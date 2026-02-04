Lăptăria cu Caimac - Primele tranzacții pe bursă cu obligațiunile plasate în toamnă
Profit.ro, 4 februarie 2026 18:20
Listată în anul 2021, Agroserv Măriuța adună tranzacții în regim bursier și pentru cea mai recentă emisiune a sa de titluri obligatare.
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, a comandat de la grupul german SMS un laminor performant, care va fi integrat în complexul existent de fabricare a oțelului.
18:00
Într-o tranzacție de aproape 65 milioane lei, Lion Capital dobândește 3% din acțiunile Fondului Proprietatea.
Acum 2 ore
17:40
Creșterea contribuției pentru Pilonul II la 6% - Proiectul a fost adoptat tacit de Senat # Profit.ro
Proiectul care crește cota de contribuție la Pilonul 2 de pensii la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027 a fost adoptat tacit de Senat.
17:40
Consiliului Concurenței explică acum care sunt îngrijorările sale legate de preluarea Cargus de către Sameday, compania românească parte din grupul eMAG.
17:40
Cătălin Urtoi, fost președinte CA al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), anunță că a aflat din presă că în acest moment este în curs o anchetă DNA, declanșată pe 2 februarie 2026, referitoare la contractul dintre CJ Bacău și Danlin XXL cu privire la modernizarea unui drum de 34 km în județul Bacău (DJ Valea Seacă- Gura Văii), contractul având o valoare de 235 milioane lei.
17:20
Șoferii și pasagerii care circulă pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș sunt avertizați asupra riscului de roaming involuntar, după montarea unor indicatoare speciale în apropierea frontierei cu Serbia.
17:00
Atacuri cibernetice rusești vizând Jocurile Olimpice, dejucate de autoritățile din Italia # Profit.ro
Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, anunță că țara sa a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești împotriva unor site-uri legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
17:00
În luna ianuarie a acestui an s-au vândut cu peste 30.000 mai puține imobile față de luna decembrie.
16:50
Banca Națională a României avertizează că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 04.02.2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.
Acum 4 ore
16:40
Refute, startup care vrea să combată dezinformarea cu ajutorul AI, co-fondat de un român, a strâns peste 5,7 milioane euro finanțare de tip seed.
16:30
BT Broker de Asigurare, compania Grupului Financiar Banca Transilvania specializată în brokeraj de asigurări, intră într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu lansarea propriei rețele de francize.
16:20
Societatea de Transport București nu va elimina gratuitatea pentru pensionari, anunță Primăria Capitalei.
16:20
Autoritățile prezintă noi imagini de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 2, Trifești - Gherăești (județul Neamț).
16:10
Compania de servicii de outsourcing Genpact România, subsidiara locală a grupului indian Genpact, a fost amendată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
15:50
Investiție în România - Portughezii de la Greenvolt se împrumută pentru un nou parc eolian în România # Profit.ro
Grupul portughez Greenvolt a obținut o finanțare de 58,5 milioane de euro pentru un proiect eolian onshore de 49,8 MW în România, situat în localitatea Săcele din Dobrogea, în sud-estul țării.
15:50
Tranșa de retail a operațiunii de listare a Electroalfa este suprasubscrisă de peste 20 de ori. Ritmul de cotare și volumul care a depășit echivalentul a unui sfert de miliard de euro sugerează utilizarea de investitori premium a levierelor oferite de brokeri și a scrisorilor de garanție bancară, fenomen exacerbat la oferta Cris-Tim din toamnă.
15:30
O poluare cu produse petroliere pe Dunăre a fost semnalată în zona Plajei Vechi Giurgiu, după scufundarea unui împingător.
15:30
Primăria Arad urmează să vândă la licitație 128 de mașini ridicate de pe străzi în ultimele luni.
15:00
Grupul german Kontron, unul dintre cei mai mari integratori de soluții IT&C din lume, cu operațiuni în întreaga Uniune Europeană, inclusiv România, Marea Britanie și SUA, își va reloca operațiunile de producție din China în Ungaria.
Acum 6 ore
14:30
Reducerea termenului de plată între profesioniști și TVA la încasare de la un anumit nivel al cifrei de afaceri - respinse de senatorii puterii # Profit.ro
Senatul a respins proiectul legislatil prin care termenul de plată între profesioniști urma să fie înjumătățit la 30 zile, iar instituțiile publice autorități contractante să execute obligația de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniști respectând un nou termen de cel mult 10 zile după ce li s-au virat sumele.
14:20
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a depus o notificare privind contestarea deciziei din procesul în care Google a fost declarat monopol ilegal, cerând măsuri mai drastice.
14:00
Primăria sectorului 6, din capitală, anunță că astupă gropile semnalate de locuitori prin intermediul aplicației Waze.
14:00
Acționarul majoritar Nicolae Șerban realizează un plasament privat la compania Grup Șerban Holding, dar participația sa rămâne peste 90%.
14:00
UniCredit introduce în România un nou tip de dobândă la creditele pentru achiziția de locuințe # Profit.ro
UniCredit Bank introduce în România un nou tip de dobândă la creditele pentru achiziția de locuințe, cu scopul de a oferi stabilitate în primii doi ani de rambursare și condiții competitive pe termen lung.
