. Dacă Steaua luptă pentru play-off, Dinamo încearcă să evite retrogradarea. Oaspeţii au deschis rapid scorul, încă din primul minut al partidei
14:50
Mesajul halucinant primit de Diana Şucu de la Gigi Becali: “Să stea acasă! Să vedem cine se roagă mai bine” # Antena Sport
Gigi Becali a comentat declaraţia dată de Diana Şucu, soţia lui Dan Şucu, patronul celor de la Rapid, la finalul anului 2025. Diana Şucu a declarat că "rugăciunea mea e mai puternică", iar mulţi oameni au văzut această declaraţie ca fiind o săgeată la adresa patronului de la FCSB. Dan Şucu, cel care este patron
14:20
“Jignirile nu ajută!” Echipa naţională, mesaj manifest înaintea barajului cu Turcia: “Alţii nu aveţi” # Antena Sport
Echipa naţională a României a postat un mesaj pentru toţi cei care susţin tricolorii, cu mai puţin de două luni până la meciul din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, cu Turcia. Meciul va avea loc la Istanbul, iar în cazul unui succes, tricolorii vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, în
Acum 6 ore
14:00
Meciul dintre Farul şi Dinamo, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa miercuri, de la ora 20:30, live text pe as.ro. Pentru Dinamo, aceasta este o oportunitate de a rămâne la egalitate de puncte cu Rapid (48), echipa care a urcat pe primul loc al Ligii 1, după victoria 3-0 cu Hermannstadt.
14:00
Interul stânga Bianca Bazaliu va juca din sezonul viitor la echipa de handbal feminin Corona Braşov, a anunţat, miercuri, clubul de sub Tâmpa pe pagina sa de Facebook. Bazaliu, care joacă din 2022 la CS Gloria Bistriţa, a semnat pentru următoarele două sezoane. Bianca Bazaliu a semnat cu Corona Braşov De-a lungul carierei, ea a
13:40
Mihai Covaliu, reacţie după ce Ana Bărbosu şi Jordan Chiles luptă din nou pentru medalia olimpică din 2024 # Antena Sport
Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a vorbit despre situaţia în care se află Ana Bărbosu, gimnasta noastră care ar putea pierde medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024, de la Paris. Dacă iniţial avocaţii noştri au învins la TAS şi au adus bronzul în vitrina Anei şi în istoria gimnasticii româneşti,
13:20
Daniela Toth, plină de încredere înainte de a 3-a participare la JO de iarnă de la Milano-Cortina: “A fost rezultatul carierei” # Antena Sport
Daniela Toth se pregăteşte pentru a treia participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 28 de ani, care va fi una dintre sportivele desemnate portdrapel la Ceremonia de Deschidere a ediţiei de la Milan-Cortina, are mare încredere că poate depăşi cea mai bună prestaţie de la Olimpiadă. În 2018, la ediţia din Coreea de
13:20
Ianis Hagi a marcat din nou pentru Alanyaspor! Mijlocaşul român a deschis scorul în meciul din deplasare cu Bolupsor, din Cupa Turciei. În minutul 47, Ianis a primit o pasă senzaţională cu exteriorul, în faţa porţii şi a deschis scorul cu al treilea său gol marcat în acest sezon, la noua sa echipă. Ianis Hagi,
12:50
Victor Piţurcă, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! “Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă” # Antena Sport
Victor Piţurcă susţine că a obţinut anumite informaţii legate de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Il Luce ar fi în condiţii mult mai bune decât cele prezentate în presa din România, unde au apărut informaţii că ar suferi de o boală cronică şi complexă. FRF a anunţat deja că e
12:40
Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Antena Sport
Campionii olimpici italieni la schi Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice pentru JO de iarnă, relatează Gazzetta dello Sport. Tomba, în vârstă de 59 de ani, şi Compagnoni, în vârstă de 55 de ani, sunt amândoi tripli medaliaţi cu aur olimpic şi se numără printre cei mai populari sportivi italieni ai generaţiei
12:30
Leo Grozavu, după ce FC Botoşani nu a marcat în ultimele 6 meciuri: “Nu se năruie cerul dacă nu ajungem în play-off” # Antena Sport
FC Botoşani a avut un parcurs excelent în toamnă, atunci când a fost timp de câteva etape ocupanta primului loc în Liga 1. Cu toate acestea, formaţia pregătită de Leo Grozavu a intrat într-o criză şi are şase meciuri la rând fără gol marcat. După 24 de etape, echipa este pe locul 6, cu 39
12:20
Gigi Becali a primit răspunsul pentru jucătorul pe care îl vrea de un an la FCSB: “Putem discuta” # Antena Sport
Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că Issouf Macalou este jucătorul pe care de un an îşi doreşte să îl aducă la FCSB, cei care s-au opus fiind cei din stafful campioanei en-titre. Conducerea lui U Cluj susţine că nu a existat nicio discuţie despre eventualul transfer al lui Macalou la FCSB. Dar
Acum 8 ore
11:40
Fratele lui Malcom Edjouma a dat lovitura! A fost cumpărat cu 5 milioane de euro şi va juca la o multiplă campioană # Antena Sport
Noah Edjouma, fratele lui Malcom Edjouma, fostul jucător de
11:10
Barcelona vrea să găzduiască finala UEFA Champions League! Când se vor încheia lucrările pe Camp Nou # Antena Sport
Lucrările de renovare începute în 2023 la Camp Nou ar trebui să se încheie în cursul anului 2027, iar FC Barcelona a demarat deja demersurile administrative pentru ca stadionul său să găzduiască finala Ligii Campionilor în 2029. Pentru prima dată în 30 de ani, Camp Nou ar putea găzdui o finală a Ligii Campionilor. Ultima […] The post Barcelona vrea să găzduiască finala UEFA Champions League! Când se vor încheia lucrările pe Camp Nou appeared first on Antena Sport.
