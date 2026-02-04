SUA. Ryan Routh, bărbatul care în septembrie 2024 a încercat să îl asasineze pe Donald Trump, în timp ce se afla pe un teren de golf din apropiere de Mar-a-Lago, a fost condamnat la închisoare pe viață.
• • •
Acum 15 minute
21:10
Statele membre ale UE au aprobat detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei în perioada 2026–2027, inclusiv finanțării armatei. Împrumutul poate fi rambursat doar după ce Rusia va plăti despăgubiri de război. # Biziday.ro
Împrumutul de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026-2027, este destinat sprijinirii Ucrainei, pentru a ajuta țara să răspundă nevoilor sale urgente de finanțare în condițiile în care Rusia își continuă războiul de agresiune, potrivit unui comunicat al Consiliului European. Astfel, va urmări în mod expres să sprijine bugetul general și nevoile de apărare […]
Acum o oră
20:50
SUA. Ryan Routh, bărbatul care în septembrie 2024 a încercat să îl asasineze pe Donald Trump, în timp ce se afla pe un teren de golf din apropiere de Mar-a-Lago, a fost condamnat la închisoare pe viață. # Biziday.ro
Ryan Routh a fost condamnat, în septembrie, pentru cinci capete de acuzare, inclusiv tentativă de asasinat a lui Donald Trump, după un proces în care Routh a ales să se reprezinte singur. Miercuri, judecătorul a emis sentința și la condamnat pe aceasta la închisoare pe viață. ”A luat măsuri de-a lungul mai multor luni pentru […]
Acum 2 ore
20:00
Premierul Ilie Bolojan anunță că sistemul de plafonare a preţului gazelor naturale va fi modificat. Prețul pentru consumatorii casnici va fi administrat până în 2027, an în care România va ”avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a declarat că executivul lucrează la o schemă pentru eliminarea plafonării prețului gazelor, dar, prin care, prețul pentru consumatorii administrat pentru consumatorii casnici. Conform premierului, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 va exista o perioadă cu un preț administrat pentru consumatorii casnici, pentru a proteja cetățenii de posibilul puseu de inflație, […]
19:40
Premierul Bolojan spune că bugetul pentru anul 2026 va fi gata săptămâna viitoare: Ținta de deficit este de 6,2%. Ne propunem ca inflația la finalul anului să fie 4%. Suntem la finalul unor măsuri de ajustare bugetară, care au însemnat o perioadă dificilă, o contracție economică. Începem să lucrăm la măsuri de relansare economică. Guvernul își va asuma răspunderea pe pachetul pentru reforma administrației. # Biziday.ro
Premierul Bolojan a anunțat că discuțiile despre buget vor fi finalizate săptămâna viitoare, iar în jurul datei de 20 februarie acesta va fi trimis în parlament. ”Țintele stabilite de Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană sunt de 6,2% ținta de deficit. Ne propunem ca inflația să fie la 4%, la finalul anului. Principalele provocări: încadrarea […]
Acum 4 ore
18:40
New Start, tratatul de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia, este pe cale să expire. Dacă nu va fi încheiată o înțelegere de ultim moment, va fi pentru prima dată în peste 50 de ani când cele două mari puteri vor rămâne fără restricții și mecanisme de verificare în ceea ce privește arsenalul nuclear. # Biziday.ro
Nu este foarte clar care va fi ora exactă la care tratatul va expira, însă specialiștii estimează că tratatul New Start, care a impus limite exacte legate de numărul de focoase nucleare strategice, dar și de rachete balistice și bombardiere ce pot fi desfășurate de SUA și Rusia, urmează să expire joi dimineață, la 01:00 […]
17:50
Rusia cheltuie jumătate din bugetul său de stat pentru armată, mult mai mult decât cifrele declarate oficial, conform spionajului german. Acesta avertizează că fondurile nu sunt folosite doar pentru a susține războiul din Ucraina, ci și pentru extinderea capacităților militare în zonele de graniță cu țările baltice: “Cifrele reflectă amenințarea tot mai mare pe care Rusia o reprezintă pentru Europa”. # Biziday.ro