14:00
Prima producție de gaze din proiectul Neptun Deep este așteptată în 2027, a anunțat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere.
13:50
Sindicaliștii din educație protestează, în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, pentru a-și exprima dezacordul față de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice.
13:50
13:40
FOTO Fostă unitate militară, transformată într-un centru cultural multifuncțional, în județul Timiș # Profit.ro
Fosta unitate militară din Giroc va deveni centru multifuncțional, cu galerii de artă, laboratoare educaționale și spații pentru manifestări artistice și culturale.
13:30
Primul tren alimentat cu baterii dezvoltat și fabricat de Alstom este acum oficial în serviciul de pasageri.
13:20
Grupul Grampet reacționează după perchezițiile declanșate de DNA.
13:20
Premieră la OMV Petrom - Compania discută cu băncile pentru credite de investiții. Scade accentuat lichiditatea pe cash # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, producător de hidrocarburi, carburanți și energie electrică, va înregistra anul acesta o reducere ″absolut semnificativă″ a poziției sale de numerar, care o va continua pe cea de anul trecut, astfel că s-a adresat în premieră băncilor pentru a contracta credite de investiții.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0943 lei, de la 5,0950 lei, curs înregistrat marți.
13:00
Impactul regimurilor de sancțiuni internaționale asupra obligațiilor AML ale entităților române # Profit.ro
Av. dr. ROMAN BRADU, Managing Partner, Bradu, Neagu & Asociații
13:00
În contextul eforturilor de reducere a costurilor și protejare a marjelor pe o piață europeană aflată în încetinire, Renault a anunțat că va produce în Franța un nou motor electric de mici dimensiuni, folosind componente furnizate de compania chineză Shanghai E-drive.
Acum 8 ore
12:40
Un fermier german a decis să distribuie gratuit 4.000 de tone de cartofi, după o recolta abundentă.
12:40
Plata pentru apă caldă și căldură în blocuri cu probleme - Primăria capitalei explică modul de tarifare # Profit.ro
Agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă și căldura sunt livrate la parametrii normali, informează Primăria Capitalei.
12:30
Operațiune de buy-back. Derulată la un preț apropiat celui din piață, oferta publică de răscumpărare de la Electromagnetica adună subscrieri pentru doar o cincime din titlurile țintite # Profit.ro
Electromagnetica dobândește aproape 2% din titlurile proprii într-o operațiune de buy-back.
12:30
Prajiturile tematice speciale din Cofetăria Mea Auchan transformă iubirea și luna martie în momente dulci # Profit.ro
De la gesturi romantice dedicate Sărbătorii Iubirii la cadouri de primăvară, ideale pentru mărțișor, prăjiturile tematice de la Cofetăria Mea din Auchan aduc un strop de răsfăț fiecărui moment special.
12:10
11:50
Nu pot fi amendați în autobuz/tramvai. STB nu îi poate amenda pe "blatiștii" care au cărți de identitate electronice # Profit.ro
Cărțile de identitate electronice sunt documente eliberate în România de aproape un an. Sistemele de control din transportul public din București nu sunt însă adaptate încă acestei schimbări.
11:50
Hellas Direct lansează FlexiPay, cea mai accesibilă soluție pentru asigurările auto: zero împrumut, aprobare 100% # Profit.ro
Hellas Direct, compania de asigurări digitală, inclusă de Financial Times în topul celor 1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din UE, lansează FlexiPay, soluția de plată care se poziționează drept cel mai avantajos produs de tip tranșe pentru asigurări auto.
11:40
Ford, celebrul constructor auto american, și producătorul chinez Geely poartă discuții cu privire la un posibil parteneriat.
11:20
Autori: Alin Grapă (counsel), Eduard Maxim (associate)
11:20
Compania națională aeriană TAROM a anunțat că introduce tariful „Light”, fără bagaj de cală, și simplifică regulile de combinare a biletelor pentru zborurile operate pe rutele interne.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Afacerile Cargus urcă pe fondul avansului livrărilor din internațional și al extinderii rețelei out-of-home. Tranzacția cu Sameday ridică îngrijorări Consiliului Concurenței # Profit.ro
Cargus, una dintre cele mai mari companii de curierat din România, a încheiat anul 2025 cu o creștere de aproape 9% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul precedent, ajungând la peste 120 milioane euro.
Acum 12 ore
10:40
Gemini, care a câștigat numeroși adepți după lansarea versiunii cu numărul trei, va încuraja migrarea de la produsele concurente cu ajutorul unei funcții de importare a chat-urilor.
10:30
North Bucharest Investments | Maturizarea pieței premium: proiecte finalizate, cerere selectivă, capital sofisticat # Profit.ro
Ultimii ani au definit cel mai consistent ciclu de livrări și tranzacții din segmentul high-end, un nivel dificil de replicat în viitor, pe fondul rarității accelerate a terenurilor potrivite pentru dezvoltări premium și al exigenței tot mai ridicate a cumpărătorilor.
10:20
Cel puțin în Statele Unite, doua estimări independente arată cum ChatGPT și Copilot (bazat tot pe ChatGPT) au început să piardă cotă de piață în fața rivalilor, în special a lui Gemini.
