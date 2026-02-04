Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect"

StiriDiaspora.ro, 4 februarie 2026 18:20

Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 30 minute
18:20
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect" StiriDiaspora.ro
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect"
Acum 2 ore
17:30
Atlassib s-a închis de la 1 februarie. Și-a anunțat colaboratorii StiriDiaspora.ro
Atlassib s-a închis de la 1 februarie. Și-a anunțat colaboratorii
Acum 4 ore
16:30
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă" StiriDiaspora.ro
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă"
15:40
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind alegerile StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind alegerile
15:10
MAE, atenţionare de călătorie în Spania: Cod roșu de vreme rea în mai multe zone StiriDiaspora.ro
MAE, atenţionare de călătorie în Spania: Cod roșu de vreme rea în mai multe zone
15:10
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate StiriDiaspora.ro
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate
Acum 6 ore
13:20
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania StiriDiaspora.ro
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania
Acum 8 ore
12:30
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg StiriDiaspora.ro
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg
11:50
Vernisajul expoziției "Viziuni dacice", găzduit de Accademia di Romania din Roma StiriDiaspora.ro
Vernisajul expoziției "Viziuni dacice", găzduit de Accademia di Romania din Roma
11:10
Cum a păcălit "Prințul Dubaiului" o româncă să-i transfere 2 milioane de dolari StiriDiaspora.ro
Cum a păcălit "Prințul Dubaiului" o româncă să-i transfere 2 milioane de dolari
Acum 12 ore
10:20
Spania interzice accesul copiilor la rețelele de socializare StiriDiaspora.ro
Spania interzice accesul copiilor la rețelele de socializare
09:40
Alertă alimentară: Nestle retrage de pe piață două loturi de lapte pentru sugari StiriDiaspora.ro
Alertă alimentară: Nestle retrage de pe piață două loturi de lapte pentru sugari
09:00
Muncitori români exploatați de clanul „Muti” în Spania: 17 arestări în urma unui raid al poliției StiriDiaspora.ro
Muncitori români exploatați de clanul „Muti” în Spania: 17 arestări în urma unui raid al poliției
08:20
O delegație condusă de Oana Ţoiu participă, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice StiriDiaspora.ro
O delegație condusă de Oana Ţoiu participă, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice
Ieri
16:10
Trei moldoveni au construit în Italia cea mai mare fabrică de țigări de contrabandă. Făceau 350 000 euro pe zi StiriDiaspora.ro
Trei moldoveni au construit în Italia cea mai mare fabrică de țigări de contrabandă. Făceau 350 000 euro pe zi
15:40
Polonezul care complota pentru asasinarea lui Zelenski și-a aflat pedeapsa StiriDiaspora.ro
Polonezul care complota pentru asasinarea lui Zelenski și-a aflat pedeapsa
15:00
DIICOT, percheziții la persoane care oferea IPTV pe bani românilor din străinătate StiriDiaspora.ro
DIICOT, percheziții la persoane care oferea IPTV pe bani românilor din străinătate
13:50
Germania vrea să taie alocațiile pentru copiii români: "Să le plătim la fel ca în țara lor. Acolo totul e mai ieftin" StiriDiaspora.ro
Germania vrea să taie alocațiile pentru copiii români: "Să le plătim la fel ca în țara lor. Acolo totul e mai ieftin"
12:40
Fraudă de milioane de euro în numele a 59 de românce din Italia. Un funcționar italian le crease identități false cu AI StiriDiaspora.ro
Fraudă de milioane de euro în numele a 59 de românce din Italia. Un funcționar italian le crease identități false cu AI
12:20
Trei irlandezi aflați în vacanță în România s-au înjunghiat după ce au băut prea mult StiriDiaspora.ro
Trei irlandezi aflați în vacanță în România s-au înjunghiat după ce au băut prea mult
11:20
Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus StiriDiaspora.ro
Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus
10:20
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după StiriDiaspora.ro
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după
08:50
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană StiriDiaspora.ro
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Sondaj: Majoritatea ucrainenilor refuză cedarea Donbasului către Rusia StiriDiaspora.ro
Sondaj: Majoritatea ucrainenilor refuză cedarea Donbasului către Rusia
15:10
Poliția germană caută șoferul care a filmat victima unui accident în flăcări și a pus imaginile pe Internet: "De prost gust" StiriDiaspora.ro
Poliția germană caută șoferul care a filmat victima unui accident în flăcări și a pus imaginile pe Internet: "De prost gust"
14:30
Accesul Rusiei la sateliţii Starlink a fost restricţionat la cererea Kievului StiriDiaspora.ro