Raportul realizat de Bundesnachrichtendienst (BND), serviciul de informații externe al Germaniei, arată că Rusia ar fi cheltuit în 2025 circa 250 de miliarde de euro pentru armată, o sumă care reprezintă aproape 10% din produsul intern brut și aproximativ jumătate din totalul cheltuielilor statului. La începutul războiului, cheltuielile militare reprezentau aproximativ 6% din PIB, ceea […]
Acum 6 ore
17:10
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care urmăreau să afecteze desfășurarea Jocurilor Olimpice de Iarnă. Între ținte, site-uri ce aparțin Ministerului de Externe, dar și ale organizatorilor și ale hotelurilor din Cortina d’Ampezzo, stațiunea unde se desfășoară competiția. # Biziday.ro
Antonio Tajani, ministrul de Externe al Italiei, a declarat că autoritățile au dejucat o serie de atacuri cibernetice care vizau site-uri ce aparțin Ministerului italian de Externe, inclusiv paginile ambasadei de la Washington. De asemenea, atacurile cibernetice au vizat și site-uri web legate de Jocurile Olimpice de Iarnă, inclusiv ale organizatorilor și ale hotelurilor din […]
15:40
Președintele Nicușor Dan răspunde raportului american care neagă interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024: “Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media. (…) Raportul reflectă doar parțial răspunsul TikTok. Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii”. # Biziday.ro
Nicușor Dan a avut o primă reacție în urma raportului elaborat de membri ai Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA (dominată de republicanii lui Donald Trump), în care aceștia au atacat dur Comisia Europeană, vorbind inclusiv despre situația alegerilor din România, din 2024. Președintele contestă afirmațiile din raport, conform cărora nu ar exista dovezi […]
Acum 8 ore
13:50
Inflația în Zona Euro a scăzut de la 2% la 1,7%, din decembrie în ianuarie, sub ținta BCE. Au contribuit aprecierea monedei europene, în raport cu dolarul, și ieftinirea energiei. # Biziday.ro
Estimarea comunicată de institutul european de statistică este în linie cu evaluările analiștilor chestionați de Reuters și sub ținta de 2% a Băncii Centrale Europene (BCE). Inflația de bază, care exclude prețurile la alimente proaspete și energie – mai volatile, a scăzut cu 0,1 puncte procentuale, la 2,2% – cel mai mic nivel din ultimii […]
Acum 12 ore
13:10
Președinta Comitetului Internațional Olimpic sugerează că sportivii ruși ar trebui să revină la Jocurile Olimpice, din 2028. Fără a menționa direct Rusia, spune că tuturor sportivilor ar trebui să li se permită participarea, indiferent de acțiunile guvernelor țărilor lor. # Biziday.ro
La o zi după ce Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că vrea ca Rusia să fie primită din nou în fotbalul internațional, Kirsty Coventry, președinta Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), a făcut o declarație în aceeași direcție la deschiderea celui de-al 145-lea congres al CIO, de la Milano. “Suntem o organizaţie sportivă. Înţelegem politica şi […]
13:00
Polițiștii fac percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj, într-un dosar de înşelăciune. Ancheta vizează reprezentanți ai unor firme care ar fi efectuat peste 1.300 de transporturi agabaritice, declarând date false pentru a plăti tarife mai mici. Prejudiciul este estimat la circa 1,6 milioane de euro. # Biziday.ro
Astăzi (4 februarie), polițiști au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În perioada 2020-2023, mai multe persoane, în calitate de reprezentanți ai unor […]
12:00
Nestle retrage de la comercializare încă două loturi de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine, deși precizează că “nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate”. Este vorba despre loturi de NAN 1 Optipro 800 g și NAN 1 Comfortis 800 g de la magazinele Kaufland. # Biziday.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că Nestle România a decis, ca măsură de precauție, să retragă de la comercializare încă două loturi de formulă de lapte NAN 1 Optipro 800g (lot nr. 53410346AE) și NAN 1 Comfortis 800g (lot nr. 53430346AF), ambele cu data limită de consum la 31.12.2027. “Ca […]
12:00