11:00
Didier Deschamps a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe! Replică acidă pentru contestari: “Nu vă mai pierdeţi timpul” # Antena Sport
Didier Deschamps, selecţionerul naţionalei Franţei, a ţinut să îi ia apărarea lui Kylian Mbappe, cu câteva luni înainte de World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena. Starul de la Real Madrid a fost criticat în mai multe […] The post Didier Deschamps a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe! Replică acidă pentru contestari: “Nu vă mai pierdeţi timpul” appeared first on Antena Sport.
10:30
Sportul care îşi face debutul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Ce probe noi au fost introduse # Antena Sport
Cea de-a XXV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 la Milano-Cortina, în regiunea de nord a Italiei. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice, potrivit cosr.ro. Schiul alpinism, denumit şi “skimo”, este singura […] The post Sportul care îşi face debutul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Ce probe noi au fost introduse appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:10
Tallison a fost transferul surpriză anunţat de Rapid, în această iarnă, dar Costel Gâlcă nu se va bucura curând de serviciile atacantului brazilian de 23 de ani, luat de la RB Bragantino. Brazilianul cotat la 500.000 de euro a început antrenamemtele, dar nu va putea juca pentru Rapid până la începutul lui martie, din cauza […] The post Când va debuta Tallison la Rapid appeared first on Antena Sport.
10:00
Poliţia americană de imigrare (ICE) nu va fi mobilizată duminică în zona stadionului Levi’s din Santa Clara, California, pentru Super Bowl, a afirmat marţi şefa securităţii NFL, Cathy Lanier. „Nu sunt prevăzute operaţiuni ale ICE sau ale forţelor de combatere a imigraţiei în legătură cu Super Bowl sau cu alte evenimente pentru fanii care vor […] The post ICE nu va fi prezentă la Super Bowl appeared first on Antena Sport.
09:50
Rapid a trecut pe primul loc în Liga 1, după 3-0 cu Hermannstadt, iar Victor Angelescu a anunţat că în ultimele zile de mercato din această iarnă nu vor mai exista mutări în Giuleşti, cel puţin la capitolul veniri. Dan Şucu ar putea însă să se despartă de Andrei Borza, doar dacă pe adresa fundaşului […] The post Decizia luată de Dan Şucu la Rapid appeared first on Antena Sport.
09:50
Daniel Pancu riscă să piardă un jucător de la CFR Cluj şi a cerut transferuri de urgenţă: “Trebuie să vină doi, nu unul” # Antena Sport
Daniel Pancu a dezvăluit că sunt şanse ca cei de la CFR Cluj să îl piardă pe Matei Ilie în acastă iarnă. Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie în România, iar antrenorul formaţiei din Gruia a anunţat că are nevoie urgentă de înlocuitori pentru fundaşul de 23 de ani. Pancu a anunţat că […] The post Daniel Pancu riscă să piardă un jucător de la CFR Cluj şi a cerut transferuri de urgenţă: “Trebuie să vină doi, nu unul” appeared first on Antena Sport.
09:50
N’Golo Kante a semnat cu Fenerbahce după două sezoane şi jumătate petrecute la Al-Ittihad în campionatul saudit, a anunţat, miercuri, clubul turc de fotbal. “Unele poveşti necesită timp, dar nu se termină niciodată. Bine ai venit la Fenerbahce, N’Golo Kante”, a scris clubul din Istanbul pe contul său de X, după ce anunţase marţi eşecul […] The post N’Golo Kante a semnat până la urmă cu Fenerbahce! A venit aprobarea de la FIFA appeared first on Antena Sport.
