Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa despre prioritățile României la Consiliul European informal
Adevarul.ro, 4 februarie 2026 20:00
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale care vor fi abordate la Consiliul European informal de săptămâna viitoare.