Război hibrid în spațiu. Mai multe vehicule spațiale rusești “vizitează” în mod frecvent sateliții europenei și, foarte probabil le pot intercepta comenzile, mai ales pe cei mai vechi, care nu au au comunicații criptate, arată șeful Comandamentului Spațial al armatei germane. # Biziday.ro
Oficialii europeni din domeniul securității consideră că două dintre navele spațiale spion ale Rusiei au interceptat zeci de sateliți-cheie care deservesc UE și Marea Britanie, dar și o mare parte din Africa și Orientul Mijlociu, ridicând temeri serioase privind siguranța infrastructurii spațiale occidentale. Contactați de Financial Times, oficialii explică faptul că aceste interceptări – raportate […]
10:00
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA respinge existența dovezilor ingerințelor rusești în alegerile din România (2024). Acuză de fapt UE că ar fi interferat în alegerile din mai multe state europene, nu doar din România, sub pretextul combaterii dezinformării și manipulării (de exemplu prin eliminarea conținutului legat de presupusa intrare a României în război). Raportul pare o replică la amenzile aplicate de europeni rețelei X a lui Elon Musk, în condițiile în care comisia respectivă este dominată de aliații lui Donald Trump. # Biziday.ro
Intitulat “AMENINȚAREA CENZURII STRĂINE, PARTEA A II-A: CAMPANIA EUROPEI DE CENZURĂ A INTERNETULUI GLOBAL ȘI CUM DĂUNEAZĂ DISCURSULUI AMERICAN ÎN STATELE UNITE”, raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA (dominată de republicanii lui Donald Trump) pare îndreptat împotriva Comisiei Europene, dar folosește masiv evenimentele legate de anularea alegerilor din România, din 2024. Astfel, raportul […]
09:10
Grecia. O ambarcațiune cu migranți s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă, care o interceptase și îi ceruse să își schimbe traseul. Cel puțin 15 persoane au murit și 25 au fost rănite, inclusiv 11 copii. # Biziday.ro
Autoritățile din Grecia au declarat că barca cu migranți făcea manevre periculoase și că în momentul coliziunii aceasta era o urmărită de nava Pazei de Coastă, în apropiere de portul Chios. Potrivit relatărilor din presă, ambarcațiunea cu migranți se îndrepta dinspre Turcia spre coasta Insulei Chios, când a fost identificată de Paza de Coastă elenă, […]
Acum 24 ore
23:00
Investigație Reuters. Asistentul AI Grok, integrat în platforma X, generează imagini cu tentă sexuală, ignorând avertismentele prealabile ale utilizatorilor că ar putea umili sau afecta emoțional persoana din fotografii. Incidentele, în ciuda noilor restricții anunțate de platforma lui Elon Musk. # Biziday.ro
Investigația, realizată de Reuters, relevă că asistentul bazat pe inteligența artificială, Grok, dezvoltat de compania xAI, generează imagini cu tentă sexuală cu utilizatori reali, în ciuda faptului că utilizatorii au avertizat explicit cu privire la faptul că subiecții nu și-au dat consimțământul. Nouă jurnaliști Reuters din SUA și Marea Britanie au efectuat două runde de […]
Ieri
21:00
Marea Arabiei. Armata americană a doborât o dronă care se apropia ”agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln, pe măsură ce tensiunile cu Iranul cresc. Într-un alt incident, în Strâmtoarea Hormuz, iranienii au hărțuit o navă comercială sub pavilion american. # Biziday.ro
Armata SUA a doborât, marți, o dronă iraniană care se apropia ”agresiv” de portavionul Abraham Lincoln, în Marea Arabiei. Incidentul a avut loc cu câteva ore înainte ca două ambarcațiuni operate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran să se apropie de un petrolier sub pavilion american, în Strâmtoarea Hormuz, și să amenințe că îl […]
20:40
NATO a început planificarea pentru o misiunea menită să întărească securitatea în Arctica, denumită “Arctic Sentry”. Inițiativa, pe fondul tensiunilor dintre SUA și aliații europeni privind Groenlanda. # Biziday.ro
Informația a fost confirmată de colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Suprem al Puterilor Aliate din Europa. Cu toate acestea, oficialul a refuzat să ofere informații suplimentare, deoarece planificările abia au început. Inițiativa a fost luată după ce președintele american Donald Trump a spus, în repetate rânduri, că dorește să achiziționeze Groenlanda […]