09:30
Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali: “Trebuia să-i schimb numele când a venit la FCSB” # Antena Sport
Baba Alhassan a fost luat din nou în colimator de Gigi Becali, care a vorbit despre problemele pe care FCSB le-a avut în linia de mijloc, în acest sezon. Becali susţine chiar şi că ar fi trebuit să îi schimbe numele ugandezului de 26 de ani cotat la 900.000 de euro. În acest sezon, Baba […] The post Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali: “Trebuia să-i schimb numele când a venit la FCSB” appeared first on Antena Sport.
09:20
Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: “O dovadă de curaj” # Antena Sport
Cristi Chivu face o treabă foarte bună la primul sezon pe banca lui Inter. Echipa se află pe primul loc în Serie A, la cinci puncte în faţa rivalei AC Milan. Formaţia antrenorului român este calificată şi în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. Chiar dacă parcursul lui Chivu în acest sezon nu […] The post Conducerea lui Inter se mândreşte cu Cristi Chivu! Preşedintele nerazzurrilor a anunţat obiectivul: “O dovadă de curaj” appeared first on Antena Sport.
09:00
Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: “Am arătat ca o campioană” # Antena Sport
Rapid a câştigat cu 3-0 meciul de pe terenul lui FC Hermannstadt, din etapa cu numărul 25 a Ligii 1, şi a revenit pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul de miercuri dintre Universitatea Craiova şi Oţelul Galaţi. Victoria obţinută în faţa celor de la Hermannstadt la scor a fost reacţia […] The post Victor Angelescu avertizează rivalele Rapidului la titlu, după victoria cu Hermannstadt: “Am arătat ca o campioană” appeared first on Antena Sport.
08:20
Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat în urmă cu câteva zile că este dispus să plătească până la 3 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguş. Patronul celor de la FCSB consideră că atacantul care a revenit în această iarnă la Gaziantep este mai bun fotbalist român la ora actuală şi îl vede jucând pe partea […] The post Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” appeared first on Antena Sport.
08:00
Poate cel mai așteptat monopost la testele private din Barcelona a fost AMR26, prima mașină proiectată de Adrian Newey, cel mai bun specialist în aerodinamică. Englezul a construit multe monoposturi câștigătoare în F1, ultimele fiind cele cu care Max Verstappen a câștigat cele patru titluri de campion mondial alături de Red Bull. Întârzieri în pregătire […] The post Cel mai așteptat monopost a mers încet. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:30
AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
AC Milan a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A. Ruben Loftus-Cheek a deschis scorul pentru oaspeţi la Bologna, în minutul 20, pentru ca în minutul 39 Christopher Nkunku să transforme un penalti pentru milanezi, iar echipa lui Massimilano Allegri a intrat cu avantaj de două goluri la pauză. Bologna – AC Milan 0-3 În startul părţii secunde Adrien Rabiot a stabilit […] The post AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
00:20
Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea # Antena Sport
Arsenal s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei Ligii, după ce a învins acasă, scor 1- 0, formaţia londoneză Chelsea, în manşa secundă a semifinalelor. Arsenal s-a impus în tur, pe Stamford Bridge, cu 3-2, iar în returul de pe Emirates elevii lui Arteta au controlat desfăşurarea partidei. Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, după 4-2, la general, cu Chelsea Deşi antrenorii […] The post Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea appeared first on Antena Sport.
00:10
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid # Antena Sport
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după 2-1 cu Albacete. Catalanii nu au avut nicio emoție în partida cu formația de ligă secundă, care a eliminat-o pe Real Madrid în optimi. Albacete a produs surpriza în turul precedent și a învins-o pe Real Madrid, chiar la debutul lui Alvaro Arbeloa. Formația din La Liga 2 […] The post Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
00:10
Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 # Antena Sport
Au fost momente copleșitoare, după ce Rapid a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Cristi Manea, care a fost trimis în teren în minutul 78, a izbucnit în plâns la finalul partidei, fiind consolat de coechipieri. Recent, fundașul Rapidului și-a pierdut mama. Acesta a fost motivul pentru care nu […] The post Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 appeared first on Antena Sport.
3 februarie 2026
23:30
Hermannstadt a pierdut cu Rapid marţi seara, scor 0-3, în etapa a 25-a din Liga 1. Scorul l-a nemulţumit pe Dorinel Munteanu, care a considerat că jucătorii lui au făcut multe “cadouri”. “Am prins o zi proastă, în care eu sunt responsabil de rezultat. Voi discuta cu băieţii, pentru că am făcut foarte mult greşeli. […] The post Dorinel Munteanu: “Sunt responsabil de rezultat!” Ce mesaj are şi pentru jucători appeared first on Antena Sport.