Accesul Rusiei la sateliţii Starlink a fost restricţionat la cererea Kievului
13:50
Un copac a căzut peste un turist român la Roma StiriDiaspora.ro
Un copac a căzut peste un turist român la Roma
12:30
Adio apă la suprapreț în aeroport. Revine apa potabilă pe Otopeni și Băneasa StiriDiaspora.ro
Adio apă la suprapreț în aeroport. Revine apa potabilă pe Otopeni și Băneasa
12:00
Taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana de Trevi. Măsura a intrat în vigoare astăzi - VIDEO StiriDiaspora.ro
Taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana de Trevi. Măsura a intrat în vigoare astăzi - VIDEO
11:10
Călin Georgescu, la tribunal în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară: "Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie" StiriDiaspora.ro
Călin Georgescu, la tribunal în dosarul în care e acuzat de propagandă legionară: "Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie"
10:50
Grevă națională în Germania: Transportul public e dat complet peste cap StiriDiaspora.ro
Grevă națională în Germania: Transportul public e dat complet peste cap
10:30
Statistici noi care te ajută să analizezi mai bine un meci de fotbal StiriDiaspora.ro
Statistici noi care te ajută să analizezi mai bine un meci de fotbal
10:20
Migrația în masă a românilor: cauze și principalele destinații StiriDiaspora.ro
Migrația în masă a românilor: cauze și principalele destinații
09:50
Hoți de buzunare 2.0 în Napoli. Cu un POS ascuns, fură bani fără să atingă victimele cu un deget StiriDiaspora.ro
Hoți de buzunare 2.0 în Napoli. Cu un POS ascuns, fură bani fără să atingă victimele cu un deget
09:10
Parlamentarii se întorc la muncă. Legea bugetului de stat și reforma administrației, printre priorități StiriDiaspora.ro
Parlamentarii se întorc la muncă. Legea bugetului de stat și reforma administrației, printre priorități
1 februarie 2026
23:30
Un român din Austria a atacat cu cuțitul un controlor de tren pentru că acesta i-a cerut bilet. Prietenul său a atacat polițiștii StiriDiaspora.ro
Un român din Austria a atacat cu cuțitul un controlor de tren pentru că acesta i-a cerut bilet. Prietenul său a atacat polițiștii
23:10
Trei români reveniți din Emirate, opriți pe aeroport cu un „bagaj” de contrabandă StiriDiaspora.ro
Trei români reveniți din Emirate, opriți pe aeroport cu un „bagaj” de contrabandă
18:50
Un autocar cu turiști a derapat în Turcia. Nouă persoane au murit StiriDiaspora.ro
Un autocar cu turiști a derapat în Turcia. Nouă persoane au murit
15:20
Sute de kilograme de pachete trimise cu autocarul, confiscate în Italia. Amenzi uriașe pentru șoferi StiriDiaspora.ro
Sute de kilograme de pachete trimise cu autocarul, confiscate în Italia. Amenzi uriașe pentru șoferi
14:20
Român din Germania, abandonat într-o parcare de pe autostradă, în drum spre țară. A rămas și fără bagaje StiriDiaspora.ro
Român din Germania, abandonat într-o parcare de pe autostradă, în drum spre țară. A rămas și fără bagaje
13:10
Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario explică de ce a ignorat sângele din curte StiriDiaspora.ro
Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario explică de ce a ignorat sângele din curte
11:20
Români, prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 200 000 de țigări ascunse în bagaje StiriDiaspora.ro
Români, prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 200 000 de țigări ascunse în bagaje
09:20
Răspunsul surprinzător al mamei copilului dat jos din autobuz, după scuzele șoferului: "Mă pot întâlni cu el" StiriDiaspora.ro
Răspunsul surprinzător al mamei copilului dat jos din autobuz, după scuzele șoferului: "Mă pot întâlni cu el"
31 ianuarie 2026
23:40
Protestele au scăpat de sub control la Torino, iar polițiștii au fost bătuți. Meloni: "E act de violență împotriva statului" StiriDiaspora.ro
Protestele au scăpat de sub control la Torino, iar polițiștii au fost bătuți. Meloni: "E act de violență împotriva statului"
23:30
Reușită și speranță: cancerul pancreatic remis complet la șoareci StiriDiaspora.ro
Reușită și speranță: cancerul pancreatic remis complet la șoareci
23:20
Studiu Yale: de ce oamenii sunt afectați diferit de răceală StiriDiaspora.ro
Studiu Yale: de ce oamenii sunt afectați diferit de răceală
23:20
Spania, lider mondial la transplanturi de organe StiriDiaspora.ro
Spania, lider mondial la transplanturi de organe
22:40
Complicele polițistului Salvagno a povestit cum ar fi avut loc uciderea lui Sergiu Țârnă StiriDiaspora.ro
Complicele polițistului Salvagno a povestit cum ar fi avut loc uciderea lui Sergiu Țârnă
21:30
Prima țară europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale StiriDiaspora.ro
Prima țară europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale
21:20
Boala Alzheimer, descoperită la un simplu test de sânge StiriDiaspora.ro
Boala Alzheimer, descoperită la un simplu test de sânge
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.