19:50
NASA amână din nou lansarea misiunii Artemis II, prin care patru astronauți vor fi trimiși în jurul lunii. Ultimul test major înainte de zbor a scos la iveală o scurgere de combustibil și alte probleme tehnice. Echipajul va fi nevoit să iasă din carantina în care se află de două săptămâni. # Biziday.ro
NASA a făcut anunțul după ce a finalizat, marți, un test care simulează aproape integral ziua lansării. În cadrul acestuia, racheta Space Launch System (SLS) este alimentată cu combustibil criogenic extrem de rece, iar echipele urmează procedurile reale de numărătoare inversă, fără a aprinde motoarele. Testul reprezintă o etapă esențială înaintea lansării și are rolul […]
19:00
O instanță din Napoli a hotărât extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său. Decizia nu este definitivă. Cei doi sunt condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. # Biziday.ro
Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea Ministerului Justiției privind predarea celor doi. Totuși, hotărârea nu este definitivă, dar ministerul o prezintă ca pe “un succes important al justiției române, confirmând eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Italia”. Mai devreme, Înalta Curte […]
18:00
UDMR îi cere prim-ministrului o revizuire a impozitelor locale, prin ordonanță de urgență. După două proteste în Harghita, în weekend, partidul solicită ca primăriile să poată ajusta impozitele. # Biziday.ro
UDMR anunță că inițiază pe lângă prim-ministru o solicitare ca administrațiile locale să fie autorizate să reducă impozitele locale, în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege, până la adoptarea bugetelor lor, și să aplice din nou beneficiile pentru persoanele cu dizabilități și familiile vulnerabile. De asemenea, a cerut ca pensionarii cu venituri mici să fie […]
17:40
Guvernul spaniol vrea să interzică accesul minorilor sub 16 ani pe rețele sociale și să sancționeze dur platformele care nu au sisteme reale de verificare a vârstei și care manipulează algoritmii. Premierul Sanchez: “Aceste companii sunt mai bogate și mai puternice decât multe țări, dar influența lor nu ne va mai speria”. Și Grecia pregătește o măsură similară pentru copiii sub 15 ani. # Biziday.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că guvernul său vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii și adolescenții sub 16 ani. Măsura ar urma să fie introdusă printr-o modificare a legii privind protecția minorilor în mediul digital, aflată deja în dezbatere în Parlament. Platformele vor fi obligate să aplice sisteme reale de verificare […]
17:00
Un român și un grec, angajați în portul Hamburg, au fost arestați după ce au încercat să saboteze nave militare germane, anul trecut. Au turnat pietriș în motoarele corvetelor și au dezactivat sistemele de siguranță. Dacă nu ar fi fost descoperit la timp, sabotajul ar fi putut afecta grav operațiunile Marinei Germane. # Biziday.ro
În acest caz au colaborat autoritățile din Germania, Grecia și România, sub coordonarea Eurojust. Cei doi bărbați arestați sunt un român de 37 de ani și un grec de 54 de ani, care sunt acuzați că au încercat să saboteze nave ale Marinei Germane, staționate în portul german Hamburg, unde erau angajați. Potrivit anchetatorilor, în […]
14:40
Secretarul general al NATO afirmă, într-un discurs în parlamentul ucrainean, că pacea în Ucraina va necesita “alegeri dificile”, aparent cu referire la cedarea de teritorii Rusiei. Totuși, subliniază angajamentul alianței pentru protejarea securitatății Ucrainei: “Aliați europeni au promis trupe în teren, avioane pe cer și sprijin maritim, după încheierea unui acord de pace. NATO va fi alături Ucrainei mulți ani de-acum înainte. Securitatea voastră este și securitatea noastră”. # Biziday.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit astăzi în parlamentul Ucrainei despre negocierile de pace, în contextul vizitei sale la Kiev. În discursul său, Rutte a dat asigurări că partenerii occidentali vor continua să pună presiune pe Rusia și să sprijine Ucraina. “ NATO va fi alături Ucrainei mulți ani de-acum înainte. Securitatea voastră […]
