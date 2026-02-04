Sroana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game

09:50

Daniel Pancu a dezvăluit că sunt şanse ca cei de la CFR Cluj să îl piardă pe Matei Ilie în acastă iarnă. Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie în România, iar antrenorul formaţiei din Gruia a anunţat că are nevoie urgentă de înlocuitori pentru fundaşul de 23 de ani. Pancu a anunţat că