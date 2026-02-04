ULTIMA ORĂ Măsurile de relansare economică, anunțate de Bolojan: Credite fiscale pentru companii, amortizare accelerată pentru utilaje, sprijin pentru investițiile mari și domeniile cu deficite comerciale

14:30

Senatul a respins proiectul legislatil prin care termenul de plată între profesioniști urma să fie înjumătățit la 30 zile, iar instituțiile publice autorități contractante să execute obligația de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniști respectând un nou termen de cel mult 10 zile după ce li s-au virat sumele.