14:10
Franța. Percheziții la sediul platformei X din Paris, într-o investigație privind presupusa manipulare a algoritmilor pentru a face vizibile postările realizate cu ajutorul asistentului AI Grok, inclusiv deepfake-uri cu caracter sexual. Acesta se află în centrul unui plin scandal în mai multe țări, pentru generarea de imagini cu persoane, inclusiv copii, în ipostaze sexuale. # Biziday.ro
Procuratura din Paris a scris pe rețelele sociale că perchezițiile au avut loc la sediul francez al rețelei de socializare X a lui Elon Musk, în cadrul unei anchete deschise la începutul anului 2025. Concret, există suspiciunea că algoritmii platformei sunt manipulați cu intenție pentru a favoriza anumite opinii sau tipuri de conținut, mai ales […]
12:50
FT: Statele europene și SUA au agreat să intervină militar în Ucraina, în cazul în care Rusia va încălca în mod repetat un eventual acord de pace. Discuțiile preliminare prevăd o reacție în mai multe faze – un avertisment în primele 24 de ore și un atac cu implicarea americanilor după 72 de ore. # Biziday.ro
Financial Times a aflat că ideea de bază este că orice încălcare a armistițiului de către Rusia nu ar mai rămâne fără consecințe, așa cum s-a întâmplat în trecut, ci ar declanșa reacții clare, graduale și coordonate din partea Europei și a Statelor Unite. Conform mai multor oficiali familiarizați cu negocierile, dar citați sub anonimat, […]
11:40
Vremea deosebit de rece se va menține în Muntenia și Moldova, cel puțin până joi seara. Temperaturile vor fi cu până la 9 grade sub normalul acestei perioade. Va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în unele zone se va forma polei sau ghețuș. # Biziday.ro
ANM informează că pe parcursul zilei de marți (3 februarie) vremea se va menține deosebit de rece local în regiunile sudice și estice. Marți, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7 – 9 grade mai mici decât cele normale datei) […]
10:30
Trafic feroviar întrerupt, marți dimineață, între Craiova și București. O porțiune de cale ferată s-a rupt, posibil din cauza gerului, pe un tronson din Telorman. Mai multe trenuri sunt oprite în gări (cu întârzieri de până la patru ore), în timp echipele de intervenție remediază defecțiunea. # Biziday.ro
CFR Infrastructură a dispus, în această dimineață, la ora 7.10, oprirea tuturor trenurilor care urmau să intre pe tronsonul Măldăeni – Mihăești (Teleorman), “din motive de siguranță feroviară, ca urmare a identificării unei șine rupte la kilometrul feroviar 115+500″. Deși între București și Craiova există linie ferată dublă, celălalt fir era deja închis pentru “lucrări […]
09:10
Bill și Hillary Clinton acceptă să depună mărturie în fața Congresului, în ancheta care-l privește pe Jeffrey Epstein. Cei doi s-au răzgândit, după ce Departamentul de Justiție a anunțat că a terminat de publicat dosarele și înaintea unui vot prin care ar fi putut fi acuzați de sfidare. # Biziday.ro
Decizia soților Clinton va împiedica, astfel, organizarea unui vot în Camera Reprezentanților, unde republicanii au majoritate, pentru formularea acuzației de sfidare. Președintele Camerei Reprezentanților le-a salutat decizia și a anunțat că procedura va fi abandonată. Vineri, Departamentul de Justiție (DoJ) a semnalat că a terminat de publicat “Dosarele Epstein”, după dezvăluirea a trei milioane de […]
08:50
Donald Trump susține că “pentru prima dată (…) cred că am putea avea vești bune” despre negocierile de pace în Ucraina. Totuși, marți dimineața, Rusia atacă masiv Kievul și marile orașe ucrainene, forțând Polonia să-și ridice avioanele de luptă. O nouă întâlnire directă între ucraineni și ruși ar urma să aibă loc, începând de mâine. # Biziday.ro
Într-o discuție cu reporterii, în Biroul Oval, președintele american a mărturisit că el a fost cel care l-a sunat pe Vladimir Putin, în urmă cu o săptămână, pentru a-i cere să oprească pentru o săptămână (de ger) atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. “Mai avem multe de făcut, dar cred că ne descurcăm foarte bine cu […]
08:00
Elon Musk a anunțat oficial fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și XAI, de inteligență artificială. Reuters a aflat că tranzacția evaluează prima companie la o mie de miliarde de dolari, iar pe cea de-a doua la 250 de miliarde. # Biziday.ro
Acordul combină compania cu contracte importante în domeniul apărării și al misiunilor în spațiu cu dezvoltatorul de inteligență artificială, un sector în plină expansiune. O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că, în cadrul tranzacției, SpaceX este evaluată la o mie de miliarde de dolari, iar XAI la un sfert din această sumă. […]
2 februarie 2026
22:30
Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, susține că ar fi fost intoxicat cu intenție cu arsenic și mercur. Spune că bănuiește cine ar putea fi autorul, dar că nu a făcut deocamdată o plângere penală. # Biziday.ro
Daniel Băluță a fost, luni seara, prezent în studioul Digi24, unde a spus că ar fi fost intoxicat cu arsenic și mercur, ceea ce i-a provocat o serie de probleme de sănătate. Edilul a detaliat că problema este mai veche, însă nu a vrut să o dezvăluie în perioada campaniei electorale. Primarul Sectorului 4 a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Donald Trump anunță că a încheiat un acord comercial cu India, după o convorbire telefonică cu premierul Modi. SUA vor reduce tarifele pentru importurile din India. În schimb, New Delhi va cumpăra mai mult petrol american și va renunța la cel din Rusia. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, susține că a convenit asupra unui acord comercial cu India, în urma unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul indian, Narendra Modi. ”Din prietenie și respect pentru prim-ministrul Modi și, la cererea sa, cu efect imediat, am convenit asupra unui Acord Comercial între Statele Unite și India, prin care Statele Unite vor percepe […]
18:30
Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog (PSD), a fost achitat definitiv în dosarul în care fusese acuzat că a angajat fictiv o consilieră, care a încasat salariu timp de un an fără să se prezinte la serviciu. Instanța consideră că “lipsa prezenței fizice nu este echivalentă cu lipsa activității prestate”. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat astăzi soluția de achitare în dosarul care-l vizează pe fostul ministru al Sănătății, Florian Dorel Bodog, și pe Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu), ambii trimiși în judecată pentru corupție. Concret, în august 2021, Florian Bodog a fost acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, fals intelectual, […]
17:30
Meta va fi judecată într-un proces deschis de statul american New Mexico. Este acuzată că a permis cu bună-știință folosirea platformelor sale pentru exploatarea sexuală a copiilor, obținând bani din reclamele afișate celor ce urmăreau astfel de postări. Investigația, bazată pe o operațiune sub acoperire, în care anchetatorii și-au creat conturi de copii și au fost contactați de numeroși pedofili. # Biziday.ro
Cazul este intentat de procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, care susține că Meta a știut că rețelele sale sunt folosite de pedofili, traficanți de persoane și alți infractori, dar nu a intervenit eficient, pentru că modelul de business al companiei prioritizează interacțiunea și profitul, nu siguranța copiilor. Statul New Mexico acuză Meta […]
16:50
PSD condiționează rămânerea la guvernare de introducerea așa-numitelor programe social-democrate “de relansare economică” în bugetul pe 2026. Sorin Grindeanu: “Evaluarea privind ieșirea de la guvernare se finalizează odată cu bugetul. Nu se poate guverna minoritar. Dacă PSD iese din coaliție, guvernul e picat.” # Biziday.ro
Sorin Grindeanu a suținut o conferință de presă după şedinţa grupurilor reunite ale PSD din Camera deputaţilor şi Senat. Președintele PSD subliniază că evaluarea internă a partidului în privința rămânerii sau ieșirii de la guvernare se va finaliza odată cu bugetul, pentru că în acel moment se va vedea dacă măsurile propuse de social-democrați sunt […]
13:40
Germania a destructurat o rețea de firme-paravan care exportau bunuri către companii de apărare din Rusia. A identificat 16 mii de transporturi, în patru ani, cu valoare de 30 de milioane de euro. Cinci persoane au fost reținute și cinci vor fi cercetate în libertate. # Biziday.ro
Primele cinci persoane, cu cetățenie germană, rusă și ucraineană, au fost reținute joi de către ofițerii vamali în Lubeck, de la Marea Baltică, și din districtul înconjurător, Herzogtum Lauenburg,. Percheziții au mai avut loc și în Frankfurt și în Nurnberg. Procurorii arată că unul dintre suspecții reținuți, Nikita S. – cu cetățenie germană și rusă, […]
12:20
Marea Britanie ia în calcul o viitoare participare la programul european SAFE, de sprijinire financiară a proiectelor comune de apărare, deși în primă fază refuzase implicarea din cauza taxei de intrare prea mari. Keir Starmer recunoaște că “UE și UK trebuie să facă mai mult pentru securitate, în actualul context”. # Biziday.ro
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie ar putea reconsidera participarea la un viitor val al programului european SAFE (Security Action for Europe), un mecanism prin care Uniunea Europeană sprijină financiar proiecte comune de apărare. Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite oficiale în China și Japonia și vin în contextul eforturilor […]
11:10
Proiect pentru modificarea legii CCR, inițiat de doi parlamentari PNL. Judecătorii nu vor mai putea să boicoteze ședințele. Cei care lipsesc nemotivat vor fi sancționați cu reducerea indemnizației, iar dacă absentează de mai mult de trei ori consecutiv vor putea fi revocați din funcție. # Biziday.ro
Raluca Turcan, membră a Parlamentului din partea PNL, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a depus, împreună cu colegul său, senatorul Daniel Fenechiu, proiectul pentru modificarea și completarea Legii de organizare şi funcționare a Curții Constituționale. Principalele măsuri propuse sunt: Judecătorii să fie obligați să participe la ședințele CCR și să nu mai […]
10:50
Enayati Medical City, la 5 ani: O nouă etapă de creștere prin preluarea Spitalului Băneasa și extinderea rețelei naționale de Concierge Doctor. (P) # Biziday.ro
La cinci ani de la inaugurarea Enayati Medical City (EMC), primul oraș medical integrat din România și cea mai mare investiție medicală greenfield din ultimele decenii, fondatorul Wargha Enayati anunță o etapă de consolidare și extindere a strategiei, devenind operator medical complet prin preluarea și modernizarea Spitalului Băneasa. Prin această mutare, Enayati Medical City își […]
10:00
Cotațiile petrolului scad puternic, luni dimineața, după ce Donald Trump a semnalat o dezescaladare a tensiunilor cu Iranul. Aparent, marile companii petroliere se pregătesc pentru o ieftinire de durată a țițeiului. Aurul și argintul suferă, de asemenea, corecții masive, anulând complet bula speculativă formată în ultimele două săptămâni. # Biziday.ro
Petrolul european (Brent) pierde peste 4%, în deschiderea de luni dimineață, ajungând la 66 de dolari pe baril, după ce urcase la peste 71 de dolari, săptămâna trecută. Traderii monitorizează îndeaproape negocierile dintre SUA și Iran, iar declarația lui Donald Trump de sâmbătă, potrivit căruia “Iranul s-a angajat în discuții serioase cu SUA”, a fost […]
09:40
Cod Galben de ger în mai multe regiuni, până marți dimineața. Temperaturile minime vor coborî până la minus 20 de grade Celsius, în timpul nopții. # Biziday.ro
În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. […]
09:30
Apa furnizată la robinet în Aeroportul Henri Coandă este potabilă. De asemenea, vor fi instalate 14 staţii de apă potabilă în diferite zone ale aeroportului, de care pasagerii vor beneficia în mod gratuit. # Biziday.ro
Apa furnizată la robinet în Aeroportul Henri Coandă este potabilă și poate fi folosită de către pasageri. Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toate zonele din terminale, anunță Compania Națională Aeroporturi București. Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor […]
08:40
Presa internațională speculează intens pe marginea legăturilor rusești și israeliene ale prădătorului sexual Jeffrey Epstein, precum și a faptului că acesta ar fi putut lucra pentru serviciile secrete (FSB sau Mossad), adunând materiale compromițătoare despre personalități politice americane. Deși Epstein pare a fi încercat, în repetate rânduri, să se întâlnească cu Vladimir Putin, nu există deocamdată o dovadă concretă că o astfel de întâlnire a avut loc. # Biziday.ro
“Legăturile lui Epstein cu Putin și spionii de la Kremlin ridică temeri că ar fi fost agent rus”, scrie publicația britanică The Telegraph, în timp ce Daily Mail cirează o sursă din serviciile secrete care numește operațiunile lui Epstein ca fiind “cea mai mare operațiune de tip “capcană cu miere” din lume”. Numeroase documente (circa […]
08:20
Gala Premiilor Grammy. Bad Bunny a câștigat premiul pentru “Albumul anului” cu “Debí Tirar Más Fotos”, devenind primul artist de limbă spaniolă care a câştigat acest trofeu. Cântecul anului este “Wildflower” al lui Billie Eilish. # Biziday.ro
Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc la Los Angeles. Bad Bunny a devenit primul artist de limbă spaniolă care câștigă trofeul pentru Albumul anului, cu “Debí Tirar Más Fotos”. Bad Bunny, care a câștigat și premiile pentru cel mai bun album de muzică urbană și cea mai bună interpretare muzicală globală […]
07:40
Circulație în condiții de iarnă, luni dimineața, pe autostrăzile A1 (București-Vâlcea) și A2 (București-Constanța), precum și pe DN6 (București-Tr. Severin). Sunt depuneri de zăpadă pe carosabil și se intervine cu utilaje. Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit, dar între Filiași și Strehaia (Lunca Banului) se circulă dirijat, după o coliziune între un microbuz și un utilaj de deszăpezire, soldat cu persoane rănite ușor. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat, la ora 06:50, că se circulă în condiții de iarnă pe autostrăzile A1, București – Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației. De asemenea, în urma ninsorii, se intervine […]
1 februarie 2026
20:50
Administrația Trump intenționează să construiască, până anul viitor, un arc de triumf “mai înalt decât cele din alte capitale”, la Washington. Îl prezintă drept model pe cel din Paris, dar designul final nu este decis. În 2026, SUA marchează 250 de ani de independență. # Biziday.ro
Washington Post prezintă multe detalii despre planul președintelui. Acesta ar dori un arc mai înalt decât Monumentul Lincoln, care are 30 de metri, sau decât Casa Albă, care în cel mai înalt punct are în jur de 21 de metri. Acesta ar urma să fie ridicat pentru a marca 250 de ani de la Proclamarea […]
19:50
Praga. Manifestație de susține a președintelui Petr Pavel, cu zeci de mii de participanți. Aflat în conflict cu guvernul, Pavel spune că este presat să accepte numirea unui deputat în funcția de ministru al Mediului. # Biziday.ro
Disputa dintre președinte și ministrul de Externe, Petr Macinka, a escaladat marți, când șeful statului a spus într-o conferință de presă că a primit mesaje de la un consilier, prin care Macinka insista pentru numirea lui Filip Turek la Ministerul Mediului. Pavel consideră că mesajele sunt o tentativă de șantaj și nu este de acord […]
19:20
SUA. Elon Musk a donat, luna trecută, zece milioane de dolari către două organizații de finanțare republicane. Miliardarul pare să își asume, din nou, un rol mai activ în politică, înaintea alegerilor intermediare de la toamnă. # Biziday.ro
Directorul executiv al Tesla și SpaceX a oferit câte cinci milioane de dolari pentru Congressional Leadership Fund (CLF) și Senate Leadership Fund (SLF), două comitete politice care își propun să ajute republicanii să mențină majoritatea în Congres, după scrutinul de la toamnă. Donațiile au fost făcute în decembrie și reprezintă a doua rundă de contribuții […]
19:00
Război în Ucraina. Armata Rusă a atacat cu drone un autobuz cu mineri, în regiunea Dnipropetrovsk din estul țării. 15 persoane au murit și șapte au fost rănite. # Biziday.ro
Șeful Sindicatului Independent al Minerilor a declarat că Armata Rusă a atacat o întreprindere minieră de cărbune și că a lovit și un autobuz cu mineri, care ieșiseră din tură. În atac au fost folosite patru drone Shahed. Compania energetică DTEK a descris atacul ca fiind terorist. Loviturile au avut loc în districtul Pavlohrad. Dimineață, […]
